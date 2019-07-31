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Проблема совместимости форматов

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Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно превращаются в социологическое исследование родных палестин. Видит бог — хотел просто выступить в сентябре в Ростове и Краснодаре, посильно разнообразить культурный досуг в Южном федеральном округе…

Проблема совместимости форматов


Но получилось, как в том женском анекдоте: думала, счастье, но нет — опять опыт!

Ростовское радио и местное телевидение дружно отказались размещать рекламные ролики моего концерта, а на вопрос «почему» хором сказали:

— Неформат!

Причем в Краснодаре, что интересно, формат.

С Краснодарским краем, стало быть, моя физиономия совместима, а в Ростовской области — не загружается в студийные компьютеры.

Но это не политическая цензура, избави бог! Как вы могли подумать. Цензура у нас запрещена Конституцией. Это — технический сбой, проблема совместимости форматов…

Европейского и азиатского.

Причем граница проходит не по Уралу, а по руководящему мозгу. Причем в любой точке российского пространства.

И алгоритмы этого номенклатурного конвертора совершенно непредсказуемы, — потому что, например, десять лет назад как раз в Ростове со мной все прекрасно совмещалось, а в Краснодаре как раз нет!

Что за херня там у вас с программным обеспечением, товарищи? Дай ответ, Южный федеральный!
Не дает ответа.

Велика земля русская, и умом ее по-прежнему не понять, а другими местами — очень больно.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 29.08.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Нет в России гражданского общества - нет!
Сравните:
1. Более 150 тысяч человек потребовали прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках» в Москве.

Петиции уже 3 недели.

2. Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает 100 тыс. подписей в час. По состоянию на вечер среды, ее подписали более 1 млн.

Петиции нет еще и суток...



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  • 2 | 29.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Велика земля русская, и умом ее по-прежнему не понять
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Как понять то что нельзя понять? Любого нормального, среднестатистического человека понять можно, но путиноида,-никогда. Тут нужны специалисты с большим проффесиональным опытом и самообладанием....



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  • Гость
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  • 3 | 29.08.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендеровича бы в главари РБ, а башкирский бы он одолел!



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2

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  • 4 | 29.08.2019, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очки ему - вылитый кот Базилио!



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  • 5 | 29.08.2019, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот около мусорки Шендеровичу с таким плакатом самое место! На плакате надо написать:"Война на Украине - позор и преступление" и к Верховной Раде! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 6 | 29.08.2019, 21:09 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12845 | Рейтинг: -1939
Рамиля Саитова оказалась почти в двадцать раз интереснее для обсуждения, чем Шендерович. Такова оценка Шендеровича народом.



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