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Приманка на один день для нищающего населения

  • Опубликовано: mkset.ru | 29.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14508 | Комментарии: 13
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В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ателье. На некоторых избирательных участках можно будет проверить зрение и давление.

Приманка на один день для нищающего населения


В рамках Единого дня голосования 8 сентября усилиями членов Союза предпринимателей Уфы состоится акция «Уфа выбирает».

Тем, кто примет в ней участие, обещают скидки и товары на различные услуги. Например, каждому, кто придет на избирательный участок с 7 до 8 утра, обещают дать скидки на бани, ателье, парикмахерские, химчистки, аптеки, музеи, театры, кинотеатры и даже фитнес-клубы.

Кроме того, на некоторых избирательных участках можно будет приобрести выпечку со скидкой, а также проверить зрение и давление.

Кроме того, по браслету, который выдадут «утренним избирателям», можно будет бесплатно ездить на автобусах «Башавтотранса».

Ранее, напомним, мы писали, что на выборах главы Башкирии КОИБы установят на 225 участках.

В ЦИКе заверили, что на участках будут работать 186 современных модернизированных аппарата производства 2010 года.

В ЦИКе Башкирии также рассказали, сколько стоят выборы главы - 425 млн 210,2 тыс. рублей. 382 млн 874,1 тыс. направлены в нижестоящие избирательные комиссии.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 29.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я одинокий пенсионер. Нельзя ли мне оказать сексуальные услуги со скидкой хотябы 50%. Ну очень хочится.



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 29.08.2019, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Ну теперь-то понятно, что им нужна ЯВКА и больше ничего?

Доставило, что инициативу СРАдия увеличить время работы УИКов с 7-8 решено очень активно стимулировать - чтобы "доказать" что это не идиотизм, и в это время "много" народу примчалось на участки...
Я могу предположить, что продление до 21 часа - имеет под собой основание - позднее возвращение с садовых участков или деревень, но в 7 утра - воскресенья - они все там, на выезде, а не в городе. И придут те же самые пенсы, которые никуда не ездят, на выборы ходят, и встают в 6 утра... старческая бессонница...



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5

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  • Гость
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  • 3 | 29.08.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован

Я одинокий пенсионер. Нельзя ли мне оказать сексуальные услуги со скидкой хотябы 50%. Ну очень хочится.
____
08 09 2019 приходи на УИК, там столько изголодавшихся училок!!!



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2

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  • 4 | 29.08.2019, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фу, как скучно и привычно забюрократизировано оформляется требуемый результат, который давно является секретом Полишинеля.
При этом и дурь всех видна и народных денег жалко.
Назначили бы и не пудрили народу моск в угоду большой семерки.



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  • 5 | 29.08.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в Башкирии ежегодно регистрируется 500−1000 случаев педикулеза. В основном болезнь распространяется среди детей от 7 до 14 лет.
__________________________
21 век фокс- очко во дворе, умывальник с речки где водопой скота, горячая вода по праздникам, мыло - это химия , им пользоваться нельзя...бу-бу-бу бабу ягу
как то зашел в одну школу, стоЯт норм умывальники перед столовой,но... мыла там нет. вызываю АХОшку, где мыло блят? ойёёй и денех нет (аринушкин с3.14издил, ну или такой же как он) и мыло то воруют (аринушкин потом загоняет его пенсионеркам) ...спрашиваю -а полотенца? 1000 человек в школе -гимназии (это Уфа, не деревня какая то)...21 век фокс
турк



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  • 6 | 29.08.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чаще всего педикулез находят у детей. Для предотвращения распространения болезни в школах проводится осмотр детей не менее четырёх раз в год, иногда вводятся и ежемесячные проверки.
__________________________
нормативы эРэФии-1 врач на 5-10 тыщ школьников...21век фокс
идите в бизнес
турк



