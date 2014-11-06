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А за Мурзагулова я бы проголосовала

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Приближается день, прости господи, «выборов» Главы республики. В голосовальном меню – 8 кандидатов, казалось бы на любой вкус. Тут и «большевик» Юнир Кутлугужин, верный «жириновец» Иван Сухарев, «экс-медик, экс-банкир, ныне патриот России» Рафис Кадыров, еще четыре абсолютно незнакомых мне граждан России и, конечно же, представитель «руководящей и направляющей» - единорос Радий Хабиров.

А за Мурзагулова я бы проголосовала


По телевидению как-то сказали, что 8 сентября я должна идти на избирательный участок и отдать свой голос за «своего» кандидата. Это, якобы, мой гражданский долг.

Однако, все дело в том, что нет среди этих молодцов моего кандидата. И, я думаю, не только моего. Ну, какой смысл голосовать за тех разнопартийных семерых, явно играющих роль грунтовки для победной картины единороса Хабирова?

А какой смысл голосовать за Хабирова, победа которого заложена в самой процедуре предвыборных и выборных телодвижений? Что я имею в виду.

Давайте вспомним прошлогодние «выборы» губернатора Приморского края. Первый тур губернаторских выборов в Приморье состоялся 9 сентября прошлого года. Во второй тур вышли кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Второй тур прошел 16 сентября и после обработки 95% протоколов (!) Ищенко выигрывал у единороса Тарасенко с большим отрывом - 51,6% против 45,8%. Но потом, вопреки законам беспартийной математики, разрыв стал резко сокращаться, и после обработки 99% протоколов стал выигрывать уже Тарасенко (49,02% против 48,56%). Окончательные результаты составили 49,55% у Тарасенко против 48,06% у Ищенко.

С математикой не поспоришь, а победу кандидата от не той партии не признали. В результате, были назначены перевыборы, но уже с участием новоназначенного временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Причем было объявлено, что он пойдет на новые выборы губернатора не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. А Ищенко просто не пустили на эти перевыборы.

Местные депутаты, состоящие в основном из единоросов, не дали ему достаточного количества подписей для прохождения «муниципального фильтра». В результате за все время подсчета голосов результат Кожемяко уже не падал ниже 57%. Он всенародно победил.

Тем не менее, несмотря на всю туфтовость предстоящих «выборов», я может быть, и голосовала бы за Хабирова. Однако, его поведение на высоком посту при предыдущем хозяине республики, Муртазе Рахимове, не дает мне так поступать. Ведь он, надо полагать, был не только исполнителем, но и автором многих националистических проектов рахимовской администрации.

На фоне всех этих политических грунтовок и «безусловного лидера», на политическом небосклоне республики выделяется молодой, симпатичный и, самое главное, не потерявший своего лица ни при Рахимове, ни при его преемнике Рустэме Хамитове, человек – Ростислав Мурзагулов.

Общепринято выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Это, конечно, верно. Однако, я бы несколько перевернула это выражение: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты».

Так вот, националистические прорахимовские силы в лице родственницы Муртазы Рахимова – Рауфы Рахимовой (издательница портала ProUfu.ru и газеты Bonus, президент благотворительного фонда «Изгелек») начали обвинять, ныне занимающего пост председателя АО «Башинформ», Ростислава Мурзагулова почти что в мафиозно-бандитском поведении. Были неуклюжие попытки поссорить его с Хабировым.

Ответ Мурзагулова на подобные обвинения покорил своей интеллигентностью и дружелюбием. Я думаю, истинный государственный муж и должен полемизировать как Мурзагулов – аргументировано, без злобы и уважительно. С другой стороны – если его пытаются чернить такие силы (враги), значит он человек достойный, порядочный.

Потом, он был единственным, кто публично выступил против передачи РПЦ роскошного огромного здания с саунами и увеселительными залами на улице Коммунистической в центре Уфы, где ранее находилась закрытая от общественности резиденция Урала Рахимова. Он даже разместил соответствующую петицию в Интернете.

Он здравомыслящий. Государственник. Я бы за него проголосовала. Но его фамилии среди фамилий кандидатов нет.

Так что я просто не пойду на участок. Так сказать - избирательный.

Эльза Хайруллина, из почты Уфимского Журнала






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  • 1 | 19.08.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Ха-ха-ха! Ну и ну! Охренеть! Ну и Хайруллина! А ведь права, сволочь!



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  • 2 | 19.08.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Пора бы уже всем "избирателям" бросить эти игры. Оскомину же набило.



