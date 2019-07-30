Гробы пока не выдают: В Уфе в день выборов на 410 УИК избирателям проверят зрение и давление

На этом участке 8 сентября будут работать терапевт, окулист, дерматолог и невролог. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил член этого УИКа Денис Королев. По его словам, таким образом на участке пытаются повысить явку.Королёв пояснил, что координирует эту акцию ТИК Советского района, а инициатива исходила от администрации, однако от какой именно — районной или городской — он не уточнил.В ТИКе Советского района «Эху» заявили, что не знают ничего об этой акции. Председатель территориальной комиссии Винер Чинаев сказал, что у него информации о медосмотрах нет и предложил «уточнять подробности у самого блогера», имея в виду Дениса Королёва.В администрации Уфы не смогли прокомментировать ситуацию и попросили прислать письменный запрос.В приемной главврача 48 поликлиники Уфы «Эху» подтвердили, что врачи действительно будут работать на избирательных участках в день выбора, но на каких именно участках — говорить не стали. Там же добавили, что распоряжение об этом пришло «судя по всему из администрации».