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«Конфликт между татарами и башкирами мы получили в наследство»

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IT-специалист Ильдар Киньябулатов — автор башкирской клавиатуры и компьютерных программ на башкирском языке. Оставив хорошую работу в Москве, он вернулся в родную Уфу и занялся общественной деятельностью. В интервью Радио Азатлык Ильдар Киньябулатов поделился своим прогнозом развития башкирского языка, а также мнением, что для башкир представляет большую опасность — русификация или татаризация.

«Конфликт между татарами и башкирами мы получили в наследство»


— Ильдар, вы вернулись в Уфу, начали работать во Всемирном курултае башкир, через полгода ушли с этой работы. Что случилось?

— Курултай прошел, это было большое событие. Я же простой "айтишник", далек от реальности. Я привык работать спокойно. Никогда не участвовал в политике и сейчас желания нет. Но Курултай политизировали. В памяти останется не его работа, а скандал. В памяти останутся ошибки. Больше мне в такой атмосфере не захотелось работать, я ушел. Я действительно вернулся из Москвы в Уфу для реализации различных проектов по башкирскому языку, там проектов много. Мы что-то начали делать, но честно скажу, было неэффективно. Я — максималист, хочу сразу видеть прогресс работы. Я думал, у Курултая будет больше возможностей, на некоторые проекты мы запросили государственные гранты. Но не получилось, я недоволен. Сейчас, думаю, мы продолжим некоторые проекты своими силами. По крайней мере, буду продолжать работу над башкирским в цифровом формате.

— На какие проекты вы не получили государственных грантов?

— У нашей команды было несколько проектов, например, книги. В интернете почти нет книг на башкирском. Нет возможности читать и слушать. Часть богатого литературного наследия уже отсканирована, осталось ее разместить. Мы хотели от имени Курултая попросить систему перевода. Считаю, что важно иметь башкирский в функции перевода в Яндекс, Google. Но все это не прошло конкурс.

Мы получили грант на создание единого портала для размещения всех детских проектов на башкирском языке. Это 3 млн 400 тыс рублей. Это грант главы республики.

Я никого не виню. Мы получили грант на хороший проект, который надо сделать. В Башкортостане в первый раз была принята программа развития языков. Жаль, но мне, айтишнику, ни один проект там не понравился. В Татарстане есть институт семиотики (Институт прикладной семиотики АН РТ — ред.), а у нас в Институте истории и литературы работает только одна лаборатория. В программе говорится о цифровых технологиях, но мало. К тому же у этой лаборатории возможности очень ограничены, специалистов мало. Я внес свои предложения, но они не были учтены. До сих пор все деньги, если они были, использовались на сабантуи, танцы и праздники. Я надеюсь, что мышление изменится. Желаю, чтобы больше думали о финансировании полезных проектов.

Еще раз скажу, меня из Курултая никто не гнал, наоборот, просили остаться. Сейчас есть опасение, что начатая нами работа может приостановиться. Но я хочу сам развиваться, я не хочу остаться в стороне от мировых технологий.

— Вы говорите, Курултай политизировался. Но эта организация всегда была такой. Вы этого не знали, когда пришли туда работать?

— Отвращение вызвал скандал, на самом деле. Главная функция Курултая — общественно-политическая работа. Я сам к этому не готов. Скандалы делу не помогают, молодым это совсем ни к чему. Это — мое решение. В России языки политизируют, считаю, что не всегда надо языки рассматривать в политической плоскости.

— Что вы думаете о задержании Фаиля Алсынова, Эльмира Мухаметьянова?

— Я даже не понял, почему так получилось. Это было очень некрасиво, слов нет. Активисты тоже создали напряженность. Но считаю несправедливым, что им не дали слово. Зачем надо было задерживать? Я это все узнал позже, посмотрев видео. Пообещали дать выступить, а вместо этого вывернули руки и забрали. В конечном итоге многие с Курултая запомнили только это, а сколько важных проблем, которые надо было обсудить, остались незамеченными. В резолюции были отмечены настолько важные пункты. Кто-нибудь с ними ознакомился?

В рамках Курултая собралась группа молодых людей, которые хотят работать. Этого точно никто не заметил.

