Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Рамиля Саитова: ...

Рамиля Саитова не смогла стать официальным кандидатом на должность главы ...
  29.08.2019   32450    114

Дебаты без главы ...

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию ...
  29.08.2019   36459    29

Приманка на один день ...

В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ...
  29.08.2019   31523    13

Проблема совместимости ...

Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно ...
  29.08.2019   25459    6

Проверенный мороженщик ...

Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать ...
  29.08.2019   11533    39

Последние публикации
Рамиля Саитова: ...

Рамиля Саитова не смогла стать официальным кандидатом на должность главы ...
  29.08.2019   35713    114

Дебаты без главы ...

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию ...
  29.08.2019   30501    29

Приманка на один день ...

В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ...
  29.08.2019   40097    13

Проблема совместимости ...

Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно ...
  29.08.2019   35353    6

Проверенный мороженщик ...

Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать ...
  29.08.2019   14371    39

Зато КрымНаш! Число ...

Число бедных в России во II квартале 2019 выросло на 300 тыс. чел (по сравнению ...
  29.08.2019   32544    27

Возможно, последние ...

Выборы в Московскую думу, которым еще год назад никто не придавал особого ...
  29.08.2019   43695    5

Разговор ни о чем ...

Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – ...
  28.08.2019   43708    50

Грязная многоходовочка с ...

Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Башкирии, Лилия Рифгатовна ...
  28.08.2019   14256    25

Пришло время скинуться ...

Марат Гареев – журналист. Из facebook. Я не согласен моими деньгами платить за ...
  28.08.2019   19915    33

Читаемое за месяц
«Есть Путин — есть ...

На фоне рекордного по жестокости разгона акции протеста в Москве против ...
  31.07.2019   19505    11

Со времен Муртазы: ...

Сегодня, 30 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях представил свое ...
  31.07.2019   34228    21

Подковерная суета в ...

Министр экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в ...
  31.07.2019   26419    9

Псевдо-оппозиционная Уфа ...

Андрей Иванов — обозреватель портала «Правда ПФО». Ох уж эта ...
  31.07.2019   34689    13

Семен Слепаков: ...

Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили ...
  1.08.2019   34346    5

Архив публикаций
Август 2019 (122)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Дебаты без главы

Оценили
0


В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах.

Дебаты без главы


В эфире телеканалов и радиостанций Башкортостана начались дебаты кандидатов на пост главы республики. С разной периодичностью в них участвуют почти все зарегистрированные кандидаты, кроме одного — врио главы республики Радия Хабирова.

Первоначально, в момент своей регистрации кандидатом Хабиров заявлял, что не намерен участвовать в дебатах. "Неужели человек за три минуты узнает обо мне больше, чем сейчас, когда я везде постоянно общаюсь с людьми. Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю, и у людей есть возможность принять решение в зависимости от того, что они видят", — заметил врио главы. Однако, после того, как его позиция подверглась широкой критике со стороны общественности, Хабиров, выступив перед СМИ, объявил, что не исключает для себя такой возможности, добавив, что не имеет собственного опыта участия в дебатах.

"Там много хитрых, эпатажных схем. Ты можешь быть там самым умным, твои слова будут самыми честными, обоснованными и аргументированными, но ты проиграешь и будешь самый несимпатичный, условно говоря", — пояснил свои опасения врио главы.

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах.

—​ Я обращаюсь к вам, как к человеку, фактом своего выдвижения заявившему, что он готов взять на себя ответственность за судьбу республики и живущих здесь людей. Подобная ответственность, на мой взгляд, не может быть без уважения к жителям республики. Я призываю вас, проявить это уважение, прийти на дебаты и высказаться, в том числе и по неудобным для власти вопросам, а таких вопросов накопилось много, — сказал Барабаш.

