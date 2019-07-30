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«О Рахимове и не только»;

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Изместьеву припаяли 12 тысяч евро компенсации

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Решение опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека, сообщает РБК. Суд признал, что условия содержания Изместьева в СИЗО с ноября 2007 по ноябрь 2011 года были бесчеловечными и унижающими достоинство, а решения о продлении ареста и пребывании Изместьева в СИЗО на время расследования дела выносились без оснований.

Изместьеву припаяли 12 тысяч евро компенсации


Кроме того, ЕСПЧ заявил, что в СИЗО было нарушено право Изместьева на частную жизнь, поскольку свидания с семьей проходили в комнате с видеонаблюдением. Суд также решил, что власти нарушили право бывшего сенатора на честный судебный процесс.

Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году. Его признали виновным в организации убийств директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, бывшего главного бухгалтера Башнефтехима Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова.

Кроме того, Изместьева обвинили в поджоге златоустовской типографии, где печатались материалы башкирской оппозиции в 2003 году, покушении на предпринимателя Юрия Бушева и сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова. Взрыв машины Урала Рахимова, в результате которого погибли двое охранников, следствие признало терактом

В 2017 году Игорь Изместьев обратился к Владимиру Путину с прошением о помиловании. С таким же прошением к Путину тогда обратилась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Комиссия по помилованиям одобрила прошение, однако затем изменила свое решение.

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.08.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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"... обвинили в поджоге златоустовской типографии..."

================

Был как-то в Златоусте. Ходил по лесу. И шо?!!! Уникальнейший станок тончайшей фольги выброшен зарастать грибами?!!! С-с-с-трелять, ннаххх...



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  • 2 | 28.08.2019, 09:41 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37873 | Рейтинг: +5484,5
Взрыв машины Урала Рахимова, в результате которого погибли двое охранников, следствие признало терактом......

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=
А знакомый следователь говорил, что эти жигули за три дня до взрыва стояли в гараже Уральчега на Коммунистической. Так-то вот!



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  • 3 | 28.08.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Изместьева отпустить, рахимовых посадить!!!



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  • 4 | 28.08.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТОВАРИЩИ!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!!! ДОЛОЙ БУРЖУЕВ!!!



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  • 5 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,6
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!!!
______________________________
Ты получил самый мерзкий гибрид советской власти и буржуйства - благодаря коммунистам-комсомольцам. Пуйло партбилет хранит, как зеницу ока. Да и остальные тоже...

КОММУНИСТЫ И ЕДИНОРОССЫ:

