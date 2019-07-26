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Хорошо, но мало

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"Люди воспринимают все происходящее как полицейский произвол". Наблюдатели зафиксировали в августе новый всплеск протестной активности в Башкортостане и прежде всего — в столице республики, Уфе. Так, на одиночные пикеты в субботу, 10 августа, в знак протеста против полицейского произвола вышло, по разным оценкам, от 200 до 250 уфимцев. Протестные акции проходили в Уфе и в другие дни — 3 и 17 августа. Эксперты связывают рост протестной активности прежде всего с работой местного штаба Навального, а также с хорошей информированностью уфимцев о событиях в Москве и высоким уровнем поддержки столичных акций.

Хорошо, но мало


В июле и августе гражданские активисты провели в Уфе ряд акций солидарности с москвичами, протестовавшими против недопуска независимых кандидатов на выборы. Протестные акции проходили каждую субботу. Рекордное же количество участников собрали одиночные пикеты, прошедшие 10 августа на площади перед уфимской мэрией. По некоторым оценкам, в акции приняло участие более 200 человек.

Чтобы постоять десять минут с плакатом, люди выстраивались в большую очередь. При этом в нее вставали не только активисты, заранее знавшие об акции, но и горожане, пришедшие просто на субботнюю прогулку в близлежащий парк. Примечательно также, что пикетчики на этот раз, в своем большинстве отказывались предоставлять свои данные полиции, ссылаясь на то, что этого не требует законодательство.

Одиночные пикеты солидарности продолжились в Уфе и в минувшую субботу 17 августа.

— Мы считаем прошедшие акции успешными, — сказала "Idel.Реалии" координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. — Я видела людей, вышедших на них, это были далеко не только волонтеры нашего штаба. На площадь пришли свободные, смелые, умные, образованные уфимцы, хорошо информированные о происходящих в стране событиях и желающие выразить свою гражданскую позицию, свою солидарность с москвичами, свой протест против незаконных задержаний, против фальсификации уголовных дел о массовых беспорядках.

Чанышева выразила уверенность, что протестные акции будут в Уфе проходить и дальше, но при этом заметила, что местный штаб Навального сейчас больше занят подготовкой к выборам, нежели организацией пикетов или митингов.

— Наша главная задача сейчас — "Умное голосование" на выборах 8 сентября. Вот там важна будет массовость. Хотя, замечу, что на выборах главы республики этот проект сработает не сразу. В первом туре мы можем добиваться лишь того, чтобы Радий Хабиров набрал как можно меньше голосов, меньше 50 процентов. Если же будет второй тур, то мы будем призывать голосовать за оппонента Хабирова, кто бы им ни был, — заявила активистка.

Опрошенные политологи отмечают, что московская история, начинавшаяся как кампания за допуск нескольких кандидатов в Мосгордуму, фактически переросла в широкую кампанию по всей стране за соблюдение гражданских прав и против полицейского насилия.

— Основная причина роста протестной активности видится, прежде всего в активной работе местного штаба Навального, — считает политолог Станислав Шкель. — За пару лет сложилась структура, работающая на долгосрочной серьезной основе, проводящая пропагандистскую и разъяснительную работу, постоянно привлекающая молодежь, в среде которой идет заметная политизация. Серьезным катализатором события для роста протестных настроений в регионах послужили в июле-августе московские события. Жестокие разгоны манифестаций в Москве люди восприняли как полицейский произвол. Эти события вышли в сознании людей за грань собственно политики и стали затрагивать серьезные этические и моральные проблемы, связанные с ощущением безопасности людей в своей собственной стране от произвола силовых структур.

— Социологические замеры, которые мы проводили недавно в ряде регионов, показывают, что информированность людей о событиях в Москве весьма высокая, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. — Столь же высок и уровень поддержки протестующих москвичей. После жестких разгонов в общественном сознании заметно укрепился тезис: "полицейское государство". Мы выделили среди опрошенных три сегмента: лоялисты, поддерживающие власть, составляют примерно 20 процентов; примерно по 40 процентов приходится на группы индифферентных или опасающихся принять личное участие в протестах, и столько же — на людей симпатизирующих им, включая основное протестное "ядро". В Уфе такая же примерно ситуация. Здесь протестный потенциал уже агрегирован — прежде всего сторонниками Навального, отчасти организацией "Башкорт", плюс ухудшающаяся социально-экономическая и экологическая ситуация также политизирует людей и пробуждает протестные настроения.

