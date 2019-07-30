Пришло время скинуться дольщикам на квартиры

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Обсуждаемое за месяц
Разговор ни о чем ...

Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – ...
  28.08.2019   22870    44

Грязная многоходовочка с ...

Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Башкирии, Лилия Рифгатовна ...
  28.08.2019   43421    24

Пришло время скинуться ...

Марат Гареев – журналист. Из facebook. Я не согласен моими деньгами платить за ...
  28.08.2019   33209    31

Изместьеву припаяли 12 ...

Решение опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека, сообщает ...
  28.08.2019   15317    14

Гробы пока не выдают: В ...

На этом участке 8 сентября будут работать терапевт, окулист, дерматолог и ...
  28.08.2019   20420    61

Последние публикации
Разговор ни о чем ...

Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – ...
  28.08.2019   42097    44

Грязная многоходовочка с ...

Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Башкирии, Лилия Рифгатовна ...
  28.08.2019   36069    24

Пришло время скинуться ...

Марат Гареев – журналист. Из facebook. Я не согласен моими деньгами платить за ...
  28.08.2019   26630    31

Изместьеву припаяли 12 ...

Решение опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека, сообщает ...
  28.08.2019   29776    14

Гробы пока не выдают: В ...

На этом участке 8 сентября будут работать терапевт, окулист, дерматолог и ...
  28.08.2019   24880    61

Обыкновенная ...

Башкирское отделение КПРФ, с трудом и не без репутационных потерь выплыв из ...
  27.08.2019   23009    17

Сверка часов ...

Президент РФ Владимир Путин сегодня планирует встретиться с врио главы Башкирии ...
  27.08.2019   20807    39

Банк «Восток»: Ничто не ...

Кандидат на должность главы Башкортостана Рафис Кадыров рассказал "Idel.Реалии" ...
  27.08.2019   38781    132

Все дни с алкоголем, а ...

В Башкортостане День знаний пройдет без алкоголя. В Башкортостане 2 сентября, в ...
  27.08.2019   20744    13

Гадкие анонимы угрожают ...

После участия в митинге в Москве житель Уфы начал получать угрозы. По словам ...
  26.08.2019   43335    53

Читаемое за месяц
Искандер Бахтияров, ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Людовик 15-ый ...
  30.07.2019   18427    32

«Есть Путин — есть ...

На фоне рекордного по жестокости разгона акции протеста в Москве против ...
  31.07.2019   29537    11

Со времен Муртазы: ...

Сегодня, 30 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях представил свое ...
  31.07.2019   21371    21

Подковерная суета в ...

Министр экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в ...
  31.07.2019   21225    9

Псевдо-оппозиционная Уфа ...

Андрей Иванов — обозреватель портала «Правда ПФО». Ох уж эта ...
  31.07.2019   24339    13

Архив публикаций
Август 2019 (115)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Пришло время скинуться дольщикам на квартиры

Оценили
0


Марат Гареев – журналист. Из facebook. Я не согласен моими деньгами платить за косяки, головотяпство, инфантилизм и преступления других людей. Об этом я собирался написать еще утром, как только услышал во время трансляции оперативки в правительстве. Поначалу не поверил своим ушам, перемотал, снова послушал. И до самого вечера я ужасаюсь услышанному.

Пришло время скинуться дольщикам на квартиры


Вообще это проблема, когда нам всем, подавляющему числу даже активных людей абсолютно неважно, как тратятся бюджетные деньги — их деньги, наши деньги. Потратили миллионы на говно-фонтан — проглотили, не задумываясь. Потратили несколько миллионов на реконструкцию никчемных гранитных трибун у горсовета — никто даже не задумался, зачем это надо было. И так миллионы за миллионами, десятки и сотни миллионов наших денег налогоплательщиков.

Ах да, про сегодняшнее утро. Врио и будущий глава Башкирии подписал указ о создании некой структуры (фонда), которая будет решать проблемы дольщиков за счет бюджетных средств.

— Фонд создаем. Как только создаем, начинаем его пичкать, насыщать бюджетным деньгами и направляем на строительство, — это цитата.

Радий Фаритович Хабиров. Я не согласен моими деньгами платить за косяки, головотяпство, инфантилизм, преступления и пр. других людей. Когда во всем цивилизованном мире люди обычно свои риски оплачивают самостоятельно (или это делают страховые компании), у нас принято делить ответственность на всех. Когда кто-то, не все, но очень многие решили, что они хитрее всех, рискнули купить квартиры дешевле «в котле» и проиграли — я не согласен оплачивать их потери моими деньгами. И еще. Вам не кажется, что оплата коммерческих рисков частных дольщиков бюджетными средствами — это не совсем целевое использование? Мы правда живем в развитом цивилизованном обществе?

