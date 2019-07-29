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Неизвестные «ихтамнеты» в форме из военторга

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Член Совета Федерации, бывший уполномоченный по правам человека в России и один из основателей «Яблока» Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном ношении сотрудниками полиции и Росгвардии, несущими службу в общественных местах, идентификационных номеров, которые позволят установить личности этих сотрудников в случае любых конфликтов и необходимости проведения проверок законности их действий в отношении граждан.

Неизвестные «ихтамнеты» в форме из военторга


Росгвардия уже заявила, что хочет выяснить, насколько это увязывается с безопасностью их бойцов.

Не лукавьте, господа жандармы: этот проект не угрожает вашей безопасности.

Потому что именно вы все чаще и чаще представляете угрозу для безопасности граждан, которых ваши хорошо вооруженные и упакованные в броню «бойцы» жестоко избивают и задерживают на мирных публичных акциях.

Этот проект угрожает вашей безнаказанности.

Сегодня вы можете безнаказанно избивать людей, оставаясь анонимными. И потом практически невозможно вас найти и наказать.

Так вот, господа жандармы, такого больше быть не должно.

За любое свое беззаконие, за любое избиение мирных граждан, за любое издевательство над ними вы должны будете ответить. Персонально. По закону.

Не имея возможности спрятаться за масками, шлемами и забралами.

Две недели назад я написал проект закона о «деанонимизации», внес его на юридическое заключение в петербургский ЗАКС (чтобы попытаться внести его как инициативу петербургского парламента в Госдуму), а параллельно — направил его Владимиру Лукину.

Как я понимаю, в проекте, которые внес Лукин, сохранены все основные моменты моего документа. Кроме того, он получал и другие похожие предложения.

Я искренне благодарен Владимиру Петровичу за оперативность.

Надеюсь, что проект будет принят.

Общественный запрос на него — огромен и очевиден.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.08.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном ношении сотрудниками полиции и Росгвардии, несущими службу в общественных местах, идентификационных номеров, которые позволят установить личности этих сотрудников в случае любых конфликтов и необходимости проведения проверок законности их действий в отношении граждан.
===================================
Полностью поддеоживаю эту инициативу! Только хочу чтобы эти номера размером были как у футболистов или хокеистов, давая возможность видеть их и людям с плохим зрением и на большом расстоянии.
Номер должен распологаться как спереди так и сзади, и желательно сверху на головном уборе.
А то они с...ки просто упиваются своей безнаказанностью.



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  • 2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.



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  • 3 | 26.08.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном ношении сотрудниками полиции и Росгвардии, несущими службу в общественных местах, идентификационных номеров, которые позволят установить личности этих сотрудников в случае любых конфликтов и необходимости проведения проверок законности их действий в отношении граждан.
==============
Полностью поддеоживаю эту инициативу! Только хочу чтобы эти номера размером были как у футболистов или хокеистов, давая возможность видеть их и людям с плохим зрением и на большом расстоянии.
Номер должен распологаться как спереди так и сзади, и желательно сверху на головном уборе.
А то они с...ки просто упиваются своей безнаказанностью.
=====================
у...у гнилояблочники что удумали, не то что ваши Жирики, Зю-ки, Мироновы, и т.п..



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  • 4 | 26.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован

Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.
_________
это ты своему Путину скажи. Кстати кто первым начал крепостное рабство в России отменять - Наполеон!!! Так вот они без тебя, - туземца, как нибудь разберутся, а мы с 1917 г не можем страну обустроить, - всё у нас не так!



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3

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  • 5 | 26.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован

Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.
_________
это ты своему Путину скажи. Кстати кто первым начал крепостное рабство в России отменять - Наполеон!!! Так вот они без тебя, - туземца, как нибудь разберутся, а мы с 1917 г не можем страну обустроить, - всё у нас не так!
______________________
"всё у нас не так!"
Тяжёлый случай: всё у вас не так!
И к какому доктору вас отправить? Наверное, к мозговеду. В Базилевку - там всё у вас будет как надо.



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2

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  • 6 | 26.08.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У российских военных и эмчеэсников давно на груди фамилии.
Просто они обязаны уважать свой народ и опускаться до избиения женщин им западло.