— Наш кандидат в курсе, что есть запрос на его участие в дебатах от конкурентов. Окончательного решения по этому поводу пока не принято. Оно будет принято в ближайшее время, исходя из рабочего графика врио главы, который весьма плотный, — заявил "Idel.Реалии" Максим Ульчев, финансовый уполномоченный кандидата Хабирова.

Опрошенные кандидаты, принимающие участие в дебатах, отмечают, что им предоставлено очень маленькое время и имеют претензии к самому формату.

— Это не дебаты, это просто выступление кандидата на определенную тему, заметила кандидат от партии "Яблоко" Зульфия Гайсина. — Споров и дискуссий нет, времени же хватает только на то, чтобы коротко изложить свою позицию по определенной теме.

— Формат этих дебатов — удивительный, я его не понимаю, — сказал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Владимир Кобзев. — Тебе дается определенное время, к которому зачастую прибавляется время не пришедших кандидатов. Вот, во вторник из четырех не пришли двое, и нам двоим досталось по целых восемь минут. Дискуссии нет, ты должен в течение восьми минут произносить свой монолог. Скучнее не придумаешь! Но приходится ходить, ибо деваться некуда.

— Это просто прямые эфиры, — согласен и кандидат от партии "Гражданская сила" Владимир Барабаш. — И говорить на них, собственно, не о чем; полемики, практически, нет. Мы говорим, по сути, одно и то же, критикуя власть. Поэтому я и обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах, поскольку большинство вопросов у участников именно к действующей власти.

Во вторник, 27 августа, участвуя в очередных дебатах, Барабаш потребовал от руководства телекомпаний изменить их формат.

— Я обращаюсь ко всем кандидатам — предлагаю прекратить этот цирк, уйти от формата монологов, выступлений. Нам нужно общаться, раскрывать острые темы в диалоге. Я обращаюсь ко всем, к руководителям каналов — у нас сейчас монологи. Нельзя так работать, это фикция, я в ней не желаю принимать участие, — заявил кандидат.

Генеральный директор ГУП ТРК "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов заявил, что дебаты проводятся “в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан”.

Дебаты кандидатов продлятся до 6 сентября. Интервью с кандидатами на пост главы Башкортостана читайте здесь.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 29.08.2019, 09:55 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4618 | Рейтинг: -721,5
Мем отт Тимошенко Ю: дебаться то не с кем....



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 29.08.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дебаты без главы
========================
Так!!!
Давайте называть вещи своими именавми!
Не глава а башлыгы то биш шапка.
Тупая цыгейковая шапка на питинской голове!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 29.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не ужели не понятно этим кондидатам что все нормальные люди которые думают своей головой будут голосовать за кондидата Хабирова Радии Фаритовича. И я всех призываю голосовать за него. И не надо нести всякую чепуху, что он неучаствует на этих дебатах он Радии Фаритович работает и заставляет всех чиновников работать во благо жителей республики. Посмотрите как изменился транспорт Башавтотранса приятно смотреть как стало на дорогах републики.
Б. Алик М.



Оценили
13

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.08.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров,., объявил, не исключает ...возможности,., что не имеет ...опыта участия в дебатах.
+=+
Когда с попущения Хабирова г Сибай отравляли диоксидом серы в "дебатах" с народом Хабиров злобно: "за себя говори". А главе г. Сибай народ обозвавший экскрементами орден С/Ю вручил унизив как С/Ю и его предводителя Е.Пугачёва отдавших жизни за народ, так и сам народ. А также горожан унизил этим.
По поступкам ВРИ0 получается народ Америки глупый требуя дебатов кандидатов в президенты?! США дважды за столетие не рушилось, народ у них благоденствует.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 29.08.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не ужели не понятно этим кондидатам что все нормальные люди которые думают своей головой будут голосовать за кондидата Хабирова Радии Фаритовича. И я всех призываю голосовать за него. И не надо нести всякую чепуху, что он неучаствует на этих дебатах он Радии Фаритович работает и заставляет всех чиновников работать во благо жителей республики. Посмотрите как изменился транспорт Башавтотранса приятно смотреть как стало на дорогах републики.
Б. Алик М.
+++++=====
Подарки автобусов за счёт бюджета вычли с избирательного фонда Хабирова? Я и без проверки уверен что нет! Ваш Хабиров в эпоху путинского Рахимова совершил тягчайшее преступление против всего народа РБ - фальсификация выборов! - Газеты и ТВ всё это освещали! К тому кто же кроме него организовывал ввод милицейских войск со снайперами в г. Сибай, Баймак, Благовещенск? Он работал главой администрации, на языке военных эта должность именуется начальник штаба!



