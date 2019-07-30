Изместьеву припаяли 12 тысяч евро компенсации

Решение опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека, сообщает РБК. Суд признал, что условия содержания Изместьева в СИЗО с ноября 2007 по ноябрь 2011 года были бесчеловечными и унижающими достоинство, а решения о продлении ареста и пребывании Изместьева в СИЗО на время расследования дела выносились без оснований.Кроме того, ЕСПЧ заявил, что в СИЗО было нарушено право Изместьева на частную жизнь, поскольку свидания с семьей проходили в комнате с видеонаблюдением. Суд также решил, что власти нарушили право бывшего сенатора на честный судебный процесс.Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году. Его признали виновным в организации убийств директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, бывшего главного бухгалтера Башнефтехима Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова.Кроме того, Изместьева обвинили в поджоге златоустовской типографии, где печатались материалы башкирской оппозиции в 2003 году, покушении на предпринимателя Юрия Бушева и сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова. Взрыв машины Урала Рахимова, в результате которого погибли двое охранников, следствие признало терактомВ 2017 году Игорь Изместьев обратился к Владимиру Путину с прошением о помиловании. С таким же прошением к Путину тогда обратилась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Комиссия по помилованиям одобрила прошение, однако затем изменила свое решение.