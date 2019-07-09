Проституция Кутлугужина: Уволить журналиста за «ярко выраженную антикоммунистическую позицию»

Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Дмитрий Чувилин отказался исполнить рекомендации бюро рескома партии и лишить статуса своего помощника главного редактора портала «Проуфу» Рамиля Рахматова. Господин Рахматов является помощником депутата на общественных началах. Бюро рекомендовало депутату уволить журналиста за его «ярко выраженную антикоммунистическую позицию», изложенную в публикациях о партии и главе ее рескома Юнире Кутлугужине.В июне на «Проуфу» был опубликован материал о том, что фракция КПРФ в Курултае поддержала ужесточение регионального закона о митингах, запрещающего проводить их в парках, скверах и возле особо охраняемых территорий.При этом на заседании фракции, сообщало издание, при первом голосовании большая часть коммунистов выступила против проекта, но Юнир Кутлугужин провел повторное голосование, результаты которого оказались противоположными.Дмитрий Чувилин заявил "Ъ-Уфа", что считает неправильным освобождать помощника от его обязанностей за высказанное мнение.«Кроме того, я не хочу участвовать в политических играх, которые ведутся сейчас в отношении издания "Проуфу".Его редакционная политика может не соответствовать позиции органов власти, но это не повод для репрессий»,— отметил депутат.