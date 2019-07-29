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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Гадкие анонимы угрожают по телефону

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33200 | Комментарии: 27
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После участия в митинге в Москве житель Уфы начал получать угрозы. По словам уфимца, неизвестные рекомендовали не заниматься «глупыми вещами», чтобы «не испортить себе жизнь».

Гадкие анонимы угрожают по телефону


В редакцию ProUfu обратился житель Уфы Надир Кутушев, который, по его словам, недавно начал получать угрозы от неизвестных. По словам Кутушева, все началось после его участия в согласованном митинге в Москве 10 августа. Тогда он вышел на проспект Сахарова с двумя плакатами с политическими лозунгами.

Тогда же его начали фотографировать другие люди. Интерес проявили и сотрудники полиции, которые сфотографировали паспорт молодого человека и спросили, что он делает на московском митинге если он житель Уфы. Сам Кутушев оправдывает свои действия тем, что политическая ситуация в стране в последнее время сильно его беспокоит.

Приехав в Уфу, Кутушев принял участие в еще одной акции, на этот раз инициированной самостоятельно. 17 августа он устроил пикет на площади Ленина. К нему снова подошли полицейские, которые сфотографировали протестующего и записали его паспортные данные.

Спустя четыре дня Кутушеву с неизвестного номера позвонил мужчина, который спросил, зачем тот ездил в Москву. Он также попросил активиста «не заниматься глупыми вещами, чтобы не испортить себе жизнь». Все вопросы Кутушева мужчина проигнорировал и сбросил трубку. Перезвонить по этому номеру не получилось, так как он перестал быть доступным.

После этого Кутушев написал заявление в полицию, в котором попросил провести проверку по факту получения угроз.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 26.08.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу политическим заключенным.....
Да по большому счету все население страны, - это политические заключенные которым все отмерено: от прожиточного минимума , который меньше чем для нимецких военнопленным, до того , что полностью игнарируются права и свободы прописанные в Конституции.
Страна превращается в эдакий один большой лагерь...



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  • 2 | 26.08.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Гэбёшки запугивают. КУЙ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!



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6

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  • Гость
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  • 3 | 26.08.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.08.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65217 | Рейтинг: +12215,8
Гэбёшки запугивают. КУЙ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
______
подключите причинно-следственные связи? КГБ-эшникам зачем это нужно? Мотив есть только у одного человека, у Путина, а КГБэшники исполняют его волю.
Направь их деятельность на АО которые скрывают прибыль посредством вывода денег через оффшоры, - они их прижмут! Деньги останутся в РФ и будут работать на благо РФ, соответственно будут организованы рабочие мста.



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  • 4 | 26.08.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бросьте трепатся за КГБ.
В стране башкир есть кому угрожать анонимно, тем, кто не с ними.
Навскидку- это участковые из аулов, подментованные члены всех партий и религий, царебожники и казаки, националисты, члены федераций бокса и вольной борьбы.



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4

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  • 5 | 26.08.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.08.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65217 | Рейтинг: +12214,9

Гэбёшки запугивают. КУЙ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Настанет время, из всех щелей, на родине и за бугром, крыс выковыривать, гэбню полицаев оборотней кровопийцев, предателей народа. Никакой пощады. Сотни тысячь замученных, сломанных судеб из небытия призывают к ответу мразей.



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  • 6 | 26.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.08.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бросьте трепатся за КГБ.
В стране башкир есть кому угрожать анонимно, тем, кто не с ними.
Навскидку- это участковые из аулов, подментованные члены всех партий и религий, царебожники и казаки, националисты, члены федераций бокса и вольной борьбы.
_________________________
тут я с тобой прав.... но ГБ входит в эту же систему "ценностей", не вычеркивай их из списков
турк



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  • 7 | 26.08.2019, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
3,4 - подгорает, гэбёшки?



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  • 8 | 26.08.2019, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Российский корпоративный капитализм - потрясающее явление (просто почитайте, там бездны, одна история лучше другой):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2345614315494148
&id=100001368065606

Из комментов в тви:
До тех пор, пока "начальство" (в государственном, в коммерческом, в некоммерческом - во всех секторах) не поймёт, что сотрудникам надо платить нормальную зарплату, давать бонусы и благодарить не только устно, но и материально, нормальной жизни в РФ не будет.