«ЕЩЕ РАЗ ВСЕ ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ»
На прошедшем недавно съезде «Единой России» глава её партийного руководства Грызлов Б.В. дал резкие характеристики каждой партии. КПРФ он охарактеризовал как партию, которая гордится «преступлениями» прошлого и хочет опять дорваться до власти, чтобы еще раз «всё отнять и поделить».
Но ведь члены самой «Единой России», кому сегодня за пятьдесят, почти сплошь являются бывшими членами КПСС. Даже более молодой, родившийся в 1965 г. Президент РФ МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, который является первым в избирательном списке кандидатов от «Единой России», вступил в КПСС во время учебы в Ленинградском университете и был членом КПСС до 1991 года.
И председатель партии «Единая Россия» ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ тоже был членом КПСС вплоть до августа 1991 года. Вступив в КПСС в Ленинградском университете, он, по его собственным словам, из партии «не выходил - КПСС прекратила существование, я взял партийный билет, карточку, положил в стол – там все и лежит». Так что же, Путин является верным коммунистом? Нет, он - легализовавшийся буржуй.
А вот список бывших членов КПСС, которые сегодня являются членами Высшего Совета партии «Единая Россия» - «знакомые все лица»:
- председатель Высшего совета «Единой России» ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, член КПСС до августа 1991 года. Был освобожденным секретарем партийной организации НПО «Энергия» в Ленинграде;
- сопредседатель Высшего совета «Единой России» ШАЙМИЕВ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ, Государственный Советник Республики Татарстан. В 1967 г. начал административную карьеру — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС. В 1983—1985 — секретарь Татарского обкома КПСС; в 1989 г. избран первым секретарём Татарского обкома КПСС; В августе 1991 года во время попытки государственного переворота Шаймиев поддержал ГКЧП. Награжден Орденом Ленина (1966 г.), Орденом Октябрьской Революции (1976), Орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.);
- сопредседатель Высшего совета «Единой России» ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ – бывший член КПСС, был секретарем Абаканского горкома КПСС;
- член Бюро Высшего совета «Единой России» ИШАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ – член КПСС до августа 1991 года;
- член Бюро Высшего совета «Единой России» МЕРКУШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, глава Республики Мордовия, - с 1977 г. — секретарь, с 1979 — второй секретарь и в 1982—1986 первый секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ. В 1986 избран первым секретарем Теньгушевского райкома КПСС. В 1990 избран вторым секретарем Мордовского рескома КП РСФСР;
- член Бюро Высшего совета «Единой России» МОРОЗОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ - бывший преподаватель научного коммунизма в Казанском ГУ. В 1985—1987 гг. — заместитель секретаря парткома университета, в 1987 – 1989 гг. — заведующий отделом Татарского обкома КПСС, в 1989 – 1992 гг. — сотрудник аппарата ЦК КПСС в Москве;
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  • 6 | 28.08.2019, 11:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,6
- член Бюро Высшего совета «Единой России» СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ – член КПСС с 1986 по 1991 гг. В 1982—1984 гг., работал заведующим отделом комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. С 1988 по 1990 — заместитель заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС;
- член Бюро Высшего совета «Единой России» ТУЛЕЕВ АМАН-ГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ, губернатор Кемеровской области. С 1985 по 1988 гг. был заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского областного комитета КПСС. В авг. 1991 г. готов был «подписаться под каждым словом» обращения ГКЧП. Но в 2005 г. Аман Тулеев вступил в партию «Единая Россия»;
- член Бюро Высшего совета «Единой России» ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, губернатор Краснодарского края. В 1986 г. избран первым секретарем Выселковского райкома комсомола, был непродолжительное время секретарем Краснодарского обкома КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» БОЧКАРЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, губернатор Пензенской области, - член КПСС до 1991 года;
- член Высшего совета «Единой России» ГРОМОВ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ, губернатор Московской области. Член КПСС до 1991 г. В 1989 был выдвинут в кандидаты на членство в ЦК КПСС, в 1990—1991 — член Политбюро ЦК Компартии Украины;
- член Высшего совета «Единой России» ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дважды Герой Советского Союза, Маршал авиации. О членстве в КПСС данных в Википедии нет, но из маршалов не был членом КПСС только маршал Шапошников. Имеет советские награды: 2 медали «золотая Звезда» Героя Советского Союза (1944 и 1945 гг.), 3 ордена Ленина (1944, 1967 и 1981 гг.), орден Октябрьской Революции (1988), 5 орденов Красного Знамени (1943,1944,1944, 1969,1973 гг.), орден Александра Невского (1944), 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (1943, 1985 гг.) орден Красной Звезды (1956), орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (1976);
- член Высшего совета «Единой России» КОРОЛЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, губернатор Липецкой области. Вышел из КПСС в августе 1991 г. Окончил Ростовскую высшую партийную школу. Занимал ряд партийных должностей: инструктор Долгоруковского райкома КПСС, заместитель председателя — секретарь партбюро колхоза «Путь к коммунизму». С 1985 г. — второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС, с 1987 г. — первый секретарь Добринского райкома КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» КУЛИК ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – член КПСС с 1960 по 1991;
- член Высшего совета «Единой России» ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ, вице-президент ОАО «Альфа-банк», Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР - член КПСС (до 1991 г.?).. Дважды Герой Советского Союза, имеет советские награды: 2 ордена Ленина, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени, орден Карла Маркса (ГДР, 1966 год) и др.;
- член Высшего совета «Единой России» МАМСУРОВ ТАЙМУРАЗ ДЗАМБЕКОВИЧ, глава Республики Северная Осетия – Алания. С 1978 года находился на комсомольской работе. В 1982 году был переведён в Москву, где работал инструктором отдела комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ. В 1983 году был избран первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. В 1986 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. По возвращении в республику работал инспектором Северо-Осетинского обкома КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, спикер Совета Федерации. В 1985 г. окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1972 по 1984 гг. занимала посты секретарей комсомольских организаций, в 1984—1986 — первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда;
- член Высшего совета «Единой России» НЕЕЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. С 1977—1986 гг. занимал посты секретарей комсомольских организаций, в 1986—1987 гг. был вторым секретарем Сургутского горкома КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» ПОЛЕЖАЕВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ, губернатор Омской области. В 1969 г. вступил в ряды КПСС. В 1986 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. В августе 1991 года вышел из КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» РАХИМОВ МУРТАЗА ГУБАЙДУЛЛОВИЧ, председатель Совета Благотворительного фонда «УРАЛ» Являлся членом КПСС с 1974 по август 1991. Вначале поддержал ГКЧП, но после подавления путча объявил о выходе из КПСС и поддержке Ельцина;
- член Высшего совета «Единой России» САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, губернатор Белгородской области. Поднимаясь по партийной лестнице, работал сначала в районных, а затем в областных партийных органах, в ЦК КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» САДОВНИЧИЙ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Все годы активно работал в КПСС, входил в парткомы мехмата и МГУ;
- член Высшего совета «Единой России» ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, - бывший член КПСС. Преподавал «Научный коммунизм» в Чувашском ГУ;
- член Высшего совета «Единой России» ФИЛИПЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, аудитор Счетной палаты Российской Федерации. В 1977 г. направлен на работу в Ханты-Мансийский окружной комитет КПСС. 1983 – 1988 гг. — работал в Березовском районе в качестве первого секретаря райкома КПСС. В это же время заочно заканчил Высшую партийную школу и в течение года работал вторым секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС;
- член Высшего совета «Единой России» ЧУБ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ. В 1980 – 1983 гг.— второй секретарь Пролетарского районного комитета КПСС Ростова-на-Дону. В 1985 – 1989 — первый секретарь Пролетарского районного комитета КПСС Ростова-на-Дону.

