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Как раскрыть потенциал туризма, если этим занят уголовник?

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.08.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 19787 | Комментарии: 77
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Радий Хабиров заявил о потенциале Башкирии, который «грех не использовать». Несмотря на это, все остальное ему не соответствует.

Как раскрыть потенциал туризма, если этим занят уголовник?


Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике есть потенциал для развития туризма, но все остальное ему не соответствует.

Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования и т.д., ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время. Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть. Мне кажется, это ещё до конца не сделано. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал, как наш, грех не использовать, – обратился Радий Хабиров к участникам совещания по развитию туризма.

Глава региона отметил, что туризм - очень важная сфера экономики Башкирии, поэтому он будет заниматься ей на постоянной основе.

ПроУфу
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Башкирский чиновник получил условный срок за избиение журналистов

30.03.2011

Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.

Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.

РИА Новости, Рамиля Салихова
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***

Арестован Артур Идельбаев

09.09.2011

Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.

Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Сайт Прокуратуры РБ






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  • 1 | 08.08.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос: Почему с приходом радия начало всплывать газное г...но?!



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  • 2 | 08.08.2019, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37768 | Рейтинг: +5508,2
Ответ- А почему главой РБ был назначен РЗХ- против которого по факту гибели 79 человек на СШ ГЭС тоже было возбуждено уголовное дело?



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  • 3 | 08.08.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , дело движется к организации " разностороннего " туризма !
Раз им будет руководить , такой " опытный и кристально
честный " организатор !
" Своих " ВРИО не бросает !



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  • 4 | 08.08.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему да почему,,, да потому что вся страна живет не по законам, а по понятиям.
Короче как в песне ансамбля "Дюна" : Криминальная (не путать с коммунальной) россия, криминальная страна...



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  • 5 | 08.08.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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В сране башкир с приходом радия может повторится то, что произошло в республике Коми, где почти шесть стояла у власти команда партии «Единая Россия» во главе с Вячеславом Гайзером. Все эти годы его люди последовательно занимали ключевые посты в руководстве республики и в итоге взяли под контроль практически все экономические активы региона.
В 2015 году, Следственный комитет РФ взял его под арест по обвинению в организации преступного сообщества, по сути захватившего власть в регионе. Одновременно в тюрьме оказались многочисленные подельники Гайзера. Большинство членов криминального клана давно знакомы друг с другом. Используя мошеннические схемы и опираясь на полученный административный ресурс, члены группировки присвоили огромные средства, постепенно оседавшие на зарубежных счетах.
Радий тоже "пришёл" не один. У радия тоже "команда"....



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  • 6 | 08.08.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предсказуемым тормозом туризма в стране башкир является назначение в науиональныц парк Иремель бывшего главы Белорецкого района после целой серии обвинений в пренебрежении российскими законами.
Если не за взятку, то с какой целью АП РБ пересаживает коррупционера из одного властного кресла в другое?
Вопрос к Хабирову риторический, но реальной пользы обществу ждать от проблемного чиновника Максимова не стоит.



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  • 7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Орлов же тоже уголовник. Чего это он на брата уголовника взъелся? Может Идельбаев любил Орлова на нарах?



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  • 8 | 08.08.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите, мне одному кажется, что скоро все недоразумения народа в отношении безрезультатной деятельности правительства страны башкир будут разруливать члены федерации бокса?
В темное время, в темных местах.



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  • 9 | 08.08.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
1 | 08.08.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован

Вопрос: Почему с приходом радия начало всплывать газное г...но?!
___________________________________
Ответ:
скажи мне кем ты себя окружаешь - и я скажу кто ты.
Впрочем - кто он мы и так знаем... один из самых гнуснейших мерзавцев страны!
Нацист,целовавший сапоги Басаеву Идельбаев, аферист и рейдер Мухамедьяров, мошенница Зульфия Гайсина, участвовавший в групповом изнасиловании Назаров, Сидякин - автор репрессивных законов против народа - вот ближайшее окружение этого подонка!



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  • 10 | 08.08.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как этот ублюдок Идельбай



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4

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  • 11 | 08.08.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован

Орлов же тоже уголовник.
___________________________________
Не пи-зди!
Орлов - политический. 282-я - это как сралинская 58-я.