Моя любимая история с Балтийского завода, когда один особо умный начальник принёс в цех чертеж "носовой части" и когда уже все было сделано, выяснилось, что две половинки не стыкуются ибо одинаковые, а не зеркальные.)

В тему недавно был на одном заводе на урале. Короче у них один огромный заказ,а из советских технологов остался один. Он попросил себе зп х2 и бытовку на заводе,с пенсии 3 бывших сотрудников и всё смогут, ему сказали *** и завод встал, он уволился

Вот так же и ракеты собирают. Только там советских технологов не осталось вообще - кто ещё не помер, давно уехали.

ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ

Давно работаю с ленточнопильными станками так ребята с МО как то сообщили,что не могли расточить шкивы диаметром 2.5 м,тк пенсионер-оператор карусельного станка запил-ждали 2 недели пока не очухается,все время цех стоял!



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  • 9 | 26.08.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Игорь Лебедев
21 августа в 18:46 ·
Производство в России, как оно есть
Выписал самые показательные комментарии.

"Работаю четвёртый год на небольшом заводе. В основном работаем на подряде. Суть работы: получили заказ на несколько сотен-тысяч вундервафель. Порезали — собрали — разобрали — нарисовали инструкции — отправили.

Не скажу, что предприятие процветает, но и не бедствует. Работа есть. Почти всегда можно взять сверхурочные. Иногда приходится работать больше положенного, чтобы выполнить план.

У нас было два адекватных фрезеровщика. Один из них ушёл на пенсию. Второго брать не стали. Второй фрезеровщик месяца два ходил и капал руководству на мозги: "Возьмите ещё одного фрезера…". Не брали. Даже вакансии не было. Не знаю почему. В итоге второй (и единственный!) фрезер ломает ногу в двух местах. Уходит на больничный. Предприятие встало. Не выполнили заказ в срок. Штраф — 3 лимона.
Похожая ситуация с проектировщиком. Пришёл работать молодой парень. Просто инженер от бога. Просил месяцев шесть поднять ему заработную плату. Если рабочие на сделке, то этот на окладе. Подработать возможности не было — уволился, так как двух детей просто нереально было тянуть на 25 000 рублей. Реально жалко, что уволился — отличный мужик был. В итоге ему на замену взяли какую-то девочку-студентку. Что ни проект — то косяк на косяке. Уволили в итоге. Но перед этим она умудрилась нарисовать то, что в нашей трёхмерной реальности никак не желало собираться. В результате предприятие две недели работало, чтобы воплотить в реальность то, что никак воплотить нельзя было. В итоге снова штраф за срыв сроков, склад, заваленный браком миллионов на пять-шесть.

Пришёл в отдел кадров, а они говорят, что указание сверху не оплачивать сверхурочные, поскольку наделали кучу брака. По моей вине что ли этот брак наделали? Написал заявление на увольнение."

____________________________________________________________
____

Вот простой пример:

Устраиваемся топ-менеджером средней руки в крупную сетевую компанию. Пусть будет должность типа руководитель дивизиона, ну к примеру, Поволжье.

У тебя есть 2 варианта действий:

1. Делать всё по науке. Анализ ситуации, разработка стратегии, тактики и оперативки. План внедрения, управление изменениями и прочая менеджерская шляпа.

В итоге через 3 месяца твой результат 0% изменения, пусть будет соотношения затрат к обороту. И тебе говорят "А иди ка ты мальчик на ***, ибо вон руководитель дивизиона Сибирь смог понизить это соотношение на целых 30% за месяц".

Можно, конечно, что-то подоказывать, мол, у меня в долгую и результат будет, но нужно время - а на *** тебя уже послали.

2. Я руководитель дивизиона Сибирь. Я *** положил на анализ ситуации и долгосрочные стратегии. Я посмотрел только мои бонусы. Ага, самый жирный бонус за снижение затрат к обороту. Так, школу я помню - нужно либо затраты снизить либо увеличить оборот. Ага, увеличить оборот - это гиморно, а вот снизить затраты это изи.

