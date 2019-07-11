«Конфликт между татарами и башкирами мы получили в наследство»

IT-специалист Ильдар Киньябулатов — автор башкирской клавиатуры и компьютерных программ на башкирском языке. Оставив хорошую работу в Москве, он вернулся в родную Уфу и занялся общественной деятельностью. В интервью Радио Азатлык Ильдар Киньябулатов поделился своим прогнозом развития башкирского языка, а также мнением, что для башкир представляет большую опасность — русификация или татаризация.— Ильдар, вы вернулись в Уфу, начали работать во Всемирном курултае башкир, через полгода ушли с этой работы. Что случилось?— Курултай прошел, это было большое событие. Я же простой "айтишник", далек от реальности. Я привык работать спокойно. Никогда не участвовал в политике и сейчас желания нет. Но Курултай политизировали. В памяти останется не его работа, а скандал. В памяти останутся ошибки. Больше мне в такой атмосфере не захотелось работать, я ушел. Я действительно вернулся из Москвы в Уфу для реализации различных проектов по башкирскому языку, там проектов много. Мы что-то начали делать, но честно скажу, было неэффективно. Я — максималист, хочу сразу видеть прогресс работы. Я думал, у Курултая будет больше возможностей, на некоторые проекты мы запросили государственные гранты. Но не получилось, я недоволен. Сейчас, думаю, мы продолжим некоторые проекты своими силами. По крайней мере, буду продолжать работу над башкирским в цифровом формате.— На какие проекты вы не получили государственных грантов?— У нашей команды было несколько проектов, например, книги. В интернете почти нет книг на башкирском. Нет возможности читать и слушать. Часть богатого литературного наследия уже отсканирована, осталось ее разместить. Мы хотели от имени Курултая попросить систему перевода. Считаю, что важно иметь башкирский в функции перевода в Яндекс, Google. Но все это не прошло конкурс.Мы получили грант на создание единого портала для размещения всех детских проектов на башкирском языке. Это 3 млн 400 тыс рублей. Это грант главы республики.Я никого не виню. Мы получили грант на хороший проект, который надо сделать. В Башкортостане в первый раз была принята программа развития языков. Жаль, но мне, айтишнику, ни один проект там не понравился. В Татарстане есть институт семиотики (Институт прикладной семиотики АН РТ — ред.), а у нас в Институте истории и литературы работает только одна лаборатория. В программе говорится о цифровых технологиях, но мало. К тому же у этой лаборатории возможности очень ограничены, специалистов мало. Я внес свои предложения, но они не были учтены. До сих пор все деньги, если они были, использовались на сабантуи, танцы и праздники. Я надеюсь, что мышление изменится. Желаю, чтобы больше думали о финансировании полезных проектов.Еще раз скажу, меня из Курултая никто не гнал, наоборот, просили остаться. Сейчас есть опасение, что начатая нами работа может приостановиться. Но я хочу сам развиваться, я не хочу остаться в стороне от мировых технологий.— Вы говорите, Курултай политизировался. Но эта организация всегда была такой. Вы этого не знали, когда пришли туда работать?— Отвращение вызвал скандал, на самом деле. Главная функция Курултая — общественно-политическая работа. Я сам к этому не готов. Скандалы делу не помогают, молодым это совсем ни к чему. Это — мое решение. В России языки политизируют, считаю, что не всегда надо языки рассматривать в политической плоскости.— Что вы думаете о задержании Фаиля Алсынова, Эльмира Мухаметьянова?— Я даже не понял, почему так получилось. Это было очень некрасиво, слов нет. Активисты тоже создали напряженность. Но считаю несправедливым, что им не дали слово. Зачем надо было задерживать? Я это все узнал позже, посмотрев видео. Пообещали дать выступить, а вместо этого вывернули руки и забрали. В конечном итоге многие с Курултая запомнили только это, а сколько важных проблем, которые надо было обсудить, остались незамеченными. В резолюции были отмечены настолько важные пункты. Кто-нибудь с ними ознакомился?В рамках Курултая собралась группа молодых людей, которые хотят работать. Этого точно никто не заметил.— В соцсетях писали о возможной причастности работника аппарата главы республики Азата Бадранова к задержаниям делегатов, а также к тому факту, что некоторые видные башкирские деятели, проживающие за рубежом, не были приглашены на Курултай. У вас есть подробности?— Я давно знаю Азата, мы с ним вместе провели молодежный форум, где поднимались проблемы образования. Я его считаю продвинутым общественным деятелем, он очень помогает молодежи в Москве. Сейчас он — чиновник. Во время Курултая были неприятные моменты, активисты тоже немного лишнего сделали. Такое ощущение, что все друг с другом конкурируют. Башкиры — народ горячий, но соревнование друг с другом пользы не принесет.— Вы говорите, языковой вопрос политизируется. Но политизация идет не со стороны общественности, а со стороны федерального центра. Государственные языки республик теперь можно учить только по письменному согласию родителей, часы родного языка сократились, учителя башкирского стали преподавателями русского или географии.— Есть такое, не отрицаю. По-моему, языком должны заниматься семья и министерство образования. Нет согласия между властями и народом. Власти сделали ошибки, а народ все это политизировал. С одной стороны, общественность беспокоится, считает, что башкирский должен преподаваться в обязательном порядке. Они ведь могут выйти на улицы и потребовать этого. Считаю, что власти должны это принять. Изменения нужны были, надо было разделись государственный и родной языки. Но тот факт, что теперь все по заявлениям, злит не меньше. Это был неверный формат, люди это не приняли. Государство должно услышать народ, а народ должен найти общий язык с государством.