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  • 7 | 26.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.08.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
У российских военных и эмчеэсников давно на груди фамилии.
Просто они

обязаны
уважать свой народ и опускаться до избиения женщин им западло.
===
насчёт "0бязаны" должен быть: Закон, дожно быть независимые СМИ и независимый суд и чтобы всё это было нужны свободные выборы!!! Ещё "кровожадный" Сталин безуспешно пытался это ввести, но народ получил...1937...1938...Горбачёва, Ельцы-Путина!
Насчёт "кровожадности" Сталина, - это плод гражданской войны, если кому известно, как Якир с саблей наперевес: "Я тебя зарублю кавказская морда!" Такие были времена...сёдня с саблями наперевес,.. простите, ошибка, с дубинами наперевес 0М0Ны...и на кол сажают...ничто не меняется в многострадальной Расее...



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  • 8 | 26.08.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.08.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
У российских военных и эмчеэсников давно на груди фамилии.
Просто они

обязаны
уважать свой народ и опускаться до избиения женщин им западло.
===
насчёт "0бязаны" должен быть: Закон, дожно быть независимые СМИ и независимый суд и чтобы всё это было нужны свободные выборы!!! Ещё "кровожадный" Сталин безуспешно пытался это ввести, но народ получил...1937...1938...Горбачёва, Ельцы-Путина!
Насчёт "кровожадности" Сталина, - это плод гражданской войны, если кому известно, как Якир с саблей наперевес: "Я тебя зарублю кавказская морда!" Такие были времена...сёдня с саблями наперевес,.. простите, ошибка, с дубинами наперевес 0М0Ны...и на кол сажают...ничто не меняется в многострадальной Расее...
_________________________
"должен быть: Закон, дожно быть независимые СМИ и независимый суд и чтобы всё это было нужны свободные выборы!!!"

Меня просто поражает наивность людей пишущих подобное.

Законы пишутся властью в своих интересах, и никогда не пройдёт закон ущемляющий интересы власти.

Независимые СМИ - требование из разряда "сказки, легенды, тосты". Независимых СМИ не может быть ВООБЩЕ, ибо они всегда зависимы от того, кто их финансирует: если они живут за счёт рекламы, то они зависят от рекламодателей, и никакое СМИ не допустит критику своих рекламодателей, будь те самыми прожжёнными жуликами - в руку дающую не плюют. СМИ может финансироваться подписчиками, но тогда оно зависимо от их вкусов и взглядов и никогда не допустит точку зрения, не совпадающую с желанием своей аудитории. То есть СМИ по определению не могут излагать явление объективно, а вот за ваши деньги всё, что хотите.

Независимого суда не может быть В ПРИНЦИПЕ! Это одна из ветвей государственной власти, неразрывно связанная с законодательной и исполнительной ветвями. Суд никогда не пойдёт против них, поскольку они определяют его положение и полномочия, а также его финансирование: не дадут другие ветви власти денег, и любой суд перестанет существовать.

Свободные выборы бывают, когда вы играете в напёрстки, да и результат в обоих случаях одинаков: "Ай, дорогой, опять не угадал!". Но вы ведь сами честно и открыто выбирали напёрсток, так кого винить?

Так что взрослейте, переставайте быть по-детски наивными, и тогда вы, возможно, чего-то добьётесь в жизни.



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  • 9 | 26.08.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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В москве идет крупнейшая операция ФСБ РФ и СК РФ в рамках дела о хищении средств РЖД. Сейчас одновременно идет несколько десятков обысков. По их итогам произойдут задержания. Возбуждено дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества). Ушерб может составить астрономическую сумму в 300 млрд руб. Эти деньги были выведены из госмонополии. Среди организаторов ОПС фиурируют совладельцы ГК 1520 Борис Ушерович и Валерий Маркелов, их партнер молдавский политик Ренато Усатый. Расследование затронет и высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших расхитителей.

Операция ФСБ РФ в рамках дела о хищении средств РЖД проводиться против членов так называемого синдиката КУМ-Крапивин, Ушерович, Маркелов. Это совладельцы ГК 1520-крупнейшего подрядчика РЖД. Также она проходит в банках, через которые проходили деньги, в том числе в банках Ивана Станкевича. По версии следствия, члены ОПС на протяжении последних 15 лет занимались хищением денежных средств, в первую очередь средств РЖД.
Ущерб госсударству составил более 280 млрд руб.
ОПС действовало благодаря покровительству ряда высокопоставленных силовиков (Захарченко-МВД РФ, Черкалин, Фролов, Сенин- ФСБ РФ). Вполне вероятно, что итоги операции поставят окончательную точку в расстановке сил в борьбе различных кланов среди силовиков.