— В соцсетях писали о возможной причастности работника аппарата главы республики Азата Бадранова к задержаниям делегатов, а также к тому факту, что некоторые видные башкирские деятели, проживающие за рубежом, не были приглашены на Курултай. У вас есть подробности?

— Я давно знаю Азата, мы с ним вместе провели молодежный форум, где поднимались проблемы образования. Я его считаю продвинутым общественным деятелем, он очень помогает молодежи в Москве. Сейчас он — чиновник. Во время Курултая были неприятные моменты, активисты тоже немного лишнего сделали. Такое ощущение, что все друг с другом конкурируют. Башкиры — народ горячий, но соревнование друг с другом пользы не принесет.

— Вы говорите, языковой вопрос политизируется. Но политизация идет не со стороны общественности, а со стороны федерального центра. Государственные языки республик теперь можно учить только по письменному согласию родителей, часы родного языка сократились, учителя башкирского стали преподавателями русского или географии.

— Есть такое, не отрицаю. По-моему, языком должны заниматься семья и министерство образования. Нет согласия между властями и народом. Власти сделали ошибки, а народ все это политизировал. С одной стороны, общественность беспокоится, считает, что башкирский должен преподаваться в обязательном порядке. Они ведь могут выйти на улицы и потребовать этого. Считаю, что власти должны это принять. Изменения нужны были, надо было разделись государственный и родной языки. Но тот факт, что теперь все по заявлениям, злит не меньше. Это был неверный формат, люди это не приняли. Государство должно услышать народ, а народ должен найти общий язык с государством.

— Поднимая языковой вопрос на Курултае, Радий Хабиров несколько раз упомянул семью и призвал сделать башкирский "модным". Не хочет ли он снять с государства ответственность за сохранение и развитие башкирского языка?

— Согласен со многими его тезисами. Любовь к языку воспитывается в семье. Пытаюсь учить этому двухлетнего сына Идельхана. Духовные и культурные ценности могут быть привиты только в детстве. Башкирский, татарский, чувашский, марийский — такие же языки, как английский, русский, французский. Эти языки должны развиваться в областях медицины, IT-технологий, строительства, бизнеса, спорта и других. Если этого не будет, то человек сразу поймет, что язык бесполезен. Если нет в планшете игр на этом языке, заинтересовать ребенка очень трудно. Хотим мы этого или нет, но живем мы в пору технологий, они все в нашей жизни есть.

— Какое отношение к башкирскому среди молодежи? Какие выводы вы сделали, вернувшись в Уфу?

— Понятно, что старшее поколение говорит по-башкирски лучше. Что касается молодежи, кто-то говорит по-башкирски, кто-то нет. Последних больше. В Уфе еще меньше стало башкирских детских садов. Но у людей есть интерес и желание выучить язык. Я сам до 2013 года не говорил по-башкирски. Учился в школе в Стерлитамаке на русском, с друзьями говорил по-русски. Однажды папа подарил брату планшет, но тот проверил и сразу с сожалением сказал, что на башкирском невозможно переписываться. Это настолько меня задело, что через несколько дней я создал башкирскую клавиатуру. После этого мне написали несколько журналистов, попросили по-башкирски прокомментировать, что я сделал. А мне стало стыдно, что я не могу. Поставил себе цель — создать для себя языковую среду и выучить башкирский. Получилось.

Молодежь очень разная. В последние годы ощущается, что на башкирском больше говорят в городах. В селах нет работы, целыми семьями люди переезжают в города. Приезжают в Уфу — а там нет башкирского. В городе много татар и башкир. Если их посчитать вместе, то нас больше русского населения. Но на улице все говорят по-русски. Почему так — не знаю. Нет культуры общения на родном языке. В городах поменьше, например в Ишимбае не так. Там башкиры говорят на башкирском, татары на татарском.

Если сравнить с татарским, то мы отстаем. Например, у нас нет компьютерного перевода, нет ресурсов изучения башкирского самостоятельно. Нужны новые методики преподавания. На башкирском языке мало сайтов, ресурсов, их качество не очень. В социальных сетях есть какое-никакое общение на башкирском. Википедия на башкирском неплохая. Хочу видеть современные СМИ на башкирском, башкирская музыка хромает. Башкирский надо развивать в интернете. Хотелось бы видеть больше башкирских блогеров.

