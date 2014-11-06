А за Мурзагулова я бы проголосовала

По телевидению как-то сказали, что 8 сентября я должна идти на избирательный участок и отдать свой голос за «своего» кандидата. Это, якобы, мой гражданский долг.
Однако, все дело в том, что нет среди этих молодцов моего кандидата. И, я думаю, не только моего. Ну, какой смысл голосовать за тех разнопартийных семерых, явно играющих роль грунтовки для победной картины единороса Хабирова?
А какой смысл голосовать за Хабирова, победа которого заложена в самой процедуре предвыборных и выборных телодвижений? Что я имею в виду.
Давайте вспомним прошлогодние «выборы» губернатора Приморского края. Первый тур губернаторских выборов в Приморье состоялся 9 сентября прошлого года. Во второй тур вышли кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
Второй тур прошел 16 сентября и после обработки 95% протоколов (!) Ищенко выигрывал у единороса Тарасенко с большим отрывом - 51,6% против 45,8%. Но потом, вопреки законам беспартийной математики, разрыв стал резко сокращаться, и после обработки 99% протоколов стал выигрывать уже Тарасенко (49,02% против 48,56%). Окончательные результаты составили 49,55% у Тарасенко против 48,06% у Ищенко.
С математикой не поспоришь, а победу кандидата от не той партии не признали. В результате, были назначены перевыборы, но уже с участием новоназначенного временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Причем было объявлено, что он пойдет на новые выборы губернатора не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. А Ищенко просто не пустили на эти перевыборы.
Местные депутаты, состоящие в основном из единоросов, не дали ему достаточного количества подписей для прохождения «муниципального фильтра». В результате за все время подсчета голосов результат Кожемяко уже не падал ниже 57%. Он всенародно победил.
Тем не менее, несмотря на всю туфтовость предстоящих «выборов», я может быть, и голосовала бы за Хабирова. Однако, его поведение на высоком посту при предыдущем хозяине республики, Муртазе Рахимове, не дает мне так поступать. Ведь он, надо полагать, был не только исполнителем, но и автором многих националистических проектов рахимовской администрации.
На фоне всех этих политических грунтовок и «безусловного лидера», на политическом небосклоне республики выделяется молодой, симпатичный и, самое главное, не потерявший своего лица ни при Рахимове, ни при его преемнике Рустэме Хамитове, человек – Ростислав Мурзагулов.
Общепринято выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
Это, конечно, верно. Однако, я бы несколько перевернула это выражение: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты».
Так вот, националистические прорахимовские силы в лице родственницы Муртазы Рахимова – Рауфы Рахимовой (издательница портала ProUfu.ru и газеты Bonus, президент благотворительного фонда «Изгелек») начали обвинять, ныне занимающего пост председателя АО «Башинформ», Ростислава Мурзагулова почти что в мафиозно-бандитском поведении. Были неуклюжие попытки поссорить его с Хабировым.
Ответ Мурзагулова на подобные обвинения покорил своей интеллигентностью и дружелюбием. Я думаю, истинный государственный муж и должен полемизировать как Мурзагулов – аргументировано, без злобы и уважительно. С другой стороны – если его пытаются чернить такие силы (враги), значит он человек достойный, порядочный.
Потом, он был единственным, кто публично выступил против передачи РПЦ роскошного огромного здания с саунами и увеселительными залами на улице Коммунистической в центре Уфы, где ранее находилась закрытая от общественности резиденция Урала Рахимова. Он даже разместил соответствующую петицию в Интернете.
Он здравомыслящий. Государственник. Я бы за него проголосовала. Но его фамилии среди фамилий кандидатов нет.
Так что я просто не пойду на участок. Так сказать - избирательный.
Эльза Хайруллина, из почты Уфимского Журнала
А за Мурзагулова я бы проголосовала
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