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20 лет Путина и 20 лет отката назад

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20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин привел, по сути, к власти Владимира Путина, назначив премьером. Итог путинскому правлению будет подводиться не сейчас – тогда у нас будет гораздо больше информации, поскольку Путин будет смещен либо в результате революции, либо в результате развязанной им войны. Мирных сценариев он – или его силовое окружение – практически не оставляет, хотя силен русский Бог. Вот тогда – подозреваю, что значительно раньше 2024 года – можно будет расставлять точки над П. Но уже сегодня вполне очевидны как безоговорочно плохие, так и безоговорочно прекрасные итоги путинского правления.

20 лет Путина и 20 лет отката назад


Безоговорочно плохо то, что страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность; что вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.

Безоговорочно плохи массовые (именно массовые) репрессии, попрание Конституции, ликвидация суда, всевластие карательных органов, искусственный раскол страны на непримиримых крымнашистов и столь же непримиримых оппозиционеров. Безоговорочно плохо моральное растление, глубокая порча (дословный перевод слова corruption), запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства.

Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе.

Безоговорочно хорошо формирование небывало талантливого и активного молодого поколения. Прекрасны сформированные властями навыки сопротивления и готовность бороться за свободу, а не брать ее из начальственных вонючих ручек. К плюсам отнес бы я и окончательное сбрасывание масок, то есть разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии.

Неправда, что 20 лет нашей жизни ушло в никуда. Мы многое увидели, поняли и сделали. В конце концов, 11 августа исполнился 21 год моему сыну. Он уж точно потратил эти 20 лет не зря – и он гораздо лучше меня. Так что этот текст посвящен вовсе не Путину, а ему. Спасибо, сынок, все не зря.

Дмитрий Быков, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.08.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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"Следует вспомнить события 1991-1993 годов. Нужно честно признать историческую ошибку выбора, навязанного советским людям свихнувшимися партийными дегенератами, называть "коммунистами" которых - кощунство. Признать превосходство СОВЕТСКОЙ социалистической модели развития - значит признать, что солидарность людей ВЫГОДНЕЕ их конкуренции и взаимной борьбы за существование. Что "материальный интерес" - криминален в своей основе. Что РАВЕНСТВО - естественная социальная среда разумного человека, максимально благоприятствующая раскрытию всех его способностей и талантов на благо своему народу. Что про зло "уравниловки" больше всего глотки драли барыги, спекулянты, воры и привилегированные чиновники.
Восстановление советской власти, плановой социалистической экономики в виде ЕДИНОГО народнохозяйственного комплекса с равенством труда и равенством платы уже не просто благое желание, это условие ВЫЖИВАНИЯ страны и народа." Сергей Метик.



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  • 2 | 14.08.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"К плюсам отнес бы я и ... разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии.

----------------

Дима, не напутал? Не еврейского, не?



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  • 3 | 14.08.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот Вы все ругаете путина, а он вас любит, он о Вас заботится:
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте. А прибавьте к этому разрешение на сбор валежника, и Вы поймете что жизнь «налаживается»
Еще бы разрешил бесплатно жить в шалашах и землянках, то вообще лучшего и желать нечего!



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  • 4 | 14.08.2019, 09:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4592 | Рейтинг: -720,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Путин твердо стоит на принципах провозглашённым Ельциным!!!
Ни одного предателя России, которые были при Ельцине, Путин не посадил. Многие предатели до сих пор на высших эшелонах власти,. а апогей этого является бывший министр иностранных дел Козырев, который обладая совершенно секретными информациями является гражданином США!!!!



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  • 5 | 14.08.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
Дима, не напутал? Не еврейского, не?
____________________
Нет не еврейского - я бы сказала - россиянского. Поскольку не одни русские фашиствуют, там всех предостаточно...

Как примеры:
- Расследование «массовых беспорядков» в Москве ведет следователь из «болотного дела» - это генерал-майор Рустам Габдулин
- следователь Омаров, забравший инсулин у Дмитрия Васильева
- Сергей Кусюк, бывший заместитель командира "Беркута", объявленный Украиной в розыск, а нынче один из командиров московского ОМОНа, руководит задержаниями на Новом Арбате
и т.д.



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  • 6 | 14.08.2019, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
4 | 14.08.2019, 09:53 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4592 | Рейтинг: -720,3
Путин твердо стоит на принципах провозглашённым Ельциным!!!

============================================================

Да.а........далее всё (нецензурно)!



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  • 7 | 14.08.2019, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
Это был печальный день, я его помню... Еще более. чем за год до этого дня- при назначении пуйла главой ФСБ я почувствовала угрозу... очень мне он не понравился - просто взглянув на его рожу...
Если, кто забыл. то в это время (конец 1997, начало 1998) ходили упорные слухи о том, что Ельцин ищет себе приемника.
Стало известно, что прежний фаворит Борис Немцов - в опале... я предположила, что пуйло назначили главой ФСБ, чтобы он зачистил весь компромат на себя и эта должность для него транзитная. И не ошиблась.
Ну какой, блин, из него глава ФСБ?! Моль! Эта кличка так и липнет к нему! Его и знать не нужно. чтобы окрестить этим насекомым.

