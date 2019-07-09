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Как КПСС, только «без жуликов и воров»

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Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Бывший вице-мэр Уфы Артур Хромец, возглавляющий компанию «Генстройтрест», в 2018 году заработал 7 млн рублей.

Как КПСС, только «без жуликов и воров»


Как следует из финансовой отчетности, Хромец владеет земельным участком площадью 2,8 тыс. кв. м, двумя домами общей площадью 215 кв. м и легковым автомобилем, марка которого не уточняется. Хромец баллотируется в 8 избирательном округе по Ленинскому району. В этом же округе выдвигалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева, которой отказали в регистрации.

Другой кандидат от «Единой России» — владелец ООО «Компания Потенциал» Эдуард Остапчук — выдвигается в 14 избирательном округе по Орджоникидзевскому району. Его годовой доход составил 12 млн рублей.

Ему принадлежат шесть участков площадью 30,3 тыс. кв. м, два жилых дома на 118 кв. м, две квартиры общей площадью 168,4 кв.м, три гаража, четыре нежилых помещения площадью 2,9 тыс. кв. м, один легковой, 18 грузовых автомобилей, один снегоход и воздушный транспорт, тип которого не уточняется.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно в срочном порядке отменять депутатскую неприкосновенность. тогда ворью в депутаты не будет смысла идти.



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  • 2 | 07.08.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован

Нужно в срочном порядке отменять депутатскую неприкосновенность. тогда ворью в депутаты не будет смысла идти.
===
это неправда.



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  • 3 | 07.08.2019, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что, депутат - единорос с 14 мл. годового дохода обратит внимание на жалобные просьбы нищих пенсионеров построить тротуары в дворах Российского переулка?
Максимум, что он сделает, так это пришлет поллисточка с разъяснением, что рассмотрение жалоб граждан не входит в его депутатскую компетенцию, а организация работ по обустройству дворов плановая строго в рамках выделенного бюджета.
30 лет одни и те же говоруны и обещалкины, которые заканчивают свою каденцию в кабинете следователя.



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  • 4 | 07.08.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящие кандидаты от народа со средними доходами! Ни одного голоса кандидатам от ПЖиВ! Очень Опытный



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  • 5 | 07.08.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.08.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящие кандидаты от народа со средними доходами! Ни одного голоса кандидатам от ПЖиВ! Очень Опытный
-----------------

Нужно выдвигать доярок.



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  • 6 | 07.08.2019, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.08.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.08.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящие кандидаты от народа со средними доходами! Ни одного голоса кандидатам от ПЖиВ! Очень Опытный
-----------------

Нужно выдвигать доярок.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Можно и среди доярок найти достойную! Во всяком случае жизнь простого народа и его требования она лучше знает и муж пиндюлей даст, если плохой для народа закон примет! А от этих ждать хорошего нечего! Очень Опытный



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