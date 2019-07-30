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Грязная многоходовочка с фейковой Чанышевой

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Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Башкирии, Лилия Рифгатовна Чанышева значится как выбывший после регистрации кандидат.

Грязная многоходовочка с фейковой Чанышевой


В Горизбиркоме «Эху» пояснили, что Чанышева сама попросила аннулировать ее регистрацию и написала заявление об этом. Причиной такого решения, как говорят в избирательной комиссии города, Чанышева назвала семейные обстоятельства.

Адвокат Лилия Чанышева баллотировалась в 8 избирательном округе. О ее выдвижении стало известно после того, как в этом же округе выдвинулась координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Кроме того, в 8 округе на пост депутата Горсовета баллотировалась Эльвира Чанышева.

После отказа в регистрации координатору штаба Алексея Навального, Эльвире Чанышевой также было отказано, а адвокат Лилия Чанышева стала зарегистрированным кандидатом.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 28.08.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И вот после этого бардака, кто то еще думае идти на эти "выборы"?!
И вообще, отменив графу против всех, меня по существу лишили право голоса. На любом голосовании, в той же думе, голосуют: «за», «против», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», что, по сути, и есть «против всех».
А посему, пошли нахрен эти путиноиды со своими выборами!
Я в этой трагикомедии принимать участия не буду, тем более что результат этих «выборов» известен!!!!
Честь имею!!!



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9

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 28.08.2019, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37873 | Рейтинг: +5484,5
Всё-таки надо было разрешить Вовану прыгать без парашюта!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 28.08.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ничего не будет хорошего. Вы, блять, суки, вижжали за капитализьм?!

Я фсех друзей растерял. Фсе, сволочи, стали спекулянтами. Фарца, блять.



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5

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  • Гость
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  • 4 | 28.08.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Отчего люди не летают? … Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?"

--------------------

Товарищ Островский, "Гроза". (Катерина, если умные).



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3

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  • Эксперт
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  • 5 | 28.08.2019, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
Люди, совершавшие подлость в отношении координатора штаба Навального Лилии Чагышевой - а их много, кроме этих двух однофамилиц - и судьи, и избиркомовки, и "экмперты", и циковсксие, и Срадий - прекрасно осознавали, что совершают не только подлость, но и преступление.

Даже, если никогда не наступит для них расплата и вообще эти люди в остальном(ну кроме СРАдия) проживут честную жизнь - это преступление и подлость останется навсегда на их совести и они будут его скрывать от своих детей.



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4

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  • Гость
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  • 6 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну,прошла бы мадам Чанышева ,а что дальше ? Что вы все за неё ж..у рвете ? обыкновенная амбициозная девица ,которая играет в политика



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2

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  • Гость
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  • 7 | 28.08.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну,прошла бы мадам Чанышева ,а что дальше ? Что вы все за неё ж..у рвете ? обыкновенная амбициозная девица ,которая играет в политика
_______________________
разговор не о Чанышевой , как политике. не надо передергивать. могу понять если по тупости своей ты так пишешь, но сдается мне, что ты бот проплаченный...
сетаки надеюсь на лучшее , надеюсь, что ты не бот, а просто тупой,поэтому и пытаюсь тебе разъяснить - разговор о подлости, как отдельных людей ,так и всей вертикали в целом
турк



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1

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  • 8 | 28.08.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.08.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован

И вот после этого бардака, кто то еще думае идти на эти "выборы"?!
И вообще, отменив графу против всех, меня по существу лишили право голоса. На любом голосовании, в той же думе, голосуют: «за», «против», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», что, по сути, и есть «против всех».
А посему, пошли нахрен эти путиноиды со своими выборами!
Я в этой трагикомедии принимать участия не буду, тем более что результат этих «выборов» известен!!!!
Честь имею!!!
_____
это 0бман, чести он не имеет!!!
Человек имеющий честь обращается в прокуратуру с требованием восстановить его нарушенное право! 0н это не сделал! 0н бесчестен, к тому же хочет вас обмануть!!!
Ну прям как Путин, в какие только рясы не рядится!!!



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1

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  • 9 | 28.08.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован

ну,прошла бы мадам Чанышева, а что дальше? Что вы все за неё ж..у рвете ? обыкновенная амбициозная девица, которая играет в политика
____
мнение необходимо аргументировать. жду ваших обоснований.
слыхали: Собака лает караван топает?!
ыщё, почему свободу граждан на волеизъявление вы мерзко именуете "... рвёте"! У вас нет поп мании?!



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  • 10 | 28.08.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.08.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну,прошла бы мадам Чанышева ,а что дальше ? Что вы все за неё ж..у рвете ? обыкновенная амбициозная девица ,которая играет в политика
_______________________
разговор не о Чанышевой , как политике. не надо передергивать. могу понять если по тупости своей ты так пишешь, но сдается мне, что ты бот проплаченный...
сетаки надеюсь на лучшее , надеюсь, что ты не бот, а просто тупой,поэтому и пытаюсь тебе разъяснить - разговор о подлости, как отдельных людей ,так и всей вертикали в целом
турк
_____________________
Разъясните, что такое ПОДЛОСТЬ в политике?
И что такое "честная" политика?
Можешь диссертацию на это тему состряпать: как-никак "честная политика" - новое слово в науке.
"Политика есть искусство возможного", - сказал Отто Бисмарк, человек весьма неглупый. О "честной политике" и "подлости" в политике он что-то ничего не сказал.
"Смысл выражения: политика (если это эффективная политика) имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного (реального), — это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.".
Так что перестаньте витать в облаках и спуститесь на грешную землю.



