В Уфе проходит серия одиночных пикетов в защиту избирательных прав

Активисты собрались на площади Ленина вблизи памятника Ленину. Как сообщает «Башмедиа», в очереди на пикет чуть более 35 человек. Мероприятие организовано уфимским штабом Алексея Навального.На плакатах тексты с призывами соблюдать Конституцию Росиии и не мешать выдвижению независимых кандидатов на выборы: «Выборы, а не автозаки!», «Допускайте, а не сажайте!», «Допустят в Москве – допустят в России», «Когда Конституция РФ перестанет быть сборником лозунгов оппозиции» и другие.Сообщается, что попытки полиции собрать паспортные данные собравшихся встречают отказ. Активисты ссылаются на юридические нормы.