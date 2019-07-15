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Криминальная Уфа. «Черная кошка»

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Ноябрь 1979 год. Советский союз у экранов телевизора. Вся страна смотрит фильм: «Место встречи изменить нельзя». Смотрит криминальный сериал и охранник «Уфимского кабельного завода».

Криминальная Уфа. «Черная кошка»


Конец фильма, но в отличие от других старик сторож может продолжить «просмотр кино», другого уже уфимского криминального сериала. Для этого ему всего на всего надо покинуть теплую сторожку и на свет в окне зайти в административное здание завода. Получил бы он удар по голове монтировкой или просто связан, не известно. Старик сторож погасил свет и лег спать. И никто не помешал ночным ворам. Лихорадочными движениями они шарили по полкам и столам. Из кабинета директора украли радио транзистор: «ВЭФ 202», два сервиза, у заведующего клуба, носимый магнитофон: «Весна 202», сорок пачек сигарет «Ява», двадцать мясных консервов, на сумму 960 рублей. Не плохой куш в эпоху повального дефицита и советской нищеты.

В укромном месте братья Галеевы дождались рассвета и смешавшись с первыми прохожими Демы сели в автобус и благополучно доехали до центра, где растворились в огромном сером океане, имя которому Советская Уфа. Как все просто. Первый успех вдохновил братьев Галеевых. В марте 1980 года взломав оконную раму, преступники залезли в помещение столовой №19 Витаминного завода. Казалось это ресторан, а они умирают с голоду. Из холодильника похитили пятнадцать банок красной и кетовой икры. Восемь килограмм копченной колбасы на сумму 721 рублей 8 копеек. Черт подери! Вот где выпивка-та. Из стеклянного шкафа прихватили пять бутылок коньяка. На сумму 945 рубля 78 копеек. Завтрак - настоящий праздник.

Весеннее солнце играло на граненых стаканах. Генеральский коньяк: «КВВК», заедали бутербродами с икрой. Остап подмигивает брату Богдану: «Чувствуешь, как по другому заработали мозги, это тебе не брюхо, набитое картошкой». 5 апреля тем же способом проникли в помещение союза писателей Башкирии. Место работы лириков и прозаиков. Какой «социалистический реализм»! Ключ торчал в замке сейфа. В несгораемом сейфе лежало 908 рублей и 32 монеты с олимпийской символикой. С собой еще прихватили, две бутылки рижского бальзама, 6 банок меда, 5 банок черной икры.

Книгу «Записки Шерлока Холмса». На сумму 1671 рублей 56 копеек. Кражи сменялись, как быстрый калейдоскоп. 16 мая взломали гвоздодером дверь в помещении комитета ВЛКСМ Кондитерской фабрики и из сейфа похитили 22 рубля 16 копеек членских взносов, из сейфа в помещение фабкома, похитили 398 рублей профсоюзных средств и для полного счастья прихватили две коробки шоколада. В ту же ночь проникли в СМУ №2 «Башсантехмонтажа» и вскрыли девять кабинетов. Из сейфа похитили 457 рублей профсоюзных взносов, в комнате комитета ВЛКСМ вскрыли металлический ящик с членскими взносами на сумму: 2 рубля 16 копеек. Это позорно малая сумма. Деньги не тронули и словно в издевку добавили в кассу комсомольцев голодранцев три рубля. Гуляй «комса» и помни нашу доброту. Бандиты словно куражились своей воровской удалью, осталось подбросить черную кошку или нарисовать на стене символ уголовной романтики. Что и говорить, кражи были хорошо продуманы и смело выполнены.