Если сотрудникам ФСБ РФ удастся все задуманное, то родственные "дело Захарченко" и дело о хищениях средств РЖД, в рамках которого 14 августа прошли десятки обысков, превратятся в гигантское и небывалое по своим размахам и уровню участников расследование. Попробуем наметить только некоторые векторы. Обыски проходили на площадках и у лиц, которые имели отношение к отмыванию и выводу за рубеж похищенных денег. Долгие годы руководил этим каналом банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 го Станкевича и совладельца ГК 1520 (получатель по контрактам десятков млрд от РЖД) Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. После этого каналом по транзиту госденег на Запад стал заведовать Сергей Менделеев. Причем это стал даже не мега-канал, а какой-то гигантский поток. Например, часть своих средств через этот канал отправлял из РФ рыночный миллиардер Год Нисанов. С этим каналом источники связывают и однокурсника главы государства Виктора Хмарина. Кстати, Менделеев спешно сбежал из страны (а 14 августа его бы задержали) после беседы с Хмариным.

По делу РЖД во избежание утечек к обыскам были привлечены бойцы Росгвардии и ЦСН ФСБ РФ из других регионов. Источники говорят, что Бастрыкин вовсе не случайно вчера улетел на отдых. Учитывая возможный состав фигурантов громкого дела, Александр Иванович предпочел несколько дистанцироваться от происходящего. Служебный мобильный отключен. А на личный отвечает, что в отпуску и не в курсе происходящего:-)

Обыски в структурах, через которые отмывались деньги, похищенные у РЖД, показали, что этой же финансовой «прачечной» пользовался и другой получатель госсредств на сотни миллиардов рублей. Речь идет о крупном подрядчике Газпрома башкирской компании «Петон», с которой тесно связан вице-президент АФК Система Али Узденов и целая группа силовиков. И у «1520», и у «Петона» была одна силовая крыша в лице Дмитрия Захарченко (МВД РФ), Дмитрия Фролова, Кирилла Черкалина, Дмитрий Сенин (ФСБ РФ). Это из тех, кто сидит и в розыске. А еще группа силовиков-петоновцев пока на должностях.

Когда то Петон был скромным маленьким башкирским НИИ. Узденов, Захарченко и их партнеры решили его сделать пылесосом газпромовских денег. Захарченко и его друг из ФСБ Сенин имели влияние на тогдашнего вице-президента Газпрома Кирилла Селезнева. В результате последний организовал Петону контрактов на 176 млрд рублей.

Ну и, конечно, самые интересные материалы по РЖД могут касаться экс-главу компании Владимира Якунина. Находящейся под стражей совладелец крупнейшего подрядчика РЖД ГК 1520 Валерий Маркелов официально вину не признает. Неофициально, по словам источников, говорит, что готов дать интересные показания: о том, как ежегодно уходил ровно 1 млрд рублей (в валюте) на счета, которые в ГК все считали, как связанные с Якуниным. То, что с подрядами на десятки, а порой, и сотни миллиардов рублей, получаемых «1520» от РЖД не все «чисто» было очевидно и не специалистам. Ведь главным совладельцем «1520» являлся Андрей Крапивин, который вплоть до своей смерти в 2015 году занимал должность советником по банковским вопросам главы РЖД Владимира Якунина. После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей. Впрочем, он уже был не главным боссом, как отец. Таковыми стали другие совладельцы «1520» - Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Алексей Крапивин сейчас правая рука Игоря Ротенберга в ГК 1520. Еще недавно ГК владели Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Алексей Крапивин. Потом появились данные, что все они давали взятки Дмитрию Захарченко. Среди прочего подобные показания дал банкир Петр Чувилин. Правда, вот Крапивин из показаний выбыл. Итог- Маркелов в СИЗО, Ушерович-в международном розыске. Крапивин сошелся с Игорем Ротенбергом, который и получил контроль над 1520. А Крапивин стал уже его правой рукой.



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  • 10 | 26.08.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обыски,обыски, аресты....

Ничего же реально в России не меняется.