Еще мне интересно, почему из активной части уфимского фейсбука никто и никогда не возмущается тем, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги, никто и никогда не возмущается тем, что их собственные деньги идут на всякую ерунду. Ребят, вам действительно на это плевать?

В этой связи позволю себе вспомнить колонку, которую я написал полтора года назад, в которой рассказал о единственно верном решении проблем обманутых дольщиков и о том, как сделать, чтобы дольщики больше не обманывались. Нужно собрать их всех в одном месте и один раз громко и понятно всех разом послать подальше. И да — пора взрослеть.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.08.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда качкаевский зять зарипов в микрорайоне Солнечный продал 4 воздушных этажа и двойные продажи, украв 2 млрд руб, в это время качкаев выправшивал у рахимова эти же 2 млрд бюджетных денег на достройку этого "Солнечного", то закомалдин - экс-министр МВД въезжал в очередную подаренную ему квартиру!!!!!, подаренную ему качкаевым, а затем ялаловым
Кто как не они должны солидарно ответить за беспредел с обманутыми дольщиками, когда они сами есть воры и виновники ситуации с обманутыми дольщиками в Уфе????!!!!!



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.08.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди покупая квартиры на стадии строительства, по сути играют в рулетку,- повезет они с "наваром," а если не повезет то это их проблема.
Играть в азартные игры с шулерами в лице застройшиков и повязанных с ними чиновников-коррупционеров, это пожалуйста, как говорится "риск благородное дело", но почему в случае проигрыша мы должны их финансировать?!
При таком раскладе в выигрыше остаются и дольшики и застройщики, а в проигрыше только не в чем неповинное население!!!
Давайте еще проигравшим в казино восполнять убытки!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 28.08.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
И не только дольщикам. Любителям скататься на уик=энд в Вену - тоже:

Башкирия субсидирует «Ютэйру» затраты на 180 млн рублей

Власти Башкирии планируют оказать авиакомпании «Ютэйр» господдержку в виде субсидирования затрат на выполнение рейсов из Уфы на сумму более 180 млн руб. в течение двух лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова. До конца 2020 года в бюджете Башкирии для перевозчика предусмотрены субсидии в размере 100 млн руб. Но в госкомтрансе уверены, что этой суммы недостаточно, и «будет обсуждаться дополнительное выделение еще 80 млн рублей», отметил глава ведомства.

В планах властей региона — создать на базе уфимского аэропорта хаб для обслуживания транзитных рейсов из Сибири в центральную часть России и южные регионы. Субсидии планируют выделять на конкретные рейсы перевозчика. По словам Тимура Мухаметьянова, их перечень будет объявлен позже.

Ранее глава госкомтранса сообщал, что «Ютэйр» получит субсидии на выполнение рейсов из Уфы в Вену (Австрия), программа которых запланирована на год.

«Ютэйр» является одним из крупных перевозчиков из Уфы с долей на рынке регулярных внутренних рейсов более 50%.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 28.08.2019, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
В реплаях у Гареева пишут о том, что там уже бизнес перекупов во всю шуршит - скупают у дольщиков за полцены или ниже их непостроенные квартиры - и сучат ножками - чтобы получить вот эти НАШИ деньги из бюджета!

Эльза Маулимшина Большинство из так называемых обманутых дольщиков таковыми не являются. Многие из этих дольщиков прекрасно осознавали риск, когда покупали жилье по заниженным ценам либо перекупили договора долевого участия у предыдущих дольщиков. Многие покупали эти квартиры по заниженным ценам как инвестиции, понимая, что когда-нибудь их долгострой достроят. В прошлом году общалась с дольщиками нескольких проблемных домов ОАО Госстрой. Сначала они жалуются как их кинул застройщик, что квартиры они ждут по 5 лет, что нужно помочь с достройкой и т.д. А когда прошу показать договор долевого участия, то их либо нет (вместо него договор инвестирования) либо эти дольщики купили по договору переуступки прав недостроенную квартиру 3-9 мес. назад по заниженной цене у первых дольщиков.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 28.08.2019, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
еще:

Дмитрий Николаев Профессиональные обманутые дольщики есть. Да. Друг про них рассказывал. Когда дольщиками занимался. Прикольные ребята.

