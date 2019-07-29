Неизвестные «ихтамнеты» в форме из военторга

Член Совета Федерации, бывший уполномоченный по правам человека в России и один из основателей «Яблока» Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном ношении сотрудниками полиции и Росгвардии, несущими службу в общественных местах, идентификационных номеров, которые позволят установить личности этих сотрудников в случае любых конфликтов и необходимости проведения проверок законности их действий в отношении граждан.Росгвардия уже заявила, что хочет выяснить, насколько это увязывается с безопасностью их бойцов.Не лукавьте, господа жандармы: этот проект не угрожает вашей безопасности.Потому что именно вы все чаще и чаще представляете угрозу для безопасности граждан, которых ваши хорошо вооруженные и упакованные в броню «бойцы» жестоко избивают и задерживают на мирных публичных акциях.Этот проект угрожает вашей безнаказанности.Сегодня вы можете безнаказанно избивать людей, оставаясь анонимными. И потом практически невозможно вас найти и наказать.Так вот, господа жандармы, такого больше быть не должно.За любое свое беззаконие, за любое избиение мирных граждан, за любое издевательство над ними вы должны будете ответить. Персонально. По закону.Не имея возможности спрятаться за масками, шлемами и забралами.Две недели назад я написал проект закона о «деанонимизации», внес его на юридическое заключение в петербургский ЗАКС (чтобы попытаться внести его как инициативу петербургского парламента в Госдуму), а параллельно — направил его Владимиру Лукину.Как я понимаю, в проекте, которые внес Лукин, сохранены все основные моменты моего документа. Кроме того, он получал и другие похожие предложения.Я искренне благодарен Владимиру Петровичу за оперативность.Надеюсь, что проект будет принят.Общественный запрос на него — огромен и очевиден.