К этому времени с небольшими интервалами, ночная банда совершила сорок восемь краж! Похищено государственного имущества на 12872 рублей 66 копеек. Бешенные деньги по тем временам! Но все это было лишь «верхушкой айсберга». А сколько краж было укрыто? Да, добрая половина. Повсеместная практика, палочной системы советской милиции. В каком то смысле менты спасли братьям жизнь. Страшно подумать, но Галеевы могли «набрать товару» и на убойную для них пятизначную цифру. Получили бы пулю в затылок ни за понюшку табака. Коммунисты никогда не экономили на патронах. С 1962 по 1989 год в стране было приговорено к расстрелу 24422 человек. Но как говорится Бог миловал. Анализируя почерк грабителей, в целом можно прийти к выводу, что ночная банда братьев Галеевых, была ближе всех уфимских преступных группировок к знаменитой «Черной кошке».

Возможно, все потому, что схема была удивительно проста. Сторож-старик вневедомственной охраны (ракетно-костыльные войска), дремал в сторожке, огромная территория госучреждений была в полном распоряжении преступников. Ночная банда воров превратилась во врага номер один уфимской милиции. Начальник милиции Таюпов, начал карьеру в Кушнаренковском районе и бил подчиненных, как унтер-офицер царских времен, прямо в «харю». В Уфе он себе такое позволить не мог, но кричал так, что дрожали стекла в рамах по улице Шафеева 46.

«Бездельники! Тупицы! Уволю к чертовой матери»! Милиционеры носились туда сюда как оглашенные. Все напрасно. Положение было столь безнадежным, что стражи порядка стали тупо устраивать засады, но превосходно развитая интуиция позволяло братьям Остапу и Богдану обходить ловушки. В одном случае они буквально унюхали опасность. Участник засады, идиот в звании сержанта милиции дымил сигаретой в форточку заводского управления. Работу сыщиков усложняло отсутствие у членов ночной банды всяких связей с криминальным миром Уфы.

«Это была законсервированная преступная группа» - вспоминает подполковник милиции в отставке Евгений Черепахин. Братья не гуляли по ресторанам, не стреляли в любовниц, и не проигрывали в карты ворованное. И все же банда братьев Галеевых, как и знаменитая банда «Горбатого», погорела на мелочи и роль «Червонной змейки с изумрудным глазиком», сыграл радио транзистор рижского производства. На этом сходство заканчивается. Финальную точку в серии ночных краж поставила дознаватель отдела милиции Орджоникидзевского района Уфы. Для этого лейтенанту милиции не пришлось внедряться в банду с весточкой от «Фокса», говорить по «фене» и пить водку из стакана. Все гораздо прозаичнее. В милицейской практике есть нудное и скучное правило. На утренних оперативках сотрудники милиции пишут в служебные блокноты приметы разыскиваемых преступников и наименования краденых вещей. Через час они все забывают, но кое что остается в памяти. 18 марта 1981 года дознаватель Лариса Кудрявцева выехала на семейный скандал в Тимашево. Опрашивая побитую супругу мужем пьянчугой, она обратила внимание на радио транзистор: «ВЭФ-202». Дорогая вещь для семьи алкоголика? И вдруг в голове у нее что то щелкнуло. Лейтенант милиции полистала блокнотик, так и есть, среди ворованных вещей значиться и транзистор рижского завода. Излучая спокойствие и дружелюбие Лариса попросила стакан воды и оставшись одна, записала номер транзистора.

Чудесный момент! Милиция словно выиграла в лотерею. Номер совпал с номером транзистора похищенного ночной бандой Галеевых. Бессмысленно было братьям сердиться на кого бы то ни было. Как сказал бы «Фокс»: «Самое дорогая вещь на земле – это глупость, потому как за нее всего дороже приходиться платить». Чертовски верные слова. Дарить ворованную вещь с идентификационным номером - это было высшей степенью глупости. Щедрость братьев, им по самой дорогой цене обошлась.

В руках ментов появилась ниточка, ведущая к знаменитой уфимской «Черной кошке». За семьей дебошира пьянчуги установили наблюдение и скоро в поле зрения уголовного розыска попали те, кого они так долго искали. Остап лежал на диване и читал «Записки Шерлока Холмса», заедая чтение шоколадом. И тут из его рук выпала книга. Кровь застучала в висках, в горле мгновенно стало сухо. Мать твою, за ногу! В дверях стояли пять милиционеров. Жизнь в «шоколаде» кончилась. В один миг братья упали с вершины в пропасть.