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6

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  • 12 | 08.08.2019, 11:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30505 | Рейтинг: -710,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"если этим занят уголовник?"
-----------------------
Если заголовками занят Админобсиратель, который идиотик? За денюшки от Линдемана можно писать всякое гoвно, и за преступление не считается, напротив, кремлевские наблюдатели молча хихикают



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  • 13 | 08.08.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Зуля. Почему ты лжешь? Ты же лгунья!

"денюшки от Линдемана" - это же ложь!
Ровно такая же, как печеньки госдепа. за которые ты в апреле 2012 года пускала к себе на квартиру пожить национал-предателей Кирилла и Тимура. У них денег точно не было. Значит за печеньки госдепа.



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  • 14 | 08.08.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Обе хороши. Слабые головой и скооропортящиеся.



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  • 15 | 08.08.2019, 11:56 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 262 | Рейтинг: +96,2
Зуль, а что, не уголовник? Или если башкир, то точно не уголовник, а?



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  • 16 | 08.08.2019, 12:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30505 | Рейтинг: -710,5
во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации
Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие
------------------------------
сообщил директор агентства «Тема» Дмитрий Трапезников.

По его словам, Афанасьеву и Хузиева, которые не были аккредитованы на мероприятие, служба охраны остановила у входа,
...............................
А раз не были аккредитованы - значит, служба охраны их не пустила по этой причине.

Когда на Всемирный Курултай башкир не пустили делегатов, к того, которого пропустили - выволокли, тогда уфимская публика ликовала:

Екатерина Некрасова
3 июля ·
"Хаос! Провальный курултай! - верещат даже те, кто припёрся на второй день курултая.
А фигли ему орать надо было"



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  • 17 | 08.08.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что настораживает, так это возвращение в политику такого же как бесноватый Идельбаев, другого судимого лидера СБМ - Баимова.
Осталось ждать Давлетову и впереди возможны военные тренинги в остатках лесов башкирского Зауралья под видом туристических слетов.
Видно, кому то в большой белой юрте показалось, что цифра 2000 молодых жителей страны башкир, приведенных Тажитдинном, якобы воюющих против русских солдат в Сирии, незначительна?



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  • Участник
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  • 18 | 08.08.2019, 12:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8042 | Рейтинг: -576,2
13 | 08.08.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65012 | Рейтинг: +12212,2
Зуля. Почему ты лжешь? Ты же лгунья!
+++++++++++++++++++++++++++++++
Я не знаю как всё в вашем святом семействе, но свистунья Зулёк однозначно:
116 | 08.08.2019, 00:59 | Автор: Зулия
-------------------
Моя бабушка, вся в меня
https://vk.cc/9FTXzA

Кухарка, я не спрашиваю про это её, но так как ты себя преподносишь правдорубкой, подскажи ей публично, чтобы не свистела она.



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  • Эксперт
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  • 19 | 08.08.2019, 12:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30505 | Рейтинг: -710,5
13 | 08.08.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65012 | Рейтинг: +12212,2
Зуля. Почему ты лжешь? Ты же лгунья!

"денюшки от Линдемана" - это же ложь!
----------------------------
С чего ты взялась защищать Админобсирателя, который тупой идиотик?

Админобсиратель работает за бесплатно, по благородному порыву чистой души, ну да.

Может и бесплатно, линдеман квитанций не выдает.

Но служит Линдеману исправно, вопрос - для чего? Или от нехрен делать?

Помнится, Администратор предлагал публике желающих заняться модераторством. Насчет цены - договорная

Тот, который содержит сайт, ему жалко копеечек платить за администрирование? А штрафы кто будет оплачивать?

Кухарка, ты в свое время администрировала и модерировала сайт, прозванный Кухвест - чисто с благими намерениями, а как же! спасать Россию



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  • 20 | 08.08.2019, 12:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30505 | Рейтинг: -710,5
13 | 08.08.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65013 | Рейтинг: +12212,8
Зуля. Почему ты лжешь? Ты же лгунья!

"денюшки от Линдемана" - это же ложь!
Ровно такая же, как печеньки госдепа. за которые ты в апреле 2012 года пускала к себе на квартиру пожить национал-предателей Кирилла и Тимура. У них денег точно не было. Значит за печеньки госдепа.
------------------------------
Найди другое сравнение.

Кирилл и Тимур vs Админобсиратель - разные категории, в моем представлении



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