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Гробы пока не выдают: В Уфе в день выборов на 410 УИК избирателям проверят зрение и давление

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На этом участке 8 сентября будут работать терапевт, окулист, дерматолог и невролог. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил член этого УИКа Денис Королев. По его словам, таким образом на участке пытаются повысить явку.

Гробы пока не выдают: В Уфе в день выборов на 410 УИК избирателям проверят зрение и давление


Королёв пояснил, что координирует эту акцию ТИК Советского района, а инициатива исходила от администрации, однако от какой именно — районной или городской — он не уточнил.

В ТИКе Советского района «Эху» заявили, что не знают ничего об этой акции. Председатель территориальной комиссии Винер Чинаев сказал, что у него информации о медосмотрах нет и предложил «уточнять подробности у самого блогера», имея в виду Дениса Королёва.

В администрации Уфы не смогли прокомментировать ситуацию и попросили прислать письменный запрос.

В приемной главврача 48 поликлиники Уфы «Эху» подтвердили, что врачи действительно будут работать на избирательных участках в день выбора, но на каких именно участках — говорить не стали. Там же добавили, что распоряжение об этом пришло «судя по всему из администрации».

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.08.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просто испортить бюллетень, другого выхода нет
неужели люди пойдут на приемы к врачам? просто позорная инициатива от
сов адм.



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  • 2 | 28.08.2019, 10:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
С первым в данной ситауции - согласна. Если уж есть нужда в этих специалистах в день голосования, а к врачам без какого-нить "пароля" в виде бумажки, что бюллетень взял - не подпустят, нужно портить бюллетень. Вот только избиратели 410-го УИКа - такие же ватаны, как и по всей стране. Да и - порча бюллетеня ничего не даст - в протоколе будут нужные, спущенные из ТИКа циферки.



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  • 3 | 28.08.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этом участке 8 сентября будут работать терапевт, окулист, дерматолог и невролог
============================
Почему не охватывают все слои населения?!
Врачи это для больных и присторелых, а для здоровых мужиков надо организовать выдачу "Избирательных 100 грамм" с огурчиком, для продвинутой молодежи,- стрептиз (можно из членов коммисии), для одиноких женщин ,- клуб знакомств (с мужчинами принявшими на грудь "Избирательные 100 грамм")
Чёта, как то с фантазией у них слабовато...



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  • 4 | 28.08.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а где тупая Хрулиная рожа с призывом помочь Совадмину обеспечить явку???
Хруль,ты чё там затихарился?
турк



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  • 5 | 28.08.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

2 | 28.08.2019, 10:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65241 | Рейтинг: +12214,5
С первым в данной ситауции - согласна. Если уж есть нужда в этих специалистах в день голосования, а к врачам без какого-нить "пароля" в виде бумажки, что бюллетень взял - не подпустят, нужно портить бюллетень. Вот только избиратели 410-го УИКа - такие же ватаны, как и по всей стране. Да и - порча бюллетеня ничего не даст - в протоколе будут нужные, спущенные из ТИКа циферки.

Точно, необходимо портить бюллетени, так как ни одного яшина среди кандидатов не наблюдается. Вот только как быть с умным голосованием?



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  • 6 | 28.08.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, ты предатель.
--------------------------
Я волком бы
............................ выгрыз предателей,
к полицаям........................................... почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...

-------------------

Хошь Дядю стёпу? Слабо, блять...

===================


А ишо;

!В самых первых боях

За Советскую Власть

Комсомольская Песня

В огне родилась!!!

И пошОл, ты ннаххх, турка. !"Варвара, тебя я презираю!"



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  • 7 | 28.08.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Точно, необходимо портить бюллетени, так как ни одного яшина среди кандидатов не наблюдается. Вот только как быть с умным голосованием?
___________________________________
1. Необходимо НЕ УЧАСТВОВАТЬ в этом преступлении - узурпации власти пуйлом и его приспешниками- то есть голосовать ногами - НЕ ХОДИТЬ!
2. Умное голосование сработать может ТОЛЬКО в Москве или в СПб(возможно еще в Е-бурге, Новосибирске), где активность горожан велика.
В Уфе - НЕватанов, активных сторонников людей ЧЕСТИ И СОВЕСТИ - ноль целых, ХЕР десятых! Б-стан - БОЛОТО!!!! Тут никогда не будет ничего снизу! Это не "страна башкир" - это страна РАБОВ и приспособленцев!