Эльза Маулимшина Я встречала ещё и профессиональных расселенцев с аварийного жилья, которые по третьей квартире получали за ветхое жилье. Специально скупают квадраты в аварийном фонде и требуют расселения

Артур Бигнов
Эльза Маулимшина да, сталкивался с такими перекупами.
Допустим, они выкупают с громадным демпингом право требования 4-комнатной квартиры по цене 1-комнатной, прекрасно понимая, что объект пусть и проблемный, но когда-нибудь достроится. А потом, например, ещё пытаются стрясти с застройщика паркинг, в качестве «компенсации» за нарушение сроков сдачи.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 28.08.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"— Фонд создаем. Как только создаем, начинаем его пичкать, насыщать бюджетным деньгами и направляем на строительство, — это цитата."
_______
злыдни из svoboda в конце 1999 изгалялись:
Схема коррумпированного закона во всём мире одинакова:
а) создаётся какая то национальная проблема;
б) по эту национальную проблему создаётся нормативно-правовая база;
в) сссссоздаётся фонд пополняемый наполняемый из бюджета;
г) и частный фонд по его расходованию!!!

Это фишка Хусаинова + 3ули !!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.08.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.08.2019, 10:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65248 | Рейтинг: +12214,1
В реплаях у Гареева пишут о том, что там уже бизнес перекупов во всю шуршит - скупают у дольщиков за полцены или ниже их непостроенные квартиры - и сучат ножками - чтобы получить вот эти НАШИ деньги из бюджета!

Эльза Маулимшина Большинство из так называемых обманутых дольщиков таковыми не являются. Многие из этих дольщиков прекрасно осознавали риск, когда покупали жилье по заниженным ценам либо перекупили договора долевого участия у предыдущих дольщиков. Многие покупали эти квартиры по заниженным ценам как инвестиции, понимая, что когда-нибудь их долгострой достроят. В прошлом году общалась с дольщиками нескольких проблемных домов ОАО Госстрой. Сначала они жалуются как их кинул застройщик, что квартиры они ждут по 5 лет, что нужно помочь с достройкой и т.д. А когда прошу показать договор долевого участия, то их либо нет (вместо него договор инвестирования) либо эти дольщики купили по договору переуступки прав недостроенную квартиру 3-9 мес. назад по заниженной цене у первых дольщиков.
+++
Кухарка
это Гайсина + ВРИ0 с подвязавшимся Хусаиновым "крутят"!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.08.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ХЗ, я в экономике пномпень, но на тему "кинутых" размышлял давно...вот задача - покупаешь машину ,а через год тебя тормозят и её забирают, типа в угоне.Кто виноват и почему я теряю машину и деньги??? или вот еще - беру турпоездку , а на выходе = 0, оператор сбежал. кто мне должен вернуть материалку и моралку?
такая же хрень с квартирами. меня абсолютно не колышет кто будет достраивать,так же меня не колышет перекуп или нет. есть док - я вложился в квартиру, а строитель не выполнил своих обязательств... я отдал последние бабки, жить мне негде (не суть)... а вот судиться в наших судах с миллиардерами, имеющими админ ресурс - утопично. можно не дожить до справедливого решения..
Вопрос - а каков выход ? думаю ,что государство (не рассматриваю страховые компании -такие же обманщики) , имея под собой "длинные деньги" и самый мощный админ ресурс , обязано немедленно взять на себя все издержки на оплату мне (тебе) всех расходов. после этого государство разбирается с тем, кто не выполнил условия договора и взыскивает с него по полной....
наверняка утопия , но так справедливо
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.08.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новосибирск.
В прошлом году писал о ненужности прочнистов в российском строительном секторе.
Математик -прикладник , лауреат государственных премий за расчеты прочности космических кораблей и подводных лодок кандидат фмн 70 летний граф Игнатьев с крошечной пенсией прозябает в комнатке академического общежития, имеет приглашения от Боинга и Хендай, но ни одного приглашения от российских фирм.
Газпрому при сроительстве своей башни в Лахте выгоднее было отдать расчеты прочности амерской фирме.
Он же сказал, что в России не знает математиков, могущих просчитать прочность Крымского моста?
Обрушилась не стена министра Абызова, обрушилась вся строительная отрасль Росиии.
Обвал жилого здания МО РФ не принес кардинальных изменений в российское корумпированное тяп- ляп строительство.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 28.08.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мотивируй минуса
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 28.08.2019, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
мотивируй минуса
_______________________
Почему я должна финансировать ТВОИ риски? Ты покупаешь машину с перебитыми номерами у сомнительного продавца, турпоездку подешёвке у сомнительного тур-оператора или предбанкротчика, квартиру в долёвке - ХЗ, когда будет построенной с учетом санкций и схлопывания кредитного рынка, пуйлономики в целом, но дешевле, чем те, которые построены УЖЕ или на вторичке - а отвечать по твоим рискам буду я?! СХУ_ЯЛИ?!
Может вам еще и деньги от Мавроди вернуть за счет бюджета?

