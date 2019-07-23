По данным портала list-org.com, одним из учредителей этого фонда, созданного в 2015 года, является спикер республиканского парламента Константин Толкачев. Судя по финансовой отчетности активной деятельностью организация не занималась.
Кроме этого, по данным портала, в период с 2018 по 2019 годы фонд четырежды был ответчиком в суде перед Пенсионным фондом за неоплату обязательных платежей.
В тоже время и.о. руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров утверждает, что никаких писем партия не рассылала, а сбор средств осуществляет только на счет фонда «Иман-Башкортостан».
При этом Ахмадинуров подтвердил, что он в курсе, что офис фонда поддержки регионального сотрудничества и развития находится в том же здании, что и офис регионального штаба «Единой России» на улице Цюрупы, 17.
Отметим, что по этому же адресу зарегистрирован и недавно созданный фонда «Иман-Башкортостан».
Напомним, в начале августа о строительстве в Уфе хосписа заявил Радий Хабиров. В соцсетях он опубликовал призыв к «успешным людям» республики и попросил их «скинуться» на строительство. Оператором сбора средств врио назвал фонда «Иман-Башкортостан».
Эхо Москвы
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Хоспис: Мутный фонд с ЕдРом и торчащие уши Толкачева
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