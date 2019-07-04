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Таких нужно знать в лицо

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Как поработали в Госдуме РФ депутаты от Башкирии. Кто из башкирских думцев оказался самым активным, а кто просто бесполезным.

Таких нужно знать в лицо


Тихо, без лишней дискуссии, кроме скандала с отказом депутатов обсуждать лесные пожары в Сибири, на прошлой неделе завершилась весенне-летняя сессия Государственной думы РФ. А мы по традиции решили оценить работу за этот период народных избранников от Республики Башкортостан.

Оговоримся сразу, что наша оценка носит сугубо формальный подход, и мы оцениваем лишь количество выступлений и принятых законопроектов с участием наших депутатов с сентября прошлого года по июль текущего. Общая картина не изменилась, те, кто работал активно и ранее, своих позиций не утратили.

Лидером по количеству законодательных инициатив оказался экс-мэр Стерлитамака Алексей Изотов с 20-ю проектами федеральных законов. Следует сделать оговорку, что большинство законопроектов не являются чистыми инициативами наших депутатов. Как рассказал нам один из помощников депутатов, среди парламентариев сложилась практика, когда они ставят росписи друг другу в проектах, тем самым наращивая себе статистику. Так, под занавес сессии инициаторами законопроекта о продлении дачной амнистии оказались все члены фракции «Единая Россия». Поэтому всем представителям партии власти можно смело ставить как минимум один минус.

А вот вторым по продуктивности оказался коммунист Александр Ющенко. Но нас удивило, что пресс-секретарь КПРФ и Геннадия Зюганова выступил в парламенте за год только 5 раз.

Пожалуй, самым активным башкирским депутатом в соцсетях и в республике является Зариф Байгускаров. У него порядка 30 выступлений в стенах Госдумы РФ и 17 законопроектов.

Держит марку и другой бывший мэр Павел Качкаев, выступавший 15 раз и выдвинувший 16 законодательных инициатив.

В отрыве от нашего с вами отношения к экс-мэрам Качкаеву и Изотову, коллеги вне зависимости от партийной принадлежности называют их профессиональными и вдумчивыми законодателями.

Не уступает своей активностью в соцсетях господину Байгускарову одномандатник Ильдар Бикбаев. На его счету 7 выступлений перед коллегами и 15 законопроектов. Напомним, что не так давно СМИ республики пытались раскрутить тему скандала с превышением Бикбаева лимита по пользованию служебным автомобилем. Мы сознательно не стали тогда этого делать, поскольку знаем, что в округе Ильдара Бикбаева нет населенного пункта, где он не был. Он предпочитает встречаться с избирателями не в тиши уфимского уютного кабинета, а на местах. Злые языки в БРО «Единая Россия» утверждают, что тем самым он вызывает раздражение коллег, которые в районы выезжают лишь на сабантуи и на сопровождение врио Главы РБ.

По количеству законопроектов на одной позиции с Бикбаевым находится эсер Гаджимурад Омаров. Он ни разу не стал выступать на пленарных заседаниях, но постоянно участвует в международных мероприятиях. Приезжает он и в районы республики, а также старается помочь по обращениям граждан.

Бывший секретарь БРО «Единая Россия» Рамзил Ишсарин выдвинул 12 законопроектов и выступил 8 раз. Но боюсь, что запомнится он больше фразой коллеги Рахматуллиной «Рамзиль, сфоткай нас».

Кстати, сама Зугура Рахматуллина с учетом общего законопроекта по дачной амнистии была инициатором 9 законопроектов, а в Госдуме РФ она не выступала с 2016 года.

Самым красноречивым башкирским депутатом в этом сезоне оказался Рафаэль Марданшин. Он вещал перед коллегами 52 раза и инициировал 11 законопроектов. Впрочем, по плодотворности он всегда был на высоких позициях среди наших депутатов.

Рима Баталова отличалась речью лишь 2 раза и выдвинула 9 законопроектов. Зато один из них, о выделении земли инвалидам, точно принадлежит ей.

Мы пожелаем этому депутату успехов в скорейшем строительстве паралимпийского центра в Уфе. Все-таки для нее это часть ее собственной жизни.

Бывший следователь Фарит Ганиев красноречием не отличается и принял участие в разработке 8 законопроектов. Ныне кандидат на пост Главы РБ от ЛДПР Иван Сухарев уступил ему одну позицию, но выступал гораздо чаще. Особенно удивил он нас своим последним агрессивным высказыванием в отношении Грузии.

6 законопроектов разрабатывались при участии Рифата Шайхутдинова, а выступал он 11 раз. Также выступления во главу угла поставил вошедший по случайности в одну и ту же реку дважды Михаил Бугера. Зато в Уфе стало все чаще звучать имя певицы Софьи Бугеры.

Традиционным аутсайдером и бесполезным депутатом мы продолжаем считать Ингу Юмашеву.

В этом году она один раз высказалась по законопроекту, касающимся связи и телевидения. А вот законотворчеством она не стала себя никак утруждать.

Кстати, мы дублируем свое приглашение к нам в редакцию. Чтобы не быть однобокими, мы предлагаем Инге Юмашевой ответить на наши вопросы и претензии по поводу законов Клишаса и официально приглашаем ее на батл в виде интервью в прямом эфире.

Еще раз повторимся, что наш рейтинг носит формальный и условный характер. Выдвинуть законопроект, который провисит в базе, но не будет никогда принят довольно просто. С другой стороны, мы за все эти годы нынешнего созыва ни разу не услышали, чтобы наши депутаты как-то отличились в Госдуме РФ. Да и по количеству законопроектов наши там далеко не на лидирующих позициях. Впрочем, с учетом минимальной роли парламента в системе российской вертикали, не это главное. Главное для регионов – это лоббистские возможности их депутатов. А здесь у нас все грустно. Наши народные избранники и рядом с коллегами из Татарстана не стояли. Имеющему такой опыт Александру Сидякину с ними еще придется поработать.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.08.2019, 09:52 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,5
Бывший следователь Фарит Ганиев красноречием не отличается ......
=========================================================
Однако, сумел пролезть в СФ, несмотря на алкашизм!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 02.08.2019, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,5
Калатун ебай! Кончай мастурбировать! Стыдно!



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  • Гость
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  • 3 | 02.08.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто из башкирских думцев оказался самым активным, а кто просто бесполезным.
==========================
Всё как и положено в гей сообществах: есть активные члены, есть пассивные члены, а есть и "просто бесполезные"...



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  • Гость
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  • 4 | 02.08.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.08.2019, 09:52 | Автор: юнг
Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,6
Бывший следователь Фарит Ганиев красноречием не отличается ......
=========================================================
Однако, сумел пролезть в СФ, несмотря на алкашизм!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! А Вы на самом деле юрист или уже просто старый маразматик? СФ и ГД - это две большие разницы! Очень Опытный



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  • 5 | 02.08.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая разница сколько законопроектов подготовил делапут! Главное содержание этих законопроектов, есть ли от них польза для народа РФ или только очередной вред и поборы! Очень Опытный



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  • 6 | 02.08.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поражаюсь как Рахматуллина вообще стала депутатом государственной думы?
Что творилось в школах при ее руководстве достойно внимания надзорных органов.
А весь уровень ее " государственного мышления" нашел отражение в категорическом отказе возродить зимние ДОУ в т.ч. "лесные школы" и систему неформального образования конфессий.
Оттолкнуть от себя основателя Белорецкой математической школы Хазанкина смог бы только себялюбивый социопат с комплексом внутренних проблем.



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