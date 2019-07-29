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Вполне конкретное требование дошло до регионов

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На акции протеста собралось более 400 человек. 25 августа в пензенском гайд-парке прошёл митинг "За смену власти". По оценкам организаторов, его посетили более 400 человек.

Вполне конкретное требование дошло до регионов


Провели митинг члены реготделения КПРФ. Участники протестной акции заявили, что отказывают в доверии действующей власти и требуют провести честные выборы без фальсификаций в пользу партии власти. Сейчас, по мнению выступающих, с фальсификациями не борются, а "создают условия для прокручивания новых шулерских схем".

Свои требования участники митинга поделили на две категории: политические и социальные. К политическим они отнесли соблюдение выборного законодательства, отмену муниципального фильтра, обязательные дебаты и возможность ручного пересчета голосов наблюдателями.

В социальные требования участники митинга включили отмену пенсионной и мусорной реформы, снижение цен и налогов, создание единой муниципальной УК. Также участники митинга выступили за возвращение общественного транспорта в ведение городских властей и и широкое обсуждение проблемных тем с народом.

— На митинге выступали кандидаты в депутаты городской Думы от КПРФ. Мы обсудили актуальные городские проблемы, связанные с ЖКХ, работой общественного транспорта. Также выступили с жёсткой критикой "Единой России". Лето — традиционно мёртвый политический сезон, многие в отпусках, на дачах, и собрать крупный митинг проблематично. Но 400 человек — это вполне хороший результат, — прокомментировал координатор "Левого фронта" в ПФО Сергей Падалкин.

Выборы в Пензе и области пройдут 8 сентября. Основные выборы депутатов пройдут в Городскую думу Пензы, Собрания представителей Пензенского района, городов Заречный и Кузнецк, а также в комитеты и собрания всех 27 районов области. Довыборы назначены в девяти районах.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.08.2019, 10:11 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +490,3
Коммунисты и чекисты одно целое.

Разбивка на ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР - это лишь меетод и способ по узурпации власти группой - Коммунисты и чекисты.

Олигархи, лишь их кошельки и работники.



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  • 2 | 26.08.2019, 10:28 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3775 | Рейтинг: -304,3
Вот это правильный митинг. Главным образом должны быть социальные требования, но и политические тоже.

ЖКХ, пенсии, зарплаты, транспорт, дороги, врачи, образование, экология, честные выборы - вот главные требования.



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  • 3 | 26.08.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-ому.
имеено КГБ исполняли функции злобных псов КПСС.
По серёдке 1970-ых в Магнитогорске студенты по приколу сходили в церковь и эта группа студентов была из института выгнана!



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  • 4 | 26.08.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2019, 10:11 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +490,1
Коммунисты и чекисты одно целое.

Разбивка на ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР - это лишь меетод и способ по узурпации власти группой - Коммунисты и чекисты.
________
а Путин это и не скрываает. Они неформально как отделы его администрации получают от него зарплату, а также освобождены от сбора подписей ине тратят деньги на на сбор подписей избирателей.



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  • 5 | 26.08.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране башкир не обнаруживается даже призраков мусорной реформы.
Трибунная камерная болтовня Врио и иже с ним и конские жировки жильцам.
Усе, шеф!



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  • 6 | 26.08.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Видно, пензюков как и впрочем башкир до печенок достал отрыв партии ЕР от истинных нужд и чаяний народа?



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  • # 7 | 26.08.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 26.08.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.08.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2019, 10:11 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +490,1
Коммунисты и чекисты одно целое.

Разбивка на ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР - это лишь меетод и способ по узурпации власти группой - Коммунисты и чекисты.
________
а Путин это и не скрываает. Они неформально как отделы его администрации получают от него зарплату, а также освобождены от сбора подписей ине тратят деньги на на сбор подписей избирателей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А гнилое "Яблоко" тоже с руки Путина кормится! Так чем Вы лучше вышеперечисленных? Очень Опытный



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  • 9 | 26.08.2019, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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А коммунисты из Башкирского отделения КПРФ спят летаргическим сном во главе со своим Кутлугужиным, пародией на человека! Очень Опытный



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  • 10 | 26.08.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин обсудит с врио главы Башкирии ситуацию в республике
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с врио главы Башкирии Радием Хабировым, чтобы провести первую «сверку часов» и обсудить положение дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Традиционное общение с регионами, тем более с временно исполняющими обязанности. Было уже время войти в курс дела. Настало время первой сверки часов — как обстоят дела в республике», — сказал Песков, говоря о будущей встрече.
Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии после ухода в отставку Рустэма Хамитова 11 октября прошлого года. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Путин перед выборами хочет показать свою поддержку кандидату от власти! Он так частенько делает! Но сейчас у Путина реальный рейтинг в районе 30%, так что особо ни на что не повлияет! Придётся делать фальсификацию итогов выборов, за разрешением на это видимо Хабиров и попёрся к Путину! Надо же заручится индульгенцией на случай, если поймают за руку! Очень Опытный



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  • 11 | 26.08.2019, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
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В Нижнем Тагиле хирурги массово увольняются потому что их никто не хочет слушать.
В стране башкир врачей тоже не слышат и они увольняются по тихому.
Им, из-за низкой подготовки некуда податься, а свердловских толковых хирургов любой регион встретит с хлебом и солью и ключами от квартиры.



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  • 12 | 26.08.2019, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может Путин посоветует Врио не дисредитироать российскую власть приемом на госслужбу судимых?
Идельбаева послали лесом, но в криминальном резерве остались еще бывшие премьеры и другие лидеры СБМ.



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  • 13 | 26.08.2019, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Эстония .
Зарплата врача, работающего на полную ставку составляет 2500€
Медсестры - 1240€.
Из России принимают без бюрократических проволочек, но при условии изучения ЭЯ на двухмесячных курсах и сдачи госэкзамена категории А2.
На практике к врачу прикрепляются 2 русскоговорящих медсестры.
По мере освоения обычаев и языка ставки медсестер снижаются до 1,7.
Ни один врач из России с 2000 года еще не вернулся на Родину.
Почему там не жить и работать, если вокруг культурные люди, хорошая инфраструктура, чистые воздух и вода и качественная еда?



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  • 14 | 26.08.2019, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.08.2019, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эстония .
Зарплата врача, работающего на полную ставку составляет 2500€
Медсестры - 1240€.
Из России принимают без бюрократических проволочек, но при условии изучения ЭЯ на двухмесячных курсах и сдачи госэкзамена категории А2.
На практике к врачу прикрепляются 2 русскоговорящих медсестры.
По мере освоения обычаев и языка ставки медсестер снижаются до 1,7.
Ни один врач из России с 2000 года еще не вернулся на Родину.
Почему там не жить и работать, если вокруг культурные люди, хорошая инфраструктура, чистые воздух и вода и качественная еда?
____
им хорошо. У них нефть, газ, алмазы, металлы, а у нас кроме сгоревших 5,5 млн га леса и Путина ничего нет!



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  • 15 | 26.08.2019, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня что то с логикой.
Не давно громили Минздрав за провал первичного звена медицины, а сегодня на встрече заявили, что в башкирской медицине все хорошо?
Кому бедному башкиру верить, если очередь в поликлинике к эндокринологу 17 дней?



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