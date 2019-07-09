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Проституция Кутлугужина: Уволить журналиста за «ярко выраженную антикоммунистическую позицию»

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Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Дмитрий Чувилин отказался исполнить рекомендации бюро рескома партии и лишить статуса своего помощника главного редактора портала «Проуфу» Рамиля Рахматова. Господин Рахматов является помощником депутата на общественных началах. Бюро рекомендовало депутату уволить журналиста за его «ярко выраженную антикоммунистическую позицию», изложенную в публикациях о партии и главе ее рескома Юнире Кутлугужине.

Проституция Кутлугужина: Уволить журналиста за «ярко выраженную антикоммунистическую позицию»


В июне на «Проуфу» был опубликован материал о том, что фракция КПРФ в Курултае поддержала ужесточение регионального закона о митингах, запрещающего проводить их в парках, скверах и возле особо охраняемых территорий.

При этом на заседании фракции, сообщало издание, при первом голосовании большая часть коммунистов выступила против проекта, но Юнир Кутлугужин провел повторное голосование, результаты которого оказались противоположными.

Дмитрий Чувилин заявил "Ъ-Уфа", что считает неправильным освобождать помощника от его обязанностей за высказанное мнение.

«Кроме того, я не хочу участвовать в политических играх, которые ведутся сейчас в отношении издания "Проуфу".

Его редакционная политика может не соответствовать позиции органов власти, но это не повод для репрессий»,— отметил депутат.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 07.08.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что рахматов, что кутлугужин те же яйца только в профель,- обоих смотреть ненавижй!



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  • 2 | 07.08.2019, 09:45 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3738 | Рейтинг: -301,1
Молодец Чувилин.



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  • 3 | 07.08.2019, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
Кутлугужин-дебил и мудак! Возразите!



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  • 4 | 07.08.2019, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
evgolius7
06 августа 2019 | 23:38
Упал солдат ни жив, ни мёртв
Омоновец отважный,
И выжил бы, да только вот
Стаканчик был бумажный.
И вот лежит он, а в штанах
Тепло и очень влажно
Не шутка ведь, когда в тебя
Попал стакан бумажный!
Когда у царя плохо с головой, от царства остаются одни головешки.



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  • 5 | 07.08.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.08.2019, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 149 | Комментарии: 37755 | Рейтинг: +5510,4
Кутлугужин-дебил и мудак! Возразите!
==================
Легко. Юнга мандавошка у кукайки.



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  • 6 | 07.08.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.08.2019, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 149 | Комментарии: 37755 | Рейтинг: +5510,4
Кутлугужин-дебил и мудак! Возразите!
------
Легко. Юнга мандавошка у кукайки.



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  • 7 | 07.08.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что ни Хруль, то - тупой.. странно , почему так?
Хруль против кутлгужина, но призывает За него голосовать. Хруль у тебя как ваще с головой?
турк



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  • 8 | 07.08.2019, 11:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
«ярко выраженную антикоммунистическую позицию»
--------------------------
Мадриля Гафурова не собирается исключить? За распространение явной и откровенно выраженной лжи и клеветы?

Согласно закона о фейках, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП)

КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;



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  • 9 | 07.08.2019, 11:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
«ярко выраженную антикоммунистическую позицию»
--------------------------
За позицию не наказывают, это называется наказание за мыслепреступление

Если бы прислушивались к мнению людей с «ярко выраженной антикоммунистической позицией», то преступлений сталинского режима избежали бы.

Также и сегодняшнего режима, большей частью



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  • 10 | 07.08.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 07.08.2019, 11:40 | Автор: Зулия

За позицию не наказывают, это называется наказание за мыслепреступление

Если бы прислушивались к мнению людей с «ярко выраженной антикоммунистической позицией», то преступлений сталинского режима избежали бы.

Также и сегодняшнего режима, большей частью
===========================================
Ты покажи или расскажи какие такие Сталинские преступления ?
Ты - то чего хрюкаешь , где бы ты была сегодня , если бы Сталин не превратил Россию в могучее государство !
Оставил промышленно развитую атомную индустрию .
А сегодня хотим прирастать аграриями одиночками и фермерами ?



