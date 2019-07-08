Продавшиеся трусы на подсосе: «Чайф», «Сплин» и другие

Группа «Чайф» в субботу, 3 августа, выступила в Москве на фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького. Музыканты поднялись на сцену ровно в 14:00, как раз тогда, когда в столице началась не санкционированная властями «Прогулка по бульварам». На акции протеста задержали более 800 человек. А пресс-атташе «Чайфа» Марина Залогина была вынуждена закрыть для комментариев официальные страницы группы в социальных сетях, где пользователи обвиняли музыкантов в поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и Московской городской избирательной комиссии, не зарегистрировавшей независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. «Чайф» проклинали, обещали больше никогда не слушать их музыку и никогда не ходить на их концерты. По возвращении в Екатеринбург Владимир Шахрин ответил на вопросы 66.RU.— Как прошел московский концерт?— Отличный получился концерт. Несколько тысяч людей собралось. Дождь пошел, но все стояли и слушали. Я вообще не понимаю, чего люди так возбудились? Потому что в этот день проходил Пикник «Афиши», но музыкантам, игравшим там, никто не предъявляет никаких претензий. Футбол был, и тоже люди пошли. Я вообще считаю, что свобода — это право выбора. Мы никого не отговаривали. Хотите идти на несанкционированный митинг — пожалуйста! Ваше право. Хотите в парк, слушать музыку — пожалуйста! Я не думаю, что очень многие утром собирались на митинг, а потом сказали: «Ой, нет! пойдем «Сплин» с «Чайфом» слушать!» Вряд ли это так.— Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались от участия в этом концерте. Макс Покровский и его «Ногу свело» — тоже. Почему вы не отказались?— Я знаю их круг общения. И они боятся общественного порицания. На самом деле это интернет-террор. Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во «ВКонтакте», в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом. В кои-то веки Марина Залогина закрыла комментарии на стене. На два дня мы закрыли. Они исчезнут через два дня, эти люди. Мне плевать на них. Я их не читаю. Леше Кортневу не плевать. Я понимаю, что вся его команда сами ходили на эти митинги. Они москвичи. И он посчитал нужным быть с ними. Это московская история.— И вы сыграли?— Сыграли. Играть для людей — это идеально.— С вами заранее договаривались? Или как в социальных сетях теперь многие пишут — за три дня?— Нет, нет! С нами договаривались за две недели. Там в парке уже третью неделю каждые выходные Министерство торговли проводит праздники. Там был день тортов, день гамбургеров. Теперь вот день шашлыка. Мы у себя на стене за три дня вывесили анонс, потому что, условно говоря, только за три дня стало окончательно ясно, что фестиваль будет.— Ты называл комментарии в сети интернет-террором и сказал, что тебе плевать. Но ведь очень многие пишут, как мне кажется, искренне: «Я всю жизнь слушал «Чайф», больше никогда не приду на концерт!» или «Я вырос на ваших песнях! Да будьте вы прокляты!» Неужели не трогает, Володя?— Это очень неприятно. Я надеюсь, что эти люди лукавят и они не ходили на наши концерты. И я не понимаю. Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения. Честно скажу: мы приезжаем в Москву примерно раз в три месяца. Мне нравится то, что там происходит. Чистый, комфортный, благоустроенный и безопасный город. По сравнению с тем, что было двадцать лет назад… У меня лично нет претензий к Собянину. У вас есть? Выходите. Я-то чего должен туда идти? С какого перепугу? Екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы? Тем более, условно говоря, Алексей Навальный или Любовь Соболь мне совершенно несимпатичны. Они мне несимпатичны! Почему я должен за них на баррикады лезть? Я 60-летний мужик!— Как тебе кажется, почему люди вдруг решили, что «Чайф» — это протестная группа? Разве вы когда-нибудь были протестной группой?— Во-первых, мы не были протестной группой. Во-вторых, почему все решили, что рок-музыка — это музыка протеста? К поп-музыкантам, к джазовым музыкантам, к инди-музыкантам никто претензий не предъявляет. Почему-то мы должны до сих пор, сорок лет, и все на баррикады залезать и бороться.Я тебе скажу, каким был наш протест. Дайте нам свободу слушать музыку, какую мы хотим. Играть музыку, какую хотим. Читать книги, какие хотим.Смотреть фильмы, какие хотим. Общаться с людьми, с которыми мы хотим. Ездить по миру, куда мы хотим. У меня все это есть. Я не понимаю, что дальше? Что они имеют в виду под словом «свобода»? Они же не говорят, какой свободы им не хватает. Ну, не хватает, пусть идут ее добиваются.Потому что абсолютной свободы не существует. Совершенной государственной системы не существует. Государство во всем мире — это тоталитарная машина. И это всегда несправедливость по отношению к одним или другим.— За что лично ты, Володя Шахрин, готов выйти на санкционированный или несанкционированный митинг, шествие, демонстрацию, пикет?— Если выйдет народ. Народ в моем понимании. Шахтеры, которым не платят зарплату полгода. Врачи, которым не на что кормить семью. Те люди, которые выходят на работу и что-то делают. Создают что-то важное. И жизнь их прижала так, действительно прижала, что им не платят зарплату, или их зарплата стала такая, что они не могут прокормить детей. И если это дойдет до такого уровня, что они выйдут на улицу, не сомневайтесь, я буду там.Я буду с народом.