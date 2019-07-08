Были сыты, довольны. А с помощью дубинки и автозака обрели политическую позицию

В Москве во время митинга 3 августа задержали туристов из Уфы. Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказала кандидат в депутаты Мосгордумы, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. По ее словам, во время митинга полиция задерживала случайных прохожих, так в Гагаринском ОВД оказались туристы из Иваново и Уфы.Хватали случайных людей. Человек идет по улице один — удобно к нему подбежать и схватить.Ребята из Уфы приехали в Москву погулять на выходные. благополучные обеспеченные граждане, не какие-то подростки, взрослые люди.На них таким образом было оказано огромное воспитательное давление, теперь они обрели политическую позицию, — рассказала Русакова.Митинги за регистрацию независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили 27 июля и 3 августа. По данным ОВД-инфо, суммарно на обеих акциях было задержано более двух тысяч человек. В отношении некоторых задержанных уже возбуждены уголовные дела.