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  • 3 | 19.08.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Потом, он был единственным, кто публично выступил против передачи РПЦ роскошного огромного здания
==============================
Ты что,- кошка драная?! Хочешь межрелигтозный конфликт замутитиь?! Тебе что межначиональных конфликтов мало?!
А если я сейас подниму волну, за снос строющейся мечети на проспекте носящим имя убийцы и разбойника салаватки, так как мне очень не нравится что она возвышается над одной из стариннейших Церквей Русского города УФА ?!



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  • 4 | 19.08.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты что,- кошка драная?! Хочешь межрелигтозный конфликт замутитиь?!
*****
А ведь прав, возмущающийся товарищь. Ну что передали РПЦ? Пусть и огромное четырех или пятиэтажное здание с саунами и прочими прибамбасами для веселого отдыха. А я считаю, что можно и нужно(!) было отдать Дом республики на Тукаева. Чтобы не замутить «межрелигтозный конфликт».



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  • 5 | 19.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже не все Хайруллины грабят банки и олигархов



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  • 6 | 19.08.2019, 10:26 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 604 | Рейтинг: +192,8
А мне понравилось "несколько перевернутое" выражение - «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Действительно, человека больше может характеризовать не друзья (куда могут записаться и из корысти), а его враги. Вот во враги уж просто так не записываются. Они, если так можно выразиться - искренни.



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  • 7 | 19.08.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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...не пойду на участок. Так сказать - избирательный. Эльза Хайруллина
===
это неправильно.
вы уясните главное: Путин, по основной профессии шпион. Его "простота", когда глазки от бумажки оторвёт, поражает. Чего стоит один его публичный опус в "прямой линии": "Я никогда не интересовался политикой".
Это тоже самое, к примеру что заявить, мне безразлично кто будет руководить страной, да хоть А.Гитлер, или, мне совершенно безразличны нужды и чаяния народа, или, я вообще то случайный президент, - ну так вот получилось,..
Это вводная к тому, что

если вы не пойдёте на выборы, то ваш изб.бюллетень не пропадёт, он будет использован против народа!

Это уже привело к сокращению численности народа, это интеллигентское слово означает: "К вымиранию народа!"
Вам не предлагается идти под пули! Выборы и придуманы чтобы не было революций, а Вам нужно всего-лишь прийти и проголосовать, а если вы ещё парочку бюллетеней испортите, - вы сколь голосов не дадите украсть ПЖиВу!



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  • 8 | 19.08.2019, 10:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18239 | Рейтинг: -3161,9
Вполне хитрожопо. Оказывается и среди женщин бывают такие экземпляры. Под словами дифирамбов Мурзагулову пыталась эта "..." скрыть свои ядовитые слюни против Хабирова.



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  • 9 | 19.08.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.08.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован

Потом, он был единственным, кто публично выступил против передачи РПЦ роскошного огромного здания
========
Ты что,- кошка драная?! Хочешь межрелигтозный конфликт замутитиь?! Тебе что межначиональных конфликтов мало?!
А если я сейас подниму волну, за снос строющейся мечети на проспекте носящим имя убийцы и разбойника салаватки, так как мне очень не нравится что она возвышается над одной из стариннейших Церквей Русского города УФА ?!
========
Физическое доказательство что башкиры меньше чем русские убивали, это статистические сведения: численность башкир меньше численности пришлых, в первую очередь русских.
========
кто оплачивает вашу деятельность по разжиганию меж нац розни, из логики следует что выгода только Путину. Как результат: отъём башк.нефтянки, медно-цинковых месторождений. Повальная нищета всего народа РБ.
========
при этом соседний Татарстан, где Президенты крепки, а Путин слаб, - успешно развиваются! Соответственно народ живёт лучше.
кстати, доля малого бизнеса РТ превысила Сталинский показатель и составила более 25% !!!



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  • 10 | 19.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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если вы не пойдёте на выборы, то ваш изб.бюллетень не пропадёт, он будет использован против народа!
--------
Ну да. Нуждаются они в твоем бюллетене, как кошка в огурце. Заполняют итоговый протокол как надо - и все! Вбросы, карусели – это вчерашний день.



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  • 11 | 19.08.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если вы не пойдёте на выборы, то ваш изб.бюллетень не пропадёт, он будет использован против народа!
--------
Ну да. Нуждаются они в твоем бюллетене, как кошка в огурце. Заполняют итоговый протокол как надо - и все! Вбросы, карусели – это вчерашний день.
______________________________
как бы эту мысль до тупого Хруля донести, а то вон как лайкает, дурачок бл..
хруль, тупоголовый, ты хоть раз принимал участие в выборах со стороны администрации? думаю нет, потому и такой тупой. попробуй хоть раз ,узнаешь много нового , как минимум то, что твои бюллетени никому на)( не нужны
турк



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  • 12 | 19.08.2019, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Ну хоть админ на этой джинсе подзаработал))))

Эльза(Ростик) - не зачет)))))) НЕ первый раз вижу, как Мурзагулов пытается сам себе отсасать))))



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  • 13 | 19.08.2019, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Мурзик - единственный из Б-стана, кто попал в поле зрение команды Навального(московского штаба) и Гудкова:

Либеральный российский политик Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», назвал ошибкой свое решение о выдвижении Мурзагулова.

