Грязная многоходовочка с фейковой Чанышевой

Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Башкирии, Лилия Рифгатовна Чанышева значится как выбывший после регистрации кандидат.В Горизбиркоме «Эху» пояснили, что Чанышева сама попросила аннулировать ее регистрацию и написала заявление об этом. Причиной такого решения, как говорят в избирательной комиссии города, Чанышева назвала семейные обстоятельства.Адвокат Лилия Чанышева баллотировалась в 8 избирательном округе. О ее выдвижении стало известно после того, как в этом же округе выдвинулась координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Кроме того, в 8 округе на пост депутата Горсовета баллотировалась Эльвира Чанышева.После отказа в регистрации координатору штаба Алексея Навального, Эльвире Чанышевой также было отказано, а адвокат Лилия Чанышева стала зарегистрированным кандидатом.