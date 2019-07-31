Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно превращаются в социологическое исследование родных палестин. Видит бог — хотел просто выступить в сентябре в Ростове и Краснодаре, посильно разнообразить культурный досуг в Южном федеральном округе…Но получилось, как в том женском анекдоте: думала, счастье, но нет — опять опыт!Ростовское радио и местное телевидение дружно отказались размещать рекламные ролики моего концерта, а на вопрос «почему» хором сказали:— Неформат!Причем в Краснодаре, что интересно, формат.С Краснодарским краем, стало быть, моя физиономия совместима, а в Ростовской области — не загружается в студийные компьютеры.Но это не политическая цензура, избави бог! Как вы могли подумать. Цензура у нас запрещена Конституцией. Это — технический сбой, проблема совместимости форматов…Европейского и азиатского.Причем граница проходит не по Уралу, а по руководящему мозгу. Причем в любой точке российского пространства.И алгоритмы этого номенклатурного конвертора совершенно непредсказуемы, — потому что, например, десять лет назад как раз в Ростове со мной все прекрасно совмещалось, а в Краснодаре как раз нет!Что за херня там у вас с программным обеспечением, товарищи? Дай ответ, Южный федеральный!Не дает ответа.Велика земля русская, и умом ее по-прежнему не понять, а другими местами — очень больно.