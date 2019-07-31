Дебаты без главы ...

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах.В эфире телеканалов и радиостанций Башкортостана начались дебаты кандидатов на пост главы республики. С разной периодичностью в них участвуют почти все зарегистрированные кандидаты, кроме одного — врио главы республики Радия Хабирова.Первоначально, в момент своей регистрации кандидатом Хабиров заявлял, что не намерен участвовать в дебатах. "Неужели человек за три минуты узнает обо мне больше, чем сейчас, когда я везде постоянно общаюсь с людьми. Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю, и у людей есть возможность принять решение в зависимости от того, что они видят", — заметил врио главы. Однако, после того, как его позиция подверглась широкой критике со стороны общественности, Хабиров, выступив перед СМИ, объявил, что не исключает для себя такой возможности, добавив, что не имеет собственного опыта участия в дебатах."Там много хитрых, эпатажных схем. Ты можешь быть там самым умным, твои слова будут самыми честными, обоснованными и аргументированными, но ты проиграешь и будешь самый несимпатичный, условно говоря", — пояснил свои опасения врио главы.В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах.—​ Я обращаюсь к вам, как к человеку, фактом своего выдвижения заявившему, что он готов взять на себя ответственность за судьбу республики и живущих здесь людей. Подобная ответственность, на мой взгляд, не может быть без уважения к жителям республики. Я призываю вас, проявить это уважение, прийти на дебаты и высказаться, в том числе и по неудобным для власти вопросам, а таких вопросов накопилось много, — сказал Барабаш.— Наш кандидат в курсе, что есть запрос на его участие в дебатах от конкурентов. Окончательного решения по этому поводу пока не принято. Оно будет принято в ближайшее время, исходя из рабочего графика врио главы, который весьма плотный, — заявил "Idel.Реалии" Максим Ульчев, финансовый уполномоченный кандидата Хабирова.Опрошенные кандидаты, принимающие участие в дебатах, отмечают, что им предоставлено очень маленькое время и имеют претензии к самому формату.— Это не дебаты, это просто выступление кандидата на определенную тему, заметила кандидат от партии "Яблоко" Зульфия Гайсина. — Споров и дискуссий нет, времени же хватает только на то, чтобы коротко изложить свою позицию по определенной теме.— Формат этих дебатов — удивительный, я его не понимаю, — сказал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Владимир Кобзев. — Тебе дается определенное время, к которому зачастую прибавляется время не пришедших кандидатов. Вот, во вторник из четырех не пришли двое, и нам двоим досталось по целых восемь минут. Дискуссии нет, ты должен в течение восьми минут произносить свой монолог. Скучнее не придумаешь! Но приходится ходить, ибо деваться некуда.— Это просто прямые эфиры, — согласен и кандидат от партии "Гражданская сила" Владимир Барабаш. — И говорить на них, собственно, не о чем; полемики, практически, нет. Мы говорим, по сути, одно и то же, критикуя власть. Поэтому я и обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах, поскольку большинство вопросов у участников именно к действующей власти.Во вторник, 27 августа, участвуя в очередных дебатах, Барабаш потребовал от руководства телекомпаний изменить их формат.— Я обращаюсь ко всем кандидатам — предлагаю прекратить этот цирк, уйти от формата монологов, выступлений. Нам нужно общаться, раскрывать острые темы в диалоге. Я обращаюсь ко всем, к руководителям каналов — у нас сейчас монологи. Нельзя так работать, это фикция, я в ней не желаю принимать участие, — заявил кандидат.Генеральный директор ГУП ТРК "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов заявил, что дебаты проводятся “в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан”.Дебаты кандидатов продлятся до 6 сентября. Интервью с кандидатами на пост главы Башкортостана читайте здесь.