А уж, когда Ельцин сделал его премьером - так просто плакать захотелось от предсказуемости и предчувствий...
Но все равно - ТАКОГО, к чему эта конченная мразь нас привела - я себе ни в одной самой дичайшей фантазии представить не смогла бы...
И никто не смог бы... Даже Новодворская...



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  • 8 | 14.08.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Anamnes morbi: Попав по протекции в синекуру (Дом советско-германской дружбы в ГДР), организовал публичный дом для начальства.
Чтобы не выносить сор из избы был уволен втихую. Таксовал в Питере, но, старые связи помогли устроиться в мэрию.Усердно лизал, за что был замечен Собчаком. Воспользовавшись отсутствием Собчака, провернул бартерную сделку по обмену циркония на продукты. Продуктов Питер не получил. Было возбуждено уголовное дело (см. доклад Марины Салье).
Следователь скоропостижно ушел в мир иной.
Сидеть бы ему и сидеть. Но, Ельцин в силу своего старческого и алкогольного маразма всё-таки поверил.

Мораль- андроповским выкормышам НИКОГДА верить нельзя.
Тепреь россияне уже 20 лет пожинают плоды.



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  • 9 | 14.08.2019, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Осень 1991 года и особенно – начало 1992 года в Ленинграде ознаменовались грандиозным скандалом, в эпицентре которого, помимо Анатолия Собчака, оказался председатель Комитета по внешним связям мэрии тогда ещё г. Ленинграда – Владимир Путин.

Речь идёт о масштабной афере, связанной с бартерными поставками из-за рубежа продовольствия для Ленинграда в обмен на сырьё из государственных резервов. Денежный эквивалент этой аферы и сегодня поражает своим размахом.

В 1992 году, депутат законодательного собрания Петербурга Марина Салье опубликовала свой знаменитый Доклад, где говорилось о негативной роли Владимира Путина на посту заместителя мэра этого города Анатолия Собчака.

В начале 1990-х в условиях перехода к рынку Россия переживала продовольственный кризис. Петербург не был исключением. С 12 июня 1991 года, с момента избрания Анатолия Собчака на пост мэра, Владимир Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Проблемы города, мэрия Петербурга и лично Владимир Путин решили провести через международный бартер- программу, "Ресурсы в обмен на продовольствие".

Уже в конце 1991 - начале 1992 года Путин вплотную занялся бартером , ему удалось получить от премьер-министра Егора Гайдара эксклюзивное право на выдачу так называемых экспортных лицензий, позволивших вывезти сотни тысяч тонн нефтепродуктов за рубеж, а также редкоземельные металлы. Это разрешение Путин получил уже после того, как таможня задержала первое судно "Космонавт Владимир Комаров" с грузом и выданными лично Путиным бумагами. Это было 15 января 1992 года. А уже через месяц проблему удалось решить, разрешение Гайдара задним числом было получено.

Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили природные ресурсы по экспортным лицензиям, подписанным председателем комитета по внешним связям Владимиром Путиным. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но продовольствие НЕ ПОСТУПИЛО!

В конце января 1992 года на 13-ой сессии Ленсовета депутаты приняли решение о создании комиссии, которая детально и прояснила бы ситуацию. Депутатскую рабочую группу возглавила Марина Салье, заместителем стал Юрий Гладков. Работе группы большую помощь оказал председатель Ленсовета – Александр Беляев.

Одной из первых инициатив рабочей группы Салье стал "вызов на ковёр" в Ленсовет самого Путина. Главу Комитета по внешним связям мэрии депутаты Ленсовета заслушали на специальном закрытом заседании 14 января 1992 года. Владимир Путин представил парламентариям всего лишь небольшую справку, весь объём которой уместился на двух страничках. Но и приведённые в ней цифры были чрезвычайно любопытными.



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  • 10 | 14.08.2019, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Криминальный характер договоров, заключенных КВС "в лице" В.Путина и А.Аникина, не вызывает сомнений, а связи В.Путина со структурами и людьми, занимавшимися подобным "бизнесом" в Германии, легко объяснимы его прошлым – именно в ГДР он закончил свою службу агента внутренней (я не ошиблась – внутренней, а не внешней) разведки КГБ.

"Забота" о народе и "строительство великой державы" - методы В.Путина.

В октябре 1991 г. сессия Петросовета по моему предложению и настоянию (я была председателем Комиссии по продовольствию Совета) приняла решение о введении карточек. И это – в Ленинграде, городе, пережившим голод 1918 г. и страшную блокаду. Но другого выхода не было, так как не было и продуктов.

И именно в это время В.Путин "украл" у своих горожан единственную тогда возможность получить продовольствие за счет бартерных операций. В.Путин лишил своих сограждан не только продовольствия, но еще и не менее 100 млн.долларов.

