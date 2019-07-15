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В Уфе проходит серия одиночных пикетов в защиту избирательных прав

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Активисты собрались на площади Ленина вблизи памятника Ленину. Как сообщает «Башмедиа», в очереди на пикет чуть более 35 человек. Мероприятие организовано уфимским штабом Алексея Навального.

В Уфе проходит серия одиночных пикетов в защиту избирательных прав


На плакатах тексты с призывами соблюдать Конституцию Росиии и не мешать выдвижению независимых кандидатов на выборы: «Выборы, а не автозаки!», «Допускайте, а не сажайте!», «Допустят в Москве – допустят в России», «Когда Конституция РФ перестанет быть сборником лозунгов оппозиции» и другие.

Сообщается, что попытки полиции собрать паспортные данные собравшихся встречают отказ. Активисты ссылаются на юридические нормы.

В Уфе проходит серия одиночных пикетов в защиту избирательных прав


Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.08.2019, 18:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...на площади Ленина вблизи памятника Ленину. ... организовано уфимским штабом Алексея Навального.

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Либералы, гоните монету за использование советской символики. Это не ваше.



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  • Гость
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  • 2 | 10.08.2019, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 му.

Можно и у Ленина. А почему-нет?
Ленин всем уфимцам и гостям города показывает на здание, где сидят люди, не любящие русский город, основанный царским воеводой Нагим.
Таки никто не понял, чем помешал вождю башкир Рахимову и назначенному им мэру Качкаеву городской трамвай?
Думаю, что в этом виноват тот самый Ленин, который говорил, что социализм есть учет плюс электрофикация всей страны?
В раже борьбы властных валидовцев с советским прошлым Башкирии под раздачу попал народный транспорт.
Так что -Ленин не символика. Ленин- великий российский провидец.



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  • Эксперт
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  • 3 | 10.08.2019, 20:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65045 | Рейтинг: +12211,2
Неделю назад на этом же месте проходил тоже пикет - но немногочисленный. Человек 5-6 стояли по очереди с плакатами...
Нынешний собрал куда больше людей, высказывающих возмущение властью и в Москве. ив Б-стане!
В десятки раз больше!
И не испугались! Наоборот!
Жуликам и ворам - есть чего бояться! Кресла под ними трещат!



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 10.08.2019, 20:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65045 | Рейтинг: +12211,2
Ольга Комлева
37 мин. ·
МКсет написали про пикеты в Уфе. И даже их выпускающий редактор Надежда Валитова постояла в пикете тоже.
Дмитрий Колпаков тоже фоткал.
Кто еще из журналистов или блогеров был, я не заметила.

Раз 7 или 8 мне сказали: "Здравствуйте Оля, наконец увиделись в живую, мы с вами друзья на фейсбуке".

Других журналистов там не было. Хотя именно сейчас решается что будет со всеми нами.
В Москве многие начинают понимать, что нельзя сейчас оставаться в стороне Дудь, Варламов, Виторган, Троицкий и другие поддерживают протестующих.

Башкирские медиа, блогеры и деятели искусств пока боятся.

Не бойтесь. Это не страшно. Выйти и 3 минуты постоять с плакатом. Вдруг ваши 3 минуты или пост или видео с поддержкой помогут сохранить годы жизни 13 людям, которых сейчас под уголовными делами. А также тысячам других, которые сидят по тюрьмам России.



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  • Гость
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  • 5 | 11.08.2019, 06:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.08.2019, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
"Так что -Ленин не символика. Ленин- великий российский провидец."

===================

А Мао - великий китайский провидец.


Мао Цзэдун, газета "Новый Китай", Пекин, 1964, N 12:

"К власти в СССР после 1953-го пришли еврейские националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля, когда придет время, - они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники..."



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  • 6 | 11.08.2019, 07:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выйти и 3 минуты постоять с плакатом. Вдруг ваши 3 минуты или пост или видео с поддержкой помогут сохранить годы жизни 13 людям,

--------------------------

По судну Кострома стучит вода,
В сетях антенн качается звезда.
А мы стоим и курим, мы должны
Услышать три минуты тишины.

Молчат во всех морях все корабли,
Молчат морские станции земли,
И ты ключом, приятель, не стучи,
Ты эти три минуты помолчи.

Быть может на каком борту пожар,
Пробоина в корме острей ножа.
А может быть арктические льды
Корабль не выпускают из беды.

Но тишина плывет, как океан,
Радист сказал:Порядок, капитан.
То осень бьет в антенны, то зима.
Шесть баллов бьют по судну Кострома.



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  • 7 | 11.08.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За кого попу рвать-то,в очереди стоять, за башнационалистку Р.С. что ли?



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  • 8 | 11.08.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идет что-то темное!!!!



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