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В МВД Башкирии проходит московская проверка

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В МВД Башкирии начата внутренняя проверка МВД России, сообщает портал «Проуфу». По информации издания, приезд сотрудников центрального аппарата ведомства в Уфу связан с установлением причин самоубийства 23-летнего сотрудника отдела полиции №2 по Уфе Эмиля Колмакова. В ночь на 5 августа молодой человек, по предварительным данным, совершил самоубийство, въехав на своем автомобиле в фуру на улице Интернациональной. В момент ДТП он вел прямую трансляцию в социальной сети Instagram.

В МВД Башкирии проходит московская проверка


В МВД по Башкирии сообщали, что во время аварии Эмиль Колмаков не находился на работе, был в гражданской одежде и просто не справился с управлением. Однако на видео видно, что перед столкновением молодой человек плачет и убирает руки с руля.

По информации «Проуфу», проверку обстоятельств смерти полицейского проводит СКР, а внутренняя проверка с участием московских сотрудников должна в том числе оценить моральные качества личного состава МВД Башкирии.

В МВД Башкирии факт проверки, начатой сотрудниками центрального аппарата МВД, подтвердили, но сообщили, что она является плановой.

По итогам 2018 года Башкирия стала лидером в России по числу самоубийств среди полицейских, по версии издания «Медуза».

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 09.08.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В МВД Башкирии проходит московская проверка
==============================\
Подкормится приехали.
НЕ ПОВЕРЮ ментам если не будет реальных посадок!!!!



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  • 2 | 09.08.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда начнется проверка пенсионного фонда станы башкир?!
Там взяточник на взяточнике, и взяточником погоняет!!!
Хотя , кто их посядект, если глава фонда ежемесячно заносит в московский фонд "подарки и все это знают"?!



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  • 3 | 09.08.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красивая смерть, не надо было только плакать, все испортил, "Испортил песню" как сказал Сатин в пьесе Горького, когда Барон повесился.



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  • 4 | 09.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галямов!!!
Сунь три пальца в рот,-проблюйся.
Потом выпей активируемый угол.
Конечно. умней не станеш, но хоть , при прочих обстоятелствах , может и за умного сойдещь...



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  • 5 | 09.08.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насилие со стороны полицейских , крышевание преступников прокурорскими работниками , неправомерные судилища " решалами "
судов в РБ !
Велком в терра Башкортостан !



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  • 6 | 09.08.2019, 11:33 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4586 | Рейтинг: -719,5
Не думаю, чтобы эти члены комиссии читают наши опусы про МВД РБ!!! Тогда наши возгласы -- это глас в пустыне!!!



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  • 7 | 09.08.2019, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65034 | Рейтинг: +12215,3
Б-стан занимает ПЕРВОЕ место в России по суицидам среди силовиков.

Башкирия лидирует по числу самоубийств среди силовиков
29 июля 2019
В Республике Башкортостан насчитали 20% от общего числа суицидов среди сотрудников российских силовых ведомств. Официально главной причиной, толкающей защитников правопорядка на крайние меры, считают семейные неурядицы.

Башкирия стала антилидером среди российских регионов по количеству самоубийств среди силовиков по итогам прошлого года. На втором месте оказалась Московская область. По предварительным подсчетам, каждый год в России уходят из жизни от 50 до 400 стражей порядка. В Башкортостане зарегистрирован практически каждый пятый подобный трагический случай. Только с ноября по март 2019 года о добровольном уходе из жизни полицейских из Башкирии сообщалось шесть раз. Обычно причиной крайнего шага становятся семейные неурядицы, объясняют в МВД по Башкирии. Сотрудники органов внутренних дел заявляют о другом. Психика полицейских, по их мнению, не выдерживает напряженного графика работы и стрессов. Для начальство главное – погоня за раскрываемость, а личные проблемы сотрудников его волнуют в последнюю очередь.

Издание «Медуза» приводит мнение руководства регионального МВД, которое заявляет, что за последнее время количество суицидов в республике заметно сократилось. Так, с 2010 по 2017 годы общее число самоубийств в Башкирии снизилось почти вдвое.

Однако в министерстве отмечают, что все же крайне обеспокоены ситуацией и считают, что проблемы возникают из-за слабой работы с личным составом. Психологи, дескать, должны активней тренировать силовиков, но у последних на реабилитацию совсем не хватает времени. Рядовые сотрудники МВД анонимно признаются, что давно ушли бы из «органов», если бы не семья, кредиты и ипотека. Получается замкнутый круг проблем, выход из которого некоторые стражи правопорядка самостоятельно не находят.

Источник: https://rb.versia.ru/bashkiriya-lidiruet-po-chislu-samoubijs
tv-sredi-silovikov
_____________________________________
То есть - приезд комиссии - вполне логичен.
Б-стан и без того в числе лидеров по суициду вообще, а среди силовиков - так и вообще впереди планеты всей.
То,что Б-стан депрессивный регион - известно многие десятилетия. Еще в период СССРства.
БОЛОТО, поросшее тиной! Никакой движухи! Пассионариев - НОЛЬ ЦЕЛЫХ ХРЕН ДЕСЯТЫХ!
Только баш-нацисты ножками сучат в перерывах между суицидами...



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