Рамиля Саитова: Государственный статус татарского в Башкортостане — это объявление войны населению

Рамиля Саитова не смогла стать официальным кандидатом на должность главы Башкортостана. Однако "Idel.Реалии" предоставили возможность и ей рассказать о видении ситуации в Башкортостане.Рамиля Саитова родилась в июле 1966 года в Баймакском районе республики, живет в Уфе, окончила Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности "юриспруденция". Она работает на ИП Наилю Сабитову. Активистка известна участием в башкирском национальном движении, а также в поддержках выступлений инициативных групп противников строительства завода "Кроношпан".Ранее "Idel.Реалии" публиковали интервью с кандидатами на должность главы Башкортостана Рафисом Кадыровым и Владимиром Барабашем. Мы также обнародовали тезисы Айрата Дильмухаметова.Отметим, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров отказался от интервью, сославшись на плотный график.— Почему вас не допустили до выборов?— Тут два ответа: во-первых, выборами фактически руководит действующий врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. И он не допускает реальных конкурентов. То есть я оказалась в реальной конкуренции к нему. Он этой конкуренции боится, поэтому мне отказано в допуске к выборам. Это первый вопрос. Второй вопрос: Хабиров как фактический организатор выборов попрал все законы и сам допустил грубейшие нарушения в порядке собственно регистрации кандидатов. А проверить и установить эти нарушения имеют право только зарегистрированные кандидаты. Если меня зарегистрируют кандидатом, я сразу получаю право на проверку законности его собственной регистрации. Понимаете, да? Право на проверку и подачу иска в суд.Вот у нас избирательное законодательство так хитро устроено, что проверить законность выдвижения и регистрации и прочих выборных процедур в отношении кандидатов на должность главы Республики Башкортостан, на это уполномочен только иной зарегистрированный кандидат. Никто другой из сторонних лиц такими полномочиями не обладает. Ну кроме, например, ЦИК РБ и других надзорных органов.Таким образом, имеется два основания для отказа: сначала был запущен первый механизм отказа, то есть с целью не допустить реального конкурента действующему врио главы РБ до выборов и затем уже добавился второй механизм: скрыть недобросовестную подготовку документов для регистрации врио главы республики и нарушения, связанные с его регистрацией. Я потом поясню, какие нарушения.— Получается, те, кого допустили, реальными конкурентами врио главы РБ не являются?— В моем понимании не являются. Это подтверждается тем фактом, что самый серьезный барьер, фактически непреодолимый для независимых кандидатов — это так называемый муниципальный фильтр. То есть для того, чтобы быть зарегистрированным, необходимо предоставить 454 подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидата. Это, например, депутаты сельских советов, районных советов...Ну в основном, сельских, потому что они наиболее многочисленны. Представьте себе, депутаты живут в деревнях. Лето, отпуска... Обязательное условие — нотариальное засвидетельствование подписи-поддержки. То есть вот этих депутатов нужно еще вывести куда-то в район, где имеется нотариус. И так 454 раза и за 20 дней. То есть 20 дней был срок сбора подписей. И плюс, вы сами понимаете, поскольку председатель ЦИК РБ назначен Хабировым (это его бывшая сослуживица), то соответственно, представьте себе процент брака. Ведь она же там сидит и отбраковывает, какие подписи правильные, а какие — нет. Неправильными могут признать подпись за отсутствием одной цифры или одной запятой, там еще чего-то. Могут просто без основания, потому что ходи доказывай, ведь суд же тоже их.Суды тоже находятся под влиянием действующей власти. Поэтому это абсолютный произвол. Но даже при этом восемь кандидатов зарегистрировано, то есть подписи-поддержки ЦИК РБ признал соответствующими закону. В реальности этих подписей нет. То есть в реальности есть списки, в которых указаны персональные данные кандидата. Кто-то из депутатов пытался начать собирать, не получилось. Даже тем, кто начал собирать, им всем добавили несуществующие подписи, сведения о депутатах, которые якобы поставили свои подписи. То есть 8 кандидатов зарегистрированы, они являются лояльными к власти и фактически могут быть признаны спойлерами. Почему? Потому что им помогли пройти этот муниципальный фильтр. Даже не пройти, а подделать. Совершить этот подлог. Этот подлог совершен данными кандидатами вместе с членами ЦИК РБ. ЦИК РБ, как я понимаю, предоставил им вот эти вот данные о депутатах. Их даже собрать невозможно. Это персональные данные.