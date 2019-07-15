На плакатах тексты с призывами соблюдать Конституцию Росиии и не мешать выдвижению независимых кандидатов на выборы: «Выборы, а не автозаки!», «Допускайте, а не сажайте!», «Допустят в Москве – допустят в России», «Когда Конституция РФ перестанет быть сборником лозунгов оппозиции» и другие.
Сообщается, что попытки полиции собрать паспортные данные собравшихся встречают отказ. Активисты ссылаются на юридические нормы.
Эхо Москвы
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В Уфе проходит серия одиночных пикетов в защиту избирательных прав
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