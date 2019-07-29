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Обыкновенная проституция: «И за буйки не заплыть, и не утонуть»

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Башкирское отделение КПРФ, с трудом и не без репутационных потерь выплыв из череды предвыборных скандалов, по-прежнему рассчитывает, что его кандидат займет, минимум, второе место на предстоящих выборах главы республики. Коммунисты привлекают к участию в выборах на своей стороне неполитические протестные группы, одновременно дистанцируясь от демократических и либеральных движений. Внутрипартийная оппозиция пока приглушила свою критику руководства реготделения, оставив "разбор полетов" на послевыборный период.

Обыкновенная проституция: «И за буйки не заплыть, и не утонуть»


"НАШ КАНДИДАТ — БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ"

Скандалы в местном отделении КПРФ начались еще до официального начала предвыборной кампании, когда бюро рескома рекомендовало делегатам предстоящей региональной конференции выдвинуть кандидатом на пост главы республики первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Оппозиция заявляла, что бюро нарушило этим партийный устав и предлагала выдвинуть других кандидатов, в том числе, известных общественниц Диану Демидову и Рамилю Саитову, уфимских активистов компартии Альберта Рахматуллина, Рената Галина и Нурислама Усманова, и еще ряд персон. Но, в итоге, перед самой конференцией, прошедшей 12 июня, некое "совещание представителей парторганизаций" решило, что на голосование будет поставлена только одна кандидатура — Юнира Кутлугужина. Альтернативные кандидаты не были допущены в зал, где проходила конференция. После этого семеро активистов опротестовали в суде решение конференции. Иск не был принят судом, а одна из подписавших его, активистка Диана Демидова по требованию руководства рескома была лишена статуса помощника депутата Госсобрания — члена фракции КПРФ Лии Хафизовой.

Также в ходе кампании руководство местного отделения КПРФ вступило в конфликт с журналистами издания "Про Уфу", которые написали про двусмысленную позицию большинства партийной фракции в Госсобрании при обсуждении скандального закона об ужесточении правил проведения митингов. После этого бюро рескома КПРФ рекомендовало своим активистам воздержаться от сотрудничества с изданием "Про Уфу", как "занявшим на выборах главы республики ярко выраженную антикоммунистическую позицию". Члену фракции КПРФ в Госсобрании Дмитрию Чувилину бюро рескома предложило освободить от обязанностей помощника депутата главного редактора издания Рамиля Рахматова. Чувилин отказался выполнить эту рекомендацию, заявив, что не намерен увольнять помощника за высказанное мнение.

"ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ, НО ПРОТИВ НАВАЛЬНОГО"

По мере приближения даты выборов, коммунисты традиционно усиливают критику критику в адрес властей и своего постоянного оппонента — партии "Единая Россия". Так, показательным стал митинг, который провело местное отделение КПРФ в Уфе 17 августа.

— "Единая Россия" грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации, в которой сказано, что единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ, — заявил на митинге кандидат на пост главы республики от КПРФ Юнир Кутлугужин. — Мнение же народа в расчет не принимается, что выражается в фальсификациях на выборах всех уровней – от президента до сельского Совета. А для правящей партии власть создает на выборах немыслимые комфортные условия.

Говоря о коррупции в России, оратор вслед за Геннадием Зюгановым повторил, что "в стране произошло сращение криминала с высшими должностными лицами государства".

— Восемь миллиардов находят у полковника МВД, 12 миллиардов — у полковника ФСБ. Напрашивается вывод — ФСБ круче, чем МВД, даже по своим коррупционерам, — заметил Кутлугужин.

Завершая выступление, коммунистический кандидат сказал, что "победа КПРФ в Башкортостане будет исторически схожа с разгромом Колчака на Урале в годы Гражданской войны". "Именно с Урала пошла освобождать районы Сибири и Дальнего Востока Красная Армия и таким же образом КПРФ будет побеждать и в других субъектах Российской Федерации — мирным и законным путем", — заявил Кутлугужин, не заметив очевидного противоречия в своих сравнениях.

Еще один оратор, депутат фракции КПРФ в Госсобрании Дмитрий Чувилин также, видимо, увлекшись, заявил, что "если бы у нас была советская власть, то у нас бы не было проблем со строительством вредных производств", забыв, что именно при советской власти были построены и запущены десятки и сотни экологически опасных предприятий.

Критикуя действующую власть, организаторы митинга, вместе с тем, активно дистанцировались от демократических движений. Так, на митинге не предоставили слова стороннику партии "Яблоко", одному из старейших уфимских демократов Радику Рахматуллину, а также заставили удалиться с мероприятия активистов местного штаба Навального пришедших с плакатами в защиту арестованного в Москве участника протестных акций Егора Жукова.

— По сути, и Путин, и Навальный, и "Единая Россия" идентичны, — сказал Юнир Кутлугужин. Он заявил также, что "когда в мае 2012 года власти жестоко разогнали митинг на Болотной площади в Москве, то "лидеры "Левого фронта" были посажены в тюрьму, а Навальный отделался несколькими сутками ареста".