— Расскажите о молодежном крыле Курултая. Не опасаетесь, что с вашим уходом они тоже уйдут? Нет желания сотрудничать с Всемирным форумом татарской молодежи?

— У Курултая сменилось начальство, нужно будет некоторое время, чтобы наладить работу. Верю, что молодежь продолжит начатые проекты, они очень нужны. Мне нравится формат работы татарского форума, я наблюдаю за их деятельностью, общаюсь с некоторыми. Молодое поколение должно общаться, у нас есть цель и интересы. Мы все стремимся к единству. Что уж скрывать — между башкирами и татарами есть обида, о которой нельзя громко говорить. Этот конфликт мы получили "в наследство". Это для нас ненужная ноша. Но молодежь быстро находит общий язык, особенно выросшие в городе. Резкое отношение к татарам можно встретить у молодых людей, выросших в глубинке (башкирской — ред.). Но объяснив и поговорив, они тоже соглашаются. В городе, где я вырос (Стерлитамак — ред.) людей не делят на татар и башкир. Я не понимал разницу между татарами и башкирами.

Времена сейчас совсем другие. Глобализация грозит и нам, и татарам. Тяжело сохранить культуру. Часть общества может со мной не согласиться, но если мы выбираем путь развиваться дальше, то надо это делать вместе.

— Последствия чего для башкир будут более опасными: татаризации или русификации?

— Самое опасное — это невежество, потом экономическая отсталость. На самом деле люди живут бедно. В этой ситуации искать противоречия и обвинять друг-друга — это ненужное дело. В Башкортостане есть отсталые районы. Вместо того, чтобы постоянно поднимать татаро-башкирский вопрос, надо спросить, почему в селах нет дорог, почему закрылись больницы, почему зарплаты низкие, куда уходят налоги. Наш народ сам отказывается от своих духовных ценностей. Люди забывают о своих корнях, потому что все башкирское им кажется не перспективным. Необходимо наращивать человеческий капитал и улучшать условия жизни.

​— Не сожалеете, что вернулись в Уфу?

– Не сожалею. Конечно, в Москве я зарабатывал много. Что получаю здесь, даже говорить не буду. Курултай — общественная организация, я знал, на что иду. Супруга и мои родители не хотели, чтобы мы возвращались, но сейчас они — моя основная поддержка. Моя жена Рузиля тоже работает над несколькими башкирскими проектами.

Что я получил? Опыт работы в общественной организации. Я увидел бюрократию изнутри, увидел, как надо общаться с властями. Радуюсь, что смог работать в коллективе, где все 100% — башкиры, мне было хорошо. Люди в Уфе мне очень близки, родная среда. Бабушка с дедушкой рядом с сыном, это тоже важно.

Идель.Реалии
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  • 1 | 09.08.2019, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37772 | Рейтинг: +5504,8
....... что для башкир представляет большую опасность — русификация или татаризация......?

============================================================
= Состав уголовной статьи- "разжигание межнациональной розни"



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  • 2 | 09.08.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конфликт между татарами и башкирами мы получили в наследство»
==============================
Да нет никакого комфликта!
Башкиры,- теже татары, только чуть-чуть одичавшие.



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  • 3 | 09.08.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой- то бессмысленный словесный понос.
Размытые мировозренческие позиции.
Не смог дочитать до конца.



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  • 4 | 09.08.2019, 11:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
Ильдар Киньябулатов, молодец, и благим делом занят, и интервью хороше.
Однако.

Вместо того, чтобы постоянно поднимать татаро-башкирский вопрос
++++++++++++++++++++++++++
Без решения этого вопроса, ничего хорошего нельзя ожидать.



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  • 5 | 09.08.2019, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: -3147,1
2 | 09.08.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конфликт между татарами и башкирами мы получили в наследство»
==============================
Да нет никакого комфликта!
Башкиры,- теже татары, только чуть-чуть одичавшие.
-------
Не чуть одичавшие, а изначально дикие. Всё настоящее это от природы, то есть дикое. Башкиры более 1000 лет назад были известны, автохтонные. А татары никак не могут быть дикими. Их создали в 1920 году исусственно, дали язык северо-западных башкир, культуру ПОЛНОСТЬЮ усвоили башкирское. Татары как в пробирке выращенные никак не могут быть дикими.