Начальник отдела борьбы с бандитизмом Евгений Черепахин такие дела разбирал с настоящим охотничьим азартом. Во всяком случае надо было форсировать расследование. Башкирский «Жеглов», вспоминает своего начальника генерал милиции в отставке Рафаил Диваев, владел тремя достоинствами: острым умом, знанием людей и искусством комбинирования.

«Кошелек, кошелек, какой кошелек…»? Шельмовать законом Черепахин никогда не станет. Слишком хорошо воспитан. А вот трюк с уфимским «Шараповым», вполне в его стиле. Живой как ртуть оперуполномоченный Малик Гафаров излучает нервную энергетику и своим темпераментом заражает и противников. Со сломанным носом и хитрыми огоньками в глазах он меньше всех походит на милиционера. Именно на нем остановил свой выбор майор милиции Евгений Черепахин. Менту садиться в камеру, в виде подсадной утки было бы чересчур, а вот прокатиться в автозаке, до прокуратуры так это запросто. В автозаке шумно, душно, конвой сонно зевает.

Арестованный Богдан Галеев «сечет фишку» и улучшив момент шепчет в ухо Гафарову «честный фраер», ценную информацию. Все ворованное хранится в доме подруги Остапа по улице Крупская 142. Опасаясь обыска братья хотят избавиться от улик. Часть ворованного «кореш-зык» может забрать себе, в благодарность за услугу. «Дырку вам от бублика», а не помощь капитана милиции Малика Гафарова. Краденное вывозили на двух автомобилях. Братьям Галеевым, «хитрые вы, конечно, легавые с подходцами вашими…», ничего не оставалось, как горько смеяться над своей судьбой.

Статья 93 УК РСФСР. Это тебе не муха на палке. Хищение государственного имущества в особо крупном размере. У коммунистов все что государственное, то святая святых – основа социалистического строя. Сроки по статье, равносильны смертному приговору. Вердикт Верховного суда Баш. ССР был суров.

Галеев Остап Фанурович 1949 года рождения: 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Галеев Богдан Фанурович 1951 года рождения: 13 лет в колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Кто-то метко назвал уфимскую «Черную кошку», бандеро-башкирская банда. Уроженец Бураевского района Фанур Галеев поехал на Украину за длинным шахтерским рублем. Гарна дивчина Ядвига вскружила башкирскому парню голову. У пары родились двое сыновей. В Киеве растут каштаны, в Уфе березы и липы. Семья переехала на родину отца. В доме командовала властная Ядвига. Сыновья выросли избалованными и дерзкими. Слово «работа» вызывало у них аллергию. В Советском союзе охрана социалистической собственности была поставлена преступно небрежно. Этот момент братья использовали на все сто и ничего не боялись кроме скучной жизни. Воровская фомка в свете фонарей поблескивала будто казацкая булава.

Дела пошли горячие. Дверные косяки трещали, металлические сейфы кололи как орехи. Место действия, не украинская степь, а крутой берег реки «Агидель». Жизнь полная карманами денег звенела словно радостный гимн. Так или иначе, если добавить чуточку воображения Уфа стала для Остапа и Богдана своеобразной «Запорожской сечью», где «казаки-разбойники» лихо и весело провели два года, поставив на уши всю столичную милицию.

Раскрытие преступления - это вопрос кропотливого и однообразного труда, терпения и… удачи! Удача уфимской милиции, в том что братья неосторожно подарили ворованный транзистор другу собутыльнику, который время от времени поколачивал жену. А вот.., «не стала бы Анька колоться в уголовке», а не легли бы карты ментам в масть? А если другой расклад..?
«Дырку вам от бублика», а не братьев Галеевых.

Криминальная Уфа. «Черная кошка»


Остап и Богдан Галеевы

Малик Гафаров и Евгений Черепахин на хуторе «Головеньки», Винницкой области.