Одновременно коммунисты демонстрировали свою готовность сотрудничать с неполитическими протестными группами в республике. Так, первый секретарь Нефткамского горкома КПРФ Ильгам Галин привез делегацию горожан, протестующих против строительства комбината по утилизации опасных отходов в соседней Камбарке.

— Нас беспокоит, что планируется переработка и уничтожение отходов первого и второго класса опасности. Мы считаем, что при этом очень высок риск мгновенного заражения рек Кама, Камбарка, Буй, болот и родников, и отравления населения, — сказал, выступая, Галин и вслед за этим предоставил слово активно выступавшему против строительства комбината нефтекамскому общественнику Тагиру Кагарманову.

— Я не занимался до сих пор политикой, но! — она занялась нами, она пришла в наш дом в виде экологической катастрофы, — обратился к собравшимся общественник. — Я хочу отметить, что ни на Западе, ни в России нет безопасных технологий переработки таких опасных отходов, поэтому я предполагаю, что они просто тупо там будут их сваливать для хранения. И у нас нет доверия к так называемым ученым и чиновникам из "Росатома" потому, что мы помним радиационные аварии на "Маяке", в Чернобыле, множество других катастроф вплоть до недавнего взрыва ракеты "Буревестник".

Мы не хотим быть следующими в этой бесконечной череде опаснейших аварий. Мы закрыли в свое время АЭС в Агидели, мы и Камбарку закроем!

На митинге также присутствовали и выступили представители нескольких инициативных групп обманутых дольщиков из Уфы и близлежащих районов.

"ТАКТИКА КПРФ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ВЛАСТЬЮ"

— Я полагаю, что мы, как и раньше, имеем дело с нелинейной, более тонкой, но по-прежнему согласованной игрой коммунистов с властями, - считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Просто границы этой игры стали сейчас несколько шире, но они по-прежнему регулируются той же властью. На итоги предстоящих выборов возросшая острота выступлений коммунистических ораторов уже не повлияет — очень уж мало времени осталось до дня голосования. Но в этой игре я вижу и более долговременную тенденцию, проявляющуюся по всей стране — у власти есть желание опустить уровень влияния Навального и завести на эту площадку коммунистов, чтобы они стали на сцене уличной политики такими бледными заменителями активистов Навального. Эта установка совпадает и с желаниями самих коммунистов — они понимают, что если они этого не будут делать, то вообще уйдут в скором времени в политическое небытие. Поэтому они и действуют в таком коридоре — им нужно, образно выражаясь, "и за буйки не заплывать, и не утонуть".

— Радикализация выступлений коммунистов сложилась из двух факторов — традиционной уже ролевой игры КПРФ с властью перед выборами и попыткой увеличить собственный политический капитал, — отмечает политтехнолог Андрей Потылицын. — Но есть здесь и еще одна тенденция — коммунисты и, в целом, левые силы почувствовали увеличение запроса электората на их идеи и лозунги. И в условиях назревающего переформатирования политической системы в стране и обновления "партии власти" левые силы вновь претендуют на занятие минимум второго места в политическом пространстве. Они начинают "подбирать под себя" все, что упущено "Единой Россией", упущено партиями системной оппозиции — дряхлеющими "Справедливой Россией", ЛДПР. В самой же КПРФ отчетливо наметился тренд смены старого руководства, которое, возможно, произойдет перед следующими выборами в Госдуму.

Этот процесс, без сомнения, коснется и верхушки здешнего регионального отделения, которому противостоит довольно влиятельная внутрипартийная оппозиция. Последняя все громче настаивает на более внятной и менее компромиссной по отношению к власти тактике и стратегии, что и отражается в последних выступлениях коммунистов.

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 27.08.2019, 09:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3782 | Рейтинг: -304,2
По сути, и Путин, и Навальный, и "Единая Россия" идентичны,
_____________
Вот это правильно.

Коммунисты - единственная позитивная политическая сила. Идеи коммунизма верны и бессмертны.

Надо всем дружно голосовать за КПРФ, за свободу, равенство и братство. За порядок и сильную страну.



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  • 2 | 27.08.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирское отделение КПРФ, по-прежнему рассчитывает, что его кандидат займет, минимум, второе место на предстоящих выборах главы республики.
===========================
Это вот это чудо, с трудом говорящее на Русском языке , что характерезует его умстаенные способности, займет второе место?!!!



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  • 3 | 27.08.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Это вот это чудо, с трудом говорящее на Русском языке , что характерезует его умстаенные способности, займет второе место?!!!
__________________________
на Хруля глянь... с такими умственными способностями....тока в Базилевке 2 место, а 1е Кацу с его Карпини. был правда еще один кандидат на пьедестал _ Маратка Хуснейяров, но пропал где то. Юнг ты не в курсе где эта чуда окопалась?
турк



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  • 4 | 27.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три года в одиночной камере, Сибирь, пять побегов, снова арест, снова каторга, - свести бы настоящего коммуниста с сегодняшним коммунякой, задушил бы борец за народное счастье иуду голыми руками.



