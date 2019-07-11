В МВД Башкирии проходит московская проверка

В МВД Башкирии начата внутренняя проверка МВД России, сообщает портал «Проуфу». По информации издания, приезд сотрудников центрального аппарата ведомства в Уфу связан с установлением причин самоубийства 23-летнего сотрудника отдела полиции №2 по Уфе Эмиля Колмакова. В ночь на 5 августа молодой человек, по предварительным данным, совершил самоубийство, въехав на своем автомобиле в фуру на улице Интернациональной. В момент ДТП он вел прямую трансляцию в социальной сети Instagram.В МВД по Башкирии сообщали, что во время аварии Эмиль Колмаков не находился на работе, был в гражданской одежде и просто не справился с управлением. Однако на видео видно, что перед столкновением молодой человек плачет и убирает руки с руля.По информации «Проуфу», проверку обстоятельств смерти полицейского проводит СКР, а внутренняя проверка с участием московских сотрудников должна в том числе оценить моральные качества личного состава МВД Башкирии.В МВД Башкирии факт проверки, начатой сотрудниками центрального аппарата МВД, подтвердили, но сообщили, что она является плановой.По итогам 2018 года Башкирия стала лидером в России по числу самоубийств среди полицейских, по версии издания «Медуза».