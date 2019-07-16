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Казань как всегда опередила Уфу

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Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил известный блогер Илья Варламов. Он обновил личный рейтинг городов, в которые он хотел бы переехать на ПМЖ.

Казань как всегда опередила Уфу


— Лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жильё, — пишет блогер о Казани.

Однако журналист отдельно перечислил населенные пункты, где он не желает жить. Сюда попали Набережные Челны и Альметьевск. По его мнению, Челны — это город-микрорайон. "Любите панельки? Вам сюда". Что касается Альметьевска, то Варламов написал, что там "все круто, но далеко. Мне аэропорт нужен".

На первом месте рейтинга Екатеринбург.

— Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра, — пишет блогер.

На третьем месте Севастополь.

В черный список блогера, кроме Челнов и Альметьевска, также попали Уфа и Ижевск, Саранск, Йошкар-Ола.

Последний рейтинг Илья Варламов составлял в 2017 году, однако посчитал, что его нужно обновить. В список вошли 69 городов России.

Илья Варламов, Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 14.08.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сравнивать Казань с уфой,все равно что хрен с пальцем!
Ни для кого не секрет что в Казане и уровень жизни гораздо лучше, и зарплаты выше...



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4

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  • Гость
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  • 2 | 14.08.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, пощадите башнациков Зуляйку и кацика.Ну лопнут же сегодня от злости и зависти.Опять татары будут виноваты.



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  • Эксперт
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  • 3 | 14.08.2019, 10:06 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Просто татары умнее.



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7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 14.08.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
Я тоже говорю - не люблю Уфу! И никогда не любила, даже в детстве. Какое-то лоскутной одеяло - из дыр и заплаток...

А вот Черниковка - другое дело! Без каких либо претензий - но очень уютная.

В Магнитогорске и еще где-то - выстроены аналогичные микрорайоны - как верхняя половина Первомайской с прилегающими - Мира, Космонавтов, Ульяновых, Архитектурная, Калинина.... Спасибо ленинградцам за шикарный проект!



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 14.08.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.08.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65078 | Рейтинг: +12208,5

Я тоже говорю - не люблю Уфу! И никогда не любила, даже в детстве. Какое-то лоскутной одеяло - из дыр и заплаток...
А вот Черниковка - другое дело! Без каких либо претензий - но очень уютная.
==================================
Потому что в Черниковке живут Рыбинские а в остальной уфе понаехавшие из района аллаяры



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0

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  • Гость
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  • 6 | 14.08.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На СКУС и ЦВЕТ товариссей неет !
И энто правда жизни !



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1

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  • Участник
  •  
  • 7 | 14.08.2019, 12:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8100 | Рейтинг: -581,9
3 | 14.08.2019, 10:06 | Автор: юнг
Публикации: 150 | Комментарии: 37812 | Рейтинг: +5496
Просто татары умнее.
+++++++++++++++++
Юнге, ты же премного раз кукарекал, как де мол татар и башкир различить?



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 14.08.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.08.2019, 12:10 | Автор: Ирек

Юнге, ты же премного раз кукарекал, как де мол татар и башкир различить?
=============================================
Кончай задираться на пустом месте !



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1

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  • 9 | 14.08.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже на этом мелком месте , будем с треском лбами бодаться ?



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  • 10 | 14.08.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Пошел провериться к знакомому стоматологу.
Он еще в 2003 году посоветовал не смотреть рекламу, но чистить зубы по гусарски- по половинке чайной ложки соли и соды с 2 ложечками белого сухого вина.
При этом, соль морская, а сода не стерлитамакская.
Выяснилось- уволился, продал квартиру и уехал работать в Елабугу.
По дороге в Казань, заезжал специально в Елабугу в музеи Шишкина, Дуровой и Цветаевой.
Прошелся по старой торговой части, постоял, поклонился памятнику маршалу Говорову.
Впечатления наиприятнейшие.
Намного лучше и красивее, чем Бирск.
И еще :люди приятные и доброжелательные, не то что в нашем Белорецке.
А Альметьевск, честно говоря,
намного лучше организован, чем столица страны башкир.
Там торговля и общепит уровня Глобус, что в Красногорском р-не.



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  • 11 | 14.08.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что ты хочешь в Уфе, чтобы была нормальная трамвайная связь рабочих и спальных районов с центром?
Чтобы детские площадки не застраивались Осей и Пашей?
Чтобы вода и еда в городе были качественными?
Чтобы дворы в зелени и асфальте.
Чтобы в парках клещи, а в подвалах крысы не водились?
Чтобы качкакев и Ялалова забыли о собственном благополучном будущем? О башкирской мечте жить в Москве или Вене?
Никогда не бывать этому!



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  • 12 | 14.08.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Великий" родоплеменной вождь и учитель сегодняшних валидовцев во власти не только Белорецк, но и Уфу в аул превратил.
Москва дала денег бывшему министру эколгии у Рахимова поправить положение дел в столице башкир перед саммитом, так и эти фактически халявные деньги неизвестно на что и кому ушли.



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  • 13 | 14.08.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.08.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован

Сравнивать Казань с уфой,все равно что хрен с пальцем!
Ни для кого не секрет что в Казане и уровень жизни гораздо лучше, и зарплаты выше...
========
и бензин дешевле и всё дешевле,........кроме рабочих рук!



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  • 14 | 14.08.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бросьте трепаться.
Врио искренне убежден, что мэр Казани Метчин сейчас рыдает, увидев каких высот достигла Уфа под мудрым управлением одного назначенца , назначеного другим высопоставленным назначенцем.
Уфу спасет от привычного уже раздолбайства башкирских чиновников только те кого выберут на прямых выборах коренные горожане, а не из Салаватского района и пр. районов.
Бля, даже одну зиму не сумели нормально отработать, не говоря уже об утилизации мусора?
Как были качкаевские горючие лужи возле баков, так остаются.
А ведь все они обещали, но только в одно выполнили подняли цены на вывоз мусора.



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  • 15 | 14.08.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера был поразительный день: кац ни разу не написал про своего другана Карпини! Спасибо тебе, кац! Это был незабываемый день! Очень Опытный



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  • 16 | 14.08.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илья! Переезжай в Альметьевск, от него до аэропорта всего 87 км по трассе, это гораздо быстрее, чем 35 км по московским пробкам! Но ведь не переедешь, так как сказал только для красного словца! Очень Опытный



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  • 17 | 14.08.2019, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.08.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65083 | Рейтинг: +12208,7
Я тоже говорю - не люблю Уфу! И никогда не любила, даже в детстве. Какое-то лоскутной одеяло - из дыр и заплаток...

А вот Черниковка - другое дело! Без каких либо претензий - но очень уютная.

В Магнитогорске и еще где-то - выстроены аналогичные микрорайоны - как верхняя половина Первомайской с прилегающими - Мира, Космонавтов, Ульяновых, Архитектурная, Калинина.... Спасибо ленинградцам за шикарный проект!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А причём здесь ленинградцы? Если я правильно помню, то проект застройки этого района выполнялся под руководством главного архитектора Черниковска Маргариты Куприяновой, уроженки Уфы! Вот ей действительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень Опытный



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  • 18 | 14.08.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черниковка?.

В Башкирии уже тридцать лет, нет личностей, равных Балабану и способных построить что - либо значимое и принести пользу стране башкир.
Одни илимбетовы, гурьевы, ялаловы,клинские, сарбаевы и филлиповы.
Крутые бойцы из неоткуда за власть и деньги?



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