Пришло время скинуться дольщикам на квартиры

Марат Гареев – журналист. Из facebook. Я не согласен моими деньгами платить за косяки, головотяпство, инфантилизм и преступления других людей. Об этом я собирался написать еще утром, как только услышал во время трансляции оперативки в правительстве. Поначалу не поверил своим ушам, перемотал, снова послушал. И до самого вечера я ужасаюсь услышанному.Вообще это проблема, когда нам всем, подавляющему числу даже активных людей абсолютно неважно, как тратятся бюджетные деньги — их деньги, наши деньги. Потратили миллионы на говно-фонтан — проглотили, не задумываясь. Потратили несколько миллионов на реконструкцию никчемных гранитных трибун у горсовета — никто даже не задумался, зачем это надо было. И так миллионы за миллионами, десятки и сотни миллионов наших денег налогоплательщиков.Ах да, про сегодняшнее утро. Врио и будущий глава Башкирии подписал указ о создании некой структуры (фонда), которая будет решать проблемы дольщиков за счет бюджетных средств.— Фонд создаем. Как только создаем, начинаем его пичкать, насыщать бюджетным деньгами и направляем на строительство, — это цитата.Радий Фаритович Хабиров. Я не согласен моими деньгами платить за косяки, головотяпство, инфантилизм, преступления и пр. других людей. Когда во всем цивилизованном мире люди обычно свои риски оплачивают самостоятельно (или это делают страховые компании), у нас принято делить ответственность на всех. Когда кто-то, не все, но очень многие решили, что они хитрее всех, рискнули купить квартиры дешевле «в котле» и проиграли — я не согласен оплачивать их потери моими деньгами. И еще. Вам не кажется, что оплата коммерческих рисков частных дольщиков бюджетными средствами — это не совсем целевое использование? Мы правда живем в развитом цивилизованном обществе?Еще мне интересно, почему из активной части уфимского фейсбука никто и никогда не возмущается тем, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги, никто и никогда не возмущается тем, что их собственные деньги идут на всякую ерунду. Ребят, вам действительно на это плевать?В этой связи позволю себе вспомнить колонку, которую я написал полтора года назад, в которой рассказал о единственно верном решении проблем обманутых дольщиков и о том, как сделать, чтобы дольщики больше не обманывались. Нужно собрать их всех в одном месте и один раз громко и понятно всех разом послать подальше. И да — пора взрослеть.