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  • 11 | 07.08.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.08.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
9 | 07.08.2019, 11:40 | Автор: Зулия
За позицию не наказывают, это называется наказание за мыслепреступление
Если бы прислушивались к мнению людей с «ярко выраженной антикоммунистической позицией», то преступлений сталинского режима избежали бы.
Также и сегодняшнего режима, большей частью
========
Ты покажи или расскажи какие такие Сталинские преступления ?
Ты - то чего хрюкаешь , где бы ты была сегодня , если бы Сталин не превратил Россию в могучее государство !
Оставил промышленно развитую атомную индустрию .
А сегодня хотим прирастать аграриями одиночками и фермерами ?
=========
Да, кровавой судьбой народов в эпоху Сталина построено или по его смерти достроено всё что сегодня вашим Ельцо-Путиным не загублено. Это факт. Это не восхвала.
Именно Сталин уничтожал лучших крестьян, лучших военноначальников которое привело к пагубным итогам ВОВ, - "военные потери" это миллионы загубленных жизней, рашрушенная инфраструктура, фабрики и заводы.
Но самое главное преступление Сталина что созданная им система привела к власти Горбачёва-Ельцина-Путина!..

с т.зр.науки: Способ существования материи (СССР) ЭТО движение. А движение возможно когда есть единство и борьба противоположностей.
Сталин пытался провести свободные выборы, но неудачно в конечном итоге приведшее к развалу страны.
интеллигенция отсиделась "на кухне", массы не провели люстрацию и РФ доблестной поступью идёт к уверенному развалу. Пока есть что продать-пропить-прожрать будет существовать, хотя и РФ назвать государством трудно. - Функции государства хорошо изложены в Конституции, но её Путин игнорирует.
РФ исчезнет с карты земли, это однозначно! К сожалению.

Кутлугужила ругать не за что, он тупой винтик-исполнитель воли Путина, также как и захватившие засланцы в других партиях. Была одна надежда на Яблоко, но была.........
от страны с главнюком шпиёном ждать нечего. Эта страна и эпоху людоедства переживала,................



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  • 12 | 07.08.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.08.2019, 13:30 | Автор:

Да, кровавой судьбой народов в эпоху Сталина построено или по его смерти достроено всё что сегодня вашим Ельцо-Путиным не загублено. Это факт. Это не восхвала.
Именно Сталин уничтожал лучших крестьян, лучших военноначальников которое привело к пагубным итогам ВОВ, - "военные потери" это миллионы загубленных жизней, рашрушенная инфраструктура, фабрики и заводы.
Но самое главное преступление Сталина что созданная им система привела к власти Горбачёва-Ельцина-Путина!..

с т.зр.науки: Способ существования материи (СССР) ЭТО движение. А движение возможно когда есть единство и борьба противоположностей.
Сталин пытался провести свободные выборы, но неудачно в конечном итоге приведшее к развалу страны.
интеллигенция отсиделась "на кухне", массы не провели люстрацию и РФ доблестной поступью идёт к уверенному развалу. Пока есть что продать-пропить-прожрать будет существовать, хотя и РФ назвать государством трудно. - Функции государства хорошо изложены в Конституции, но её Путин игнорирует.
РФ исчезнет с карты земли, это однозначно! К сожалению.

Кутлугужила ругать не за что, он тупой винтик-исполнитель воли Путина, также как и захватившие засланцы в других партиях. Была одна надежда на Яблоко, но была.........
от страны с главнюком шпиёном ждать нечего. Эта страна и эпоху людоедства переживала,................
================================================
И все крестьяне пропали с земли русской !
И " пагубные " итоги ВОВ для СССР- наша СТРАНА
РАЗГРОМИЛА фашисткий вермахт !
На которую работала вся экономика ПОБЕЖДЕННЫХ
Европейских государств !
Вся континентальная Европа к 1941 году так или иначе вошла в
Третий рейх. Из существовавших к июню 1941 года двух с лишним
десятков европейских стран

ДЕВЯТЬ - Испания, Италия, Финляндия, Дания,
Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия и Хорватия
- совместно с Германией и Австрией вступили в войну против СССР.
Конечно это СССР 22 июня 41 года " напал " на Германию !
Сталин И. В . Умер в 53 году ! И такие " новости " , что
Сталин повинен в развале СССР , через почти полвека , это
конечно " величайшее открытие "

По официальной версии ВС РФ , безвозвратные военные потери
СССР составляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих
— 8 668 400 человек
Формирований Третьего рейха, действовавших на советско-
германском фронте, составили 7 181 100 человек. Безвозвратные
потери войск союзников Третьего рейха составили в общей
сложности 1 468 145 человек.
Число погибших солдат составляет 4 270 700 и 806 000 человек
соответственно.
Общие демографические потери Германии, Венгрии, Италии,
Румынии, Финляндии и Словакии составили 11,9 млн человек .



