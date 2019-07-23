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Хоспис: Мутный фонд с ЕдРом и торчащие уши Толкачева

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В распоряжении «Эха» оказалась письмо, направленное одним из местных исполнительных комитетов регионального отделения «Единой России» секретарям своих первичных ячеек, с призывом перевести деньги на строительство хосписа на счет «Башкортостанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития».

Хоспис: Мутный фонд с ЕдРом и торчащие уши Толкачева


По данным портала list-org.com, одним из учредителей этого фонда, созданного в 2015 года, является спикер республиканского парламента Константин Толкачев. Судя по финансовой отчетности активной деятельностью организация не занималась.

Кроме этого, по данным портала, в период с 2018 по 2019 годы фонд четырежды был ответчиком в суде перед Пенсионным фондом за неоплату обязательных платежей.

В тоже время и.о. руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров утверждает, что никаких писем партия не рассылала, а сбор средств осуществляет только на счет фонда «Иман-Башкортостан».

При этом Ахмадинуров подтвердил, что он в курсе, что офис фонда поддержки регионального сотрудничества и развития находится в том же здании, что и офис регионального штаба «Единой России» на улице Цюрупы, 17.

Отметим, что по этому же адресу зарегистрирован и недавно созданный фонда «Иман-Башкортостан».

Напомним, в начале августа о строительстве в Уфе хосписа заявил Радий Хабиров. В соцсетях он опубликовал призыв к «успешным людям» республики и попросил их «скинуться» на строительство. Оператором сбора средств врио назвал фонда «Иман-Башкортостан».

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 21.08.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65171 | Рейтинг: +12214,7
Уже два фонда жаждут денег отзывчивых Б-станцев?



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  • 2 | 21.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а сбор средств осуществляет только на счет фонда «Иман-Башкортостан».
===============================
Попробовал расшифровать это заковыристое название фонда и вот что получилось:
Википедия Има́н (араб. إيمان — вера) — вера в истинность ислама; вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания, пророков, Судный день, в воздаяние за добро и зло
И вот что подумалось: а не хочет ли гадий под прикрытием строительства хосписа собрать деньги на завершение строительства соборной мечети?!

Мля буду! Что то нечисто с этим "фондом", ох нечисто....



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  • 3 | 21.08.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0ни голосовали за Путина. 0ни вели себя подобно холопам. Власть это понимает что они поддерживают их действия.
ну чтож, наша страна и период людоедства проходила.



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  • 4 | 21.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.08.2019, 10:58 | Автор:

0ни голосовали за Путина. 0ни вели себя подобно холопам. Власть это понимает что они поддерживают их действия.
ну чтож, наша страна и период людоедства проходила.
==================================================
Да что ты говоришь .
...." наша страна и период людоедства проходила. ..."
Что то ты , приврать мастер !
А страна процветала и развивалась несмотря на
" людоедство " и Побеждала таких врагов , от которых вся
Европа обосралась и сдалась на милость фашистских
настоящих людоедов !
Так что прибереги ,свои грязные намеки для другого случая !
Типа 90 годов , когда люди сидели голодные и безработные !



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  • 5 | 21.08.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медсестры в стране башкир, где официально признан провал первичного звена медицины- успешные люди?
Ну-ну, господин Врио?



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  • 6 | 21.08.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Успешные люди будут собирать так называемые пожертвования, а не успешные их вносить! Очень Опытный



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  • 7 | 21.08.2019, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня СМИ много говорят о Финляндии- государстве с природным потенциалом равным потенциалу дотационно- депрессивного Белорецкого района.
Так вот, в Финляндии, как в любой развитой стране основной закон идущий за Конституцией- это закон о качестве жизни.
У амеров он носит название биля о правах человека.
Еще при Рузвельте биль дополнялся различными соглашениями,
протоколами и стандартами.
Единая Россия не хочет даже рассматривать стандарты качества жизни населения, прекрасно понимая, что партия в ее сегодняшнем состоянии, не сможет добиться ни одного значимого стандарта европейского качества жизни.
Вчера официально было озвучено то, что давно известно всему миру- очередным провалом госдеятельности признано состояние припудренной чиновниками российской медицины.
Ничего практически не добилась правящая партия в улучшении жизни россиян.
Высоко вероятно, что скоро будет признан провал партийно-исаевский вариант пенсионной реформы в РФ.
Друга и однопартийца Исаева в ПФР на днях поместили на нары за взятку.
Какие испытания ждут Башкирию уже понятно, чиновники, как играли в смартфоны при Хамитове, так продолжают при врио.
Час посадят в Белом доме, затем по магазинам, на стройки коттеджей, вечером в кафе Отдых.
Видеозаписи показывают, что муниципалы не только работать не могут, но и выпить толком не умеют.
Эх!



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  • 8 | 21.08.2019, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
3 | 21.08.2019, 10:58 | Автор:

0ни голосовали за Путина. 0ни вели себя подобно холопам. Власть это понимает что они поддерживают их действия.
ну чтож, наша страна и период людоедства проходила.
=======
Да что ты говоришь .
...." наша страна и период людоедства проходила. ..."
Что то ты , приврать мастер !
А страна процветала и развивалась несмотря на
" людоедство " и Побеждала таких врагов , от которых вся
Европа обосралась и сдалась на милость фашистских
настоящих людоедов !
Так что прибереги ,свои грязные намеки для другого случая !
Типа 90 годов , когда люди сидели голодные и безработные !
===
0 вы не любите свою страну, если даже не знаете её ближнюю историю!!!
это, к сожалению, быль! Также как взятие граждан в заложники и расстрелы, как сжигание граждан живьём, а у Путина вообще изюминка: Приказ МВД РФ ДСП № 870 2002 !!!

А смысл не раскрываю - сами "мышкой" ткните и усвойте кто есть ваш презик !!! Если это вас не вразумит, то задайте себе влпрос, а зачем вы вообще живёте!!!



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  • 9 | 21.08.2019, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.08.2019, 19:17 | Автор:
0 вы не любите свою страну, если даже не знаете её ближнюю историю!!!
это, к сожалению, быль! Также как взятие граждан в заложники и расстрелы, как сжигание граждан живьём, а у Путина вообще изюминка: Приказ МВД РФ ДСП № 870 2002 !!!

А смысл не раскрываю - сами "мышкой" ткните и усвойте кто есть ваш презик !!! Если это вас не вразумит, то задайте себе влпрос, а зачем вы вообще живёте!!!
==================================================
Э нет уважаемый , это Ваше соображение ..."а зачем вы вообще живёте!!! "
Это вопрос извечной философии ( типа бесконечого космоса )
Моя Конкретика такова .
Какова дальность Вашей ближней Истории (годы , факты )?
........" взятие граждан в заложники и расстрелы, как сжигание граждан
живьём, ..."
Что это ? История зарождения Украины ?



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  • 10 | 21.08.2019, 22:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любой фонд - чья -то персональная бесконтрольная кормушка. Поэтому они и разводят фонды - все организации обязывают перечислять типа в благотворительность и люди верят что ли ... а зря . Вот вместо статьи на амортизацию основных средств на капитальный ремонт,создали фонд кап.ремонта = лишний аппарат на шею народа! Для своих кормушка и только, главное -проще ободрать с народа. .



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  • 11 | 22.08.2019, 01:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30602 | Рейтинг: -711,4
Любой фонд - чья -то персональная бесконтрольная кормушка.
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Самый странный закон в России - это освобождение от от обложения налогом доходов от продажи предметов культового назначения.

Здесь больше всего выигрывает РПЦ, в отличие от некоторых конфессий или течений



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