Казань как всегда опередила Уфу

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил известный блогер Илья Варламов. Он обновил личный рейтинг городов, в которые он хотел бы переехать на ПМЖ.— Лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жильё, — пишет блогер о Казани.Однако журналист отдельно перечислил населенные пункты, где он не желает жить. Сюда попали Набережные Челны и Альметьевск. По его мнению, Челны — это город-микрорайон. "Любите панельки? Вам сюда". Что касается Альметьевска, то Варламов написал, что там "все круто, но далеко. Мне аэропорт нужен".На первом месте рейтинга Екатеринбург.— Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра, — пишет блогер.На третьем месте Севастополь.В черный список блогера, кроме Челнов и Альметьевска, также попали Уфа и Ижевск, Саранск, Йошкар-Ола.Последний рейтинг Илья Варламов составлял в 2017 году, однако посчитал, что его нужно обновить. В список вошли 69 городов России.