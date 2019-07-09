Как КПСС, только «без жуликов и воров»

Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Бывший вице-мэр Уфы Артур Хромец, возглавляющий компанию «Генстройтрест», в 2018 году заработал 7 млн рублей.Как следует из финансовой отчетности, Хромец владеет земельным участком площадью 2,8 тыс. кв. м, двумя домами общей площадью 215 кв. м и легковым автомобилем, марка которого не уточняется. Хромец баллотируется в 8 избирательном округе по Ленинскому району. В этом же округе выдвигалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева, которой отказали в регистрации.Другой кандидат от «Единой России» — владелец ООО «Компания Потенциал» Эдуард Остапчук — выдвигается в 14 избирательном округе по Орджоникидзевскому району. Его годовой доход составил 12 млн рублей.Ему принадлежат шесть участков площадью 30,3 тыс. кв. м, два жилых дома на 118 кв. м, две квартиры общей площадью 168,4 кв.м, три гаража, четыре нежилых помещения площадью 2,9 тыс. кв. м, один легковой, 18 грузовых автомобилей, один снегоход и воздушный транспорт, тип которого не уточняется.