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ОМОНовцы так и не пришли

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В уфимском Центре современного искусства "Облака" прошел творческий вечер поэтессы Арины Исхаковой. Молодая уфимка стала известна после того, как откликнулась стихотворением в своем Instagram на жестокие разгоны протестных акций в Москве.

ОМОНовцы так и не пришли


Видео:



"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас...
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут "Фас!",
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме — я, правда, ее любил.
"Любить" не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он.
Мама, что будет с нами? На папе надпись "ОМОН".

Видеоролик с этим стихотворением широко разошелся по Сети — только на Youtube-канале "Ешкин крот" его посмотрело более 60 тысяч пользователей. После этого официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал появление стихотворения "вопиющим" и обвинил в этом неких "технологов". "Если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок", — заявил Грибакин.

На этой неделе Арина Исхакова решила провести свой поэтический вечер и заодно пригласить на него росгвардейцев. "Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую", — написала девушка в своем Instagram.

В комментариях представители регионального управления Росгвардии заявили, что не смогут прийти на вечер "в связи с выполнением личным составом служебных задач по обеспечению безопасности граждан", написав также, что для Исхаковой "видимо, образы, сформированные информационными технологами в интернете, важнее непосредственного общения с людьми".

Ответ Росгвардии вызвал язвительные комментарии пользователей.

"Вы пишете о долге и чести, Вы вот сами понимаете, что это означает? Долг и честь избивать мирных жителей? Инвалидов, женщин, студентов, старух таскать…? И в чем здесь долг? Выполнить любой приказ, наплевав на статью 20 закона о полиции? Наплевав на конституцию РФ? В этом ваш долг что ли? Вам самим не смешно писать подобные вещи?" — написал один из комментаторов.

— Я не считаю это стихотворение политическим — я просто поддержала людей, которых избивали на улицах, — сказала Арина Исхакова, выступая на своем поэтическом вечере. — Вообще, я отношусь к политике нейтрально. Любой человек имеет право ей заниматься. Но я считаю, это не искусство, а просто ты монотонно выполняешь работу.

В беседе с "Idel.Реалии" поэтесса уточнила, что стихотворение про действия ОМОНа было ее первым поэтическим откликом на сугубо политическое событие.

— Раньше я таких жестоких разгонов людей не видела, возможно, потому, что была еще маленькая. Я никогда не ходила ни на какие митинги, не поддерживала ни оппозицию, ни действующую власть. Вообще, я не интересуюсь политикой — меня в этих событиях задело не политической положение в стране, не оппозиционные какие-то действия, а то, что беззащитных людей били, женщину ударили в грудь, велосипедиста, который просто проезжал мимо, тоже забрали… Я вообще против насилия в любых его проявлениях и поэтому я решила так отреагировать, именно на насилие. Я надеюсь, что такие события больше не будут происходить, что действующая власть и оппозиция научатся договариваться мирно, цивилизованно, — сказала Арина Исхакова.

Арине 16 лет, она перешла в 10-й класс. Предстоящий Единый госэкзамен Арина намерена сдавать по литературе, а затем планирует поступать во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии) на режиссерский факультет. Отец Арины, известный уфимский журналист и музыкант Харт Исхаков. По признанию поэтессы, он оказал на начальный период ее творчества сильное влияние.

— Мы с папой, когда мне было четыре года, уже читали стихи Есенина. Он прививал мне любовь к музыке, особенно, к старым исполнителям, вообще любовь к искусству, писательству, сочинительству. А мама всегда меня поддерживала и верила в мое творчество, — сказала поэтесса.

На вечере Арина Исхакова прочитала несколько своих стихотворений. Стихи, по ее признанию, она начала писать с дошкольного возраста.

— Свое первое стихотворение я написала, когда мне было четыре года, может, пять лет. А с восьмилетнего возраста я пишу постоянно. Для меня не так важна численность моей аудитории, сколько наличие в ней людей, которые меня понимают. Я, конечно, вижу, что аудитория после этого стихотворения значительно расширилась; я буду рада, если и другие мои стихотворения, не о политике, будут встречать такой же большой отклик.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.08.2019, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Они не способны к открытому аргументированному диалогу, это же КРЫСЫ!!!



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.08.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОМОНовцы так и не пришли
========================
Эти путинские цепные псы, смелые когда в полной омуниции, в касках, и с дубинами, а придти с открытым забралом на творческий вкчер талантливой девчушки, у них кишка тонка!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 24.08.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОМОНовцы так и не пришли
========================
Эти путинские цепные псы, смелые когда в полной омуниции, в касках, и с дубинами, а придти с открытым забралом на творческий вкчер талантливой девчушки, у них кишка тонка!
______________________
А ОМОН создан для ведения дискуссий в литературных салонах?



Оценили
9

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 24.08.2019, 11:10 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1399 | Рейтинг: +726,9
Молодец девочка!!! Дай бог тебе счастливого будущего !!!



Оценили
5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 24.08.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если к власти придут те, кто запудрил девочке голову, кровь в стране польется рекой. Эти кухарки никого жалеть не будут. Еще молиться будете на ОМОН. Но спасать вас уже будет некому.



