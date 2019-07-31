Но получилось, как в том женском анекдоте: думала, счастье, но нет — опять опыт!
Ростовское радио и местное телевидение дружно отказались размещать рекламные ролики моего концерта, а на вопрос «почему» хором сказали:
— Неформат!
Причем в Краснодаре, что интересно, формат.
С Краснодарским краем, стало быть, моя физиономия совместима, а в Ростовской области — не загружается в студийные компьютеры.
Но это не политическая цензура, избави бог! Как вы могли подумать. Цензура у нас запрещена Конституцией. Это — технический сбой, проблема совместимости форматов…
Европейского и азиатского.
Причем граница проходит не по Уралу, а по руководящему мозгу. Причем в любой точке российского пространства.
И алгоритмы этого номенклатурного конвертора совершенно непредсказуемы, — потому что, например, десять лет назад как раз в Ростове со мной все прекрасно совмещалось, а в Краснодаре как раз нет!
Что за херня там у вас с программным обеспечением, товарищи? Дай ответ, Южный федеральный!
Не дает ответа.
Велика земля русская, и умом ее по-прежнему не понять, а другими местами — очень больно.
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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Проблема совместимости форматов
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