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 29.08.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Стоит СРАдий в одних трусах перед зеркалом.
Так, сяк повернется, бицепсы-трицепсы напрягает, живот втягивает, при этом бормоча самодовольно:
— Вот какое "чмо"! Ну какое же я все-таки "чмо"!

Подходит Каринэ и говорит:
Сколько раз повторять — не "чмо", а мачо!
_________________________________
Так вот этот ЧМАЧО прекрасно осознает, что дебатчик из него, как из дерьма пуля. Только с пюпитра читать умеет, и то с запинками...



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 29.08.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каких достижениях может отчитываться Врио?
Установил 26 светофоров?
Поддержал идиотский проект валидовцев в башкирской элите
" Молочная страна", намекающий населению, что страна башкир стала дойной коровой.
Осталось по кацанутым указать чьей коровой является регион- ТНК, Москвы, китайских товарищей или их всех вместе?
Мало умных людей в окружении врио?
А старые кадры покрылись ржавчиной.
Толковых менеджеров в команду врио никто не собирает.
Резюме даже не регистрируют.
Повсюду банальная бюрократическая замыленность.
Даже нормальную лидерскую речь врио написать не могут.
А на одной собственной энергетике продуктивности и здоровья человека на 5 лет не хватит.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 29.08.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще не став Главой, а уже" забронзовел" Фаритыч! Не хочет он пачкаться о всякие там дебаты...не царское это дело!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 29.08.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

5 | 29.08.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не ужели не понятно этим кондидатам что все нормальные люди которые думают своей головой будут голосовать за кондидата Хабирова Радии Фаритовича. И я всех призываю голосовать за него. И не надо нести всякую чепуху, что он неучаствует на этих дебатах он Радии Фаритович работает и заставляет всех чиновников работать во благо жителей республики. Посмотрите как изменился транспорт Башавтотранса приятно смотреть как стало на дорогах републики.
Б. Алик М.
+++++=====
Подарки автобусов за счёт бюджета вычли с избирательного фонда Хабирова? Я и без проверки уверен что нет! Ваш Хабиров в эпоху путинского Рахимова совершил тягчайшее преступление против всего народа РБ - фальсификация выборов! - Газеты и ТВ всё это освещали! К тому кто же кроме него организовывал ввод милицейских войск со снайперами в г. Сибай, Баймак, Благовещенск? Он работал главой администрации, на языке военных эта должность именуется начальник штаба!
_______
а в Салават вводил или нет?!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 29.08.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.08.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован

Еще не став Главой, а уже" забронзовел" Фаритыч! Не хочет он пачкаться о всякие там дебаты...не царское это дело!
_____
страх у него, даже перед спойлерами!!! Хотя так же смело сбегает с дебатов его полит папик из ТамбовскоГэБэшной 0ПГ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 29.08.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алик, а нам зачем Врио?
На грабли рахимовщины население уже наступало...
До сих пор чешемся....
Впрочем, если ты валидовец и пантюркист крайних взглядов и не желаешь добра и благополучия своему народу, то флаг тебе в руки с барабаном из бочки впридачу.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 29.08.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я по бочкам и по барабанам не когда не стучал. И я простой человек. Я просто вижу как человек работает и будет работать во благо республики. Я с ним вместе боролся борьбой и он меня может быть и не помнит и не надо меня помнить. А те кто занемался борьбой у нас у всех спортивная завясть нам надо что бы где мы работаем было хорошо чем у других и мы всегда болеем за людей. А те кто здесь пишут юмор про Хабирова это хорошо. Он такой же человек только в этих юморах хамить нельзя. И я всеравно призываю всех голосовать за него за Хабирова.
Только прошу всех не хамить мне у всех свое мнение.
Б.Алик М.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 29.08.2019, 14:36 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1498 | Рейтинг: +259,8
---В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах.---