Арестовали верхушку руководства Красногорского района. Генерал- полковника МЧС Кириллова посадили под домашний арест, а бывшего главу, при котором расхищались дорогие реакриационные земли Подмосковья повысили до губернатора.



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  • 11 | 26.08.2019, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жутчайшая жисть. Просто, блять, жутчайшая. Куды, блять, котимся-то?!

Ээхх...



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  • 12 | 26.08.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
4 | 26.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.
_________
это ты своему Путину скажи. Кстати кто первым начал крепостное рабство в России отменять - Наполеон!!! Так вот они без тебя, - туземца, как нибудь разберутся, а мы с 1917 г не можем страну обустроить, - всё у нас не так!
____________
"всё у нас не так!"
Тяжёлый случай: всё у вас не так!
И к какому доктору вас отправить? Наверное, к мозговеду. В Базилевку - там всё у вас будет как надо.
__________
глядя на 5,5 млн га сожженного леса, на нищету народа в самой богатой стране мира и пр..недолго свихнуться.
а вам сочувствую, вас Базилевку не отправишь, невозможно лечить то, чего нет! ваше бла...бла не интересует....



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  • 13 | 26.08.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.08.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован

Обыски,обыски, аресты....
Ничего же реально в России не меняется.
Арестовали верхушку руководства Красногорского района. Генерал- полковника МЧС Кириллова посадили под домашний арест, а бывшего главу, при котором расхищались дорогие реакриационные земли Подмосковья повысили до губернатора.
_____
это вы о ВРИ0 Радие:!



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2

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  • 14 | 26.08.2019, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ сегодня в прогибе и банит тех, кто хочет указать на персональные недостатки управления страной башкир.
Так что приходится переходить на язык недомолвок.



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  • 15 | 26.08.2019, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.08.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
4 | 26.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.
_________
это ты своему Путину скажи. Кстати кто первым начал крепостное рабство в России отменять - Наполеон!!! Так вот они без тебя, - туземца, как нибудь разберутся, а мы с 1917 г не можем страну обустроить, - всё у нас не так!
____________
"всё у нас не так!"
Тяжёлый случай: всё у вас не так!
И к какому доктору вас отправить? Наверное, к мозговеду. В Базилевку - там всё у вас будет как надо.
__________
глядя на 5,5 млн га сожженного леса, на нищету народа в самой богатой стране мира и пр..недолго свихнуться.
а вам сочувствую, вас Базилевку не отправишь, невозможно лечить то, чего нет! ваше бла...бла не интересует....
_________________________
Глядя на пожары, выжигающие Грецию, Испанию, Португалию, Калифорнию и Австралию, на резко нищающую после "Революции Достоинства" богатейшую страну Украину, на богатые золотом, ураном, алмазами, прочими полезными ископаемыми страны Африки, Азии, Латинской Америки, где население голодает, потому что ему от этих богатств ничего не достаётся - всё грабится "цивилизованными демократическими" странами, обеспечивая им процветание и зависть тупых российских либерастов к уровню жизни в них, вполне можно и свихнуться - неужели всё это сделал Путин?
Так что я вам тоже сочувствую: Базилевка вам не поможет - "если человек идиот, то это надолго"! До конца жизни. Примите мои соболезнования.



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  • 16 | 26.08.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.08.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парижский ОМОН тоже надо идентифицировать.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ У них на спинах и на шлемах номера стоят! Очень Опытный



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  • 17 | 26.08.2019, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У них на спинах и на шлемах номера стоят! Очень Опытный

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Очень Отсталый ты не забыл где будет стоять у тебя номер? Ты помни про меня, ходи оглядывайся, не забывай про ПР в твоем 0- чке. До встречи дырявый



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  • 18 | 26.08.2019, 18:21 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8034 | Рейтинг: +2052,4
9 | 26.08.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В москве идет крупнейшая операция ФСБ РФ и СК РФ в рамках дела о хищении средств РЖД. Сейчас одновременно идет несколько десятков обысков. По их итогам произойдут задержания. Возбуждено дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества)...
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Все эти "крупнейшие операции" всего лишь внутривидовая борьба кремлёвского серпентария - номо-властикус, номо-бандитикус, номо-силовикус, преподносимая народу, как борьба с коррупцией.

Думаю, что это уже им не поможет-крах системы неизбежен и предопределён. Вопрос лишь во времени.



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