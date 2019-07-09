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Силовиков послали на хунту

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В центре внимания общественности – показанное по НТВ и распространившееся по всей прессе заявление инициативной группы силовиков.

Силовиков послали на хунту


На публичные разоблачения своей деятельности авторы письма обещали ответить прямым террором, а за слезы своих детей угрожают ответить кровью оппозиции, а также ее отпрысков. Все спрашивают: реальна ли эта тайная организация инициативных силовиков?

Отвечаем: теперь существует. Рассказ о такой организации равносилен приказу ее создать. Существование многих тайных заговоров в России инспирируется сверху, и это не обязательно фейковые организации вроде «Нового величия», сделанного явно на Лубянке и на коленке. Это вполне могут быть организации вроде люберов, баркашовцев и ГКЧП.

Подобная организация не может не появиться – просто потому, что силовики, получив расширенные права на управление страной, начинают эти права применять неограниченно.

Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги – потому что отдать власть силовикам как раз и значит создать хунту.

Эта хунта показала лицо 27 июля и 3 августа, и если обращение к оппозиции написала действительно она, в этом нет ничего удивительного. А если его выдумали для устрашения, теперь такая организация силовиков, прицельно уничтожающая оппозиционеров и их детей, будет создана немедленно. То есть когда вы это читаете, она уже действует: ей это НТВ сказало, а НТВ как главного рупора Лубянки она слушается.

У хунты в принципе все неплохо, кроме одного: у силовиков нет позитивной программы. Внешняя агрессия плюс массовые репрессии – это все, что они умеют. Так что появление хунты в России – на самом деле сравнительно неплохая новость: это значит, режим решился на самоубийство.

Потому что отдавать власть мундирам – значит выпускать ее из рук безвозвратно. Ельцин после Коржакова ее тоже не вернул, даже когда Коржакова выкинули.

Силовики заявили о себе как о главной политической силе, только и всего. Но они совсем не Пиночеты, управлять экономикой умеют только путем проверок и обысков, и потому срок их правления обычно недолог: при плохой сырьевой конъюнктуре – считаные месяцы.

А вот заберут ли они с собой в тартарары всю страну и мир в целом – это уж зависит от нас. И это единственное, что от нас сейчас зависит, потому что все остальное уже случилось.

Дмитрий Быков, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 07.08.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
Считают по складам: взорвавшиеся боеприпасы оценили в миллиард рублей

============================================================
=
Вот оно как! Лежали, лежали, а потом соскучились и взорвались!

Окуеть. ЧОТВОРИЦА! А вот батискаф по-прежнему всплывает!



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 07.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... у силовиков нет позитивной программы.
========================
И не только этого. Силовики за годы службы теряют способность думать, они способны только выполнять приказы, а в отсутствии онных действовать по их библии,-уставу.
Короче: "Куда не кинь, везде клин"...



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 07.08.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65006 | Рейтинг: +12211,1
26% несовершенолетних детей живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране



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3

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  • Участник
  •  
космонавты получают зарплату от государства,при этом они ведут себя так как будто хотят приобрести как можно больше врагов для Путина,

дано: - если не будет Путина - не будет России

на какие средства тогда будут существовать силовики тайных союзов меча и орала,если они развалят страну?
заграница что ли им поможет?



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3

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  • Гость
  •  
  • 5 | 07.08.2019, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потому что отдавать власть мундирам – значит выпускать ее из рук безвозвратно.

Дмитрий Быков

----------------------

Тебе, чтоль, отдать? Вы же сразу сдадите страну. Шило на мыло менять.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 07.08.2019, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.08.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1317 | Комментарии: 65006 | Рейтинг: +12212,3
26% несовершенолетних детей живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. ...

---------------------------

Аха. Вчера всю Уфу обегал - плашек 7/8 дюйма нет. Нет!.. Шо за жисть...

(А не соскакивай с темы).



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