Зачем ему дебаты? Он берёт пример со своего "начальника" и на все 146% уверен в своей победе.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 29.08.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алик.
Посмотри как работает
++++
Не видим никаких результатов.

Покажи их нам, пожалуйста, простой ты человек.

Может на тебя влияет 25 кадр БСТ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 29.08.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.08.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Алик, а нам зачем Врио?
На грабли рахимовщины население уже наступало...
До сих пор чешемся....
Впрочем, если ты валидовец и пантюркист крайних взглядов и не желаешь добра и благополучия своему народу, то флаг тебе в руки с барабаном из бочки впридачу.
-------------------------------
Все познается в сравнении. Лично мне не хочется больше граблей Хамитовских даже хуже Рахимова. Не бросайтесь на меня, я татарин и я сказал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 29.08.2019, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 му.

25 кадр не делит людей по национальному признаку.
Хочется тебе, чтобы тебя или твоих детей побили борцы или боксеры на горсе , на этот раз без барабанного боя,да ради Бога...
Не нравится тебе городской электрический транспорт, как валидовцев, и нервотрепка при пользовании общественным в исполнении уфимских мэров -тоже алга.
Можешь хоть сегодня начать выкручивать гайки с трамвайных путей.
Нравится тебе культура обслуживания в рознице народного достояния башкир-Башнефти встать в 6 утра и иди на свой ИУ.
Но не учи , пожалуйста, никого жить и думать твоей головой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 29.08.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не хочу оскорбить ни одного кандидата , кроме Ю . Кутлугужина
представителя партии КПРФ РБ .
ОППОРТУНИСТ и ПРЕДАТЕЛЬ ! Лижет сапоги власти , которая
попрала все возможные свободы и социальные льготы
бывшие у трудового народа !
Даже Свободу Слова и ту " обкорнали " по самое " развилки ".
И в этом активно и добросовестно участвовал Ю Кутлугужин !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 29.08.2019, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 29.08.2019, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

15 му.

25 кадр не делит людей по национальному признаку.
Хочется тебе, чтобы тебя или твоих детей побили борцы или боксеры на горсе , на этот раз без барабанного боя,да ради Бога...
Не нравится тебе городской электрический транспорт, как валидовцев, и нервотрепка при пользовании общественным в исполнении уфимских мэров -тоже алга.
Можешь хоть сегодня начать выкручивать гайки с трамвайных путей.
Нравится тебе культура обслуживания в рознице народного достояния башкир-Башнефти встать в 6 утра и иди на свой ИУ.
Но не учи , пожалуйста, никого жить и думать твоей головой.
-----------------------------
А разве высказывание своего личного мнения это поучение? Я татарин и мои друзья из татар считаю, что Рахимов лучше Хамитова. Тебе нравится болото Хамитовское, тогда алга в болото, что ты к моему мнению привязался?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 29.08.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВРИ0 Радий дебаты уже провёл регулярно по ТВ выступая на пару с групповым насильником несовершеннолетних девчонок Назаровым Андреем Геннадьевичем! А сын его, депутат Курултая, не насильник, - папик кому нужно три квартиры отдал и всё нормально!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 29.08.2019, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 му.
Странный вы человек.
То призываешь всех??? головать за врио, то вдруг коленки назад.
Мол, это мое личное мнение.
Слушай ,друг, а кому и когда в стране башкир было нужно твое мнение, скажи?



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com