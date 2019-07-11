В МВД по Башкирии сообщали, что во время аварии Эмиль Колмаков не находился на работе, был в гражданской одежде и просто не справился с управлением. Однако на видео видно, что перед столкновением молодой человек плачет и убирает руки с руля.
По информации «Проуфу», проверку обстоятельств смерти полицейского проводит СКР, а внутренняя проверка с участием московских сотрудников должна в том числе оценить моральные качества личного состава МВД Башкирии.
В МВД Башкирии факт проверки, начатой сотрудниками центрального аппарата МВД, подтвердили, но сообщили, что она является плановой.
По итогам 2018 года Башкирия стала лидером в России по числу самоубийств среди полицейских, по версии издания «Медуза».
Ирина Самойлова, Коммерсант
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В МВД Башкирии проходит московская проверка
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