Значит так, вводим штрафы за каждый чих, снижаем бюджет на каждую точку на 50%, без анализа, вот тупо берем и снижаем - будут увольняться - это ж снижение бюджета на фот.

В итоге я снижаю соотношение на 30%, получаю пару мультов бонус, работаю так еще пару месяцев и сваливаю потому что понимаю что обычно через 3-6 месяцев прилетает обратка от сотворенной мною ***ни (рост текучки, снижение оборота, снижение лояльности и тд.)

А теперь самый главный вопрос. И в первом и во втором случаи топы быстро ушли, но первый с хреном, а второй с бабками. Ради чего топ должен тогда что-то грамотно делать в неграмотно построенной системе?

___________________________________________________________



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  • 10 | 26.08.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Катастрофическая предпродажная подготовка бизнеса -- общая проблема. Причем, в буржуинствах встречается чаще чем у нас (у нас производственный бизнес фиг продашь).
Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда поставщик какой-нибудь hi-tech штуки радостно продавался какому-нибудь монстру и все, через полгода уже все совсем не то.

А, вот, кочующие менеджеры с длительностью работы 3-8 месяцев -- бич, похоже, именно наш. Причем, в резюме, за счет таких миграций, у них набирается фантастический опыт. В реальности, опыт они набирают только один -- чутье на правильный момент сваливания..

___________________________________________________________

Большой питерский завод, турбинами занимается. Дано: 1. станочник универсал (Василий) 70-го уровня, работающий 5-2 и получающий около 40, управляет кучей станков в том числе уникальных, размером с трёх этажный дом.
2. Заготовка ротора турбины стоимостью овердо÷уя.
3. 1500 турбинных лопаток, из которых около 50 сделал я, тоже недешёвые штучки.
4. Задача ускориться!

Сюжет:
Василий отказывается работать 2-2. Нанимаются по аутсёрсингу ребята с зарплатой 100тыр/м.
Эти ребята портят посадочные места под 750 лопаток. Один из них умудряется %бнуться со станка (высота падения около 1,5 метра) и ломает руку и уходит на больняк.
Руководство завода требует бабки с фирмы приславших ребят, а наши ваших %уями машут и говорят с них требуйте.
Ребята пропадают в закате:)
А мы тем временем начинаем делать новые 750 турбинных лопаток в течении нескольких месяцев...
Подхожу к Василию и спрашиваю его мнение по этому поводу. Он улыбается и говорит, что не против был переработать, только ему про 100тыр никто и не говорил, а руководство пусть на%ер идёт:)

Пс: позже были санкции от америки и наш банк (через который бабки получаем) заблокировали, начались задержки зп и я ушёл на торпедный завод, где тоже было весело.

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У нас новый начальник опытного производства списал зуборезные станки в металлолом со словами "у нас тут приборостроение, а не машиностроение", и ходил довольный. Когда пришёл заказ на прибор с хитрыми шестерёнками, начал скакать и рвать на жопе волосы. Нашёлся парень - золотая голова, технолог ЧПУ, который сделал, остальные не брались. Так ему вместо премии - выговор, он видите ли на курсах повышения квалификации был, а криворукие операторы в это время станок поломали. Парень с обидой уволился, всё встало, заказ потерян, предприятию штраф, премий нет, все сосут. Менеджмент на 5+.

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на новом производстве в 2000х после запуска линии термопластавтоматов нужен был технолог по пластмассам. Таких людей после развала союза не готовили, то есть более 15 лет. Нужных людей обнаружилось 6 (шесть) человек во всем бывшем СНГ на работающих заводах, из них готовых были переезжать двое. Естественно, хотели и достойную зарплату в пару тысяч евро, и полную компенсацию расходов на переезд, т.е разница в цене квартиры, мебель, обстановка и т.д.

Начальство пошло на принцип и ... от производителя оборудования пришлось выписывать немца, инженера-руководителя. Он как европейский спец в командировке обходился в 14 тыс. евро в месяц, плюс жил в гостинице, возили всегда на служебной машине, и т.д.

