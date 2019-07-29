Гадкие анонимы угрожают по телефону

После участия в митинге в Москве житель Уфы начал получать угрозы. По словам уфимца, неизвестные рекомендовали не заниматься «глупыми вещами», чтобы «не испортить себе жизнь».В редакцию ProUfu обратился житель Уфы Надир Кутушев, который, по его словам, недавно начал получать угрозы от неизвестных. По словам Кутушева, все началось после его участия в согласованном митинге в Москве 10 августа. Тогда он вышел на проспект Сахарова с двумя плакатами с политическими лозунгами.Тогда же его начали фотографировать другие люди. Интерес проявили и сотрудники полиции, которые сфотографировали паспорт молодого человека и спросили, что он делает на московском митинге если он житель Уфы. Сам Кутушев оправдывает свои действия тем, что политическая ситуация в стране в последнее время сильно его беспокоит.Приехав в Уфу, Кутушев принял участие в еще одной акции, на этот раз инициированной самостоятельно. 17 августа он устроил пикет на площади Ленина. К нему снова подошли полицейские, которые сфотографировали протестующего и записали его паспортные данные.Спустя четыре дня Кутушеву с неизвестного номера позвонил мужчина, который спросил, зачем тот ездил в Москву. Он также попросил активиста «не заниматься глупыми вещами, чтобы не испортить себе жизнь». Все вопросы Кутушева мужчина проигнорировал и сбросил трубку. Перезвонить по этому номеру не получилось, так как он перестал быть доступным.После этого Кутушев написал заявление в полицию, в котором попросил провести проверку по факту получения угроз.