Вполне конкретное требование дошло до регионов

На акции протеста собралось более 400 человек. 25 августа в пензенском гайд-парке прошёл митинг "За смену власти". По оценкам организаторов, его посетили более 400 человек.Провели митинг члены реготделения КПРФ. Участники протестной акции заявили, что отказывают в доверии действующей власти и требуют провести честные выборы без фальсификаций в пользу партии власти. Сейчас, по мнению выступающих, с фальсификациями не борются, а "создают условия для прокручивания новых шулерских схем".Свои требования участники митинга поделили на две категории: политические и социальные. К политическим они отнесли соблюдение выборного законодательства, отмену муниципального фильтра, обязательные дебаты и возможность ручного пересчета голосов наблюдателями.В социальные требования участники митинга включили отмену пенсионной и мусорной реформы, снижение цен и налогов, создание единой муниципальной УК. Также участники митинга выступили за возвращение общественного транспорта в ведение городских властей и и широкое обсуждение проблемных тем с народом.— На митинге выступали кандидаты в депутаты городской Думы от КПРФ. Мы обсудили актуальные городские проблемы, связанные с ЖКХ, работой общественного транспорта. Также выступили с жёсткой критикой "Единой России". Лето — традиционно мёртвый политический сезон, многие в отпусках, на дачах, и собрать крупный митинг проблематично. Но 400 человек — это вполне хороший результат, — прокомментировал координатор "Левого фронта" в ПФО Сергей Падалкин.Выборы в Пензе и области пройдут 8 сентября. Основные выборы депутатов пройдут в Городскую думу Пензы, Собрания представителей Пензенского района, городов Заречный и Кузнецк, а также в комитеты и собрания всех 27 районов области. Довыборы назначены в девяти районах.