Экс-чиновника башкирского правительства Ростислава Мурзагулова снимают с выборов в Красногорске

В июле стало известно, что бывший чиновник Администрации Главы Башкортостана Ростислав Мурзагулов по решению «Партии перемен» возглавил ее список на выборах в Городской совет Красногорска. Мурзагулов сейчас работает там вице-мэром – заместителем своего прежнего башкирского начальника Радия Хабирова.

Журналисты отмечали, что в одномандатном округе, по которому баллотируется Мурзагулов, «Единая Россия» не выдвинула ему сильного соперника. Политик Алексей Навальный обращал внимание на прошлое Ростислава Мурзагулова, называя его «единороссовским и апшным ворьем».

Гудков сначала защищал кандидата от своей партии, а вчера неожиданно сообщил, что отзывает его.

«Мы получили ранее не известную нам информацию о его участии в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года», –
написал Гудков в Twitter.
_________________________________
Ростик! Это токо начало))) Готовься, говнюк! Мимо таких публикация я не прохожу. Мой долг написать о тебе всю правду, гандон!



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  • 14 | 19.08.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 19.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован

если вы не пойдёте на выборы, то ваш изб.бюллетень не пропадёт, он будет использован против народа!
--------
Ну да. Нуждаются они в твоем бюллетене, как кошка в огурце. Заполняют итоговый протокол как надо - и все! Вбросы, карусели – это вчерашний день.
--------
да, конечно, проголосовать мало. Но вы это обывателю не докажите, он, по непонятной причине, считает что кто-то должен вместо него обеспечивать "чистоту" выборов.
Приходите, контролируйте, размещайте итоги голосования на выборах, отнесите копию с копии протокола голосования в прокуратуру, если обнаружите расхождения!

Родину защищать всегда было трудной задачей, но чтобы задачу решить, нужно сформулировать условие задачи!!!
Вот это уже ничего общего не имеет с похождениями с колорадинами!



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  • 15 | 19.08.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой из Хайруллиной автор?
Писал сам Мурзик.
С него останется!
И видна ли порядочность при обвинении Рауфы, которую я не уважаю за туже непорядочность, которая присуща и М., в ситуации с якобы ее предложением взятки?



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  • 16 | 19.08.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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продолжу для тупого...вся борьба, все силы административного ресурса направлены тока на одно - количество пришедших на ИУ, потому как результаты известны заранее, а вот низкая явка - есть большой минус авторитету власти. с низким явочным показателем, власть получает такой кизды из центра, что некоторое время дышать не может ...а при нулевой явке их просто наипнут с кресел. но ты, тупая скотина, призываешь подыграть властям и своей явкой узаконить эту власть.
Ты и тебе подобные по своей тупости (именно тупости , а не то, что вы - хандоны) являетесь предателями народа... Хруль,ОО, и Ко - учиться никогда не поздно!!!!
турк



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  • 17 | 19.08.2019, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Писал сам Мурзик.
________________________
Именно! Только он способен на такого рода "креатив" - подписаться именем пойманной тупой воровки.



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  • 18 | 19.08.2019, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
На Рауфу, ПроУфу и Рахматова - Мурзик наехал после публикации из серии "Большой хапок" - вот этой:

https://proufu.ru/news/society/76273-kto_snimaet_slivki_c_bi
znesa_po_zamene_liftov_v_bashkirii/

Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии? 19 Июля 2019

цитата:
Однако на несколько моментов мы обратили внимание еще тогда. Во-первых, компания «Уфа Лифт Плюс» пришла на рынок неслучайно. Ее появление, по словам представителей компании, было согласовано в преддверии саммитов ШОС и БРИКС градоначальником Иреком Ялаловым. Впрочем, экс-мэр отрицает причастность администрации.

– Это абсолютно рыночная история. Было много фирм, которые появлялись и разорялись. Никаких указаний или согласований я не давал. Администрацию не получится сюда притянуть, нет фактуры,
– прокомментировал нам сенатор.

Последующие события покажут, что слово уфимских чиновников мало чего стоит – со многими подрядчиками после саммитов просто не расплатились.

