20 лет Путина и 20 лет отката назад

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин привел, по сути, к власти Владимира Путина, назначив премьером. Итог путинскому правлению будет подводиться не сейчас – тогда у нас будет гораздо больше информации, поскольку Путин будет смещен либо в результате революции, либо в результате развязанной им войны. Мирных сценариев он – или его силовое окружение – практически не оставляет, хотя силен русский Бог. Вот тогда – подозреваю, что значительно раньше 2024 года – можно будет расставлять точки над П. Но уже сегодня вполне очевидны как безоговорочно плохие, так и безоговорочно прекрасные итоги путинского правления.Безоговорочно плохо то, что страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность; что вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.Безоговорочно плохи массовые (именно массовые) репрессии, попрание Конституции, ликвидация суда, всевластие карательных органов, искусственный раскол страны на непримиримых крымнашистов и столь же непримиримых оппозиционеров. Безоговорочно плохо моральное растление, глубокая порча (дословный перевод слова corruption), запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства.Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе.Безоговорочно хорошо формирование небывало талантливого и активного молодого поколения. Прекрасны сформированные властями навыки сопротивления и готовность бороться за свободу, а не брать ее из начальственных вонючих ручек. К плюсам отнес бы я и окончательное сбрасывание масок, то есть разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии.Неправда, что 20 лет нашей жизни ушло в никуда. Мы многое увидели, поняли и сделали. В конце концов, 11 августа исполнился 21 год моему сыну. Он уж точно потратил эти 20 лет не зря – и он гораздо лучше меня. Так что этот текст посвящен вовсе не Путину, а ему. Спасибо, сынок, все не зря.