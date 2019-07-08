Добром не кончится ...

Добром вся эта история не кончится. Россия – страна большая, бедная, неустроенная и обозленная. Так было всегда. Терпение наше огромно, но драка может вспыхнуть вообще без повода.Сейчас фабрикуются совсем вымышленные дела, в телевизоре публикуют угрозы расправы с семьями оппозиционеров и ловят парня за агрессивный твит, представляя его частную злобу, как вооруженный мятеж. Таким образом людей загоняют в угол и не оставляют им выбора ни в каком смысле.Поскольку нас много и мы злые, нам нужно как-то выпустить пар и сбросить негатив. Это можно сделать, выйдя на улицу и поорав там всякие гадости про власть пару часов, чтобы потом спокойно вернуться домой, а в понедельник пойти на работу.Можно дать нам проголосовать за пара-тройку оппозиционных кандидатов, чтобы почувствовать, что мы тут тоже чего-то решаем — успокоиться и в понедельник пойти на работу. А нам не оставляют никаких возможностей выпустить негативную энергию нормальным способом. Акции в эти и прошлые выходные были максимально мирными. А людей в ответ на них били с размахом из-за головы. Били даже тех, кто вовсе не протестовал. Кто даже не знал про какой-то протест. Когда в ответ на максимально мирное поведение вас бьют со всей дури, вы понимаете, что мирных способов диалога просто не осталось. Вас в любом случае будут бить и сажать. Это прямая провокация насилия.Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия.Мало нам что ли примеров из истории? Сто лет назад точно так же появились все эти бомбисты, террористы, анархисты, большевики. Бездарная власть не хотела нормально разговаривать с людьми и нарвалась на революцию. И никакая жандармерия не спасла. Кто-то хочет повторить этот опыт и посмотреть, что получится? Власти скажут, что именно поэтому они и ловят сейчас всех подряд, чтобы еще в зародыше придушить беспорядки. Но на самом деле, они тушат пожар бензином. Не загоняйте людей в угол — они обязательно дадут сдачи. Сила ответного удара будет зависеть только от того, как сильно сдавят эту пружину.