Продолжалось это больше года, пока не подучили свою замену на скорую руку, потом от немца отказались, и начали работать сами

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2

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  • 11 | 26.08.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Работал на похожем заводе, несколько адекватных рабочих русских - кто работал и не пил особо, куча узбеков - которые жили и работали на заводе, один инженер, 4 секретаря у директора. Парень который работал на электроэррозионном станке и не понимал что делает совершенно, раз в два дня вызывали сторонних ремонтников, которым платили за каждый вызов. Заплатить инженеру больше - ни за что, взять реального специалиста, который ушел на пенсию на другом заводе и готов работать за те деньги что предлагают (ведь с пенсией это более менее нормально получалось) - нельзя, зачем нам пенсионер? Уволить парня начальника цеха, который последний месяц работал без выходных минимум 12 часов в день и выплатить ему 3000 рублей - мол остальное не докажешь, а на его место взять идиота, который не может заставить никого работать, не может обеспечить план, зато во всем согласен с директором...... Ну и для тех кто понимает - при поставках деталей на автоваз показатель качества ppm был равен 985000! Как итог - отказ от этого поставщика, никаких заказов, что сейчас не знаю

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я работаю наемным сотрудником в торговле. У нас сделали фишку с продажами определенных товаров, с их продажи идет процент в зарплату. Каждый месяц перечень этих определенных товаров меняется. Так сложилось, что в июне в этот перечень попали и так хорошо продаваемые товары. В предвкушении, радостно потирая ручки, я работала с каждым покупателем, уговаривая купить этот товар. По истечению июня пришло распоряжение руководства об отмене оплаты за продажи определенного товара (отменили не все, а только крупные товары с большой стоимостью, оставив в перечне товары по 20-30руб). Обосновали это тем, что товар и так хорошо продается и вообще невозможно посчитать, сколько его продали за месяц. Тем самым моя мотивационная часть зарплаты сократилась в 2 раза. Больше я ничего не уговариваю купить. От того, что я буду лезть вон из кожи, мне все равно больше не заплатят.

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работал долго в крупной госкорпорации. Почти два дня в неделю из пяти мы, обычные техработники, тратили на объяснения устно и письменно на всякие инциденты. Своему начальству непосредственно на планерке, потом своему начальству для отчета того перед вышестоящим начальством на двух других планерках, потом техаудиту, смежным подразделениям и т.п. и т.д. Нормально работать было тяжело. Даже незначительный косяк превращался в нещадное мозгоёбство, ибо все по вверх руководящей вертикали страшно тряслись за свои жопы друг перед другом. При этом от работы уклониться все ж нельзя, так что кошмар был перманентным

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Со мной сейчас работает товарищ, который пришёл с другого завода. И пришёл он с него не по своей воле - там начали задерживать зарплату. А почему? Тем заводом руководил старый мужик. Кто он - бывший коммунист-чиновник или бывший комсомолец или, может быть, бывший начальник - я не знаю, не уточнял. Но фокус вот в чём. Пока предприятием руководил он, старый мужик - всё было прекрасно. Но как только он отошёл от дел и передал свой руководящий пост своему сыну - вот тогда всё и началось. Причём началось не с задержек выплат, нет, ими закончилось. А вот началось именно с разного рода "оптимизаций", в том числе урезания зарплат ключевым сотрудникам.

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Работал в магазине бытовой техники, франчайзинг одной крупной сети, занимался гарантийными ремонтами, учредитель руководил через директора магазина в нашем городе, за три года было отстроено еще два магазина в соседних городах. Магазины в других городах подчинялись нашей конторе. Цены на технику были ниже чем у конкурентов. Планы продаж перевыполнялись. Гарантийные ремонты проводились в срок. Вроде все отлично. И тут с какого-то перепуга набирается штат молодых управленцев, садят их в районном центре за 400 км от торговых точек и они начинают руководить. Итог: назначение штрафов по любому поводу, переход всех продавцов с другие торговые сети, увольнение директоров, набор молоденьких мальчиков и девочек продавцов, закрытие двух магазинов за полтора года, Я уволился как только разорвали контракты ремонтниками частниками. Сказали, что неисправную технику будем возвращать поставщикам. Заходил как-то в гости, возврата неисправного товара нет, склады забиты бу-шной техникой, с возвратом всегда были сложности, это косяки юристов заключавших договора на поставку. В общем главное это нанять эффектных менеджеров и лояльных сотрудников.

