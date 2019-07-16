— Лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жильё, — пишет блогер о Казани.
Однако журналист отдельно перечислил населенные пункты, где он не желает жить. Сюда попали Набережные Челны и Альметьевск. По его мнению, Челны — это город-микрорайон. "Любите панельки? Вам сюда". Что касается Альметьевска, то Варламов написал, что там "все круто, но далеко. Мне аэропорт нужен".
На первом месте рейтинга Екатеринбург.
— Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра, — пишет блогер.
На третьем месте Севастополь.
В черный список блогера, кроме Челнов и Альметьевска, также попали Уфа и Ижевск, Саранск, Йошкар-Ола.
Последний рейтинг Илья Варламов составлял в 2017 году, однако посчитал, что его нужно обновить. В список вошли 69 городов России.
Илья Варламов, Идель.Реалии
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Казань как всегда опередила Уфу
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