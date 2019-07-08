Смешное интервью про ложь, суд и конституцию

Министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов рассказал о своем отношении к задержаниям молодежи на митингах, о суицидах и приоритетах в спорте.Где есть молодой человек — там есть молодежная политика— Чем, на ваш взгляд, отличается современная молодёжь? Важно ли понимать язык молодёжи, чтобы осуществлять вашу работу?— В первую очередь, мне бы хотелось отметить — современная молодежь лучше нас. Возможно, это связано с интернетом, с новыми технологиями. Возможно, это связано с ускорением жизненных процессов.Мое мнение, что сегодня у молодежи существует ярко выраженный запрос на справедливость. Сегодня ничего нельзя скрыть. Поэтому важно молодежи не лгать. Это наш основной принцип работы.По критериям Федерального агентства по делам молодежи России мы второй год подряд занимаем третье место в рейтинге лучших. Это неплохо, согласитесь. Впереди нас - наши друзья, братья — Татарстан и Красноярский край.Но мы не забываем, что у нас около 800 тысяч молодых граждан, и стремимся, чтобы каждый из них, в том числе и вы, знали, что есть такое министерство молодежной политики и спорта и как он может помочь. Там, где есть молодой человек, там и есть молодежная политика. И важно, очень, чтобы каждый из 800 тысяч молодых людей от 14 до 30 лет в республике это чувствовал. Именно поэтому сегодня врио главы республики Радий Хабиров ставит перед нами амбициозные задачи по созданию условий для молодежи в спорте, в культуре, в образовании и на других направлениях.— На сегодняшний день какие направления больше всего нуждаются в особом внимании? Можете перечислить?— Все направления требуют внимания и проработки. Мы всегда хотим, чтобы сегодня стало лучше, чем вчера. Конечно, есть определенные финансовые, ресурсные ограничения, есть ограничения в понимании, в подходах и т.д. За мою профессиональную карьеру мне повезло работать на различных должностях. Работая директором крупнейшей в Инорсе школы, я старался каждый год улучшать ее внутреннюю инфраструктуру. Мне было очень важно, когда детишки возвращались с каникул 1 сентября в школу, увидели, что их ждет что-то новое — спортивное оборудование, спортивная площадка и т. д. Такой принцип работы стараюсь вести и в этой должности.Мы остаемся регионом-лидером в спорте, входим в десятку лучших субъектов. У нас проходят крупнейшие международные мероприятия. Только недавно состоялись Международные детские игры на самом высочайшем уровне. Организация мероприятия была оценена высоко как олимпийским комитетом РФ, так и комитетом самих Международных детских игр. Это дорогого стоит.Сегодня активно работаем в направлении создания и совершенствования инфраструктуры на местах. Представляете, у нас в 16 муниципалитетах республики все еще нет ни одного бассейна. К 2024 году мы должны в рамках дорожной карты решить этот вопрос. Это очень амбициозная задача, она требует большого финансирования.У нас никогда не было легкоатлетического манежа. Мы наконец-то запустили легкоатлетическое ядро в Центре спортивной подготовки в Уфе. И так во всем.— Что делается, чтобы саму молодежь привлечь к работе по организации молодежной политики на местах? В чем суть Молодежного правительства, создаваемого в Башкирии? Какими будут полномочия, обязанности и права этой организации?— Если говорить о самом институте Молодежного правительства — это инициатива Федерального агентства по делам молодежи. Такие институты уже действуют в различных субъектах страны.В первую очередь, Молодежное правительство создается как общественный орган. Второе: это даст возможность молодежи напрямую работать с министрами, чиновниками высших рангов. Они смогут на себя взять ответственность за отдельные проекты.Мы надеемся, что через несколько лет эти молодые люди придут на госслужбу — сегодня очень большая потребность в квалифицированных кадрах.— В Татарстане Министерство по делам молодёжи вовлекает специалистов КДМ во Всероссийскую форумную кампанию, во Всероссийский конкурс молодежных проектов и в другие проекты Росмолодежи. Таким образом простые специалисты в муниципалитетах учатся тому, как нужно выстраивать работу на местах. Предусматривается ли у нас подобного рода практика?— Мне кажется, в нашей республике такого рода работа осуществляется на уровень выше, чем в других регионах. Мы третий год подряд проводим районные молодежные форумы в каждом муниципальном образовании. Эта первая отправная точка. При этом мы используем свои методы и организационную практику.— Каков объем финансирования республики в сфере молодежной политики и спорта?