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МВД Башкирии: Раньше были «палки», теперь «перспектива»

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Анонимный пользователь опубликовал поручение врио главы МВД республики о выполнении "перспективы" регистрации преступлений.

МВД Башкирии: Раньше были «палки», теперь «перспектива»


В сообществе "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте" появилось сообщение о развитии "палочной системы" в МВД по Башкортостану.

В документе руководителей территориальных ОВД, не выполнивших "перспективу постановки на учет в Информационный центр МВД по РБ расследованных в июле преступлений", обязывают предоставить докладные записки с указанием причин ухудшения показателей. Информация, как говорится в тексте, должна быть направлена на имя врио главы МВД по Башкортостану Андрея Демидова.

"Ежемесячно региональное министерство выдаёт кто и сколько уголовных дел должен сдать в общую копилку, только обозвали это не палками, а перспективным планом Отсюда и все проблемы, не помощь людям, а необходимость быстрее налепить нужное количество дел в месяц. Вот отчего и увольняются многие, слабые кончают жизнь самоубийством", — комментирует документ автор поста.

В комментариях мнения разделились. Большинство комментаторов поддержали автора, но некоторые встали на сторону руководства МВД. "Когда все люди перестанут совершать преступления, тогда и перспективы не надо будет. Поэтому надо служить в полиции с гордостью и честью. Показывать людям пример добра и спокойной жизни", — написал под постом пользователь Марьян Жуков.

Накануне в сообществе "Омбудсмен полиции" сообщили о самоубийстве 23-летнего сотрудника полиции в Башкортостане. Молодой человек транслировал происходящее в прямом эфире в Instagram.

В июле этого года "Медуза" отметила увеличение количества самоубийств среди правоохранителей Башкортостана. Из 50 известных случаев суицида полицейских за 2018 год 10 пришлись на РБ. За период с ноября 2018-го по март 2019-го покончили с собой шестеро сотрудников полиции в Башкортостане. Официальной статистики о случаях суицида среди правоохранителей в открытом доступе нет.

Идель.Реалии
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