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  • 7 | 29.08.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушнаренковская милиция, а теперь полиция издавна практикует укрывательство преступлений. В этом плане выделяется дознаватель Халикова Диана. Она , как сама признается, по указке начальства уже полтора года держит под сукном материалы проверки в отношении с Айдара Шайнурова сына Альберта Шайнурова . Молодой человек 28 апреля 2018г совершил явное правонарушение замахнувшись молотком на предпринимателя Рамазанова. Руку Айдара с молотком едва успел отклонить его тезка полицейский Сафин. Удар попадал как раз в голову бизнесмена и привел бы если не к смерти , то к тяжким увечьям. Майор Халикова под разными предлогами волокиты процесса и никак не хочет возбуждать дело надеется отменить его по сроку давности . В таких вещах у ней огромный опыт пару лет назад она затянуло разбирательство по нападению хулигана на жителей д.Канлы нашего района отец и сын Абкаримовы до сих пор не могут получить компенсацию за нанесенные побои . А госпожа дознаватель как бы не причем.



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  • 8 | 29.08.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушнаренковская милиция, а теперь полиция издавна практикует укрывательство преступлений. В этом плане выделяется дознаватель Халикова Диана. Она , как сама признается, по указке начальства уже полтора года держит под сукном материалы проверки в отношении с Айдара Шайнурова сына Альберта Шайнурова . Молодой человек 28 апреля 2018г совершил явное правонарушение замахнувшись молотком на предпринимателя Рамазанова. Руку Айдара с молотком едва успел отклонить его тезка полицейский Сафин. Удар попадал как раз в голову бизнесмена и привел бы если не к смерти , то к тяжким увечьям. Майор Халикова под разными предлогами волокиты процесса и никак не хочет возбуждать дело надеется отменить его по сроку давности . В таких вещах у ней огромный опыт пару лет назад она затянуло разбирательство по нападению хулигана на жителей д.Канлы нашего района отец и сын Абкаримовы до сих пор не могут получить компенсацию за нанесенные побои . А госпожа дознаватель как бы не причем.



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  • Гость
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  • 9 | 29.08.2019, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
--------------------------
Не помню чтобы я задолжал Европе. Пусть лучше эти деньги на поликлиники пустят.



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  • 10 | 29.08.2019, 20:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я одинокий пенсионер. Нельзя ли мне оказать сексуальные услуги со скидкой хотябы 50%. Ну очень хочится.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вы не совсем ясно выразили свою мысль! Можно понять, что это Вы хотите оказать сексуслугу! Если так, то оказывайте хоть бесплатно, это Ваш выбор! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 11 | 29.08.2019, 21:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1341 | Рейтинг: +345,9
Баня и бесплатная хавка.Вшивые и бомжи бегом на недовыборы.



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0

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  • Участник
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  • 12 | 29.08.2019, 21:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12845 | Рейтинг: -1939
11 | 29.08.2019, 21:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1340 | Рейтинг: +345,7

Баня и бесплатная хавка.Вшивые и бомжи бегом на недовыборы.
_______________________________________________
Нет, каков полёт мысли, а?
Сокол, а не мартышка.
"Баня нужна только вшивым".



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 29.08.2019, 21:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в Башкирии ежегодно регистрируется 500−1000 случаев педикулеза. В основном болезнь распространяется среди детей от 7 до 14 лет.
__________________________
21 век фокс- очко во дворе, умывальник с речки где водопой скота, горячая вода по праздникам, мыло - это химия , им пользоваться нельзя...бу-бу-бу бабу ягу
как то зашел в одну школу, стоЯт норм умывальники перед столовой,но... мыла там нет. вызываю АХОшку, где мыло блят? ойёёй и денех нет (аринушкин с3.14издил, ну или такой же как он) и мыло то воруют (аринушкин потом загоняет его пенсионеркам) ...спрашиваю -а полотенца? 1000 человек в школе -гимназии (это Уфа, не деревня какая то)...21 век фокс
турк
-------------------------------
Если верить Фрейду, получается Турк влюбился в Харрисона! В каждом комментарии Аринушкин. Вот это да!



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