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Были сыты, довольны. А с помощью дубинки и автозака обрели политическую позицию

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В Москве во время митинга 3 августа задержали туристов из Уфы. Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказала кандидат в депутаты Мосгордумы, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. По ее словам, во время митинга полиция задерживала случайных прохожих, так в Гагаринском ОВД оказались туристы из Иваново и Уфы.

Были сыты, довольны. А с помощью дубинки и автозака обрели политическую позицию


Хватали случайных людей. Человек идет по улице один — удобно к нему подбежать и схватить.

Ребята из Уфы приехали в Москву погулять на выходные. благополучные обеспеченные граждане, не какие-то подростки, взрослые люди.

На них таким образом было оказано огромное воспитательное давление, теперь они обрели политическую позицию, — рассказала Русакова.

Митинги за регистрацию независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили 27 июля и 3 августа. По данным ОВД-инфо, суммарно на обеих акциях было задержано более двух тысяч человек. В отношении некоторых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.08.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди руководителей разгона акции протеста в Москве 3 августа вновь был экс-замкомандира полка киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк.
Никак мужик не успокоется, из Киева бежал в Москву, а куда побежит из Москвы?! Разве только в Уфу, под крыло верного ЕДРОсовца радия...



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  • Гость
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  • 2 | 06.08.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поехали в Москву разгонять тоску.



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  • Гость
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  • 3 | 06.08.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас наталка с ленкой опохмелятся и понесется.



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  • Участник
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  • 4 | 06.08.2019, 11:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12646 | Рейтинг: -1929,1
Меня немного посмешило, что во время акции задержали 134 уклониста от армии.
Теперь что - не плачь девчонка, пройдут дожди?



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  • Эксперт
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  • 5 | 06.08.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64991 | Рейтинг: +12212,3
4 | 06.08.2019, 11:27 | Автор: Корней

Ты веришь всей брехне. что исходит от пуйлососв, ибо сам - пуйлосос.



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