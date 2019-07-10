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Поднялись к колен: КрымНаш есть, а кушать нечего

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 21244 | Комментарии: 31
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Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не превышают прожиточного минимума.

Поднялись к колен: КрымНаш есть, а кушать нечего


В России 26% детей до 18 лет живут в семьях, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». При этом самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2%.

Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты, — пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Она пояснила, что детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. То есть дети растут в условиях дефицита, не получают достойное образование, медицинское обслуживание и другие услуги.

Из-за этого в будущем они могут быть не востребованы на рынке труда. Из-за этого их дети попадут в аналогичные условия и так до бесконечности.

Отметим, что данные взяты по итогам 2017 года, результаты анализа 2018 года станут известны только летом 2020 года.

На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности, которая закреплена за ними с детства, — констатировала экономист, добавив, что, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.

Экономисты отмечают, что дети являются самой уязвимой категорией. Например, 11,7% детей даже не могут получить полноценное питание содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.

При этом 20,9% российских детей в категории до 17 лет живут в семья, имеющих долги по ЖКХ, аренды или кредитов, тогда как аналогичный показатель для всего населения составляет 14%, констатируют эксперты.

ПроУфу
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  • 1 | 08.08.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России 26% детей до 18 лет живут в семьях, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
===================================
Постоянно наблюдаю стайки детей,12-14 лет, одетые во все черно серое, "не маркие" одежды, с худыми лицами, и тусклыми глазами. Если их раздеть, то они наверняка будут похожи на заключенных концлагеря.Нет это не какие то отбросы,- у них чистая одежда и волосыи, ведут они себя вполне миролюбиво и уважительно. Просто им не повизло, они родились не в семье чиновника, а в простой, обычной семье.
Я, почему то ,чувствую вину перед ними...



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  • 2 | 08.08.2019, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37768 | Рейтинг: +5508,2
Пока ФСБ-шники воруют миллиардами (Захарченко) и пока мудаки минусуют (Калатун-ебай), страна так и будет жить и страдать!



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  • 3 | 08.08.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В данной ситуации мне комментировать нечего, поскольку куханутые либерасты всех россиян , по вине ельциноидов ставших бедными и, зачастую, бесквартирными зовет нищебродами



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  • 4 | 08.08.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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В стране башкир в работе над будущим уже треть века никому ничего не надо, кроме власти и денег.
Вкладываться в человеческий потенциал даже не планируют на словах.
Уничтожили врачебно физкультурные диспансеры , детские площадки, диетические столовые, бесплатный хлеб и чай в общепите, отняли преференции у матерей- одиночек, стали поголовно и безнаказанно обманывать сирот с жильем. Впрочем
как и многодетных матерей с бесплатной землей.
Посмотрите на очереди матерей в конторах (господи, прости
не к добру поминаю ) Ивановой за пособиями школьникам. Каждый год кучу одних и тех же справок надо собрать.
Все в отношении борьбы с бедностью по закону, а на дворе 21 век в самой богатой стране мира.



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  • 5 | 08.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
и, зачастую, бесквартирными
_____________________________
При Ельцине - вы все стали собственниками квартир. в которых жили по социальному найму и ничего не могли(чаще всего) сделать с этими квартирами - ни продать, ни поменять.СОБСТВЕННИКАМИ! Благодаря именно Ельцину.
Те, кто по-умней - еще и на ваучеры кое-что приобрел.
По-существенней, чем ты бутылку водки.



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  • 6 | 08.08.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пошла кухарка в задницу со своими минусами и восхвалениями идей чубайсизма по уничтожению России!



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  • 7 | 08.08.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка , пошла в анус со своими глупейшими комментариями в духе раннего Чубайса с его двумя Волгами.



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  • 8 | 08.08.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 08.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65010 | Рейтинг: +12211,7
и, зачастую, бесквартирными
_____________________________
При Ельцине - вы все стали собственниками квартир. в которых жили по социальному найму и ничего не могли(чаще всего) сделать с этими квартирами - ни продать, ни поменять.СОБСТВЕННИКАМИ! Благодаря именно Ельцину.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не свисти про квартиры, денег не будет! В СССР квартиры прекрасно обменивались даже на другой город! За ЖКХ платили немного и никаких налогов на квартиры, которые ты сам же купил или получил за добросовестный труд, не было! Очень Опытный



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  • 9 | 08.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия (вслед за Данией, Норвегией, Щвецией и Исландией)с потенциалом ниже, чем страна башкир, официально объявила, что 100 % ее жителей обеспечены комфортным жильем, одеждой по сезону и качественным питанием.



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  • 10 | 08.08.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Пи-здишь именно ты. Люди были повязаны пропиской.Прописаться к бабушке, чтобы "наследовать" ее квартиру или к одиноким дяде-тете - было невозможно(без взятки) зато менты и жилищники караулили такие квартиры и комнаты в коммуналках.
В 1983 году - моя двоюродная сестра таким образом потеряла комнату отца - родители развелись и при сносе дома ее отцу дасталась комната, а ей с матерью и бабушкой - квартира. Отец умер от перитонита, сосед-мент в квартиру их даже не пустил - выкинул вещи на лестничную клетку.

