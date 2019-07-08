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Собираем пожертвования на хоспис

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38168 | Комментарии: 5
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Радий Хабиров просит жителей Башкирии помочь со строительством хосписа в Уфе. Каждого, кто внесет свой вклад в строительство хосписа, Радий Хабиров обещал поблагодарить лично.

Собираем пожертвования на хоспис


2 августа стало известно о решении Радия Хабирова создать в Уфе хоспис для тяжелобольных взрослых и детей. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы республики с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер.

А сегодня Радий Хабиров обратился к жителям республики, опубликовав пост на личной странице во «Вконтакте», с просьбой внести свой вклад в строительство хосписа:

«...если и есть высшая несправедливость на свете – то это когда тяжело болеют дети. 643 ребёнка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти... а тяжелобольных взрослых ещё больше... Что могло бы им хоть немного помочь – это хоспис. Где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях».

По словам врио главы республики, хоспис можно построить и на бюджетные деньги, но вопреки этому, хоспис было решено строить на пожертвования.

Как отметил Радий Хабиров, это – «проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха».

Он призвал каждого по мере возможности внести свой вклад. В свою очередь он берет строительство под личный контроль и ставит задачу открыть хоспис к концу 2020 года.

С понедельника начнутся работы по проектированию хосписа.

Каждый, кто в состоянии помочь, может направить средства на счет фонда «Иман», или же написать в комментарии на личной странице Радия Хабирова о готовности помочь.

ПроУфу
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  • Гость
  •  
  • 1 | 06.08.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется прокоментировать словами из песни " Параноя, О-О-О; Параноя*...
*ПАРАНОЯ — редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей...



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.08.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на ВЕРТОЛЕТ как собрали деньги, так и на ХОСПИС, мудак башкирский......



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2

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  • Гость
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  • 3 | 06.08.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Берется проконтролировать и построить до конца 2020 года !
Он уже избрал себя главой ! Какая неприкрытая наглость ! И полное неуважение к народу !
Избиратели должны 8 сентября показать этому клоуну кто он и где его место.



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 06.08.2019, 11:58 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4577 | Рейтинг: -719,5
Мне кажется, что у Хабирова "прекрасные" советчики!!! Они все делают, чтобы Хабирова подставить!!! но при этом набить себе карманы бюджетными или благотворительными деньгами.
Бог не фраер, он все видит!!!



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 06.08.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64991 | Рейтинг: +12212,3
Чиновники мэрии заявили, что пожертвуют часть своей зарплаты на строительство хосписа в Уфе

Как информации портала Ufa1.ru, в городской администрации принято решение перечислить однодневные зарплаты чиновников в фонд на строительство хосписа. В акции примут участие заместители главы, руководители структурных подразделений администрации города.

Кроме того, председатель Курутлая Башкирии Константин Толкачев призвал депутатов парламента республики перечислить на строительство хосписа свою зарплату за день.

В минувшие выходные врио главы Башкирии Радий Хабиров после встречи с руководителем московского фонда «Вера» Нютой Федермессер заявил, что через полтора года в республике появится хоспис с отделениями для взрослых и детей. По предварительным данным, на его строительство необходимо порядка 300 млн рублей. Часть этих средств, по словам Хабирова, он уже нашел, в остальное он предложил вложиться «жителям Башкирии, достигшим успеха».
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И попробуйте не сдайте!
Учителей ожидает сюрпрайз 1 сентября....медики уже в августе узнают, что строят хоспис своей зарплатой, а на сборы детей в школу - возьмут кредит.

Едрисня даже благое дело умеет испоганить так. что порядочные от этого дела - шарахаться будут!



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