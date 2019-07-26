ОМОНовцы так и не пришли ...

В уфимском Центре современного искусства "Облака" прошел творческий вечер поэтессы Арины Исхаковой. Молодая уфимка стала известна после того, как откликнулась стихотворением в своем Instagram на жестокие разгоны протестных акций в Москве.Видео:"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас...Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут "Фас!",Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.И передай своей маме — я, правда, ее любил."Любить" не заложено в новой программе,Я это чувство в себе подавил.Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он.Мама, что будет с нами? На папе надпись "ОМОН".Видеоролик с этим стихотворением широко разошелся по Сети — только на Youtube-канале "Ешкин крот" его посмотрело более 60 тысяч пользователей. После этого официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал появление стихотворения "вопиющим" и обвинил в этом неких "технологов". "Если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок", — заявил Грибакин.На этой неделе Арина Исхакова решила провести свой поэтический вечер и заодно пригласить на него росгвардейцев. "Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую", — написала девушка в своем Instagram.В комментариях представители регионального управления Росгвардии заявили, что не смогут прийти на вечер "в связи с выполнением личным составом служебных задач по обеспечению безопасности граждан", написав также, что для Исхаковой "видимо, образы, сформированные информационными технологами в интернете, важнее непосредственного общения с людьми".Ответ Росгвардии вызвал язвительные комментарии пользователей."Вы пишете о долге и чести, Вы вот сами понимаете, что это означает? Долг и честь избивать мирных жителей? Инвалидов, женщин, студентов, старух таскать…? И в чем здесь долг? Выполнить любой приказ, наплевав на статью 20 закона о полиции? Наплевав на конституцию РФ? В этом ваш долг что ли? Вам самим не смешно писать подобные вещи?" — написал один из комментаторов.— Я не считаю это стихотворение политическим — я просто поддержала людей, которых избивали на улицах, — сказала Арина Исхакова, выступая на своем поэтическом вечере. — Вообще, я отношусь к политике нейтрально. Любой человек имеет право ей заниматься. Но я считаю, это не искусство, а просто ты монотонно выполняешь работу.В беседе с "Idel.Реалии" поэтесса уточнила, что стихотворение про действия ОМОНа было ее первым поэтическим откликом на сугубо политическое событие.— Раньше я таких жестоких разгонов людей не видела, возможно, потому, что была еще маленькая. Я никогда не ходила ни на какие митинги, не поддерживала ни оппозицию, ни действующую власть. Вообще, я не интересуюсь политикой — меня в этих событиях задело не политической положение в стране, не оппозиционные какие-то действия, а то, что беззащитных людей били, женщину ударили в грудь, велосипедиста, который просто проезжал мимо, тоже забрали… Я вообще против насилия в любых его проявлениях и поэтому я решила так отреагировать, именно на насилие. Я надеюсь, что такие события больше не будут происходить, что действующая власть и оппозиция научатся договариваться мирно, цивилизованно, — сказала Арина Исхакова.Арине 16 лет, она перешла в 10-й класс. Предстоящий Единый госэкзамен Арина намерена сдавать по литературе, а затем планирует поступать во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии) на режиссерский факультет. Отец Арины, известный уфимский журналист и музыкант Харт Исхаков. По признанию поэтессы, он оказал на начальный период ее творчества сильное влияние.— Мы с папой, когда мне было четыре года, уже читали стихи Есенина. Он прививал мне любовь к музыке, особенно, к старым исполнителям, вообще любовь к искусству, писательству, сочинительству. А мама всегда меня поддерживала и верила в мое творчество, — сказала поэтесса.На вечере Арина Исхакова прочитала несколько своих стихотворений. Стихи, по ее признанию, она начала писать с дошкольного возраста.— Свое первое стихотворение я написала, когда мне было четыре года, может, пять лет. А с восьмилетнего возраста я пишу постоянно. Для меня не так важна численность моей аудитории, сколько наличие в ней людей, которые меня понимают. Я, конечно, вижу, что аудитория после этого стихотворения значительно расширилась; я буду рада, если и другие мои стихотворения, не о политике, будут встречать такой же большой отклик.