«Не учил и учить не буду» ...

Общественница Рамиля Саитова направила в Верховный суд Башкортостана иск с требованием отменить регистрацию кандидатами на пост главы республики Ивана Сухарева (выдвинут ЛДПР), Владимира Кобзева ("Российская партия пенсионеров за справедливость"), Владимира Барабаша ("Гражданская сила") и Юрия Игнатьева ("Справедливая Россия"). По мнению Саитовой, указанные кандидаты при выдвижении и регистрации документально не подтвердили свое знание башкирского языка.— Согласно Конституции республики и норм закона "О языках народов Республики Башкортостан" глава обязан владеть государственными языками республики, — заявила Саитова. — Между тем, никто из этих кандидатов не сдавал экзамена, не проходил какого-либо тестирования на владение башкирским языком и, стало быть, их регистрация является недействительной.Активистка также добавила, что не стала подавать аналогичный иск в отношении кандидатов Радия Хабирова (выдвинут "Единой Россией"), Юнира Кутлугужина (КПРФ) и Зульфии Гайсиной ("Яблоко"), поскольку, по ее словам, "они заявляют себя башкирами и можно предположить, что они что-то знают по-башкирски". Относительно еще одного зарегистрированного кандидата — Рафиса Кадырова ("Патриоты России") Саитова ничего не сказала.Статья 86 Конституции Республики Башкортостан гласит, что глава республики "обязан владеть государственными языками Республики Башкортостан", которыми, согласно той же Конституции являются башкирский и русский языки. Аналогичная норма содержится и в статье 10 республиканского закона "О языках народов Республики Башкортостан". Однако, процедура проверки знаний кандидатов государственных языков республики никоим образом не прописана ни в местном Кодексе о выборах, ни в иных республиканских законах и других нормативных актах.Верховный суд Башкортостана отказался принять иск Рамили Саитовой по причине того, что она более не является кандидатом на должность главы республики. Саитовой было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Башкортостана по причине недостаточного количества представленных подписей муниципальных депутатов).— Проблема, тем не менее, остается, — заявила Рамиля Саитова. — То, что мой иск не приняли, не устраняет сомнения в правомочности регистрации указанных кандидатов. Я заявляю, что их регистрация незаконна. Если главой республики изберут человека, не владеющего одним из государственных языков, это, на мой взгляд, может явиться причиной для отмены выборов.С Саитовой солидаризовались и другие представители башкирского национального движения.— Мы всецело поддерживаем требования Рамили, — сказал лидер движения "Башкорт" Фаиль Алсынов. — В ближайшее время мы опубликуем документ о нашем отношении к нынешним выборам и в нем, в том числе, скажем и о языковом вопросе.— Конституция республики — это Основной закон, и раз там есть норма об обязательности владения претендентами на пост главы госзязыками, то она должна исполняться, - заявил активист башкирского движения Гарифулла Яппаров. — Коли есть какая-то коллизия, — не прописаны соответствующие нормы в Кодексе о выборах, — то эта коллизия давно могла быть поправлена депутатами Госсобрания. Времени для этого у них до выборов было достаточно.Языковой вопрос в Башкортостане поднимался каждый раз при проведении очередных выборов главы (до 2015 года — президента) республики. Так, в 1998 году ряд оппозиционных кандидатов могли быть не допущены до регистрации из-за того, что они не владели башкирским языком. Однако, срочно рассмотревший по запросу Госдумы соответствующий запрос Конституционный суд РФ постановил, что из права республик устанавливать свои государственные языки "не вытекает … необходимость специальных требований к знанию этих языков в качестве условия приобретения пассивного избирательного права, в том числе при выборах главы государства". В итоге, КС России принял половинчатое решение прекратить рассмотрение вопроса до решения вопроса о статусе башкирского языка, который на тот момент не имел статуса государственного. В 2002 году КС России вновь, уже на примере Татарстана, вернулся к этому вопросу и признал республиканские нормы об обязательности знания кандидатами каких-либо языков неконституционными.В 2003 году вопрос об обязательности владения кандидатами на пост главы региона башкирским языком рассматривал уже Конституционный суд Башкортостана — по запросу Госсобрания республики. Одновременно депутаты направили в порядке законодательной инициативы предложение в Госдуму РФ внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" дополнение, позволяющее республикам устанавливать местными законодательными актами "дополнительное условие реализации гражданином РФ пассивного избирательного права на выборах высшего должностного лица республики, связанное со знанием государственных языков республики". Законопроект, однако, не дошел в Думе до рассмотрения. А республиканский ЦИК в ходе уже начавшейся избирательной кампании по выборам президента был вынужден заявить, что кандидаты не будут сдавать экзамены или зачеты на знание башкирского языка.