— Объем финансирования нашего министерства пять лет назад составлял 62 млн рублей. По данному показателю среди 20 лучших субъектов мы последние. По эффективности — мы занимаем третье место. Соседние регионы имеют финансирование в десятки раз больше, чем наш субъект. Все-таки дело не в деньгах. Дело в определенной системе работы с молодежью, которую мы смогли сохранить в 90-х годах.— Форумные кампании по большей части нацелены на образованную молодежь, на лидеров. А какая работа ведется с сельской молодежью, образование которых, зачастую, ограничивается ПТУ и колледжами? Как вы считаете, почему именно в сельской местности по большей части примыкают к таким организациям, как БОО «Башкорт»?— То что именно сельская молодежь составляет основу активистов БОО «Башкорт» — спорный вопрос. Такой статистики на сегодняшний день нет. Я думаю, что и вы это не можете подтвердить.Если возьмем всю молодежь в республике за 100 процентов, то 10% из них составляют суперпозитивные лидеры, девушки и парни. Особая, непростая, склонная к девиантному поведению, состоящая на учете, также составляет 10% из всей массы молодежи. Посередине остается та часть, которую назовем средней. Они тяготеют и к «плохим», и к «хорошим». Наша задача работать с этими 80 процентами, пополнить ими ряды тех 10 процентов лидеров, от 10% «худших» — перетягивать на середину и т.д. Наша задача - создать равные условия как на селе, так и в городе.Я говорил о намерениях нашего правительства построить бассейны во всех муниципалитетах республики. Кроме этого, мы намерены возобновить работу сельских клубов, восстановить ФАПы. Новая пятидневная система обучения в школах создает возможность вовлекать учащихся в спортивные кружки и лекции.Еще одна амбициозная задача — внедрение спортивной борьбы в школах повсеместно. В ближайшие 3-4 года у нас в 200 сельских школах откроются секции спортивной борьбы — греко-римской, вольной, грепплинг, корэш. Потому что борьба дисциплинирует, и потом это тот вид спорта, который не требует больших финансовых вливаний. К 1 сентябрю текущего года мы намерены оборудовать залы в 16 школах.Менять сознание людей— В конце 2018 года в республике была разработана программа по профилактике суицидов. Исполнителями программы выступают Минмолодежи, Минтруда, Минобр и Минздрав РБ. Какая работа ведется по этому направлению среди сельской молодежи, так как по статистике, основное количество суицидов приходится именно на них? Напомню, Башкирия занимает 20 место в России по относительному количеству суицидов.— Сразу отмечу, что Министерство молодежной политики и спорта — не основной исполнитель этой программы. В республике на сегодняшний день действует 40 молодежных отделов социально-психологической службы в 40 муниципальных образованиях. В Уфе действует многофункциональный центр, который ведет социально-психологическую, информационно-аналитическую деятельность в этом направлении.Из того анализа, который есть на сегодняшний день, мы можем сказать, что покончившие с собой юноши и девушки — это не трудные дети. Каждый трагический случай особенный по-своему. Изучая такие явления, мы пришли вот к чему и над чем мы сейчас работаем совместно с другими ведомствами — о необходимости повышения уровня доверия подростков к государству, обществу, усиления роли классных руководителей в жизни подростков.— Специалисты, которые изучают данную негативную тенденцию в нашей республике, отмечают, что в сельской местности недостаточно проводится работа по профилактике суицидов. Возможно, следует в местных комитетах по делам молодежи создать специальные отделы, привлекать волонтеров?— Соглашусь, что нужно работать в направлении повышения информированности наших граждан. О том, что есть телефоны доверия, что есть специалисты, с которыми можно обсудить свои проблемы, не все знают. Все же самое главное — мы должны менять сознание людей. Наши люди не привыкли пользоваться услугами психологов и психотерапевтов. А на Западе — это нормальное явление. Там все советуются с психологами. Никто не говорит, что это стыдно. А у нас менталитет немного другой. Насколько здесь волонтеры помогут, надо думать.Чтобы вы понимали, наша отрасль не такая огромная по количеству сотрудников — нас порядка 2,5 тысяч человек по всей республике. Среди субъектов РФ это наибольшее количество, но здесь не сравнить с сотнями тысяч медиков, социальных работников и работников образования. Поэтому наши возможности довольно ограничены. Хотя мы понимаем, что решение этой проблемы — это общее дело.— Как вы относитесь к участию молодежи в различных политических акциях? Появлялись сообщения о задержании молодых людей в рамках таких акций. На ваш взгляд, нормально ли это? Какие методы должны применяться по отношению к молодым людям, которые хотят проявить свою политическую позицию?