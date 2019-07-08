Собираем пожертвования на хоспис

Радий Хабиров просит жителей Башкирии помочь со строительством хосписа в Уфе. Каждого, кто внесет свой вклад в строительство хосписа, Радий Хабиров обещал поблагодарить лично.2 августа стало известно о решении Радия Хабирова создать в Уфе хоспис для тяжелобольных взрослых и детей. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы республики с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер.А сегодня Радий Хабиров обратился к жителям республики, опубликовав пост на личной странице во «Вконтакте», с просьбой внести свой вклад в строительство хосписа:«...если и есть высшая несправедливость на свете – то это когда тяжело болеют дети. 643 ребёнка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти... а тяжелобольных взрослых ещё больше... Что могло бы им хоть немного помочь – это хоспис. Где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях».По словам врио главы республики, хоспис можно построить и на бюджетные деньги, но вопреки этому, хоспис было решено строить на пожертвования.Как отметил Радий Хабиров, это – «проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха».Он призвал каждого по мере возможности внести свой вклад. В свою очередь он берет строительство под личный контроль и ставит задачу открыть хоспис к концу 2020 года.С понедельника начнутся работы по проектированию хосписа.Каждый, кто в состоянии помочь, может направить средства на счет фонда «Иман», или же написать в комментарии на личной странице Радия Хабирова о готовности помочь.