Приманка на один день для нищающего населения

В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ателье. На некоторых избирательных участках можно будет проверить зрение и давление.В рамках Единого дня голосования 8 сентября усилиями членов Союза предпринимателей Уфы состоится акция «Уфа выбирает».Тем, кто примет в ней участие, обещают скидки и товары на различные услуги. Например, каждому, кто придет на избирательный участок с 7 до 8 утра, обещают дать скидки на бани, ателье, парикмахерские, химчистки, аптеки, музеи, театры, кинотеатры и даже фитнес-клубы.Кроме того, на некоторых избирательных участках можно будет приобрести выпечку со скидкой, а также проверить зрение и давление.Кроме того, по браслету, который выдадут «утренним избирателям», можно будет бесплатно ездить на автобусах «Башавтотранса».Ранее, напомним, мы писали, что на выборах главы Башкирии КОИБы установят на 225 участках.В ЦИКе заверили, что на участках будут работать 186 современных модернизированных аппарата производства 2010 года.В ЦИКе Башкирии также рассказали, сколько стоят выборы главы - 425 млн 210,2 тыс. рублей. 382 млн 874,1 тыс. направлены в нижестоящие избирательные комиссии.