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  • 8 | 28.08.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Движение «Голос»: На выборах разных уровней в единый день голосования возможны фальсификации

Исключением, вероятно, не станет и Москва, прогнозируют в движении «Голос». Эксперты выпустили доклад, приуроченный к предстоящим выборам и итогам регистрации кандидатов.

Избирательная система России в этом году столкнулась с самыми серьёзными проблемами со времён протестов 2011-12 годов. Партии не смогли преодолеть кризис, их ценность резко снизилась, они вышли из доверия. Прежде всего, это касается Единой России, стоявшей за скандальными пенсионной и мусорной реформами. В этих условиях многие кандидаты отказались идти от партии власти, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос». Доля кандидатов по всей стране от Единой России сократилась на треть, ярче всего это проявилось в Москве, где все единороссы пошли на выборы в городскую думу самовыдвиженцами.

С другими партиями ситуация, впрочем, обстоит не лучше, отмечают в «Голосе». Конкуренция в ходе предвыборной кампании сменилась силовым воздействием на оппозицию. С учётом отказа в регистрации нескольким десяткам кандидатов в Москве и снятии ряда тех, кто был допущен к выборам, даже в столице возможны фальсификации, допускает соавтор доклада Станислав Андрейчук. Протестные настроения могут привести к тому же в других регионах, особенно тех, где проходит сразу несколько компаний разного уровня, отметил эксперт. Он отметил, что власть боится потерять контроль, поэтому стоит ждать ужесточения законодательства.



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  • 9 | 28.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.08.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________
эк тебя растащило, говорил же -не кури натощак и да, если болеешь язвенной болестью, то с утра тока 1 (ОДНА) ложка спирта с мёдом ,но никак не стакан... учи матчасть
турк



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  • 10 | 28.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.08.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65244 | Рейтинг: +12215,1
Точно, необходимо портить бюллетени, так как ни одного яшина среди кандидатов не наблюдается. Вот только как быть с умным голосованием?
___________________________________
1. Необходимо НЕ УЧАСТВОВАТЬ в этом преступлении - узурпации власти пуйлом и его приспешниками- то есть голосовать ногами - НЕ ХОДИТЬ!
2. Умное голосование сработать может ТОЛЬКО в Москве или в СПб(возможно еще в Е-бурге, Новосибирске), где активность горожан велика.
В Уфе - НЕватанов, активных сторонников людей ЧЕСТИ И СОВЕСТИ - ноль целых, ХЕР десятых! Б-стан - БОЛОТО!!!! Тут никогда не будет ничего снизу! Это не "страна башкир" - это страна РАБОВ и приспособленцев!
____________________
"людей ЧЕСТИ И СОВЕСТИ"
Огласи весь список людей "ЧЕСТИ И СОВЕСТИ" в твоём понимании!
Посмеёмся!



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  • 11 | 28.08.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Необходимо НЕ УЧАСТВОВАТЬ в этом преступлении - узурпации власти пуйлом и его приспешниками- то есть голосовать ногами - НЕ ХОДИТЬ!
2. Умное голосование сработать может ТОЛЬКО в Москве или в СПб(возможно еще в Е-бурге, Новосибирске), где активность горожан велика.
В Уфе - НЕватанов, активных сторонников людей ЧЕСТИ И СОВЕСТИ - ноль целых, ХЕР десятых! Б-стан - БОЛОТО!!!! Тут никогда не будет ничего снизу! Это не "страна башкир" - это страна РАБОВ и приспособленцев!

Согласен. Нужно идти по пути Британии - ликвидировать конституцию и объявить монархию. Лучше всего - абсолютную.



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  • 12 | 28.08.2019, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Денис Королёв
4 мин. ·
Позвонили из УИК. Сказали, что листовки о медосмотре рассклеивать не нужно. Будет ли он неизвестно: "Я не могу тебе сказать".



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  • 13 | 28.08.2019, 11:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Ольга Комлева
33 мин. ·
Сходила в школу. Наш класс расформировали.
На 17 классов 8 учителей. Не хотят учителя на 10-12 тыс. работать и футболку "Путин уходи" тоже носить не хотят.

Власти не могут обеспечить нормальную учебу детям и нормальную работу учителям.

Учителя будут проводить выборы скоро. Всегда учителя в ответе за выборы. Не понимаю я их логику.



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  • 14 | 28.08.2019, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Лилия Чанышева
3 ч.
Вчера на лекцию по наблюдению в штаб пришли бюджетники: учителя, воспитатели, представители ветеринарной службы и др. Пришли, потому что «подруга рекомендовала», «в интернете увидела», «на работе сказали». Некоторые сами не знали, на какое мероприятие и куда пришли.