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  • 12 | 26.08.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
Был у нас на работе сварщик, варил детали быстро и качественно. График был у него свободный, приехал, все сварил и уехал (мог даже в ночь выйти, если днем не удавалось). Главное, что по срокам сдачи всегда впереди был и проблем не было. Но тут начальство решило, что негоже ему по 120 тысяч в месяц зарабатывать и просто стало по 20-30 тысяч зажимать, без объяснений. А у него сделка была, цену за каждую деталь знал. Так что потерпел он еще месяца 3 и свалил. Говорит, если бы платили, то не ушел.

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А у нас на работе было еще веселее:

У компании дохоенища заказов - работой завалены на полгода вперед, людей реально не хватает.

И тут компанию хотят продать, и для повышения прибыльности сокращают 30% персонала - людей становится меньше, % прибыльности растет, а проектов становится даже больше - но это будут проблемы будущего владельца уже...

И... сделка по продаже срывается - покупать компанию не хотят. В итоге миллионные штрафы за срыв сроков, лихорадочная попытка вернуть опытный персонал и набрать новый, не опытный, раздутый фот (т.к. новенькие на зарплату стареньких не идут почему-то).

Эффективность!
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Не только менеджеры. В моей фирме хозяин такой. Самая крупная фирма в своей среде по нашему региону. При этом я один выполняю работу которую должны делать четверо, посменно. Программиста, который должен настроить программу, чтобы мог работать я один спокойно, дёргают на другие вещи, потому что у нас новые договора. Только проблема в том, что если я буду продолжать ничего не успевать, будут штрафы. Но он этого не понимает, ни попросить помощи сторонней фирмы, ни помощника мне, дорого же. У нас народ разбегается. Найду куда валить тоже уйду.

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У нас такой же треш.мТолько треш этот не с проектировщиками и не абы с кем, а с инженерами-технологами,которые криво пишут программы и косяки со всеми любимым отделом ОТК,который может принять деталь уже с явным косяком после фрезерки или токарки,но виноват будет заготовитель,который сделает черновую заготовку и в душе чаять не будет,что из нее пойдет дальше по какому либо чертежу.У ОТК всегда лапки к верху.Если они принимают деталь с косяком,когда на приемке явно проглядели,то ничего страшного,никто их не штрафует.Штрафуют,как я сказал,работягу-заготовщика,процентов на 10%,и эти деньги отдают ОТКашнику,который принимает такую деталь,только еще сверху 20% накидывают из фонда заработной платы,хз только за что?

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Долбоебы не понимают, что "незаменимые" и "труднозаменимые" вещи разные).
Ушел специалист, да, но есть с такой же квалификацией, но где нибудь в Сибири. Ты попробуй его найди, перемани, пообещай зарплату и т.д. А это, геморрой, расходы, нервы и т.д. Но нет же, нужно показать, что высококвалифицированный работник - "говно, челядь и звать его никак и вообще таких за забором очередь", ага)

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Сам щас на заводе работаю, началство реально откровенно тупит. Заказом запчастей занимается человек который ну вообще не шарит, при этом для него дурак ты со своими предложениями, а не он. В итоге как миниму 4ре дорогущих приспособления лежат у меня в тумбочке, ни разу непользованные ибо они на хер не нужны. И таких примеров куча. Увольняются люди с огромнейшим опытом, заместо них берутся ученики, которые не в зуб ногой, и всем похеру.

А еще недавно приезжали товарищи с программы "бережливое производство", не знаю гос проект это был или нет. Короче "умные" люди должны были нам помочь сэкономить бабосы и время на производстве. В итоге у нас в цехе нарисовали, ВНИМАНИЕ, полосы для разграничения "пешеходных зон" и "автотранспорта" (ну типа кары иногда заезжают).

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У нас на заводе есть новые станки чпу(иностранные естественно) к ним идут спец резцы с механическим креплением тв.сплава с покрытием...наше руководство решило в целях экономии подтачивать эти резцы, типа что б дольше в работе были, а то что в основном приличную скорость резания то самое покрытие и обеспечивает - они не понимают.

