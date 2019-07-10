Поднялись к колен: КрымНаш есть, а кушать нечего

Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не превышают прожиточного минимума.В России 26% детей до 18 лет живут в семьях, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения.Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». При этом самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2%.Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты, — пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.Она пояснила, что детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. То есть дети растут в условиях дефицита, не получают достойное образование, медицинское обслуживание и другие услуги.Из-за этого в будущем они могут быть не востребованы на рынке труда. Из-за этого их дети попадут в аналогичные условия и так до бесконечности.Отметим, что данные взяты по итогам 2017 года, результаты анализа 2018 года станут известны только летом 2020 года.На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности, которая закреплена за ними с детства, — констатировала экономист, добавив, что, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.Экономисты отмечают, что дети являются самой уязвимой категорией. Например, 11,7% детей даже не могут получить полноценное питание содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.При этом 20,9% российских детей в категории до 17 лет живут в семья, имеющих долги по ЖКХ, аренды или кредитов, тогда как аналогичный показатель для всего населения составляет 14%, констатируют эксперты.