Чтобы быть на одной волне, перед началом лекции рассказала про то, как власти незаконно не согласовывают митинги, арестовывают людей, сколько я отсидела, кто такой Навальный и почему его не показывают по телевизору, где можно найти его фильм «Он вам не Димон» (большинство, кстати, не смотрели) и другие ролики, как вступить в профсоюз «Альянс учителей». Среди присутствующих даже спор по зарплате учителей случился - так задела тема зарплат. Возможно даже они и пришли стать наблюдателями, потому что им денег не хватает (некоторые честно в этом признались).

Нам нечасто приходится общаться с не привычной для нас аудиторией, но если уж она сама к нам в штаб по чьей-то указке идёт, то мы будем только рады рассказать всю правду.

Бюджетники, приходите ещё, мы вас ждём! Денег не дадим, но кто в стране главный жулик и вор, расскажем.



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  • 15 | 28.08.2019, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
Ольга Комлева
1 ч. ·
В четверг в 19.00 в Штабе Навального в Уфе лекция по наблюдению на выборах.

Приходите. Пушкина, 109.
______________________________
Это уже завтра....



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  • 16 | 28.08.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
На днях позвонила знакомая... она пару лет уже на пенсии, но работала на УМПО(всю жизнь - со школы) старшей кладовщицей, на второй площадке, живет в инорсе, трое уже взрослых девочек - младшая в этом году школу закончила, вдова, муж - алкаш, но баба деревенская не понимала, что нужно гнать алкаша ссаными тряпками... оптимистка. И вот - радостно сообщает, что уволилась! На работе зае-бали строгостями, выплатами недостач(на складе болты-гайки) штрафами, все выходные выходила, а добавляли 500 р в месяц еще и попрекали... спросила у нее, а зарплата-то какая была? А она говорит 14 тысяч!!!!!!!!!!!
С сентября выходит на работу уже ближе к дому - не нужно тратить деньги и время на проезд - примерно за те же деньги и примерно на такую же работу - склад инструментальный.

НО! Ребята!!! Зарплата в 15 тысяч - это о чем?! За эти деньги пол-дня фрилансить можно б было кормящим матерям часа по 2-3 в день!!! В качестве подработки к детским пособиям, а не по 8 часов на материально ответственной должности!

Я чуть со стула не йобнулась!!!! Пенсия столько же....



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  • 17 | 28.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,5
ЦИФРА ДНЯ ОТ 28.08.19
18,6 млн россиян
Столько людей в России живут за чертой бедности. Это 12,7% от всего населения страны — и на 0,2% больше, чем год назад.
ИСТОЧНИК: РБК



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  • 18 | 28.08.2019, 12:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12832 | Рейтинг: -1938,3
В приемной главврача 48 поликлиники Уфы «Эху» подтвердили, что врачи действительно будут работать на избирательных участках в день выбора...
____________________________________________
Ну это нормально, присутствие врачей на массовых мероприятиях. ТОчнее - это должно быть нормой.
Зачастую, это не так.
И вообще, забавно наблюдать, как "стратеги" этого сайта, призывают игнорировать выборы, а сами трещат о них ежедневно.



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2

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  • Гость
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  • 19 | 28.08.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65252 | Рейтинг: +12214,1
ЦИФРА ДНЯ ОТ 28.08.19
18,6 млн россиян
Столько людей в России живут за чертой бедности. Это 12,7% от всего населения страны — и на 0,2% больше, чем год назад.
ИСТОЧНИК: РБК
_______________________
Так ты и такие же убогие, как ты, выбрали именно такую жизнь в 1991 году, закрепили свой выбор в 1993-м.
Чего теперь ноешь каждый день?
Суть капитализма именно в этом: снизить издержки любой деятельности до минимума, а суть издержек - заработная плата.
У кого ниже издержки, у того товар более конкурентоспособен. Или ты против конкуренции и свободного рынка?
Как объяснить тупым дурам азы экономики!



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  • 20 | 28.08.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И вообще, забавно наблюдать, как "стратеги" этого сайта, призывают игнорировать выборы, а сами трещат о них ежедневно.
__________________________
я понял почему меня тошнит - тебе ЗАБАВНО, как и Аринушкину и Ибатулину... народ вымирает ,а вы забавляетесь. Пляшете на костях и с самодовольной ухмылочкой - какой я крутой, ёрничаете на бедой народа.... что ж ЗАБАВЛЯЙТЕСЬ дальше
турк



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