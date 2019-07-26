Хорошо, но мало ...

"Люди воспринимают все происходящее как полицейский произвол". Наблюдатели зафиксировали в августе новый всплеск протестной активности в Башкортостане и прежде всего — в столице республики, Уфе. Так, на одиночные пикеты в субботу, 10 августа, в знак протеста против полицейского произвола вышло, по разным оценкам, от 200 до 250 уфимцев. Протестные акции проходили в Уфе и в другие дни — 3 и 17 августа. Эксперты связывают рост протестной активности прежде всего с работой местного штаба Навального, а также с хорошей информированностью уфимцев о событиях в Москве и высоким уровнем поддержки столичных акций.В июле и августе гражданские активисты провели в Уфе ряд акций солидарности с москвичами, протестовавшими против недопуска независимых кандидатов на выборы. Протестные акции проходили каждую субботу. Рекордное же количество участников собрали одиночные пикеты, прошедшие 10 августа на площади перед уфимской мэрией. По некоторым оценкам, в акции приняло участие более 200 человек.Чтобы постоять десять минут с плакатом, люди выстраивались в большую очередь. При этом в нее вставали не только активисты, заранее знавшие об акции, но и горожане, пришедшие просто на субботнюю прогулку в близлежащий парк. Примечательно также, что пикетчики на этот раз, в своем большинстве отказывались предоставлять свои данные полиции, ссылаясь на то, что этого не требует законодательство.Одиночные пикеты солидарности продолжились в Уфе и в минувшую субботу 17 августа.— Мы считаем прошедшие акции успешными, — сказала "Idel.Реалии" координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. — Я видела людей, вышедших на них, это были далеко не только волонтеры нашего штаба. На площадь пришли свободные, смелые, умные, образованные уфимцы, хорошо информированные о происходящих в стране событиях и желающие выразить свою гражданскую позицию, свою солидарность с москвичами, свой протест против незаконных задержаний, против фальсификации уголовных дел о массовых беспорядках.Чанышева выразила уверенность, что протестные акции будут в Уфе проходить и дальше, но при этом заметила, что местный штаб Навального сейчас больше занят подготовкой к выборам, нежели организацией пикетов или митингов.— Наша главная задача сейчас — "Умное голосование" на выборах 8 сентября. Вот там важна будет массовость. Хотя, замечу, что на выборах главы республики этот проект сработает не сразу. В первом туре мы можем добиваться лишь того, чтобы Радий Хабиров набрал как можно меньше голосов, меньше 50 процентов. Если же будет второй тур, то мы будем призывать голосовать за оппонента Хабирова, кто бы им ни был, — заявила активистка.Опрошенные политологи отмечают, что московская история, начинавшаяся как кампания за допуск нескольких кандидатов в Мосгордуму, фактически переросла в широкую кампанию по всей стране за соблюдение гражданских прав и против полицейского насилия.— Основная причина роста протестной активности видится, прежде всего в активной работе местного штаба Навального, — считает политолог Станислав Шкель. — За пару лет сложилась структура, работающая на долгосрочной серьезной основе, проводящая пропагандистскую и разъяснительную работу, постоянно привлекающая молодежь, в среде которой идет заметная политизация. Серьезным катализатором события для роста протестных настроений в регионах послужили в июле-августе московские события. Жестокие разгоны манифестаций в Москве люди восприняли как полицейский произвол. Эти события вышли в сознании людей за грань собственно политики и стали затрагивать серьезные этические и моральные проблемы, связанные с ощущением безопасности людей в своей собственной стране от произвола силовых структур.— Социологические замеры, которые мы проводили недавно в ряде регионов, показывают, что информированность людей о событиях в Москве весьма высокая, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. — Столь же высок и уровень поддержки протестующих москвичей. После жестких разгонов в общественном сознании заметно укрепился тезис: "полицейское государство". Мы выделили среди опрошенных три сегмента: лоялисты, поддерживающие власть, составляют примерно 20 процентов; примерно по 40 процентов приходится на группы индифферентных или опасающихся принять личное участие в протестах, и столько же — на людей симпатизирующих им, включая основное протестное "ядро". В Уфе такая же примерно ситуация. Здесь протестный потенциал уже агрегирован — прежде всего сторонниками Навального, отчасти организацией "Башкорт", плюс ухудшающаяся социально-экономическая и экологическая ситуация также политизирует людей и пробуждает протестные настроения.Вместе с тем политологи скептически отнеслись к перспективам серьезных протестов в республике во время выборов 8 сентября и после них.— Я не жду каких-то больших последствий от этих протестов, которые смогли бы оказать существенное влияние на исход голосования. У Радия Хабирова по-прежнему высокий рейтинг, а местная власть пока что достаточно успешно изображает псевдодемократию. Тем более, что таких жестоких разгонов протестных акций как в столице, в Уфе, сейчас нет, — замечает Станислав Шкель.— Полагаю, что проект Навального "Умное голосование" на выборах главы республики не сработает. Прежде всего потому, что у Хабирова нет настоящих, сильных конкурентов и все это понимают. Если бы они были — к примеру, такие же, как Веремеенко или Сафин в 2003 году, Хабиров провалился бы с треском. Те фигуры сумели мобилизовать на выборы очень большое количество избирателей. Местный же штаб Навального в нынешних условиях может рекомендовать свою стратегию максимум 15 процентам избирателей, да и то, половина из них не дойдет, в итоге до избирательных участков, — считает Дмитрий Михайличенко.8 сентября 2019 года в Башкортостане должны состояться выборы главы республики.После регистрации врио главы РБ Радий Хабиров заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов. Ряд претендентов не были допущены к выборам. Башкортостанский политик Айрат Дильмухаметов помещен под стражу.Местные СМИ активно сообщают об успехах нынешней власти. Сам Хабиров отказывается от интервью "Idel.Реалии", ссылаясь на плотный график.Напомним, глава республики выбирается на пять лет. Претендовать на эту должность может гражданин России не моложе 30 лет, который соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным Собранием РФ. Выборы проводятся тайным голосованием совершеннолетними жителями субъекта.