Не опять, а снова: Хабиров обещал помочь башкирам других регионов в изучении языка

Вчера врио главы республики Радий Хабиров обсудил вопрос изучения башкирского языка с башкирами Пермского края, Республики Татарстан, Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.По словам Радия Хабирова, Республика Башкортостан несет ответственность за развитие башкирской нации и башкирского языка в том числе, поэтому важно наладить работу с регионами, где компактно проживают башкиры. Для этих целей были выделены дополнительные средства общественным организациями, которые работают во благо народа, а так же планируется расширение теле- и радиовещания на башкирском языке в регионах. Кроме этого врио главы РБ анонсировал открытие Представительства Башкортостана в Оренбургской области.– Сегодня здесь собрались гости из шести регионов, где представлено самое большое количество наших соотечественников. Практически с каждым руководителем субъекта я уже обсуждал, как они живут, комфортно ли себя чувствуют. Самое главное – все главы регионов готовы с нами взаимодействовать, чтобы нашим соотечественникам жилось хорошо, чтобы у них была возможность развивать свою культуру и язык, - сообщил Радий Фаритович.На круглом столе по текущей языковой ситуации рассказали представители регионов. К примеру, в городе Кувандык Оренбургской области подано 120 заявлений на изучение башкирского языка, поэтому теперь в школах требуются учебные материалы и педагоги, сообщил председатель исполкома Оренбургского областного курултая башкир Ягафар Ямансарин.Вопрос об учебниках поднял и руководитель исполкома курултая башкир Пермского края Расиль Мухаматьянов. По его словам, у местных башкир преобладает северный диалект башкирского языка, а чтобы дать им возможность изучать литературный башкирский, необходимо составить грамотную школьную программу и обеспечить учеников книгами. Подкрепил свои доводы приведя в пример темпы роста желающих изучать родной язык – с трех заявлений выросло до 70.На встрече Радий Хабиров поддержал просьбу открыть Торговые дома «Башкортостан» представителями Пермского края и Свердловской области, и пригласил юных соотечественников из других регионов, желающих выучить родной язык, поступить в создаваемые в республике полилингвальные школы.