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  • 6 | 09.08.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.08.2019, 11:26 | Автор: Ирек

Без решения этого вопроса, ничего хорошего нельзя ожидать.
===========================================
Считаю , что вопрос не столько о взаимоотношениях татарах и башкир , а сколько всех народов живущих в РБ .
Автор немного не додумал тему , просто ведь свести лбами татар и башкир !
А русские , чуваши , марийцы , удмурты как они " реагируют на появление башкирской клавиатуры к компу "
Тема смехотворна !!
Башкиры молодцы и правильно делают , пусть будет все о чем задумали !



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  • 7 | 09.08.2019, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65034 | Рейтинг: +12215,3
создать для себя языковую среду и выучить башкирский. Получилось.
_____________________________
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ! ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА! О чем мы твердим уже почти 10 лет!!!!!!

Без этого время на уроки БЯки - это изнасилование в циничной форме! Оргазма не наступит! Только - душевные, психические и физические травмы(аллегория - это для Зульки и ей подобных)

Изучение иностранного в школе - тоже далекооо не для всех успешно! Только для тех.кому это нравится.хочется знать и у кого есть способности к языкам. Согласна, что билингвам(в т.ч. татарам-башкирам,знающим 2-3 языка - иностранный дается легче). Поэтому считаю, что изучать иностранные языки нужно начинать лет с 5-ти - в старших группах детсада. Кстати во многих странах Европы и Америки(северной и южной), Японии, Азии - дети начинают учебу именно в 5-6 лет. а не в 7, как в России(СССР) - в облегченной - почти детсадовской форме с дневным сном(кстати - прямо на полу,без кроватей - у подруги сын на Кипре в такую школу ходил в 5 лет) - но не с 7 утра до 6-7 вечера, а меньше - где-то с 9 до 14. Полноценными обедами там никого не кормят - соки, фрукты, печенье.кексы - то есть - перекусы. И это не детсад. а именно ШКОЛА!

Я много лет талдычу именно о том - развивайте БЯку - с помощью онлайн-переводчика, аудио-уроков.
Киньябулатов молодец - действует в правильном направлении - клавиатура, аудио-книги, компьютерный детские игры, гугл-переводчик и прочее - но на самом деле - никому это оказалось ненужным, кроме Киньябулатова.... остальным - попил бюджета на плясках-сабантуях, на крайняк - на фильмах на РУССКОМ языке про мифических героев - которые посмотрели пара тысяч человек - не более. Зато попилено - всласть - на всех уровнях!



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  • 8 | 09.08.2019, 14:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
7 | 09.08.2019, 13:28 | Автор: Кухарка

уроки БЯки - это изнасилование в циничной форме!
---------------------
А.Невзоров.
Уфа. Они претендует как бы на гордое название столицы изнасилований.
.........................
Яж говорю, Невзоров не знает про изнасилование при помощи языка. Не в прямом смысле, а языка как средства коммуникации и проч.

Не РЯ-кой, которой насиловали 1/6 часть земной суши плюс стран соцлагеря.
А БЯ-кой. Особенно пострадала Кухарка, жертва изнасилования.

Оц-тоц первертоц!



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  • 9 | 09.08.2019, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулипа!

Не знаю где деревня Курсак, какие в ней национальности, но Белебеевский уездный доктор Соколов оставил истории Башкирии жалобу на ее жителей.
В той деревне было много больных трахомой и жители не хотели лечиться и делать оспопрививание у русского фельдшера Матвеева, мотивируя свой отказ тем, что фельдшер Матвеев не мусульманин( магометанин)?
Это было всего 115 лет тому назад.



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  • 10 | 09.08.2019, 14:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
7 | 09.08.2019, 13:28 | Автор: Кухарка

у кого есть способности к языкам.
------------------------
РЯ-ка - всем! И способным, и гениям, и у.о. дуракам. На протяжении всех школьных счастливых годов.

Учить всегда, учить везде, до дней последних донца, учить — и никаких гвоздей!
Каждый божий учебный день Русский язык плюс Литература - разумеется, которая лучшая в мире. Плюс остальные предметы преподаются на русском языке
И все равно песать с ашыпками.



