Обманутый покупатель? Нет, экстремист. Пока потребительский

На стройчасе, который прошел в минувший вторник, депутат Курултая Ирина Родина рассказала об обращениях застройщиков, которые жалуются на участившиеся судебные иски со стороны собственников квартир.По ее словам, покупатели квартир обращаются к специализирующимся на застройщиках юристам, чтобы через суд получать крупные компенсации за обнаруженные в квартирах дефекты.Как сообщает «Медиакорсеть», депутаты считают, что суммы исков как правило значительно превышают стоимость недоделок.Поэтому такая практика становится выгодным бизнесом для покупателей жилья и юридических компаний.По мнению парламентариев, в результате действий клиентов, у застройщиков возникают проблемы с финансированием основной деятельности, что в итоге приводит к срыву сроков сдачи объектов.Депутаты Госсобрания по этому поводу планируют обратиться с законодательной инициативой в Госдуму России.