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  • 5 | 27.08.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.08.2019, 09:07 | Автор: xrul

Вот это правильно.

Коммунисты - единственная позитивная политическая сила. Идеи коммунизма верны и бессмертны.

Надо всем дружно голосовать за КПРФ, за свободу, равенство и братство. За порядок и сильную страну.
======================================================
Не смеши смешную Плиз ..ду !
Предав и Солгав не единожды ,плюнув на идеи коммунизма
члены КПРФ РБ , во главе с Ю Кутлугужиным не достойны
звания Коммунстов !
Это ярко выраженные ОППОРТУНИСТЫ и Приспособленцы !



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  • 6 | 27.08.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диана Демидова впоне справедливо отстранена. Она предлагала жителей г Сибая поделить на тех кого можно отравлять диоксидом серы и кого нельзя. 0на была против исполнения Конституции в части "Каждый имеет право на жизнь". Для реализации права граждан на жизнь, в соответствии с Конституцией, власть, а это ВРИ0 должен быларестовать акции БМСК, Учалинского ГОК, УГМК (владелец житель СШАИскандер Мазмудов), но он, в угоду их басновновных барышей, от ареста отказался. Тем самым поощрил отравление горожан Сибая и прилегающих населенных пунктов.
Компартия ничем не отличается от сводной ПЖиВ (ЕР, ЛДПР, КП РФ, СР и др.), т.е.схема её правления схожа со схемой управления банды. Один главарь и подданные. Та же самая аналогия сегодняшней страны.



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  • 7 | 27.08.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.08.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован

Башкирское отделение КПРФ, по-прежнему рассчитывает, что его кандидат займет, минимум, второе место на предстоящих выборах главы республики.
=========
Это вот это чудо, с трудом говорящее на Русском языке , что характеризует его умстаенные способности, займет второе место?!!!
=========
не нужно русофобствовать. Ваш намёк очень пошлый, - вы утверждаете что все русские тупые и за всю жизнь не могут освоить язык места пребывания. Это не так! Как только русские уезжают во многие страны они достаточно быстро осваивают язык стран пребывания. В США в их Силиконовой Долине много русских. На строительстве Большо́й адро́нный колла́йдера много русских. Ваши предки хотели убить изобретателя вертолёта Игоря Ивановича Сикорского в итоге его с огромнейшей выгодой для себя приютила Америка! И пободных историй масса!



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  • 8 | 27.08.2019, 12:34 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3782 | Рейтинг: -304,2
Предав и Солгав не единожды
__________
Это военная хитрость.



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  • 9 | 27.08.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 27.08.2019, 12:34 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3780 | Рейтинг: -304,4
Предав и Солгав не единожды
__________
Это военная хитрость.
_____________________________
в Базилевку однозначно!!
турк



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  • 10 | 27.08.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горби коммунисты они и есть горби.
Зюганов бровью не повел и пальцем не шевельнул, когда в ноябре прошлого года арестовали по надуманному делу 70 летнего профессора, доктора экономических наук, первого секретаря Лениградского горкома КП РФ и начальника штаба Грудинина В.А.Ефимова , высказывшего ряд замечаний кандидату власти Беглову.
Ренегаты, одним словом....



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  • 11 | 27.08.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саша Давыдов, как ему кажется, успешно исполняет роль руководителя парка культуры и отдыха с.Кушнаренково . На днях одним движением уволил охрану «своих» объектов. Но охранника Яппарова Фаниля оставил. Видать его сыну Ильдару известны криминальные грешки Шалавина, то бишь Давыдова по воровству досок в Михайловке. За это он был осужден, а следователь Яппаров постучал по клавишам компьютера, узнал все воровские дела директора и сказал: моего отца не тронь. Но шила в мешке не утаишь. Охранник Фаниль Гильванович, по совместительству член избиркома от КП РФ с решающим голосом, собиратель подписей для выдвижения кандидата в депутаты с/совета Шайнурова А.М.



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  • 12 | 27.08.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горби коммунисты они и есть горби.
Зюганов бровью не повел и пальцем не шевельнул, когда в ноябре прошлого года арестовали по надуманному делу 70 летнего профессора, доктора экономических наук, первого секретаря Лениградского горкома КП РФ и начальника штаба Грудинина В.А.Ефимова , высказывшего ряд замечаний кандидату власти Беглову.
Ренегаты, одним словом....
------------------------------------------------------
Как говорится, по пословице: мал золотник, так дорог. Мало деляшихся со своими мыслями, но все резко критикуют такую же казнократскую, шовинистическую партию КПРФ, с ее отделением под таким управлением, как Кутлугужин, и других якобы коммунистов, терпящих массу кутлугужиных.



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