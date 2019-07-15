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Кому чего, а Рамиля Саитова о своем

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Она заявляет, что Иван Сухарев, Владимир Кобзев. Юрий Игнатьев и Владимир Барабаш при выдвижении и регистрации кандидатами документально не подтвердили знание башкирского языка.

Кому чего, а Рамиля Саитова о своем


Я подала иск в суд с требованием отменить регистрацию этих кандидатов.

Основанием иска является довод о том, что, согласно Конституции РБ и соответствующих положений закона о языках народов Башкортостана глава республики обязан владеть государственными языками, — говорит Саитова.

Иск подан в Верховный суд Башкирии, однако принят ли он, Саитова не сообщает.

Напомним, Рамиля Саитова выдвигала свою кандидатуру на пост главы Башкирии, однако не смогла пройти муниципальный фильтр и не была зарегистрирована.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.08.2019, 07:11 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
А ведь она права!



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2

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  • 2 | 13.08.2019, 08:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1330 | Рейтинг: +344,3
Как будто радиактивный жулик знает язык. Ляпнуть два три слова может и эфиоп, вот и все знание.



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  • 3 | 13.08.2019, 09:31 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 602 | Рейтинг: +192,6
Интересно, а кто из кандидатов документально подтвердил знание башкирского языка? И что это за документ? В 2010 году Веремеенко был зарегистрирован кандидатом и участвовал в президентской гонке без какого-либо такого документа. Тогда надо было шуметь шумящим. А теперь что - прецедент был.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 13.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.08.2019, 09:31 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 65 | Комментарии: 602 | Рейтинг: +192,7
Интересно, а кто из кандидатов документально подтвердил знание башкирского языка? И что это за документ? В 2010 году Веремеенко был зарегистрирован кандидатом и участвовал в президентской гонке без какого-либо такого документа. Тогда надо было шуметь шумящим. А теперь что - прецедент был.
______________________
прецедент всегда когда то создается 1й раз - это раз. Два - у нас нет прецедентного права. И три - я не согласен с позицией Саитовой. она своими действиями размывает протестные настроения, работает пропускником пара. Несерьезно всё это, на клоунаду смахивает, но создает ВИДИМОСТЬ политического процесса в стране
турк



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  • 5 | 13.08.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта графа уже отменена. Сейчас не требуется знание языка.



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  • 6 | 13.08.2019, 10:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4588 | Рейтинг: -720,1
3 | 13.08.2019, 09:31 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 65 | Комментарии: 602 | Рейтинг: +192,7


Интересно, а кто из кандидатов документально подтвердил знание башкирского языка? И что это за документ? В 2010 году Веремеенко был зарегистрирован кандидатом и участвовал в президентской гонке без какого-либо такого документа. Тогда надо было шуметь шумящим. А теперь что - прецедент был.
--------------------------
Интересно как заговорить Яушев при выборах президента Татарии?



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0

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  • 7 | 13.08.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как хотелось ей быть нашей Главой, да , видно не судьба.Ну и слава Богу!!!!



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  • 8 | 13.08.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.08.2019, 10:36 | Автор: Дед

Интересно как заговорить Яушев при выборах президента Татарии?

******************
Что бы ни заговорил, татары уже поняли, что это его и иже Ко пакости против башкирского языка бумерангом ударили по татарскому языку в Татарии.
Редкий г.



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  • 9 | 13.08.2019, 10:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30548 | Рейтинг: -711,6
Конституция Республики Башкортостан

Статья 86

Глава Республики Башкортостан обязан владеть государственными языками Республики Башкортостан.

Статья 85
Присяга приносится на государственных языках Республики Башкортостан



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  • 10 | 13.08.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта безбашенная, просто играет на националистических моментах и раскачивает лодку. Видимо мало ее по ФСБ таскали.



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  • 11 | 13.08.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вас уверяю, если эту истеричку проверить на знание государственного языка России - русского, окажется, что она не пройдет тест.



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  • 12 | 13.08.2019, 11:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30548 | Рейтинг: -711,6
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан не имеет права распускать Государственное Собрание Республики Башкортостан, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан,
.................................
То есть Хабиров не имеет права изменять статью об обязанности владения государственными языками РБ. Которых насчитывается два штуки.



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  • 13 | 13.08.2019, 11:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30548 | Рейтинг: -711,6
3 | 13.08.2019, 09:31 | Автор: Karim Yaushev

Четайте Конституцию РБ в прежней редакции

Президент Республики Башкортостан обязан владеть государственными языками Республики Башкортостан.



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  • 14 | 13.08.2019, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18181 | Рейтинг: -3151,2
Восемь лет башлыкства Хамитова, утверждавшего на каждом шагу, что он башкирстее любого башкира убедили в том, что не башкирство главное.



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  • 15 | 13.08.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья 86


Президент Республики Башкортостан обязан владеть государственными языками Республики Башкортостан. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Думаю, что суд извернётся, как и с третьим сроком Путина, и скажет, что в Конституции РБ напрямую не сказано, что одновременно обоими государственными языками должен владеть, достаточно и одного! Наш ведь суд самый "справедливый" в мире! А присягу можно и заучить на незнакомом языке запросто! Очень Опытный



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 13.08.2019, 11:39 | Автор: natall
    Публикации: 563 | Комментарии: 265 | Рейтинг: +96,3
Зуль, какая конституция? Иди на Тукаева, к знаменитому камню помолись, где в 90-х написано что будет установлена стела.

Тут даже хyйло ебaл в рот эту конституцию, так и сгниет на троне.

А ты про страну башкир, смешно...

Вам спустили кого надо, жрите и не вякайте, о чем ты? Какой БЯ?



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  • 17 | 13.08.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему в Конституцию РБ до сих пор не внесены изменения в названии должности Президента РБ? Очень Опытный



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  • 18 | 13.08.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.08.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вас уверяю, если эту истеричку проверить на знание государственного языка России - русского, окажется, что она не пройдет тест.
------------------------------------
Она и на знание башкирского тест не пройдет, как и ошивающиеся здесь Зуляйка и какашка.Голимый выпендреж.



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  • 19 | 13.08.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.08.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.08.2019, 10:36 | Автор: Дед

Интересно как заговорить Яушев при выборах президента Татарии?

******************
Что бы ни заговорил, татары уже поняли, что это его и иже Ко пакости против башкирского языка бумерангом ударили по татарскому языку в Татарии.
Редкий г.
+++++
Угомонись, башнацик и пиши от своего имени и НИКОГЛА от имени татарского народа.



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  • 20 | 13.08.2019, 12:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18181 | Рейтинг: -3151,2
16 | 13.08.2019, 11:39 | Автор: natall
Публикации: 563 | Комментарии: 264 | Рейтинг: +96,2
Зуль, какая конституция? Иди на Тукаева, к знаменитому камню помолись, где в 90-х написано что будет установлена стела.

Тут даже хyйло ебaл в рот эту конституцию, так и сгниет на троне.
------
Было время, когда эта пи.здарванка пыталась из себя порядочную женщину строить. Как хорошо, что все либерасты показали свою грязную рожу.



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