Вместе с тем политологи скептически отнеслись к перспективам серьезных протестов в республике во время выборов 8 сентября и после них.

— Я не жду каких-то больших последствий от этих протестов, которые смогли бы оказать существенное влияние на исход голосования. У Радия Хабирова по-прежнему высокий рейтинг, а местная власть пока что достаточно успешно изображает псевдодемократию. Тем более, что таких жестоких разгонов протестных акций как в столице, в Уфе, сейчас нет, — замечает Станислав Шкель.

— Полагаю, что проект Навального "Умное голосование" на выборах главы республики не сработает. Прежде всего потому, что у Хабирова нет настоящих, сильных конкурентов и все это понимают. Если бы они были — к примеру, такие же, как Веремеенко или Сафин в 2003 году, Хабиров провалился бы с треском. Те фигуры сумели мобилизовать на выборы очень большое количество избирателей. Местный же штаб Навального в нынешних условиях может рекомендовать свою стратегию максимум 15 процентам избирателей, да и то, половина из них не дойдет, в итоге до избирательных участков, — считает Дмитрий Михайличенко.

8 сентября 2019 года в Башкортостане должны состояться выборы главы республики.

После регистрации врио главы РБ Радий Хабиров заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов. Ряд претендентов не были допущены к выборам. Башкортостанский политик Айрат Дильмухаметов помещен под стражу.

Местные СМИ активно сообщают об успехах нынешней власти. Сам Хабиров отказывается от интервью "Idel.Реалии", ссылаясь на плотный график.

Напомним, глава республики выбирается на пять лет. Претендовать на эту должность может гражданин России не моложе 30 лет, который соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным Собранием РФ. Выборы проводятся тайным голосованием совершеннолетними жителями субъекта.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 24.08.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неходок на выборы равносильно предательству Родины, т.е.всего народа РБ.
Конечно экс шпион "поляну зачистил", конечно любой, кроме Радия лучше чем Радий, но не намного!
У народа только один способ защиты против "этих" - портть бюллетени. Т.о.вы отбираете изб.бюллетени которые они используют за подлога! Отказать в выдаче нового они не имеют права, - заява в прокуратуру, а она в день выборов обязана работать и им 4 г лишения свободы. Проверить испорченность изб.бюллетеня они также не имеют права из-за тайны голосования, они обязаны запечатать в конверт, заклеить и двое УИКовцев должны расписаться, имеете право и никто вам не запретит самим расписаться, если опасаетесь, что они вскроют.
Кроме вас Родину защитить некому, "наша" верхушка не наша!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 24.08.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Мой выбор - не ходить, не участвовать в легитимизации фальшака!



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6

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  • Гость
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  • 3 | 24.08.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, кто пойдет на так называемые выборы, после смены режима могут быть привоечены к ответственности, в фальсификации выборов и подверженны люстрации. Благо определить их данные не составит никакого труда.
Граждане! Режим скоро падет, думайте о будущем, не ввязывайтесь в эти грязные игрища типа "выборов".



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2

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  • Гость
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  • 4 | 24.08.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.08.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, кто пойдет на так называемые выборы, после смены режима могут быть привоечены к ответственности, в фальсификации выборов и подверженны люстрации. Благо определить их данные не составит никакого труда.
Граждане! Режим скоро падет, думайте о будущем, не ввязывайтесь в эти грязные игрища типа "выборов".
________________________
Кто привлекать к ответственности-то будет - ты, что ли с "чистыми" руками, горячим сердцем и пустой головой?