— Поднимая языковой вопрос на Курултае, Радий Хабиров несколько раз упомянул семью и призвал сделать башкирский "модным". Не хочет ли он снять с государства ответственность за сохранение и развитие башкирского языка?— Согласен со многими его тезисами. Любовь к языку воспитывается в семье. Пытаюсь учить этому двухлетнего сына Идельхана. Духовные и культурные ценности могут быть привиты только в детстве. Башкирский, татарский, чувашский, марийский — такие же языки, как английский, русский, французский. Эти языки должны развиваться в областях медицины, IT-технологий, строительства, бизнеса, спорта и других. Если этого не будет, то человек сразу поймет, что язык бесполезен. Если нет в планшете игр на этом языке, заинтересовать ребенка очень трудно. Хотим мы этого или нет, но живем мы в пору технологий, они все в нашей жизни есть.— Какое отношение к башкирскому среди молодежи? Какие выводы вы сделали, вернувшись в Уфу?— Понятно, что старшее поколение говорит по-башкирски лучше. Что касается молодежи, кто-то говорит по-башкирски, кто-то нет. Последних больше. В Уфе еще меньше стало башкирских детских садов. Но у людей есть интерес и желание выучить язык. Я сам до 2013 года не говорил по-башкирски. Учился в школе в Стерлитамаке на русском, с друзьями говорил по-русски. Однажды папа подарил брату планшет, но тот проверил и сразу с сожалением сказал, что на башкирском невозможно переписываться. Это настолько меня задело, что через несколько дней я создал башкирскую клавиатуру. После этого мне написали несколько журналистов, попросили по-башкирски прокомментировать, что я сделал. А мне стало стыдно, что я не могу. Поставил себе цель — создать для себя языковую среду и выучить башкирский. Получилось.Молодежь очень разная. В последние годы ощущается, что на башкирском больше говорят в городах. В селах нет работы, целыми семьями люди переезжают в города. Приезжают в Уфу — а там нет башкирского. В городе много татар и башкир. Если их посчитать вместе, то нас больше русского населения. Но на улице все говорят по-русски. Почему так — не знаю. Нет культуры общения на родном языке. В городах поменьше, например в Ишимбае не так. Там башкиры говорят на башкирском, татары на татарском.Если сравнить с татарским, то мы отстаем. Например, у нас нет компьютерного перевода, нет ресурсов изучения башкирского самостоятельно. Нужны новые методики преподавания. На башкирском языке мало сайтов, ресурсов, их качество не очень. В социальных сетях есть какое-никакое общение на башкирском. Википедия на башкирском неплохая. Хочу видеть современные СМИ на башкирском, башкирская музыка хромает. Башкирский надо развивать в интернете. Хотелось бы видеть больше башкирских блогеров.— Расскажите о молодежном крыле Курултая. Не опасаетесь, что с вашим уходом они тоже уйдут? Нет желания сотрудничать с Всемирным форумом татарской молодежи?— У Курултая сменилось начальство, нужно будет некоторое время, чтобы наладить работу. Верю, что молодежь продолжит начатые проекты, они очень нужны. Мне нравится формат работы татарского форума, я наблюдаю за их деятельностью, общаюсь с некоторыми. Молодое поколение должно общаться, у нас есть цель и интересы. Мы все стремимся к единству. Что уж скрывать — между башкирами и татарами есть обида, о которой нельзя громко говорить. Этот конфликт мы получили "в наследство". Это для нас ненужная ноша. Но молодежь быстро находит общий язык, особенно выросшие в городе. Резкое отношение к татарам можно встретить у молодых людей, выросших в глубинке (башкирской — ред.). Но объяснив и поговорив, они тоже соглашаются. В городе, где я вырос (Стерлитамак — ред.) людей не делят на татар и башкир. Я не понимал разницу между татарами и башкирами.Времена сейчас совсем другие. Глобализация грозит и нам, и татарам. Тяжело сохранить культуру. Часть общества может со мной не согласиться, но если мы выбираем путь развиваться дальше, то надо это делать вместе.— Последствия чего для башкир будут более опасными: татаризации или русификации?— Самое опасное — это невежество, потом экономическая отсталость. На самом деле люди живут бедно. В этой ситуации искать противоречия и обвинять друг-друга — это ненужное дело. В Башкортостане есть отсталые районы. Вместо того, чтобы постоянно поднимать татаро-башкирский вопрос, надо спросить, почему в селах нет дорог, почему закрылись больницы, почему зарплаты низкие, куда уходят налоги. Наш народ сам отказывается от своих духовных ценностей. Люди забывают о своих корнях, потому что все башкирское им кажется не перспективным. Необходимо наращивать человеческий капитал и улучшать условия жизни.​— Не сожалеете, что вернулись в Уфу?– Не сожалею. Конечно, в Москве я зарабатывал много. Что получаю здесь, даже говорить не буду. Курултай — общественная организация, я знал, на что иду. Супруга и мои родители не хотели, чтобы мы возвращались, но сейчас они — моя основная поддержка. Моя жена Рузиля тоже работает над несколькими башкирскими проектами.Что я получил? Опыт работы в общественной организации. Я увидел бюрократию изнутри, увидел, как надо общаться с властями. Радуюсь, что смог работать в коллективе, где все 100% — башкиры, мне было хорошо. Люди в Уфе мне очень близки, родная среда. Бабушка с дедушкой рядом с сыном, это тоже важно.