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Обманутый покупатель? Нет, экстремист. Пока потребительский

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На стройчасе, который прошел в минувший вторник, депутат Курултая Ирина Родина рассказала об обращениях застройщиков, которые жалуются на участившиеся судебные иски со стороны собственников квартир.

Обманутый покупатель? Нет, экстремист. Пока потребительский


По ее словам, покупатели квартир обращаются к специализирующимся на застройщиках юристам, чтобы через суд получать крупные компенсации за обнаруженные в квартирах дефекты.

Как сообщает «Медиакорсеть», депутаты считают, что суммы исков как правило значительно превышают стоимость недоделок.

Поэтому такая практика становится выгодным бизнесом для покупателей жилья и юридических компаний.

По мнению парламентариев, в результате действий клиентов, у застройщиков возникают проблемы с финансированием основной деятельности, что в итоге приводит к срыву сроков сдачи объектов.

Депутаты Госсобрания по этому поводу планируют обратиться с законодательной инициативой в Госдуму России.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.08.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мой совет покупателям квартир:
1 Покупайте вторичку.
2. Если покупаете новострой, то "Утрам квартира,- вечером деньги, Вечером квартира,-утром деньги".
В строительстве все повязаны, как говорится "У них все схвачено, за все заплачено!" Вор на воре и ворам погоняет!!!!
Вы незнакомому человеку на улице отдадите деньги если он вам пообещает принести 1 кг яблок?! Так какого хрена вы отдаете миллионы всяким проходимцам?!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 15.08.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутаты Госсобрания по этому поводу планируют обратиться с законодательной инициативой в Госдуму России.
==================================
Не, а чЁ мелочится то! чЁ мелочится!
Вообще надо заканодательно запретить всякие там жалобы!!!
А то ишь моду взяли, чуть что сразу жаловаться то на правительство, то на министерства, эдак и на САМОГО сказочного скрепоносца жалобы пойдут!!!!
Надо эту тенденцию в корне пресикать, разбалтались мать иху ити!!!!!



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  • Эксперт
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  • 3 | 15.08.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65094 | Рейтинг: +12208,3
В голос рыдаю! Как жалко этих застройщиков с их "пустяковыми" недоделками! Потом они создают свои УК, передают им на 5 лет(гарантийный срок) дома и водят за нос 5 лет покупателей квартир, не устраняя недоделки в рабочем порядке. Этот экстремизм как назвать? Через 5 лет УК - линяет(самоликвидируется).
И - вуаля! Ни исков, ни ДОделок/исправлений, ни выплат/возмещений потребителям. Епитесь сами в своих квартирах с нашими косяками!
Есть квартиры, где нет ни единого прямого угла(90°) - по всему периметру квартиры. Ни одной ровной поверхности - стены/потолки/пол...

Лоббисты в курултае/горсовете ведь не обманутые дольщики, а как раз владельцы строй-бизнеса.



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  • Гость
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  • 4 | 15.08.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последнее время участились случаи сексуального терроризма в отношении детей. Во против чего надо принимать законы. Или, господа- депутаты, ждете когда придут и вас оттрахают.



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  • 5 | 15.08.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,............." чтобы через суд получать крупные компенсации за обнаруженные в квартирах дефекты......."
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Как говорится Долг платежем красен !
Очень некрасиво и непорядочно, когда строители берут деньги за
квартиру и дают взамен Хрен кособокий !



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  • Гость
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  • 6 | 15.08.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тема потребительского терроризма- фишка Качкаева.
Родилась у него в голове в разгар скандалов членов его семьи с покупателями жилья в микрорайоне Солнечный.
Люди, осмотревшие квартиры, заключившие договоры купли- продажи и оплатившие жилье в полной мере не могли въехать в свое жилье по признакам мошенничества.
Им показывали жилье, которое было уже ранее продано.
Укрепилась вера мэра, что уфимцы все жлобы, когда Качкаев расселял дома по берегам Сутолоки под Салаватку.
Сносчиков спасло только благословение сына Рахимова, посчитавшего, что квартиры нужно давать семьям по сан. нормам, а не по метражу сносимого жилья.
Качкаева потом доказывал, что тоннель незавершили из- за незаконных капризов переселенцев.
Вероятнее всего родина реализует очередную коррупционную качкаевскую инициативу?



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