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9

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 24.08.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
А ОМОН создан для ведения дискуссий в литературных салонах?
________________________
Вызвали Арину к себе омоновцы - рассчитывая, что задавят девчушку. Ты текст читал?

"Если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок", — заявил Грибакин.

Не вышло - место дуэли выбрала сама Арина - и омоновцы - зассали!!!!

Нет. Вот так ЗА-ССА-ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!



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3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 24.08.2019, 11:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 24.08.2019, 10:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65193 | Рейтинг: +12213,7

Они не способны к открытому аргументированному диалогу, это же КРЫСЫ!!!
______________________________________________
А вы?
Омоновцы понятно. У них приказ. Сознательно или несознательно, но они обязаны выполнить его.
А с вами что?
Почему вы не способны к открытому аргументированному диалогу?
У вас тоже приказ?



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8

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 24.08.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Для тех, кто не в курсе:
Отец девушки Харт Исхаков - создал образ Азамата Тюлюкбаева в блогосфере.

Вот его ю-туб канал

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhW9CKkcnKR_FE0RjRoHQ
OCP2xqYZhx32



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3

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  • Гость
  •  
  • 9 | 24.08.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну возьмут либерасты Кремль. И будет ваш Навальный два раза в месяц летать в Вашингтон за методичками, продавать Россию, и клянчить подачки. Проходили, нет уж, спасибо.



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10

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  • Гость
  •  
  • 10 | 24.08.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они не способны к открытому аргументированному диалогу, это же КРЫСЫ!!!
______________________________________________
А вы?
Омоновцы понятно. У них приказ. Сознательно или несознательно, но они обязаны выполнить его.
А с вами что?
Почему вы не способны к открытому аргументированному диалогу?
У вас тоже приказ?
------------------
Кухарка "умная и честная". Зачем ей диалог? Удалит тебя и не было ничего.



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10

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  • Гость
  •  
  • 11 | 24.08.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто такой Артем Исхаков и зачем он убил свою соседку Таню?

Артём был стереотипным хорошим мальчиком: не встрявал в плохие компании, учился, задротил, не попадался с веществами или хулиганством в полицию и даже неплохо зарабатывал для своих лет, насколько я понял.

Тем не менее, у Артёма было все не так просто. Судя по информации с Два.ча, он уже фигурировал там в спорных ситуациях, в частности, с утоплением кошки в прямом эфире пару лет назад 17-летней любительницей внимания - пруф. Кроме того, он употреблял вещества, как минимум, единожды, и имел тараканов в голове, размером с воробья. Ну и да, не будем забывать, что и наш герой, и убитая были, судя по всему, завсегдатаями имиджборд, что уже говорит об определенном складе ума (поверьте мне, я по себе сужу).

Вообще, этот чувак довольно стереотипен, на самом деле. Увлекался программированием, сидел на чанах, упарывал кислоту и слушал Der Golem, страдал от неразделенной любви и стелился под свой объект обожания, потом однажды его психика не выдержала. Вокруг вас сейчас множество таких людей, серьезно. В общагах и аудиториях технических ВУЗов прямо сейчас усердно двачует капчу несколько тысяч таких же артёмов, которые имеют сложности в общении с противположным (или своим же) полом, которая компенсируется углублением своих технических навыков, употреблением веществ и бухла и потреблением соответствующего контента. Просто жизнь этого задрота так сложилась, что в ту минуту, когда в его голове сработал тот самый синапс, ЕОТ оказалась с ним в одной квартире без других людей.

Пользуясь случаем, хочу дать два совета: девченкам, которые пользуются задротами во френдзоне, и самим задротам. Итак, девченки, или отшивайте таких парней сразу и однозначно, или одаривайте их вниманием и половыми снощениями. Задроты, работайте над собой не только в сторону профессионального развития, но и в направлении социализации, иначе рискуете закончить как Артём.



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6

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  • Участник
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  • 12 | 24.08.2019, 11:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
Вот Ирек хорошую вещь выложил.
Слова вашего предмета обожания и поклонения.
Готовы вы к откытому и аргументированному диалогу?

В январе 1994 года журнал «Огонёк» (№ 2-3, стр.26-27) опубликовал статью Валерии Новодворской «На той единственной гражданской».

«Мне наплевать на общественные приличия.
Рискуя прослыть сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 5 октября, день, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И «Белый дом» для нас навеки – боевой трофей. 9 мая – история дедов и отцов. Чужая история.

После 4 октября мы, полноправные участники нашей единственной гражданской, мы, сумевшие убить и не жалеющие об этом, - желанные гости на следующем Балу королей у Сатаны.
Утром 4 октября залпы танковых орудий разрывали лазурную тишину, и мы ловили каждый звук с наслаждением.

Если бы ночью нам, демократам и гуманистам, дали танки, хотя бы самые завалящие, и какие-0нибудь уценённые самолёты и прочие ширли-мырли типа пулемётов, гранатомётов и автоматов, никто не поколебался бы: «Белый дом» не дожил бы до утра и от него остались бы одни развалины.

Я желала тем, кто собрался в «Белом доме», одного – смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то из «Белого дома» ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь…

Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.

Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть.

Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограждавших нас от ярости тех самых 20%.
Мы хотим, чтобы митинги наших врагов разгонялись мощными водомётами.

Мы вырвали у них страну. Ну а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным».

Еще ее высказывание. Не менее ужасное:

Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне чем больше, тем лучше. Так же, как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто "сникерс".

Или:

Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим.



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8

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  • Участник
  •  
  • 13 | 24.08.2019, 11:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вот я выкладывал. Удалили, конечно же сразу.
Готовы вы к открытому и аргументированному диалогу?

В Германии выпустили 60-страничную брошюру, которая должна помочь педагогам идентифицировать детей из семей, придерживающихся нацистских взглядов.
Она помогает не только выявить экстремистские и ксенофобные влияния на детей, но и бороться с ними в процессе образования. Пособие выпустил берлинский Фонд Амадеу Антонио. Проект поддержала федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффи, которая написала предисловие к брошюре.

Брошюра вызвала споры в немецком обществе. В частности, авторы утверждают, что о нацистских взглядах родителей может свидетельствовать внешний вид детей.

“В таких семьях поддерживаются традиционные гендерные роли. Девочки носят косы и платья, занимается работой по дому и рукоделием. Мальчики активны, много внимания уделяют спорту, часто перед учебой совершают утренние пробежки”, - говорится в брошюре.от я выкладывал. Удалили, конечно же сразу.



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10

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  • Участник
  •  
  • 14 | 24.08.2019, 12:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка, ты прекрасно знаешь, что ваши минусы и плюсы мне до одного места.
Просто интересно - ты минусы поставила Новодворской и германскому федеральному министру по делам семьи или просто за то, что такое выложено.
Ты же готова к аргументированному диалогу.
Ну так аргументируй свои минусы.
А то какой-то странный аргументированный диалог получается.
У вас права оценивать, скрывать, удалять комментарии и банить пользователей, а вот у нас таких прав нет.



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9

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 24.08.2019, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Ты же готова к аргументированному диалогу.
______________________________
Куй угадал, гэбёшка-пуйлосос!
Я с вами - гэбнёй диалоги вести не собираюсь. Всем давно понятно - кто ты такой.
Тебя сюда поставили вместо Юстаса, фекальки и еще одного татарина с Лопатино - забыла их кликухи на УЖике, а поиск на УЖике чото сёдня не работает.
Они дружненько свалили с УЖика летом 2014-го, а тебя заслали незадолго до захвата Крыма - 10 января 2014 - на подмогу... в самый разгар попытки захвата власти пуйлом в Украине...
Лесом!!! С пляжа!!!



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 24.08.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие ее годы?
У нее все впереди.
Еще успеют ворватся к ней в кафе с криком: "Всем лежать. Работает ОМОН!!!"
У них нет разницы между сходкой воров и чаепитием мирных граждан.
Был бы заказ.
Тфу ,приказ.



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1

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  • Участник
  •  
  • 17 | 24.08.2019, 13:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18297 | Рейтинг: -3170,5
Корней, ты спрашиваешь у кукайки на счет ее плюсов и минусов. Она же просто шиза, что у больной спрашивать о ее мотивациях? Разве не больная, искренне верит в самделишность своих клонов?



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8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 24.08.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лучше скажите сколько желтых жилетов забил насмерть парижский ОМОН? И сколько "жертв" было в Москве?



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8

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  • Участник
  •  
  • 19 | 24.08.2019, 14:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
15 | 24.08.2019, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65207 | Рейтинг: +12215,6
Ты же готова к аргументированному диалогу.
______________________________
Куй угадал, гэбёшка-пуйлосос!
Я с вами - гэбнёй диалоги вести не собираюсь. Всем давно понятно - кто ты такой.
Тебя сюда поставили вместо Юстаса, фекальки и еще одного татарина с Лопатино - забыла их кликухи на УЖике, а поиск на УЖике чото сёдня не работает.
Они дружненько свалили с УЖика летом 2014-го, а тебя заслали незадолго до захвата Крыма - 10 января 2014 - на подмогу... в самый разгар попытки захвата власти пуйлом в Украине...
Лесом!!! С пляжа!!!
_________________________________________________
Мы эта, с Вдумчивым в одном отделе трудимся, не знала?
Но ты же только что говорила про открытый и аргументированный диалог.
А теперь сама же от гэбешника прячешься.
А что ты такого знаешь, чтобы гэбешник с тобой разговаривать решил?
Если уж и разговаривать, так с твоими хозяевами
.А ты кто? Простой исполнитель.



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  • 20 | 24.08.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.08.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65207 | Рейтинг: +12216,5
А ОМОН создан для ведения дискуссий в литературных салонах?
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Вызвали Арину к себе омоновцы - рассчитывая, что задавят девчушку. Ты текст читал?

"Если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок", — заявил Грибакин.

Не вышло - место дуэли выбрала сама Арина - и омоновцы - зассали!!!!

Нет. Вот так ЗА-ССА-ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кухарка!
Если ты ходишь постоянно обоссаная, то это вовсе не значит, ОМОНовцы зассали.



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