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 24.08.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.08.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65191 | Рейтинг: +12213,1
Мой выбор - не ходить, не участвовать в легитимизации фальшака!
3 | 24.08.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Все, кто пойдет на так называемые выборы, после смены режима могут быть привоечены к ответственности, в фальсификации выборов и подверженны люстрации. Благо определить их данные не составит ...
________
Порти избирательные бюллетени, - защищай Родину, то бишь народ от всей этой непутёвой челяди!!!
Иначе ваш голос уйдёт беспутной команде, иначе вы предадите Родину, её народ!!!



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2

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  • Участник
  •  
  • 6 | 24.08.2019, 11:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
3 | 24.08.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Все, кто пойдет на так называемые выборы, после смены режима могут быть привоечены к ответственности, в фальсификации выборов и подверженны люстрации. Благо определить их данные не составит никакого труда.
Граждане! Режим скоро падет, думайте о будущем, не ввязывайтесь в эти грязные игрища типа "выборов".
______________________________________________
Вы перешли к угрозам?



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5

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  • Эксперт
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  • 7 | 24.08.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Все, кто думает, что либо проголосует за кого-то другого кроме СРадия, все, кто думает, что испортив бюллетень тоже поучаствуют в протестном голосовании - я скажу - "Ну и дураки же вы все!"©

Только своей ЯВКОЙ вы легитимизмруете эти НЕвыборы - явка - это единственное, что можно хоть как-то опротестовать - сидя за компом, или перед дверьми в УИК с камерой в руках, или в качестве наблюдателей тоже с камерой в самом УИКе - сосчитать избирателей пришедших на участки.

А то, что вы там в бюллетене нарисуете или унесете с собой - избиркомовцам ГЛУБОКО ПО-Х-УЙ!!!
Протоколы они заполнят так, как им пришлют на черновиках!!!

И напминаю - мой "прогноз" по СРАдию - от 65 до 73%.
Запомните этот твитт.



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  • 8 | 24.08.2019, 11:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
7 | 24.08.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65195 | Рейтинг: +12213

Все, кто думает, что либо проголосует за кого-то другого кроме СРадия, все, кто думает, что испортив бюллетень тоже поучаствуют в протестном голосовании - я скажу - "Ну и дураки же вы все!"©
__________________________________________________
Кухарка, все всё знают и понимают. Никто ни копейки не поставит в тотализаторе за победу кого-то, кроме Хабирова.
Но вы не меньшие дураки, если не большие.
До сих пор верите, что ваша неявка на выборы, как-то повлияет на легитимность.
Напомню, что нет нижнего порога явки на выборы. Поэтому власть (любая) всегда найдёт людей, которые придут на выборы. Всегда.
Все парламентские партии придут. Это уже.
Власть (любая) всегда найдёт способ подать выборы, как легитимные.
И не нужно изображать из себя бабу Вангу со своими прогнозами.
Повторюсь, люди опытные, битые жизнью. Таких прогнозов нарисуют хренову тучу, за здорово живёшь.



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  • 9 | 24.08.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, кто пойдет на так называемые выборы, после смены режима могут быть привоечены к ответственности, в фальсификации выборов и подверженны люстрации. Благо определить их данные не составит ...
---------------------
Вот-вот. Главное для либерастов не созидать, а покарать как можно больше народу.



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  • 10 | 24.08.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не люблю кофе по- турецки с рогаликами по-венски.
Пустые калории с высоким гипергликемическим индексом.
Совершенно бесполезные закисляющие продукты, к тому же провоцирующие ряд болезней.
В том числе сахарный диабет второго типа.



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  • 11 | 24.08.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И напминаю - мой "прогноз" по СРАдию - от 65 до 73%.
Запомните этот твитт.
-----------------
Это даже твой консьерж баба Дуся знает, строишь из себя Зататустру, дура пьяная.



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7

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  • 12 | 24.08.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосовать за надомника- это значит голосовать за СБМ и реинкарнацию рахимовщины.
А Башкирию уже били этими "граблями"
Под стук в барабаны.
До крови.



