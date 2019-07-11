Когда рекомендации не указ

СПЧ рекомендует властям Башкирии отказаться от разработки шиханов. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека после выездного заседания на шиханы дал рекомендации БСК и Правительству Башкирии. Судя по всему наболевший вопрос с шиханами может разрешиться в пользу защитников гор.В марте текущего года члены СПЧ посетили шиханы Куштау, Юрактау и Торатау и провели осмотр отстойников АО «БСК». По их резолюции, на территориях шиханов растут 42 вида растений, которые относятся к редким растениям Урала и Приуралья, 18 из которых входят в Красную книгу РБ. А на Куштау выявлено 96 видов представителей животного мира: 23 из них включены в Красную книгу РБ и 7 в Красную книгу РФ. Помимо этого, здесь обнаружено большое количество останков морских обитателей древних рифов, которым более 260 млн лет.Сейчас СПЧ рекомендует Минприроды России создать национальный парк «Башкирские Шиханы» с включением горы Куштау, Юрактау и Торатау. А БСК просят не исключать модернизацию производства, то есть перейти на безызвестняковый метод. А также в качестве новых источников сырья рассмотреть такие месторождения, как Пугачевское, Куганакское, Юлдашевское, Альмухаметовское, Худолазовское. Последнее находится рядом с Сибаем, и там уже производились работы, потому там имеется инфраструктура. К тому же, это создаст новые рабочие места в городе.– С учетом расстояния от месторождения в г. Сибай до завода АО «БСК» в 500 км, даже если цена на известняк вырастет в 3 раза, себестоимость соды вырастет всего на 6%. При доходности порядка 60%, это принципиально не отразится на структуре финансов компании, – говорится в рекомендации СПЧ.Из всего этого следует, что БСК стоит отказаться от разработки шиханов, рекультивировать шламонакопители «Белые моря», провести проверку и дезактивацию объекта захоронения жидких отходов производства соды «Кама-2». К слову, этот резервуар должен был быть законсервирован в 2014-2015 гг., но в 2014 году разрешение на его эксплуатацию было продлено до 2024 года.Правительству Башкирии рекомендуют придать Куштау статус памятника природы и включить его в границы проектируемого геопарка Торатау.