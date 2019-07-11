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Когда рекомендации не указ

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СПЧ рекомендует властям Башкирии отказаться от разработки шиханов. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека после выездного заседания на шиханы дал рекомендации БСК и Правительству Башкирии. Судя по всему наболевший вопрос с шиханами может разрешиться в пользу защитников гор.

Когда рекомендации не указ


В марте текущего года члены СПЧ посетили шиханы Куштау, Юрактау и Торатау и провели осмотр отстойников АО «БСК». По их резолюции, на территориях шиханов растут 42 вида растений, которые относятся к редким растениям Урала и Приуралья, 18 из которых входят в Красную книгу РБ. А на Куштау выявлено 96 видов представителей животного мира: 23 из них включены в Красную книгу РБ и 7 в Красную книгу РФ. Помимо этого, здесь обнаружено большое количество останков морских обитателей древних рифов, которым более 260 млн лет.

Сейчас СПЧ рекомендует Минприроды России создать национальный парк «Башкирские Шиханы» с включением горы Куштау, Юрактау и Торатау. А БСК просят не исключать модернизацию производства, то есть перейти на безызвестняковый метод. А также в качестве новых источников сырья рассмотреть такие месторождения, как Пугачевское, Куганакское, Юлдашевское, Альмухаметовское, Худолазовское. Последнее находится рядом с Сибаем, и там уже производились работы, потому там имеется инфраструктура. К тому же, это создаст новые рабочие места в городе.

– С учетом расстояния от месторождения в г. Сибай до завода АО «БСК» в 500 км, даже если цена на известняк вырастет в 3 раза, себестоимость соды вырастет всего на 6%. При доходности порядка 60%, это принципиально не отразится на структуре финансов компании, – говорится в рекомендации СПЧ.

Из всего этого следует, что БСК стоит отказаться от разработки шиханов, рекультивировать шламонакопители «Белые моря», провести проверку и дезактивацию объекта захоронения жидких отходов производства соды «Кама-2». К слову, этот резервуар должен был быть законсервирован в 2014-2015 гг., но в 2014 году разрешение на его эксплуатацию было продлено до 2024 года.

Правительству Башкирии рекомендуют придать Куштау статус памятника природы и включить его в границы проектируемого геопарка Торатау.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 09.08.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клянусь здоровьем гадия, что после его избрани бащлыком (фуражкой) всея башкир,вопрос по Шиханам будет решонтак как надо его спонсорам, давшим ему,- 50 000 000 рублей на "предвыборную кормпанию" !!!!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 09.08.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радия , москвичи двинули во власть в РБ , только с одной мыслью
решить со временем вопрос разработок шихан в пользу БСК !
И это не оспоримо ! " Мулла " Хамитов Р , метался ни вашим , ни нашим и поэтому мгновенно слетел с поста , когда вопрос назрел !



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  • Эксперт
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  • 3 | 09.08.2019, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65034 | Рейтинг: +12215,3
2000 работников Соды. Это раза в 3 меньше, чем на Химпроме в Уфе. От закрытия Химпрома Уфа только выиграла. правда пока что площадка, где 60лет копилась вся гадость на глубину более 10 метров - не обеззаражена, зато Черниковка дышит полной грудью!

Закрыти Соды - только МНОГО плюсов и для стерлитамакцев.задыхающихся от соды(помню. когда зимой ветер со стороны Соды на Куштау - катаясь в пасмурный влажный день - на лице оседала сода, облизывая губы - во рту ощущался ее вкус, на лице - порошок содовый, как паутина осенью).
А не насрать ли Б-станцам - на то. что соду будут производить не в Б-стане?
На цене соды это особе не скажется. Нишу займут другие.вдругом месте.

Нужно требовать закрытия СОДЫ в Б-стане!



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