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Добром не кончится

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Добром вся эта история не кончится. Россия – страна большая, бедная, неустроенная и обозленная. Так было всегда. Терпение наше огромно, но драка может вспыхнуть вообще без повода.

Добром не кончится


Сейчас фабрикуются совсем вымышленные дела, в телевизоре публикуют угрозы расправы с семьями оппозиционеров и ловят парня за агрессивный твит, представляя его частную злобу, как вооруженный мятеж. Таким образом людей загоняют в угол и не оставляют им выбора ни в каком смысле.

Поскольку нас много и мы злые, нам нужно как-то выпустить пар и сбросить негатив. Это можно сделать, выйдя на улицу и поорав там всякие гадости про власть пару часов, чтобы потом спокойно вернуться домой, а в понедельник пойти на работу.

Можно дать нам проголосовать за пара-тройку оппозиционных кандидатов, чтобы почувствовать, что мы тут тоже чего-то решаем — успокоиться и в понедельник пойти на работу. А нам не оставляют никаких возможностей выпустить негативную энергию нормальным способом. Акции в эти и прошлые выходные были максимально мирными. А людей в ответ на них били с размахом из-за головы. Били даже тех, кто вовсе не протестовал. Кто даже не знал про какой-то протест. Когда в ответ на максимально мирное поведение вас бьют со всей дури, вы понимаете, что мирных способов диалога просто не осталось. Вас в любом случае будут бить и сажать. Это прямая провокация насилия.

Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия.

Мало нам что ли примеров из истории? Сто лет назад точно так же появились все эти бомбисты, террористы, анархисты, большевики. Бездарная власть не хотела нормально разговаривать с людьми и нарвалась на революцию. И никакая жандармерия не спасла. Кто-то хочет повторить этот опыт и посмотреть, что получится? Власти скажут, что именно поэтому они и ловят сейчас всех подряд, чтобы еще в зародыше придушить беспорядки. Но на самом деле, они тушат пожар бензином. Не загоняйте людей в угол — они обязательно дадут сдачи. Сила ответного удара будет зависеть только от того, как сильно сдавят эту пружину.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.08.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в телевизоре публикуют угрозы расправы с семьями оппозиционеров
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Полностью согласен с Дмитрием Быковым который пишет:
"Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги – потому что отдать власть силовикам как раз и значит создать хунту. Эта хунта показала лицо 27 июля и 3 августа, и если обращение к оппозиции написала действительно она, в этом нет ничего удивительного. А если его выдумали для устрашения, теперь такая организация силовиков, прицельно уничтожающая оппозиционеров и их детей, будет создана немедленно. То есть когда вы это читаете, она уже действует: ей это НТВ сказало, а НТВ как главного рупора Лубянки она слушается ...Так что появление хунты в России – на самом деле сравнительно неплохая новость: это значит, режим решился на самоубийство.".



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