Видимо, они взяли их персональные данные из государственной автоматизированный системы "Выборы". Это то, на основании чего проводятся выборы. Там есть все персональные данные депутатов, избирателей. Им оттуда, как я понимаю, извлекли персональные данные муниципальных депутатов, кандидаты вот это все внесли в списки и подали списки вместо реальных листов поддержки. И вот эту махинацию могу раскрыть только я, если я буду зарегистрирована кандидатом.Сейчас у меня суд не принимает иски о том, что нет подписей. О подлоге я заявила в Генпрокуратуру РФ, в приемную президента Путина, вот я сейчас нахожусь в Москве в связи с этими вопросами. Но у них-то сроки проверки — месяц. Потом они начинают друг другу перенаправлять. Выборы за это время пройдут. И где гарантия, что они проверят, вы же понимаете, что все находится под действующей властью. Вот такая ситуация у нас на выборах. И даже Хабиров со всем его административным ресурсом...Во-первых, это очень сложно собрать почти 500 подписей, заверив их нотариально. Во-вторых, они не рассчитывают на то, что будет проверка. Потому что даже надзорные органы все находятся под ними — под действующей властью. А независимый кандидат, который единственный имеет право потребовать проверки, не проходит, потому что у него нет этих подписей. Он не может собрать. Вот там вот такой порочный круг. Но при этом у меня было чуть ли не три недели, когда между тем, как мне отказали в регистрации, я судилась.В эти три недели у меня были уполномоченные члены ЦИК с правом совещательного голоса. И вместе с ними мы требовали проверки листов поддержки, нам отказали. Второго члена ЦИК просто отказались даже допускать в помещение ЦИК, хотя он по закону являлся членом ЦИК. Там безудержные махинации. Абсолютно наглая махинация!— Давайте из проблем выборных, перейдем к проблемам жизни в РБ. Вы удовлетворены тем, как государственный статусбашкирского отражен в реальной жизни?— Нет.— Почему?— Ну он должен быть как минимум равноправным с русским языком. Что такое два государственных языка? Формулировки конституций и РФ, и РБ — два государственных языка на территории РБ. Все, из этого следует полное равноправие. Никаких иных оговорок нет. Где это полное равноправие?— А в чем заключается отсутствие равноправия?— Начиная с государственных органов. Равноправие начинается именно там, где государство имеет наибольший контроль и возможности. Где двуязычие госорганов? Где двуязычие чиновников? Где двуязычие документооборота? Государственного и муниципального... Это все идет параллельно — государственное и муниципальное. Где тут двуязычие? Его нет. Где обучение равное на русском и башкирском языках? Где обязательный башкирский язык наряду с обязательным русским? Где ЕГЭ на башкирском языке?— Давайте продолжим тему госязыков. Как вы относитесь к тому, что госязыком РБ наряду с русским и башкирским мог бы стать и татарский?— Это исключено.— Почему?— У татар есть Татарстан.— Ну, у русских тоже есть другие регионы, где госязыком является русский. Но это не мешает ему быть в РБ государственным.— В политике есть такое правило. Останавливаемся на достигнутом. Вопросы войны и мира как разрешаются? Был мирный договор. И он есть и он будет всегда. Его никто не нарушает. Тот, кто нарушил, объявил войну.— Вы не считаете, что треть населения в таком случае...— Если вы мне звоните в интересах татарского народа, вы можете позвонить в РТ.— Нет, я звоню, чтобы понять, какие у вас взгляды и как вы смотрите на проблемы в Башкортостане. А это тоже проблема в этой республике.— Проблемы татарского языка в Башкортостане нет.— А проблема башкирского языка есть?— Аналогично мирному договору, у нас есть Конституция, согласно которой есть два государственных языка. Каждый, кто нарушает Конституцию, объявляет войну населению. Вы согласны со мной?— Я не могу говорить о том, согласен или не согласен. Я слушаю вашу точку зрения и буду отражать ее на бумаге.