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Не опять, а снова: Хабиров обещал помочь башкирам других регионов в изучении языка

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 37404 | Комментарии: 3
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Вчера врио главы республики Радий Хабиров обсудил вопрос изучения башкирского языка с башкирами Пермского края, Республики Татарстан, Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Не опять, а снова: Хабиров обещал помочь башкирам других регионов в изучении языка


По словам Радия Хабирова, Республика Башкортостан несет ответственность за развитие башкирской нации и башкирского языка в том числе, поэтому важно наладить работу с регионами, где компактно проживают башкиры. Для этих целей были выделены дополнительные средства общественным организациями, которые работают во благо народа, а так же планируется расширение теле- и радиовещания на башкирском языке в регионах. Кроме этого врио главы РБ анонсировал открытие Представительства Башкортостана в Оренбургской области.

– Сегодня здесь собрались гости из шести регионов, где представлено самое большое количество наших соотечественников. Практически с каждым руководителем субъекта я уже обсуждал, как они живут, комфортно ли себя чувствуют. Самое главное – все главы регионов готовы с нами взаимодействовать, чтобы нашим соотечественникам жилось хорошо, чтобы у них была возможность развивать свою культуру и язык, - сообщил Радий Фаритович.

На круглом столе по текущей языковой ситуации рассказали представители регионов. К примеру, в городе Кувандык Оренбургской области подано 120 заявлений на изучение башкирского языка, поэтому теперь в школах требуются учебные материалы и педагоги, сообщил председатель исполкома Оренбургского областного курултая башкир Ягафар Ямансарин.

Вопрос об учебниках поднял и руководитель исполкома курултая башкир Пермского края Расиль Мухаматьянов. По его словам, у местных башкир преобладает северный диалект башкирского языка, а чтобы дать им возможность изучать литературный башкирский, необходимо составить грамотную школьную программу и обеспечить учеников книгами. Подкрепил свои доводы приведя в пример темпы роста желающих изучать родной язык – с трех заявлений выросло до 70.

На встрече Радий Хабиров поддержал просьбу открыть Торговые дома «Башкортостан» представителями Пермского края и Свердловской области, и пригласил юных соотечественников из других регионов, желающих выучить родной язык, поступить в создаваемые в республике полилингвальные школы.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 16.08.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дастал уже этот радий! Высасывает какую нибудь "проблему" из пральца и начинает пиарится!
В Оренбургской области 120, в Пермской 70 жаждут изучать БЯку?! Да они какие хош чыфры напишут только деньки давай!
Ни одного серьезного вопроса за время своего байствования не решил балабол хренов!!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 16.08.2019, 09:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Эти шаги - нормальные и у меня лично возражений не вызывают. Наштампованные бабайкой училки БЯки - могут ехать и преподавать туда, где язык востребован.
Об учебниках - нужно было думать раньше - это дело не одного года даже... и не нужно забывать о современных методах обучения - видео-аудио-уроках. И дешевле, и оперативней. И в рюкзаках детям таскать не нужно. Компы у всех уже дома есть, в крайнем случае детям из очень бедных семей можно в школах остаться после уроков за школьными компами и поучить.
Беспокоит, конечно, что трата бюджетных денег может оказаться пшиком, раздутым пузырем, и тем не менее - если на самом деле есть спрос на БЯку - его нужно удовлетворять.
Важно, что это будет происходить исключительно на добровольной основе.



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  • Гость
  •  
  • 3 | 16.08.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.08.2019, 09:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65106 | Рейтинг: +12209,5
Эти шаги - нормальные и у меня лично возражений не вызывают. Наштампованные бабайкой училки БЯки - могут ехать и преподавать туда, где язык востребован.
Об учебниках - нужно было думать раньше - это дело не одного года даже... и не нужно забывать о современных методах обучения - видео-аудио-уроках. И...
===
Пятилетку назад нормальный русский папа трёхлетнего сынулю приучал к грамоте. Купил красочную азбуку русскую, английскую, а башкирской найти не смог. Те что были в продаже можно было, разве что в хлеву использовать как подстилку. Пришлось купить на татарском.



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