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Источник: https://pikabu.ru/…/pro_glupost_i_eshchyo_raz_glupost_68124…



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  • 13 | 26.08.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
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- Это действительно бзик прошитый у хорошей части и российских бизнесменов на подкорке: Заоптимизировать все насмерть. В одной из фирм с которыми я работаю сейчас как раз такая оптимизация. Цимес в том что перегрузили двух толковых менеджеров. Сначала ушла одна на вольные хлеба. Вторая продержалась пару месяцев и от радости двойной работы (и раньше.не маленькой) в конец опухла Пошла к начальству просить прибавку. Отказали. Уволилась. В офисе еще пяток менеджеров, но производством никто из них не занимается. Чем именно занимаются мне не.совсем.понятно. Все встало. Задержки, штрафы . Наняли еще двух менеджеров. Все стало еще хуже. Не по их даже вине. Просто с производством не знакомы , нет опыта и их никто не учил(помним в офисе уже было 5 менеджеров занимающихся неизвестно чем) в итоге запутали все еще больше. Следующий шаг наняли зам директора по развитию который должен типа оптимизировать работу. (Четвертого на моей памяти. Это ж не первая такая пертурбация на фирме) Побеседовал с ним и уже сам опух. Три предыдущих были хотя бы дельные ребята. (Почему у них не пошло отдельная песня) А этот... Решил начать со установщиков. (Это при проблемах с менеджментом и организацией производства! Единственное что шло нормально это работа установщиков) Двое тут же уволилась. Я , поскольку никак официально не оформлен, просто тактично послал его. В результате сейчас назревает еще и проблема с установщиками (Левон Тер-Григорян)

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Наблюдал несколько лет назад крах одного предприятия, которое работало с металлоконструкциями. Крах произошел из-за конфликта секретарши директора с сварщиком. Сварщик ушёл, секретарша осталась, качественно варить металл стало некому, быстро найти замену не смогли, попали на штрафы, как следствие - банкротство (Петр Шкуматов)

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Стоит добавить для всех структур ад под названием инвентаризация. Имеем декабрь простоя, все заняты бумажками ибо воровство никто не отменял. Плюс дикие праздничные каникулы (новый год, майские). И последнее, это утверждение финпланов на год в конце февраля! (Александр Нетай)

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Ну в общем это не только на производстве, это практически везде. Как только клиенты перестают жёстко ебать менеджеров, те расслабляются и начинают оптимизировать показатели. А так как из инструментов у них только снижение затрат, то результат соответствующий (Виктор Алексеев)

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Крупнная окологосударственная структура создала совместный фонд с китайцами. В команде был 1(один) аналитик с китайским языком и приличным опытом работы в самом Китае. Ну и зарплатой раза в два выше остальных аналитиков. Поменялся управляющий директор. Новый немедленно срезал зарплату аналитика - чё это ему так завысили. Тот даже возвращаться из командировки к этим китайцам не стал, на месте к ним переоформился.
За два года - ни одной сделки с китайцами согласовать не удалось - фонд под закрытие.

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Была в Питере типография. И была там агент по продажам. Армянка. И все армяне города Питера печатались там. Начало 2000-х. Агентскими у нее выходило 100-120 тыщ. То есть представляете сколько заказов она таскала. И в один прекрасный день дирехтур-владелец типографии почесал репу - А чой-то мы ей дох.. платим. Давай-ка посадим ее на оклад. 30 тыщ. (штука баксов тогда) Во! Поработали месяц, другой. А потом тетенька сказала - меня не устраивает - давайте процент или ухожу. А и вали - сказали ей. Повалила. А за ней естественно ВСЕ ее клиенты со всеми заказами (Семен Семенов)

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Был у меня хороший товарищ, владелец крупной компании по производству автохимии, долго бодались они с конкурентами ...компанию конкурентов удалось разорить и выкупить их бренд, и первое что делает это товарищ- увольняет всю свою команду манагеров, которая только что победила, и ....забирает всех из той, разоренной компании, начиная гонять их на всякие модные бизнес треннинги..разорить его этим сложно, убытки переживает, но логику поступка понять не могу до сих пор (Алексей Мадригин)