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2

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  • 11 | 28.08.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разъясните, что такое ПОДЛОСТЬ в политике?
И что такое "честная" политика?
Можешь диссертацию на это тему состряпать: как-никак "честная политика" - новое слово в науке.
"Политика есть искусство возможного", - сказал Отто Бисмарк, человек весьма неглупый. О "честной политике" и "подлости" в политике он что-то ничего не сказал.
_____________________
Бисмарк? как и любой чел имеет тока своё сугубо личное мнение, а мы вправе его принимать либо нет
ПОДЛОСТЬ в политике на вскидку - 1. Использование полит деятельности в своих сугубо личных меркантильных целях, за счет вымирания остальных 2. использование грязных технологий для узурпации власти во вред государству 3. Насилие над инакомыслящими, ведущее к тирании

играю в преф, сильно отвлекаться некогда, думаю, что еще как минимум с 10 пунктов можно найти
турк



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4

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  • Гость
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  • 12 | 28.08.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.08.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разъясните, что такое ПОДЛОСТЬ в политике?
И что такое "честная" политика?
Можешь диссертацию на это тему состряпать: как-никак "честная политика" - новое слово в науке.
"Политика есть искусство возможного", - сказал Отто Бисмарк, человек весьма неглупый. О "честной политике" и "подлости" в политике он что-то ничего не сказал.
_____________________
Бисмарк? как и любой чел имеет тока своё сугубо личное мнение, а мы вправе его принимать либо нет
ПОДЛОСТЬ в политике на вскидку - 1. Использование полит деятельности в своих сугубо личных меркантильных целях, за счет вымирания остальных 2. использование грязных технологий для узурпации власти во вред государству 3. Насилие над инакомыслящими, ведущее к тирании

играю в преф, сильно отвлекаться некогда, думаю, что еще как минимум с 10 пунктов можно найти
турк
__________________
Да, ты как и любой человек тоже имеешь право на личное мнение. Имей!
Я тоже имею, поэтому скажу тебе: ты написал чушь!
Играй лучше в преф - в нём ты, наверное, разбираешься лучше, чем в политике.



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  • 13 | 28.08.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Честная политика это Пётр Великий, Наполеон, Сталин, в США, Ли Куан Ю, русский генерал Маннергейм, Пиночет,..



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  • 14 | 28.08.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, ты как и любой человек тоже имеешь право на личное мнение. Имей!
Я тоже имею, поэтому скажу тебе: ты написал чушь!
Играй лучше в преф - в нём ты, наверное, разбираешься лучше, чем в политике.
______________________________
ага ага.. смотри как категориями заговорил ..- ты написал чушь... да да - чушь, но я при этом 1. ничем не оскорбил Бисмарка 2. по твоем запросу дал обоснование своему мнению , на которое ты ответил 1. оскорблением 2. ничем необоснованным посылом на куй
так кто тут ТУПОЙ?, кто тут не разбирается в политике?
турк



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  • 15 | 28.08.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 28.08.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, ты как и любой человек тоже имеешь право на личное мнение. Имей!
Я тоже имею, поэтому скажу тебе: ты написал чушь!
Играй лучше в преф - в нём ты, наверное, разбираешься лучше, чем в политике.
______________________________
ага ага.. смотри как категориями заговорил ..- ты написал чушь... да да - чушь, но я при этом 1. ничем не оскорбил Бисмарка 2. по твоем запросу дал обоснование своему мнению , на которое ты ответил 1. оскорблением 2. ничем необоснованным посылом на куй
так кто тут ТУПОЙ?, кто тут не разбирается в политике?
турк
________________________
"ничем необоснованным посылом на куй"
Давай приведи это место, где я тебя послал?
Не надо твои собственные мечты выдавать за мои слова.
А чушь она и есть чушь - что тут поделаешь!
Думай иногда, когда пишешь!



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  • 16 | 28.08.2019, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрю в рядах "против всех" в стране башкир прибавление?


Против всех с 1996 года.



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1

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  • 17 | 28.08.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай приведи это место, где я тебя послал?
Не надо твои собственные мечты выдавать за мои слова.
_______________________________

Играй лучше в преф - в нём ты, наверное, разбираешься лучше, чем в политике.
______________________________
РЯ- ВЕЛИКИЙ язык, кто разбирается. допустим послать накуй можно так- я тебя услышал ,ну или так - идите Вас пожалуйста на...
игнор собеседника - лучший посыл... чуть попроще если указываешь собеседнику направление куда идти. ты указал мне направление...
это ликбез для цитирующих Бисмарка
турк



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  • 18 | 28.08.2019, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не прийти на выборы - хорошо или плохо?
Прийти - хорошо или плохо ?
Придти проголосовать против всех- хорошо или плохо?
Может написать Х...Вам - это будет правильнее?



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  • 19 | 28.08.2019, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 му

Гадилову пиши ,не пиши, ему все пох.

Над ним не закапает.

Поставленная надежной крышей задача по протокольным цифрам будет выполнена им при любом раскладе и любой ценой.

В том числе откровенной ложью и и липованием.



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  • 20 | 28.08.2019, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.08.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай приведи это место, где я тебя послал?
Не надо твои собственные мечты выдавать за мои слова.
_______________________________

Играй лучше в преф - в нём ты, наверное, разбираешься лучше, чем в политике.
______________________________
РЯ- ВЕЛИКИЙ язык, кто разбирается. допустим послать накуй можно так- я тебя услышал ,ну или так - идите Вас пожалуйста на...
игнор собеседника - лучший посыл... чуть попроще если указываешь собеседнику направление куда идти. ты указал мне направление...
это ликбез для цитирующих Бисмарка
турк
_________________________
Я тебе указал направление, куда идти?
Лично я не указывал, но ты и так знаешь это направление - оно для тебя привычное.
Так иди этим направлением и не оглядывайся, а то превратишься в соляной столп.
Почему всех дураков зовём мы турками?



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