(Основной источник – Википедия)



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  • 7 | 28.08.2019, 12:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3785 | Рейтинг: -304,2
Это все предатели, а не коммунисты.

Зря штоле Сталин с такими разбирался.



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  • 8 | 28.08.2019, 12:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12832 | Рейтинг: -1938,3
Кухарка, не лень было столько фамилий озвучивать?
Правильно Хрул сказал, какие же это коммунисты? Ты сама-то считаешь их коммунистами.
Единственное, (глаз зацепился, потому что фамилия первая была, а так портянки твои не читал. А кто-нибудь читал?) это Собянин.
Собянин, на мой взгляд, толковый руководитель.
В Тюмени много хорошего сделал, теперь в Москве.



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  • 9 | 28.08.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собянин, на мой взгляд, толковый руководитель.
В Тюмени много хорошего сделал, теперь в Москве.
________________________
за чей ресурс? Твой и мой, а так же тех процентов нищих
турк



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  • 10 | 28.08.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 му


Именно за заслуги мэра Москвы перед Тюменью москвичи еженедельно выходят на "прогулки"



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  • 11 | 28.08.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех ПЕдРоссов без разбора в Сибирь на борьбу с лесными пожарами и лесоповал хотя бы лет на десять! Каждого! Очень Опытный



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  • 12 | 28.08.2019, 17:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12832 | Рейтинг: -1938,3
10 | 28.08.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

9 му


Именно за заслуги мэра Москвы перед Тюменью москвичи еженедельно выходят на "прогулки"
________________________________________
А также потому, что бюджет Москвы 2, 5 триллиона. рублей.



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  • 13 | 28.08.2019, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Скажи мне ,где лежит - сегодня на воровайке съезжу и сдам на металлолом!



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  • 14 | 28.08.2019, 22:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 28.08.2019, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Скажи мне ,где лежит - сегодня на воровайке съезжу и сдам на металлолом!
___
мразь, ваше благородие.



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