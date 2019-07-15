Кому чего, а Рамиля Саитова о своем

Она заявляет, что Иван Сухарев, Владимир Кобзев. Юрий Игнатьев и Владимир Барабаш при выдвижении и регистрации кандидатами документально не подтвердили знание башкирского языка.Я подала иск в суд с требованием отменить регистрацию этих кандидатов.Основанием иска является довод о том, что, согласно Конституции РБ и соответствующих положений закона о языках народов Башкортостана глава республики обязан владеть государственными языками, — говорит Саитова.Иск подан в Верховный суд Башкирии, однако принят ли он, Саитова не сообщает.Напомним, Рамиля Саитова выдвигала свою кандидатуру на пост главы Башкирии, однако не смогла пройти муниципальный фильтр и не была зарегистрирована.