— Зачем сейчас дестабилизировать ситуацию — объявлять войну населению? Зачем сейчас пересматривать Конституцию? Нам нужно добиться того, чтобы она исполнялась. О чем вы говорите? О чем вы говорите вообще?— Я вас спрашиваю вашу точку зрения для того, чтобы понять и отразить на бумаге, чтобы ваш избиратель потенциальный мог точно знать, как вы относитесь к той или иной проблеме.— Дело в том, что вы мне не даете договорить и все.— Я вас слушаю, говорите!— Насколько я понимаю, спорить с журналистом — это же не задача моя и ваша. Наш спор — это не наша задача.— Я с вами не спорю, я пытаюсь понять вашу точку зрения.— Ну вы мне не даете сказать, я начинаю говорить, а вы мне опять говорите, что вы со мной не спорите.— Пожалуйста, говорите.— Третий государственный язык — это фактическое объявление войны населению, потому что это пересмотр Конституции РБ, пересмотр Конституции РФ. Зачем сейчас это делать? Итакобстановка нестабильная. Конституция — это тот же самый мирный договор. Это договор взаимного существования и взаимного согласия в обществе. Поэтому когда ситуация нестабильна, мы держимся за мирный договор. У нас есть мирный договор — Конституция. Поэтому о третьем государственном языке в РБ не может быть и речи!— Как вы относитесь к деятельности организации "Башкорт"?— Хорошо отношусь.— Почему?— Что значит почему?— Вы можете рассказать о том, почему у вас такое отношение к этой организации? Вот Хабиров относится к ней плохо, а вы относитесь хорошо. И мне хотелось бы понять вашу аргументацию.— Простите, но вы сейчас допускаете логическую ошибку. Вы задайте какой-то вопрос, потому что хорошо или плохо я уже дала свою оценку. Следующий ответ будет на вопрос. Какой у вас вопрос? Почему хорошо — это не вопрос.— На чем основано ваше отношение к этой организации?— На моем хорошем отношении к этой организации. Вы задайте вопрос, на который можно ответить содержательно.— Вы считаете, что деятельность этой организации во благо Башкортостана?— Да, я считаю.— Какие бы вы выделили очень важные и очень правильные шаги организации "Башкорт" за последнее время?— Кроме правильных действий были и неправильные. Полное согласие с тем или иным лицом, с той или иной организацией — это в принципе труднодостижимо. Это ведет к остановке в развитии, поэтому есть основания для критики этой организации. Но в общем и в целом я ее поддерживаю, потому что она объединяет народ. У меня сейчас претензия к этой организации в недостаточной активности. Я недовольна, что организация до сих пор открыто не поддержала меня и не потребовала моей регистрации кандидатом. А сам по себе факт наличия башкирской организации, которая объединяет башкир и формулирует их требования к органам власти, это очень хороший, положительный момент. Что может быть плохого в наличии у башкир организации? Вот сама постановка вопроса — башкиры создали общественное объединение. Как это может быть плохо?— А никто не сказал, что это плохо. Я спросил, как вы относитесь к деятельности этой организации.— Ну соответственно, я не могу относиться плохо, я могу относиться только хорошо, потому что это башкиры.— Только потому, что это башкиры? То есть вы считаете, что если это создают башкиры, это может быть исключительно хорошее что-то?— Ну подождите, а что может быть другое?— Вам не кажется странным исключительно аргументация в духе этнической солидарности? Ну, Хабиров тоже башкир. Вы хорошо относитесь к Хабирову?— Минуточку, вы мне не дали ответить на свой вопрос. Вы сейчас на самом деле навязываете мне свое мнение...— Нет, абсолютно нет.— Хорошо, тогда вы меня выслушайте, вы мне задали вопрос.— Слушаю.— Вы мне задали вопрос и не выслушали ответ.— Так я слушаю.— Любое объединение народа, единство народа — это всегда хорошо. Любое объединение башкир, любое объединение другого народа, любое этническое объединение — это всегда хорошо. Единство народа, любого народа — это всегда хорошо.— К Хабирову как относитесь?— К Хабирову отношусь плохо.— Вы не считаете его проектом башкирского народа?— Абсолютно нет.— А вот эти результаты опросов общественного мнения, по которым у него значительное количество сторонников, как вы к ним относитесь? Вы считаете, это объективная картина?