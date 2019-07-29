В редакцию ProUfu обратился житель Уфы Надир Кутушев, который, по его словам, недавно начал получать угрозы от неизвестных. По словам Кутушева, все началось после его участия в согласованном митинге в Москве 10 августа. Тогда он вышел на проспект Сахарова с двумя плакатами с политическими лозунгами.
Тогда же его начали фотографировать другие люди. Интерес проявили и сотрудники полиции, которые сфотографировали паспорт молодого человека и спросили, что он делает на московском митинге если он житель Уфы. Сам Кутушев оправдывает свои действия тем, что политическая ситуация в стране в последнее время сильно его беспокоит.
Приехав в Уфу, Кутушев принял участие в еще одной акции, на этот раз инициированной самостоятельно. 17 августа он устроил пикет на площади Ленина. К нему снова подошли полицейские, которые сфотографировали протестующего и записали его паспортные данные.
Спустя четыре дня Кутушеву с неизвестного номера позвонил мужчина, который спросил, зачем тот ездил в Москву. Он также попросил активиста «не заниматься глупыми вещами, чтобы не испортить себе жизнь». Все вопросы Кутушева мужчина проигнорировал и сбросил трубку. Перезвонить по этому номеру не получилось, так как он перестал быть доступным.
После этого Кутушев написал заявление в полицию, в котором попросил провести проверку по факту получения угроз.
ПроУфу
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Гадкие анонимы угрожают по телефону
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