Криминальная Уфа. «Черная кошка»


Братья Галеевы, «яки добре хлопцы», часть награбленного отправили родственникам на Украину.

Гафаров Малик Мавлетович родился 7 июля 1949 года в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии. В 1956 году семья переехала в Уфу. После школы №3, закончил индустриально педагогический техникум. С 1974 года в органах милиции - инспектор по делам несовершеннолетних Советского РОВД г. Уфы. Служба в управлении уголовного розыска МВД РБ. В отставку вышел 1993 году с должности начальника уголовного розыска Уфы. Мастер спорта по греко-римской борьбе.

Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Умер 31 января 2012 года. Похоронен на Южном кладбище Уфы.

Черепахин Евгений Григорьевич родился 9 сентября 1946 года в городе Уфе. Окончил восьмилетку школы №39. Работал на заводе Стекловолокно, учился в вечерней школе №13. Увлекается спортом: вольная борьба, первый разряд. 1965- 1968 год служба на флоте, отдельный десантный дивизион, город Лиепая, Латвийская ССР. Балтийское (Кронштадт) училище военных моряков. Служба - город Североморск. 1974-1978 год инспектор уголовного розыска отдела милиции Советского района Уфы. 1978-1980 год ст. инспектор по особо важным делам управления уголовного розыска. 1980-1983 год начальник отдела по борьбе с бандитизмом управления уголовного розыска МВД БАССР. Окончил юридический факультет БГУ. 1983-1987 год заместитель начальника милиции Октябрьского района Уфы. 1987-1991 год начальник милиции Советского района Уфы.

Подполковник милиции. Награжден медалями, нагрудным знаком: «Отличник милиции», «За отличную службу МВД».

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • 1 | 10.08.2019, 14:26 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
Всё это очень интересно!
Но, возникает впечатление, что наш "летописец" пытается своими опусами отвлечь народ от сегодняшней ситуации. Намеренно, или по недоразвитию.
Сегодня в стране будут избивать и винтить простых москвичей. которые выйдут погулять.
Хочется пожелать нашему "Нестору-летописцу" слезть с печи и посмотреть в окно.



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  • 2 | 10.08.2019, 14:28 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
Конечно, два мудака - Калатун-ебай и Еблашка обязательно поставят минусы.
Но , это будет свидетельствовать только о их плядстве, и не более.



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  • 3 | 10.08.2019, 14:37 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
1 | 09.08.2019, 09:55 | Автор: юнг
Публикации: 149 | Комментарии: 37774 | Рейтинг: +5504,8
Оценить "вклад" Бабая и Урала- должен суд.
Как и РЗХ- по факту причастности к гибели 79 человек на С-Ш ГЭС!


======================Оценили- Калатун-ебай, Еблашка и примкнувшая к ним Кухарка.
Стыдно.



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  • 4 | 10.08.2019, 14:42 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
Стыдно, стыдно, защищать долбоёбов- Калатун-ебая и Еблашу.
Хотя бы потому, ЧТО ОНИ не могут вразумительно ответить. Долбоебы, однако"!



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  • 5 | 10.08.2019, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65045 | Рейтинг: +12211,2
Но, возникает впечатление, что наш "летописец" пытается своими опусами отвлечь народ от сегодняшней ситуации. Намеренно, или по недоразвитию.
____________________________________
Старый пидорас по кличке доценn - дементор, ибо не понимает, что автор статьи не имеет отношения к контенту УЖика и все претензии нужно предъявлять Админу, а не r авторам публикаций.



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  • 6 | 10.08.2019, 15:35 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
Согласен.Админ ведет свою политику.
но, дело совсем в другом. Вместо аргументированных возражений по сути сказанного, два долбоёба тупо минусуют. а старая кошёлка их покрывает.
Спрашивается-почему??