В 2014 году, во время очередных выборов президента республики гражданин Рустам Батталов обратился в Конституционный суд Башкортостана с просьбой проверить нормативные документы ЦИК республики — он указал, что в них отсутствует процедура проверки знаний кандидатами в президенты государственных языков. Однако, КС заявил, что "Конституция РБ непосредственно не устанавливает условия приобретения и реализации гражданином пассивного избирательного права при выборах президента РБ, связанные с языковой принадлежностью", и на этом основании отказал заявителю.Опрошенные кандидаты на пост главы Башкортостана заявили, что считают владение башкирским языком для действующего главы обязательным.— Напомню, что не стали сдавать документы о владении башкирским языком все восемь кандидатов, которых зарегистрировали, — заметил кандидат Владимир Барабаш. — Они не сделали этого по той простой причине, что такого требования в законодательстве нет. Что касается знания башкирского языка избранным главой, то считаю, что если даже не отталкиваться от соответствующей нормы республиканской Конституции, то и с этической точки зрения глава многонационального региона должен владеть не только государственным русским языком, но и государственным башкирским, хотя бы на уровне общения. Поэтому, если я стану главой, я приложу все усилия, чтобы овладеть башкирским языком.— Глава региона обязан соблюдать законы РФ и республики, и, разумеется, конституционные нормы, поэтому он обязан знать, в данном случае, и башкирский язык, — заявил кандидат Владимир Кобзев. — Это важно и для него самого и для граждан республики, в которой он живет и которую возглавляет. Если я буду избран, то на следующий же день стану изучать башкирский язык и уже на второй год своего правления я обращусь на нем к Курултаю.Кобзев, однако, посетовал на трудности, с которыми, по его мнению, неизбежно встретятся все желающие овладеть башкирским языком.— Я приведу простой пример — у меня сын с шестого класса учил, если так можно выразиться, башкирский язык. Но он им не владеет! Почему? По какой причине у нас тысячи школьников изучают башкирский язык, но в итоге его почти поголовно не знают? Не потому ли, что у нас отвратительная система преподавания, что учителя к этому относятся с прохладцей, что нет четко выстроенной системы обучения, нет стимулов к его изучению?— Я башкирским языком, естественно, владею, поскольку училась в башкирской гимназии имени Рами Гарипова, — сказала кандидат Зульфия Гайсина. — Моя тетя, которая являлась автором учебников по башкирскому языку, еще когда я училась в школе, наставляла меня, что я должна знать этот язык, поскольку буду работать в государственной системе и вполне могу попасть на работу в такой район, где население говорит только по-башкирски. А уж глава республики должен знать этот язык непременно, чтобы без проблем общаться с любой группой населения, свободно говорить с любыми людьми об их нуждах.Уфимский юрист Айдар Муллануров полагает, что иск Рамили Саитовой поднялне столько правовую, сколько политическую проблему— Мне кажется, общественница ставила своей целью не столько добиться реального удовлетворения иска, сколько привлечь внимание к проблеме, — считает юрист. — Она [проблема] является в свою очередь, частью более широкой проблемы, заключающейся в том, что в Башкортостане очень многие люди не владеют башкирским языком. И таких людей становится все больше. Мало того, что повсеместно довлеет русскоязычная среда, и практически нет условий для нормальной коммуникации на башкирском языке, так еще и государстве всецело поддерживает эту тенденцию и не дает развиваться даже зачаткам упомянутой коммуникации. Те же решения Конституционных судов по языковой проблеме, по моему мнению, были и политически мотивированными. В этих условиях неудивительно, что башкирская общественность обостренно реагирует на все, что кажется ей ущемлением своих языковых прав. В частности, на то, что сняты требования об обязательности владения государственными языками к кандидатам в главы республики.Вместе с тем, я полагаю, что требование об обязательном владении языком на момент избрания на должность, в сбалансированном обществе избыточно.Есть примеры, когда государства на постсоветском пространстве возглавляли люди, практически не владевшие единственным государственным языком.Это не создавало напряжённость в обществе потому что, как сами избранные лица начинали учить язык, так и государство проводило политику поддержки и уважения к национальному языку. К сожалению, у нас проблема сохранения национальных языков стоит более остро. В обществе нет консенсуса по вопросу необходимости их сохранения, какими средствами этого можно достичь. И, к сожалению, среди многих комментаторов мы видим сейчас такую браваду — мол, я раньше не учил этот язык и сейчас учить не буду! На этом фоне я могу понять, почему факт владения высшим должностным лицом башкирским языком является значимым для части населения.Очередные выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.