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"В бытность мою преподавателем на последнем месте работы я своим телом перекрывала 11 предметов (благо образование и общий кругозор позволяли). Пыталась повысить себе зарплату. Ушла после того, как обнаружила в отделе кадров документ с моей подделанной подписью, который гласил, что я прошу перевести себя на четверть ставки. На мое место взяли четверых" (Анна Станюкович, ФБ)

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За последние десять лет пять раз менял работу. Приходил на новые с иголочки предприятия, каждый раз думая, ну вот здесь уж точно до пенсии буду пахать. Ага. Все Титаники сразу берут курс на айсберг. Неизменно.

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  • 14 | 26.08.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65226 | Рейтинг: +12215,9
B cтyдeнчecтвe paбoтaлa в итaльянcкoй кoфeйнe бapиcтa. Пepвыe xoзяeвa кoфeйни, зaмeчaтeльныe люди, любившиe Итaлию и cyмeвшиe coздaть ee пoдлинный кycoчeк в cтoлицe - в cвoeй кoфeйнe, гдe вce былo итaльянcкoe - мecтo, интepьep, oбoи, мeбeль, кoфe, пocyдa, пacтa и пoвap - нacтoящий итaльянeц, yмeвший дьявoльcки вкycнo гoтoвить. Bce былo xopoшo. Нo люди чepeз гoд пpoдaли бизнec в cвязи c пepeeздoм в Итaлию нaвceгдa.

Тaк y нac пoявилacь втopaя пapa диpeктopoв - тoжe мyж и жeнa, бывшиe paбoтники cтoлoвoй-pecтopaнa пpи пpoфcoюзнoй гocтиницe, скoлoтившиe кoe-кaкoe cocтoяниe нa pyчныx cчeтax cтoлoвoй (a в тaкиx cтoлoвкax и pecтopaнчикax чacтo вcтpeчaютcя имeннo pyчныe cчeтa, кoтopыe инoгдa нe нyмepyютcя, пepeпиcывaютcя нaбeлo c yдaлeниeм блюд и нaпиткoв пocлe тoгo, кaк гocти pacплaтилиcь). Они вoзoмнили из ceбя pecтopaтopoв c бoльшoй бyквы Р и пpинялиcь зa дeлo: пepвым дeлoм yбpaли итaльянcкиe caлaты c пapмeзaнoм, пpoшyттo, aнчoycaми, кeдpoвыми opexaми, pyккoлoй, дopoгими cыpaми и дpyгими пpoдyктaми, пoтoмy чтo "oни дopoгиe" и в мeню пoявилиcь caлaты "Beceнний", "Стoличный" и eщe кaкиe-тo c кaпycтoй и яйцaми. Bмecтo пacт - мaкapoны пo-флoтcки, вмecтo кpeм-cyпoв - кypиный бyльoн, вoняющий гaлинoй блaнкoй, cтoлoвcкиe дeшeвыe cyпы и бopщи. Bмecтo тиpaмиcy, пaнa-кoты, кpeм-бpюллe и дpyгиx дecepтoв в xoлoдильничкe кpacoвaлиcь шapлoткa и cмeтaнник...

Нeт, я coвceм нe пpoтив бopщa и шapлoтки, нaшa кyxня oчeнь вкycнaя и имeeт мecтo быть. Нo кoгдa гocти ищyт имeннo итaльянcкий yгoлoк в cтoлицe, тo идyт ecть нe мaкapoны c фapшeм, a кapбoнapy, пить нe дeшeвый шмypдяк, a гoднoe итaльянcкoe винo. Тaк oт нac yшли вce гocти, кoтopыe пpиxoдили имeннo нa итaльянcкиe блюдa. Пoвap yшeл cpaзy, oткaзaлcя иcпoльзoвaть пoшexoнcкий cыp вмecтo пapмeзaнa, нe cмoг вынecти тoгo, чтo гoтoвить пpидeтcя нe из eгo любимыx пpoдyктoв, дa и зapплaтa eгo нe ycтpoилa. Гoтoвил мyж, жeнa зaнимaлacь зaкyпкaми и бyxгaлтepиeй. Пoлoвинa пepcoнaлa yвoлилacь caмa, тaк кaк oфициaнты дepжaлиcь зa cчeт xopoшиx чaeвыx, кoтopыe c peфopмoй и иcчeзнoвeниeм гocтeй cвeлиcь к нyлю. А нoвый кoнтингeнт - люди, пpиxoдившиe нa "бизнec-лaнч", кaк пpaвилo, чaeвыe нe ocтaвляют в cтoлoвкax.

