По ее словам, покупатели квартир обращаются к специализирующимся на застройщиках юристам, чтобы через суд получать крупные компенсации за обнаруженные в квартирах дефекты.
Как сообщает «Медиакорсеть», депутаты считают, что суммы исков как правило значительно превышают стоимость недоделок.
Поэтому такая практика становится выгодным бизнесом для покупателей жилья и юридических компаний.
По мнению парламентариев, в результате действий клиентов, у застройщиков возникают проблемы с финансированием основной деятельности, что в итоге приводит к срыву сроков сдачи объектов.
Депутаты Госсобрания по этому поводу планируют обратиться с законодательной инициативой в Госдуму России.
Эхо Москвы
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Обманутый покупатель? Нет, экстремист. Пока потребительский
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