Хватали случайных людей. Человек идет по улице один — удобно к нему подбежать и схватить.
Ребята из Уфы приехали в Москву погулять на выходные. благополучные обеспеченные граждане, не какие-то подростки, взрослые люди.
На них таким образом было оказано огромное воспитательное давление, теперь они обрели политическую позицию, — рассказала Русакова.
Митинги за регистрацию независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили 27 июля и 3 августа. По данным ОВД-инфо, суммарно на обеих акциях было задержано более двух тысяч человек. В отношении некоторых задержанных уже возбуждены уголовные дела.
Эхо Москвы
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Были сыты, довольны. А с помощью дубинки и автозака обрели политическую позицию
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