— У нас есть Конституция РФ, у нас есть законодательство регионов, которые регламентируют все эти действия. Никто не имеет право нарушать Конституцию, как молодые люди, так и, безусловно, органы, которые отвечают за общественный правопорядок. Моя позиция — здесь мы должны работать строго по закону, если есть какие-то нарушения этого закона, они должны пресекаться. Пресекаться, прежде всего, госорганами, судебными инстанциями. По другому никак не может быть. Все остальное — это определенные частности, должны быть определенные судебные решения и только суд кто был прав, кто виноват.Определять приоритеты— Какие меры принимаются по возвращению на родину молодежи, получивших и получающих образование за пределами республики?— Эта глобальная проблема связана с несколькими факторами. Мы все это изучали. Если смотреть по численности выезжающей за пределы республики молодежи, с учетом возвращающихся это число равняется около трех тысяч в год.Чтобы бороться с негативной стороной этой тенденции, на сегодняшний день правительством республики решается вопрос создания федерального университета. Мы только что вернулись с большого совещания, которое проводил Радий Хабиров. Тут другая проблема появляется. У нас вузы могут принимать большое количество студентов, но не хватает общежитий — необходимо строить студенческий кампус.Как вернуть тех, кто уже уехал? Безусловно, мы понимаем, что тут имеют большое значение социально-экономические факторы — жилье, работа, зарплата. Но я бы добавил от себя, что также важно формирование патриотического отношения к своей родине. Патриотизм должен воспитываться на каждом этапе жизни человека, начиная с семьи, школьной скамьи, личным примером наставников. Я очень доволен, что 20 лет назад вернулся из Перми в Уфу. Не было работы, но мне повезло, как и многим другим, которые любят трудиться.— В Башкирии растет количество любительских команд и увеличивается география Ночной лиги. Насколько стабильно финансирование любительского хоккея и насколько сложно выделять лед на соревнования?— К 2024 году мы должны добиться, чтобы 55% наших жителей занимались физкультурой или спортом. Здесь есть один пункт — создать условия. Поэтому нам дополнительно на ближайшие три года выделили 1 млрд 200 млн рублей на эти цели, в том числе для доведения спортивной инфраструктуры до уровня федеральных стандартов. Мы не имеем право допускать коммерциализацию спорта. Понятно, что финансирования на все не хватит. Наша первостепенная задача- чтобы финансирования хватило на социально незащищенные слои населения. Поэтому я не могу сказать, насколько широко мы будем участвовать в развитии таких лиг, как Ночная.Несмотря на то, что республика по количеству ледовых арен и площадок занимает не последнее место в стране, всем желающим на сегодняшний день этого не хватает. Здесь можно решить проблему только улучшая инфраструктуру, строительством объектов. Перед тем, как строить, надо помнить, что у нас есть другие приоритетные задачи и направления, которые мы разрабатываем совместно со спортивным сообществом, а они также требуют финансирования. К примеру, у нас все еще нет волейбольной арены, а нам в 2022 году встречать чемпионат мира по волейболу. Нам нужен дворец спорта по спортивной борьбе. Мы должны совместно со спортивным сообществом определять приоритеты и по этим приоритетам решать.— Можете назвать районы-лидеры, в которых молодежная политика эффективна и районы-аутсайдеры? Включены ли показатели по работе с молодежью в общий рейтинг социально-экономической эффективности муниципальных образований?— Мы несколько раз рассматривали, как можно сделать для муниципальных образований такую систему оценок. По-всякому пробовали, но ничего не получилось. Потому что оценивать это невозможно, каждый муниципалитет имеет свои особенности. Мы разве можем Уфу сравнить хоть с одним городом нашей республики? Нет. Мы разве можем Кумертау сравнить хоть с одним районом города Уфы? Нет, есть особенности. Также невозможно сравнивать Кумертау и Иглинский район. Поэтому мы работу молодежных комитетов на местах сравниваем не друг с другом, а с собой вчерашним.В числе лидеров, прежде всего, я бы назвал город Октябрьский. Там развито патриотическое движение, находится штаб волонтеров Победы. Уфа, понятно, по многим показателям в безусловных лидерах. Очень хорошо шагают Нефтекамск, Кумертау. Если мы говорим о сельских территориях, прежде всего, мне нравится, как выстроена работа в Иглинском и Уфимском районах, даже с учетом непростых особенностей близости к крупному городу. Нравится, как работает Учалинский район.Все остальные районы находятся на одном уровне. Там, где глава района понимает, что с молодежью надо серьезно работать, очень много позитивных движений. В том числе создание условий для молодежи через те же форумные кампании, грантовые конкурсы.