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  • 13 | 24.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
В день голосования, те, кто хочет посчитать на своем УИКе явку - нужно встать пораньше 7 утра и найдя веб-камеры своего УИКа сесть и смотреть по ней явку. Предлагаю на листочке разметить по времени - 7-8, 8-9 и т.д. до 21 часа, и напротив ставить "палочки". Будет наглядно и не только общее число пришедших, но и расклад по времени.
В 2012 году я так наблюдала своё УИК, правда тогда я не явку смотрела, а не вбросили ли и потом следила за подсчетом - со звуком было, как нынче - не знаю...
Подсчет велся правильно - тут ничего не скажу. На УИКе председательствовал мужик-офицер от партии - названия не помню, но там в основном военные в отставке. Все проделал ОЧЕНЬ четко со своими отставными военными, в общем-то еще молодыми ребятами лет 40..
Но нынче такого не будет... сейчас председатель УИК у нас - Макушкин Юрий Валерьевич - психолог с четярьмя закрытыми(лимквидированными) ОООшками и одной работающей - АНО "ДЖАНГЛ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ "ДЖАНГЛ"



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2

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  • 14 | 24.08.2019, 12:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3773 | Рейтинг: -304
Для Кухарки и остальных болванов, кто не ходит голосовать:

Поставят закорючку без вас, будто вы получили бюллетень и сделают отметку тоже за вас. Вот и всё.



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  • 15 | 24.08.2019, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Для хрюля и остальных болванов, кто ходит голосовать:

Поставят цифры в протокол, какие велят, получили вы бюллетень и что с ним сделали - им ваще покуй. Вот и всё.



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  • 16 | 24.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За Хабирова и так все проголосуют, добровольно, и подтасовок не понадобится. Он нравится людям. Три шизы с УЖа погоду не сделают.



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4

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  • 17 | 24.08.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 му.
А потом снится женщины на березке не будут?



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1

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  • 18 | 24.08.2019, 12:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18297 | Рейтинг: -3170,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
За Хабирова и так все проголосуют, добровольно, и подтасовок не понадобится. Он нравится людям. Три шизы с УЖа погоду не сделают.
------
Совершенно с вами согласен. Хабирову есть о чем держать отчет за время своей работы ВРИО. Народ его поддержит. Да и соперники такие, что ярко показывают, что "иначе будет хуже, придут вот такие".



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2

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  • 19 | 24.08.2019, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
1. Вы пошли
- испортили,
- проголосовали против Срадия за любого другого,
- унесли с собой
у вас нет возможности даже доказать, что вы отдали голос против, испортили или унесли бюллетень - если в протоколе не будет испорченных или будет 1-2 вы не сможете доказать, что их могло быть больше. Может в протоколе и не быть отметки о том, что вашего бюллетеня не хватило при подсчете. А уж количество "против" Срадия - никто даже подсчитывать не будет - по указке сверху нарисуют спойлерам выгодные для власти проценты - от 5-8%(ЛДПР), 12-15%(КПРФ), до 1-2% всем остальным спойлерам.
- вы УЧАСТВОВАЛИ в этом шабаше, не важно, что против! Вас сосчитали. Вы легетимизировали это беззаконие!

2. Я не пошла - я НЕ УЧАСТВОВАЛА!
Последняя моя попытка была 7,5 лет назад - и я убедилась в том, что уже тогда это был наглый фарс!
На мою жалобу, составленную в УИКе - никто даже не ответил, хотя председателем ТИК по сию пору является моя знакомая - вместе учились в школе - она на год старше, есть общие близкие подруги - Петранова Ольга Васильевна.
После ТЕХ выборов - она получила шикарную квартиру в новом доме... хотя имела свой частный дом... старенький, родительский на Гастелло, по дороге в сторону Мельничного, но все же - имела в собственности!!!
Но получила социальное жильё, которое - я уверена - давно приватизировала. В нарушение закона! И получила - в нарушение, и приватизировала - в нарушение.



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  • 20 | 24.08.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздравляю Украину с Днем Независимости!!!! Мира и процветания Вам дорогие Украинцы!!! Очень Опытный



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