То есть авантюристы будут иметь преимущества перед теми, кто осторожен и бдителен, но тратит больше, оценивая свои риски и не кидаясь на халяву?! А ху-ху не хо-хо?! Ну и кто из нас БЫДЛОООО?!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 28.08.2019, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
Долевое строительство - это покупка шкуры неубитого медведя. И должно быть вообще запрещено по закону.
Пусть берут кредиты, строят и продают по факту сдачи госприемки. Как это делается во всем мире.

Долевое строительство за рубежом тоже существует, но имеет целый ряд существенных отличий от его российской модели. О том, почему в других странах так мало обманутых дольщиков и как все устроено, эксперты рассказали сайту "РИА Недвижимость".

подробно:
https://realty.ria.ru/20181022/1531179437.html



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.08.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему я должна финансировать ТВОИ риски? Ты покупаешь машину с перебитыми номерами у сомнительного продавца, турпоездку подешёвке у сомнительного тур-оператора или предбанкротчика, квартиру в долёвке -
____________________
ответ не верен... конечный бенефициар -государство, вот оно и должно взыскивать , а ты тут при чём?
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 28.08.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1.07.2019 ситуация действительно законодательно изменилась в целях ликвидации явления -обманутые дольщики по "ЭСКРОУ", то есть будущий собственник квартиры уплачивает по договору свои деньги, которые хранятся уже не у застройщика, а в банке, и только после сдачи в эксплуатацию и передачи квартиры по передаточному акту, застройщик получит деньги от банка.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 28.08.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 28.08.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1.07.2019 ситуация действительно законодательно изменилась в целях ликвидации явления -обманутые дольщики по "ЭСКРОУ"
________________________
плюсанул... но к банкам доверия ровно стока же, как и к страховым. повторюсь - конечный бенефициар - ГОСУДАРСТВО, правда к нему тож доверия = 0, но я пишу про ГОСУДАРСТВО , а не РэФию
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 28.08.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я против трат бюджетных средств на помощь обманутым дольщикам! У меня другие виды на трату этих средств! Почему за мой счёт кто-то должен получить квартиру? Давшие разрешения чиновники должны сидеть рядом с мошенником! Я давно, ещё лет пять назад, на Горобзоре, турк должен помнить, предлагал внести изменения в УК: мошенник сидит до тех пор, пока не рассчитается с обманутыми им! Хоть пожизненно! Тогда не станет мотива обманывать, так как не сможешь воспользоваться умыкнутым! Конечно сначала будут обманывать, думая что не попадутся, но после нескольких громких процессов все поймут! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 28.08.2019, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я давно, ещё лет пять назад, на Горобзоре, турк должен помнить, предлагал внести изменения в УК: мошенник сидит до тех пор, пока не рассчитается с обманутыми им! Хоть пожизненно! Тогда не станет мотива обманывать, так как не сможешь воспользоваться умыкнутым!
___________________________
подтверждаю ,я это помню и не оспариваю и именно об этом и пишу, но великий экономист Кухарка с этим не согласна, и с пенсионкой она была не согласна
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 28.08.2019, 20:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12832 | Рейтинг: -1938,3
Я давно, ещё лет пять назад, на Горобзоре, турк должен помнить, предлагал внести изменения в УК: мошенник сидит до тех пор, пока не рассчитается с обманутыми им! Хоть пожизненно!
____________________________________
Ха. Очень Опытный, либерасты никогда не введут против себя такой закон.
Иначе зачем им во власть так рваться, кроме как припасть к корыту?
А ты предлагаешь корыто от их морд отодвинуть.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 28.08.2019, 21:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 28.08.2019, 20:08 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12830 | Рейтинг: -1938,2
Я давно, ещё лет пять назад, на Горобзоре, турк должен помнить, предлагал внести изменения в УК: мошенник сидит до тех пор, пока не рассчитается с обманутыми им! Хоть пожизненно!
____________________________________
Ха. Очень Опытный, либерасты никогда не введут против себя такой закон.
Иначе зачем им во власть так рваться, кроме как припасть к корыту?
А ты предлагаешь корыто от их морд отодвинуть.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я просто показал, что есть довольно действенные способы борьбы с мошенниками, а то что не примут - это понятно! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 28.08.2019, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.08.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я против трат бюджетных средств на помощь обманутым дольщикам! У меня другие виды на трату этих средств! Почему за мой счёт кто-то должен получить квартиру? Давшие разрешения чиновники должны сидеть рядом с мошенником! Я давно, ещё лет пять назад, на Горобзоре, турк должен помнить, предлагал внести изменения в УК: мошенник сидит до тех пор, пока не рассчитается с обманутыми им! Хоть пожизненно! Тогда не станет мотива обманывать, так как не сможешь воспользоваться умыкнутым! Конечно сначала будут обманывать, думая что не попадутся, но после нескольких громких процессов все поймут! Очень Опытный
____
ну вы загнули!
Путин как бывший большевик против революций!



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com