Еще пример(таких сотни тысяч - подобного рода). Родители горбатились 25 лет за квартиру. живя в полуразрушенном бараке в загазованной Ново-Александровке, получили, дочь в это время закончила институт и поехала по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ распределению в ЕБЕНЯ на 3 года, разумеется - выписалась, а там получила место в общаге(положена была квартира или хотя бы комната и не в общаге, но - хер, у мелкого предприятия не было своего жилья, а в гор- или сель- совете очередь на 50 лет вперед).
Родители в одну несчастную ночь - угорели, что-то с газом... неплотно закрыли или еще что...
Квартиру - отобрали в доход государства. Поскольку прописанных в этот момент там больше никого не было.

Унаследовать жилье было НЕВОЗМОЖНО! НИКОМУ!
Так что ты просто пи-здишь, О_Ошка. Впрочем - как всегда. Совкодрочер херов!



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  • 11 | 08.08.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Я что-то не понял: а причём опять "КрымНаш"?
В 1990-е годы, в частности в 1998 году Крым был украинским, санкций не было - только долги перед МВФ, "Друг Билл", "Друг Гельмут" и "Друг Жак" были наикрутейшими корешами ЕБеНя, а нищета и разруха в России были ужасными.
Так причём здесь Крым? Ась?



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  • 12 | 08.08.2019, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Я что-то не понял: а причём опять "КрымНаш"?
___________________________
У ватоголовых - отсутствует способность логически мыслить и анализировать. Это непреложный факт.
Они даже не могут осмыслить прочитанное.Это подтвердила Васильева - министр образования при правительстве пуйла:

Около 25% населения России не владеют навыком функционального чтения, то есть не могут осмыслить прочитанный текст. Такое мнение 30 июля (2018г) высказала на встрече с педагогами республики Хакасия министр просвещения России Ольга Васильева.



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  • 13 | 08.08.2019, 13:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18108 | Рейтинг: -3145,7
Кукайка от Ельцина имела всё, на что она способна. Захватила кубовую в общаге, часть коридора и приватизировала со своей комнатой.
Но главное в эти годы она научилась питаться по королевски. До сих пор с таким упоением уплетает криный фарш. Не мешайте ей, пусть убогая радуется.



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  • 14 | 08.08.2019, 13:20 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1324 | Рейтинг: +343,7
Причем тут крымваш? Да при том бараны вы ватаноловые, что не было крымавашего не было этих бед. Запад сквозь пальцы смотрел на "баловство" плешивого, доллар был по 32, продукты не дорогими, авто доступными и жилье покупалось. А теперь работайте пока не подохнете, жрите отраву, дышите отравой, пейте водку сделанную из гофна китайцев. Да еще чуть не забыл, молитесь на ботексного пока лбы не расшибете.



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  • 15 | 08.08.2019, 13:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Авербух Максим
@rus_analit
·
2 мин
В 1998 нищих в стране было 34% населения. В 2019 - 14,5%.
Вопрос в том что за эти 20 лет Росстат очень сильно понизил нормы прожиточного минимума и очень похоже на то, что если бы считали по нормам 1998 года численность нищих была бы примерно одинаковой.



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  • 16 | 08.08.2019, 13:33 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 262 | Рейтинг: +96,2
резус, сказал как боженька!



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  • 17 | 08.08.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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В Германии призвали благодарить русских.

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики прокомментировал слова о жителях Восточной Германии, которые выступают против антироссийских санкций, в то время как западная часть страны такую идею поддерживает на 30%.

По его словам, у Германии есть несколько поводов поблагодарить Россию и сблизиться с ней. Так, он отметил, что «объединение Германии не произошло бы без русских», которые также смогли предотвратить убийства и стрельбу.

Кубики заявил, что немцы всегда понимали, за что благодарить русских.

«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.

Помимо этого он привел исторический факт, отметив, что советская армия ушла из ГДР без каких-либо происшествий, назвав это огромным достижением.

Политик добавил, что сейчас государства должны наладить двусторонний контакт и прийти к взаимопониманию.

25 июля немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.



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  • 18 | 08.08.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосовать за кандидата ЕР это значит голосовать за таких, как Идельбаев и Мурзагулов, за расслоение общества, за нищету и беспредел, за куханутых в прозападной оппозиции, фактически поддерживающих развал России.



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  • 19 | 08.08.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован

Финляндия (вслед за Данией, Норвегией, Щвецией и Исландией)с потенциалом ниже, чем страна башкир, официально объявила, что 100 % ее жителей обеспечены комфортным жильем, одеждой по сезону и качественным питанием.
===
ну вы загнули, так ведь Финляндия это бывшая колония России, а Башкортостан....ну Путин тут ни причём, это Трамп виноват!



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  • 20 | 08.08.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка будет голосовать так, как ей прикажут Гера с Осей....



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