В действительности же сумма была гораздо более значительной. Правительство РФ выделило квоты на ресурсы, общая стоимость которых составляла около 1 миллиарда долларов! Куда делись 100 млн., я уже объяснила. А где остальные 900?

Точно известно, что "испарилось" 997 тонн особого чистого алюминия марки А5 стоимостью более 717 млн.долларов!!! Договора и лицензии на этот вид ресурсов депутатской группе не были предъявлены. Нет этого "летучего" алюминия и среди остатков от выделенных квот, о чем КВС в лице А.Аникина известил председателя Петросовета А.Беляева 12.02.92 г. (исх.№ 7-УЭ). Вероятно, именно из-за этой астрономической цифры – 717 млн.долларов – и В.Путин, и П.Авен вздрагивают лишь при упоминании таких слов, как "1992 г." – "бартер" – "металлы". Точно также исчезло неизвестно куда 20000 тонн цемента. Осталось также 100000 тонн хлопка на сумму 120 млн.долларов, и т.д., и т.д. Таковы факты.



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  • 11 | 14.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему не пороводятся опросы в странах на предмет, того сколько жителей неннавидят своюродину,,,



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  • 12 | 14.08.2019, 11:22 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И именно в это время В.Путин "украл" у своих горожан единственную тогда возможность получить продовольствие за счет бартерных операций. В.Путин лишил своих сограждан не только продовольствия, но еще и не менее 100 млн.долларов.
=========================================================
Однако, с эими вопиющими фактами не согласен наш Калатун-ебай!
Что только подтверждает его долбоёбство и (далее нецензурно)!



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  • 13 | 14.08.2019, 12:20 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что только подтверждает его долбоёбство и его пдружки-бабы Лены!=(далее нецензурно)!



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  • 14 | 14.08.2019, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
Жители деревни Каменка, которая пострадала от взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае, не хотят возвращаться в свои дома после эвакуации. Некоторые говорят: мы так не жили раньше, как после взрывов — в пункте размещения их хорошо кормят, заботятся, сообщает "Интерфакс
_____________________
"Спасибо этим взрывам,мы хоть поели" (с) жители деревни Каменка



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  • 15 | 14.08.2019, 13:10 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1332 | Рейтинг: +344,4
Есть люди слова, есть люди дела. А есть кремлевский окурок - недочеловек пустослов. А как кричал что не будет поднимать пенс возраст, что такого при нем не будет. А сколько за эти 20 лет закрыто школ, больниц, вымерли заводы, вымерло 40 млн населения.



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  • 16 | 14.08.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая прелесть! Быков, поющий хвалебные оды Гитлеру и Власову, рассуждает о русском фашизме! Накуй таких революционеров, народ вас просто передушит, с нас и вашего Ельцина хватило. Вот уж кто отбросит страну назад, так это быковы и шендеровичи! Винтить всех безо всякой жалости, долой либерастическую заразу!



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  • 17 | 14.08.2019, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
В Госдуме предложили запретить ездить в России на старых автомобилях. Минтранс "прорабатывает" идею
_____________________________________
Ну ёклмн! А как же уже лет 30 декларируемые пуйлом два ГАЗ М21 1960-х годов и прицеп «Скиф»?! Последнего имущества лишить хотите нашего бессребреника?! Варвары!



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  • 18 | 14.08.2019, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65085 | Рейтинг: +12209,1
Министерство науки и высшего образования ужесточило правила контактов российских учёных с иностранными

О соответствующем приказе сообщают издания «Московский комсомолец» и «Троицкий вариант». Из приказа следует, что российские научные организации должны за 5 дней уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами и предоставлять список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать минимум двое российских учёных. Контакты с зарубежными коллегами вне рабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи от учёных потребуют составить отчёт и приложить к нему сканы паспортов участников.
Новые требования раскритиковал заведующий лаборатории Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. В открытом письме на имя главы Минобрнауки он отметил, что некоторые пункты вызывают особое недоумение. В частности, это касается ограничений на использование устройств для записывания и копирования информации.
_____________________________________
Осторожно - железный занавес опускается! ПИ@дец пуйло-науке! В 21 веке невозможно представить самостоятельные - не международные научные разработки. Делясь своими открытиями в каком-то направлении - ченые всего мира. объединяясь осуществляют научные прорывы во всех сферах жизни на земле и в космосе.
А минообрнауки как будто бы и не в курсе.



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  • 19 | 14.08.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дура Кухарка, бухающая на пару с сынком пиво из пластмассовых бутылок, рассуждает о космических проблемах с не менее космической глупостью. И это "элита региона"?



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  • 20 | 14.08.2019, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 14.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован

Почему не пороводятся опросы в странах на предмет, того сколько жителей неннавидят своюродину,,,
====
при после "плохом" Саакашвили международная организация проводя опрос об уровне доверия полиции не поверила результату доверия 99% и не опубликовала эти сведения, но, когда следующие годы оное подтвердилось, - опубликовали.
То что я привёл ориентировочно, - на "память", но по сути верно.



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