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  • 13 | 07.08.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 60 ые жил в Уфе еврей-фронтовик, который открыто призывал исключить из партии троцкиста Хрущева за предательство идей марксизма- ленинизма, который предсказуемо повлечет за собой развал СССР
Даже после Октябрьского пленума 1964 года, осудившего волюнтаризм Хрущева башкирский обком не восстановил фронтовика в партии.
Впоследствии доктор философии один из первых выехал в Израиль и оттуда буквально умолял КПСС вкладываться не в идеологию вранья и пустого самовосваления , а в человека, в права его свободы выбора и экономику по-сталински.
Он же был одним из теоретиков кибуцев, которые сегодня производят в бывшей пустыне картошку, которой хватает даже для питания башкир.
Которых их же элита оттучила от труда, даже по самообеспечению товарами первой необходимости и продуктами питания.



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  • 14 | 07.08.2019, 15:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3738 | Рейтинг: -301,1
07.08.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что ни Хруль, то - тупой.. странно , почему так?
Хруль против кутлгужина, но призывает За него голосовать. Хруль у тебя как ваще с головой?
турк
___________
Лучше уж за Кутлугужина чем за твоих либерастов подпиндосников, которые до сих пор паразитируют на советском наследии.



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  • 15 | 07.08.2019, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.08.2019, 15:29 | Автор: xrul

Лучше уж за Кутлугужина чем за твоих либерастов подпиндосников, которые до сих пор паразитируют на советском наследии.
================================================
В корне не согласен с тобой !
Единожды ПРЕДАВШИЙ , предаст еще не раз !
Его Предательство стараются прикрыть
Но не сокрыть того , что очевидно !
Он не коммунист !



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  • 16 | 07.08.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше уж за Кутлугужина чем за твоих либерастов подпиндосников, которые до сих пор паразитируют на советском наследии.
______________________
кутлгужин на подсосе у либерастов подпиндосников...ну и чем он лучше?
турк



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  • 17 | 07.08.2019, 17:19 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3738 | Рейтинг: -301,1
Разберемся с ним, как Сталин завещал.



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  • 18 | 07.08.2019, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 07.08.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше уж за Кутлугужина чем за твоих либерастов подпиндосников, которые до сих пор паразитируют на советском наследии.
______________________
кутлгужин на подсосе у либерастов подпиндосников...ну и чем он лучше?
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да ничем не лучше! В этот раз вообще голосовать не за кого! Думаю написать наискосок бюллетеня "Все с.ки!", другого пока ничего придумать не могу! Но бюллетень обязательно получу, чтобы за меня не проголосовали! Такая моя принципиальная позиция! Очень Опытный



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  • 19 | 07.08.2019, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 07.08.2019, 11:40 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
«ярко выраженную антикоммунистическую позицию»
--------------------------
За позицию не наказывают, это называется наказание за мыслепреступление

Если бы прислушивались к мнению людей с «ярко выраженной антикоммунистической позицией», то преступлений сталинского режима избежали бы.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сталин очень внимательно прислушивался к мнению людей с «ярко выраженной антикоммунистической позицией», поэтому и понял, что с ними СССР не сделаешь мощной державой, а лучше это сделать без них! И сделал, но многих потом выпустили и их потомки теперь продажные либерасты! Очень Опытный



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  • 20 | 07.08.2019, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 07.08.2019, 17:19 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3737 | Рейтинг: -301,1
Разберемся с ним, как Сталин завещал.
________________________
так ты сталинист ли чё ли? смотри тогда,что бы в последствии с тобой по-сталински не разобрались, я то все твои ходы записываю... придут люстраторы , тебя первого сдам ))) хруль, к бою - готовсь (ну в смысле носки шерстяные и сухари готовь))
турк



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