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  • 11 | 09.08.2019, 14:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
делать оспопрививание у русского фельдшера
----------------------
Оспу открыл не урыс, оспопрививание придумал тоже не урыс. Пока не наехала немчура, на Руси все хвори лечили молитвами и заговорами.



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  • 12 | 09.08.2019, 14:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
русского фельдшера Матвеева, мотивируя свой отказ тем, что фельдшер Матвеев не мусульманин( магометанин)?
----------------------
Не было доверия к урусам. Они же и заносили инфекции



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  • 13 | 09.08.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.08.2019, 13:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65033 | Рейтинг: +12214,1

Я много лет талдычу именно о том - развивайте БЯку - с помощью онлайн-переводчика, аудио-уроков.
Киньябулатов молодец - действует в правильном направлении
__________________________
ты не поверишь... суть - не тока БЯ , а вся система Обра - непробиваемое глухое болото. ставят в руководство ретроградку, по той же причине, что и всех остальных - близость к "телу",ну и как в соседней статье - ПОЛУЧИТЕ.
кричу на всех углах -меняйте систему, детям скучно и неинтересно...но у нас знаешь как - совейская система обучения лучшая в мире... идиоты блять

2 года бился официально, пытался на финскую перевести. шафикова,хафазова , баязитов..да и недавно упомянутый хабибов - что мы можем сделать? это самое мягкое что я услышал... а запрос родителей на смену системы давно назрел
кстати ,в Маскве подходят более креативно...ну там и вопросы решаются быстрее, а тут тупые исполнители (типа Зуляпы- даёшь БЯ везде и всюду да в обязаловку, тля буду) и нищие родители, которым хоть в каку-нить школу бы и пох им на программы
болото
турк



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  • 14 | 09.08.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по сумбурности интервью кажется этот айтишник делал программу жировок на вывоз мусора.
То необоснованные пени, то двойные суммы, то перепутано количество жильцов.
А после дождя возле ржавых и дырявых баков дворовой мусорки ,как при кагбэ министре ЖКХ страны башкир Афонине из Бабая- вонючие лужи и те же башкирские "археологи"



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  • 15 | 09.08.2019, 14:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
Пока не наехала немчура, на Руси все хвори лечили молитвами и заговорами.
++++++++++++++++++++++++++
А в отдельно взятом некоем Историческом Башкортостане наверное уже издавна была превосходнейшая медицина.



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  • Гость
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  • 16 | 09.08.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 09.08.2019, 14:49 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: -577,2
Пока не наехала немчура, на Руси все хвори лечили молитвами и заговорами.
++++++++++++++++++++++++++
А в отдельно взятом некоем Историческом Башкортостане наверное уже издавна была превосходнейшая медицина.
____________________________
Гаттарович!!!! жжёшь не по-децки!!!! +100
турк



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2

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  • Участник
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  • 17 | 09.08.2019, 15:13 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
На Фэйсе выложили: "Первым кузнецом в России был башкир Исмаил Тасимов у которого русские научились кузнечном делу 1760 г. XV111 век".

Что землчки курят?



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  • 18 | 09.08.2019, 15:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
нищие родители, которым хоть в каку-нить школу бы и пох им на программы
болото
турк
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что вы такое говорите, ах! А слезы мамочек-домохозяечек, а баталии, письма, обращения, мольбы! Аж сам Владим Владимыч при его занятости глобальными проблемами обратил внимание на чаяния русских матерей!



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0

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  • Эксперт
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  • 19 | 09.08.2019, 15:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
А в отдельно взятом некоем Историческом Башкортостане наверное уже издавна была превосходнейшая медицина.
--------------------
татарстанский КФУ старался-вдалбливал - а ни одного мало-мальски стоящего медика татарского происхождения не вылупил.

Казанский университет в 1835 году учредил врачебный факультет.

В Уфе начали учиться на медиков только с совецких времен - спустя почти 100 лет. в 1932 году, судя по википеду.



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  • 20 | 09.08.2019, 15:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
Ну что сказать про этот цветочек цвета детской неожиданности, детская неожиданность и есть, в смысле ея творений.



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