Другой интересный момент состоял в том, что на стороне ООО «УфаЛифт» играли многие как бывшие, так и действующие уфимские чиновники. Например, директором там трудился бывший вице-мэр Уфы по ЖКХ Владимир Дмитрюк. Еще в 2016 году нам шепотом намекали, что за группой Дениса Шарипова стоят высокие покровители в Москве, звучали фамилии Мурзагулова и Сидякина. Мы тогда сочли это маловероятным и пропустили мимо ушей. Однако сегодня уже не можем так утверждать.
___________________________
После этого в ПроУфу начались большие неприятности - дидос-атаки на протяжении длительного времени, наезд на клиентов-рекламодетелей, фактический запрет на размещение рекламы в ПроУфу, заказывавших рекламу в ПроУфу да так, что им пришлось открыть сбор пожертвований-донаты, уволили Роберта-модератора, следившего за комментами в связи с чем - чаты для комментов закрылись... Рауфа разместила у себя на ФБ(попало на Эхо Москвы в Уфе) - лизоблюдную заметку по хоспису, отлизывая Срадию, рассыпаясь ему в благодарностях, хотя еще парой недель ранее - вполне себе лихо была настроена против него...

На самом деле - е-бала жаба гадюку, учитывая то, сколько дерьма во времена бабая публиковалось пропогандон-газетенкой "Бонус"(их же детище). Свяжи ЭТИХ по ноге, пусти вниз по Белой - ни один к своему берегу не утянет! Так и будут барахтаться в фарватере.



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  • 19 | 19.08.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Покойный Эд Мурзин(тоже не самый безупречный персонаж), знавший Ростика долго и близко, на протяжении многих лет 5 лет назад написал разгромную статью о Ростике -
06.11.2014
Судьба жополиза. Ростислав Мурзагулов убедил кого-то в ООН горящим взором и рассказами о ценностях демократии
Мурзин Э.
Там многобукофф - и все о Ростике-холуе.

Начало:
«В мои новые обязанности не входит продвижение собственной персоны, поэтому, прошу прощения, ответить на ваш вопрос я не могу. Обязательно пообщаемся, если буду иметь отношение к проектам ООН, связанным с Россией», - ответил он мне, когда я случайно встретил его в Шереметьево-2, достал диктофон и попросил прокомментировать десятки статей в башкирских СМИ, ни одно из которых так и не рассказало, чем же он все-таки будет заниматься в Организации Объединенных Наций и как исхитрился туда попасть несмотря на многочисленные главы в биографии, не совместимые со статусом международного дипломата.
______________________________
Очень рекомендую прочесть ее всем и каждому - мерзавцев нужно знать в лицо.



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  • 20 | 19.08.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да, конечно, проголосовать мало. Но вы это обывателю не докажите, он, по непонятной причине, считает что кто-то должен вместо него обеспечивать "чистоту" выборов.
Приходите, контролируйте, размещайте итоги голосования на выборах, отнесите копию с копии протокола голосования в прокуратуру, если обнаружите расхождения!

Родину защищать всегда было трудной задачей, но чтобы задачу решить, нужно сформулировать условие задачи!!!
Вот это уже ничего общего не имеет с похождениями с колорадинами!
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складно гутаришь...и я бы с тобой мог согласиться, но сцуко, мой мозг мне не дает этого сделать...
и так .. читай закон о выборах... там есть распрекрасные слова - если в течении 6 месяцев (ровно 6 месяцев) суд признает выборы состоявшимися, т.е. не найдет веских причин, крупных нарушений и т.д. - выборы считаются состоявшимися...
теперь перенеси на нашу действительность.. ты- наблюдатель,ты -ГРАЖДАНИН, находишь неоспоримые доказательства ,снимаешь их на видео ,фото...далее ,ты обращаешься в ТИК, ЦИК...месяц они по закону тебя мурыжат,далее пишут ответ- не увидели больших нарушений. Ты, как ГРАЖДАНИН, идешь в наш СУД ,твоё дело рассматривают 2 месяца и О ЧУДО -ты его выигрываешь (сказочно блять). 10 дней на апелляцию у проигравшей стороны используются по максимуму ,ровно на 10 день они подают апелляцию в верхнюю инстанцию, допустим ВС РБ... та же тягомотина в течении 2х месяцев - ЧУДО второй раз, ты-выиграл!!! 10 дней, ,ВС РФ, 2 месяца...опана, абзац, а полгода то уже прошли и выборы признаны - ЗАКОННЫМИ. далее ты борешься уже не законность выборов, а тока за то, чтобы наказали того чиновника, который допустил нарушение...
ну и )(ули ты добился?
турк



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