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  • 7 | 10.08.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вряд ли сёдня будут винтить
сёдня будет выявлен показатель, коэффициент так сказать - нужно ли делать послабления или БЫДЛУУУ и так всё сойдет
ставлю вискас - максимум тыщ 20-30, что даже ниже стат. данных о электорате - БЫДЛООООО
турк



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  • 8 | 10.08.2019, 15:44 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37778 | Рейтинг: +5503,3
Ирек! Оторвись от исторических исследований и выскажи своё мнение=
Не творится ли на УЖе юеспредел?



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  • 9 | 10.08.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даже если 1 млн , серавно для МСК эт тока 10%... всё теж стат.данные
БЫДЛОООО
турк



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  • 10 | 10.08.2019, 16:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30528 | Рейтинг: -711,4
«Бездельники! Тупицы! Уволю к чертовой матери»!
-----------------------
Этож Радий Фаритыч!



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  • 11 | 10.08.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 10.08.2019, 16:03 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30527 | Рейтинг: -711,3
«Бездельники! Тупицы! Уволю к чертовой матери»!
-----------------------
Этож Радий Фаритыч!
_________________________
плюсую ,но скажу больше - а так оно и есть, бездельники и тупицы. одним словом - БЫДЛОООО
турк



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  • 12 | 10.08.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поскока скучно спрошу у ОО - что ты имеешь против основных принципов либерализма?
Основные принципы либерализма
1. Человеческая жизнь – абсолютная ценность.
2. Все люди равны между собой.
3. Воля личности не зависит от внешних факторов.
4. Потребности одного человека важнее коллективных. Категория «личность» первична, «общество» - вторична.
5. У каждого человека есть естественные неотчуждаемые права.
6. Государство должно возникать на основе общего консенсуса.
7. Человек сам создает законы и ценности.
8. Гражданин и государство несут ответственность друг перед другом.
9. Разделение власти. Господство принципов конституционализма.
10. Правительство должно избираться путем честных демократических выборов.
11. Терпимость и гуманизм.
турк



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  • 13 | 10.08.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для сравнения
Основные принципы и идеи коммунизма Внешне построения Маркса и Энгельса рисовали утопическую картину будущего, в которой навсегда покончено с несправедливостью, и каждый человек будет причастен к управлению государством и перераспределению доходов на справедливом уравнительном начале. Достигнуть этого предполагалось следующим образом:

- все формы и виды собственности будут находиться в общем пользовании; уничтожение частной собственности и любых форм зависимости;

-создание системы общественных отношений на основании классового подхода;

-воспитание человека нового типа, моральные установки на бескорыстный труд которого заменят прежнюю материальную заинтересованность;

-превалирование общественных интересов над личными;

-реализация принципа равенства результатов в противовес либеральному равенству возможностей;

-сращивание государства и коммунистической партии.
турк



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  • 14 | 10.08.2019, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот еще
Основные принципы социализма
- Уничтожение частной собственности.
- Ликвидация семьи.
-Уничтожение религии.
- Равенство.
турк



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  • 15 | 10.08.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 10.08.2019, 16:03 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30527 | Рейтинг: -711,3
«Бездельники! Тупицы! Уволю к чертовой матери»!
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Этож Радий Фаритыч!
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нееееаааааа, Радий с другой стороны!
это явдяется тяжким преступлением против народа, - помните "горящую типографию", да, да когда прокурор Башкортостана сбежал и Радий "потерялся"!



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  • 16 | 10.08.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ- ЧМО, тебе заняться не )(ером?
турк



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  • 17 | 10.08.2019, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Что то не вьехала? Главный герой Лариса Кудрявцева, а где ее фото и биография? Может боится мести "Черной кошки"?



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  • 18 | 10.08.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Удивительно, я сидел в засаде на братьев, спасибо автору, теперь знаю как закончилась эта история.



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  • 19 | 10.08.2019, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Единственное что дочитала с интересом до конца, от политики уже тошнит, совсем мы оторвались от реальности.



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  • 20 | 10.08.2019, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А где Хуснияров в миру "Матерый" поперли из ментов, так эта тема была его любимой, может что случилось? "И пулю в затылок ему вмазали. Скончался без мучений".



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