Тeтю Сoню, yбopщицy, yвoлили, пoтoмy чтo "мы caми yбepeм", a eй плaтить нaдo. B итoгe былo yжe нe тaк чиcтo, пoтoмy чтo зacтaвляли yбиpaтьcя oфициaнтoк, тe нeoxoтнo пoмыли пapy paз тyaлeт и пoлы и paзбeжaлиcь. Мyзыкa cмeнилacь нa шaнcoн и paдиo-poк, людeй вce мeньшe, пepcoнaл, caмый cтoйкий, пocлe тoгo, кaк зп cтaлa мeньшe, a oбязaннocтeй бoльшe - дepжaлcя зa cчeт лeвaчecтвa, cooтвeтcтвeннo, кacca eщe мeньшe.

Шeф, caм xopoшo знaющий тoлк в лeвaчecтвe, тaк кaк caм нeдaвнo тaким зaнимaлcя, xopoшo пoнимaл, чтo именно дepжит пocлeдниx eгo paбoтникoв, и пытaлcя вcячecки yличить пoдчинeнныx, нo ни paзy eмy этo нe yдaлocь.

B peзyльтaтe кaфe пpoдepжaлocь нa плaвy пoлгoдa и зaкpылocь. Пoмeщeниe пpoдaли aнтиквapaм для caлoнa, a выpyчeнными дeньгaми oтдaли дoлги. Тaк зaкoнчилacь итaльянcкaя иcтopия oднoгo yгpoблeннoгo бизнeca.



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  • 15 | 26.08.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка.
В стране башкир такая же управленческая шняга.
Профессионализм и эффективность нулевые.
Комплексно продумать проблему практически никто не в состоянии.
Встречал владельца строительной фирмы, который не мог читать чертежи, не мог составить ППР, совершенно не знал финансирование и экономику. И таких в строительном секторе Башкирии сплошь и рядом.
Только тупая исполнительность в рамках бюджета и вероятности отката.
Особенно это заметно у монополистов.
Но даже у них впереди всех по бестолковости, клановости и ангажированности структуры Газпрома в регионе.



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  • 16 | 26.08.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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После переезда в Уфу искал работу, рассылал резюме, ездил на собеседование.
На львиную часть рассылок вообще не ответили, а собеседования были ориетированы не на выявление моего опыта, знаний и умений и др. сильных сторон, на то, чтобы завалить, унизить и оскорбить.
В том числе незнанием второго гос .языка.
Через три месяца плюнул и вернулся партнером в свою бывшую питерскую фирму.
Сегодня айти технологии позволяют жить на Урале, а делать проекты для Северо- Запада России.
На крышу, кусок рыбы на столе, месячное путешествие по миру и подарки племянникам хватает.
Даже без блата, членства в правящей партии, родоплеменных связей и знания БЯ!



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  • 17 | 26.08.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только что узнал, что деньги на капремонт жилья в стране башкир чиновники самовольно тратили на многократные ремонты фасадов домов на "красной линии".
А как били себя в грудь геры , мамой клялись , что ни одной копейки народных денег...
Прикормленное КСП РБ под суд ,как явных подельников, Афонина и пр. коммунальных мздоимцев.



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  • 18 | 26.08.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Кухарки гиперактивность - ура, понедельник, кругом люди, можно пошуметь! Прямо радостно за нашу тетку.



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  • # 19 | 26.08.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 26.08.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 му.

А ты видать с похмелья, да еще рядом коллеги шумно выплачивают показания.

Какая при такой ситуации активность по службе, кроме перехода на личности?



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