— Ну во-первых, очень сложно верить в объективность вот этих опросов, которые ведутся в интересах Радия Хабирова. Во-вторых, Хабиров, это общеизвестно, злоупотребляет своим государственным положением врио главы РБ. Навязывает представление о себе как о хорошем руководителе. Заполнил все эфиры, заполнил вообще все улицы своими баннерами. Это не может не сказаться, вливаются огромные деньги в поддержание имиджа Хабирова как хорошего руководителя. Первое — я не доверяю результатам исследований, заказанных администрацией Хабирова. Во-вторых, в поддержание его имиджа как якобы хорошего руководителя вкладываются огромные бюджетные средства.— Вот смотрите, вы сейчас говорили о тех опросах общественного мнения, которые проводятся по заказу властей, но я вот смотрю на странице "Башкорт" тоже проводится опрос общественного мнения, причем на официальной странице организации, то есть там голосуют сторонники общественной структуры. Даже в этом опросе у Хабирова довольно большая поддержка.— Потому что эта поддержка обеспечивается ботами.— То есть вы считаете, что это боты, а не реальные люди.— На страницах башкирских групп — да, я сама была этому свидетелем.— Я сейчас говорю об опросе, который проводится на официальной странице организации "Башкорт" в ВК. Там есть опрос, в нем Хабиров на данный момент набирает почти 17%. Это не первое место, но это значительная доля.— Ну я вам говорю, там есть два фактора. Во-первых, это боты. Я же вам говорю, это все укладывается в ту же самую схему. За счет государственных средств содержатся институты власти, которые обеспечивают вот эту вот видимость поддержки населением. Это первое. И второе, кто-то реально отдает ему свои голоса, потому что я опять-таки говорю за счет государственного бюджетного финансирования производится влияние - поддержание имиджа якобы хорошего руководителя. Это все в эти два пункта укладывается.— По этому же опросу, на первом месте "против всех", на втором — Юнир Кутлугужин из КПРФ, у него чуть больше 20%. А эта цифра отражает реальную поддержку башкирского народа?— Понимаете, выбирают же между спойлерами. Если не Хабиров, то башкиры, естественно, кидаются в сторону Кутлугужина. Хотя я делала, что могла. Я здесь сняла видео, в котором указала, что Юнир Кутлугужин неоднократно призывал переименовать улицу Заки Валиди в улицу Фрунзе. Вообще, в отношении башкирского электората это самоубийственное действие и я придала огласке, поскольку не все о них знали. Башкиры забыть такие ошибки не могут. Я постаралась, чтобы об этом узнало как можно больше башкир.— Вы можете назвать главную проблему экономики РБ?— Это то, что она не закрыта. То, что происходит дикая откачка ресурсов в сторону федерального государственного бюджета. И в карман олигархов. То есть она не замкнутая. Она совершенно не саморегулируемая. Абсолютно невозможно выстроить экономику в условиях вот такой тотальной откачки всех возможных ресурсов.— А вас не смущает сырьевой характер экономики?— Ну поэтому он и сырьевой, потому что государственному бюджету и чиновникам соответственно и олигархам, им совершенно нет смысла... Все, что помимо сырья требует вложения средств. Я же вам сказала, если у нас все идет в минус в откачку, в плюс-то ничего не идет. У нас практически не осталось лиц среди чиновников, среди олигархов, заинтересованных развивать экономику республики.— А вы бы что сделали, если бы пришли к власти?— Я бы остановила эту откачку. Я бы остановила этот поток, который идет в минус. Это первое, что нужно сделать.— А у вас есть представление о том, что нужно делать с экономикой в содержательном плане?— Конечно, есть.— А что нужно делать?— Я не могу такое глобальное интервью давать. Я смогу сделать это из Уфы.— Что должно быть мотором экономики Башкортостана?— Прежде чем говорить о моторе, вы знаете, мы находимся в абсолютно криминальной ситуации. Какой мотор можно включать, если этот мотор все на минус уйдет? Вы о чем говорите вообще? Нужно сначала избавиться от грабителей. У нас в доме сидят грабители, вообще, орудуют грабители, хозяйничают грабители. Вы о чем говорите вообще сейчас?— Вы считаете, что вы способны справиться с этими "грабителями"?— Не я способна, а народ способен.— Вы же хотите стать главой республики.— Народ во главе со мной, я как глава. Глава народный, глава республики.