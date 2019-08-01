Каким мясом кормят детей в школах и детских садах в Уфе?

Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и садиках Уфы? А то Азамат Галин говорил, что мясо мертвых коров из Индии в Башкортостан поступает, легализуется и в школы. Пришли ответы некоторые.1. Начальник ветеринарной службы Башкортостана Зиганшин подтвердил, что в школы поставлялось мясо без ветеринарных документов. Наложены штрафы и выписаны предписания.Нормально... А если бы я не написала жалобу, так и кормили бы непонятно каким мясом детей?!2. Начальник башкирской таможни М.Р. Сафиуллин сообщил, что фирмы, которые поставляют мясо в школы через границу мясо не переправляли. Но таможенной службой отправлен запрос в МУП «Центр школьного и детского питания». То есть проверку вроде как продолжают. На данный момент исполнитель в таможне мне сообщил, что МУП предоставил им около 500 листов информации о поставщиках мяса и что по ним отправлены запросы. И пока на конечного поставщика мяса они не вышли. То есть проведен тендер на поставку мяса. Там победители ООО «ТД Мясной двор», ООО «Мясоптторг», ООО «Агроресурс», ИП Волков, ООО «РМК», ООО «КФХ Красная Заря». Откуда эти конторы получили мясо пока неизвестно.Все это печально потому, что Азамат Галин вбросил в эфир опасную информацию и сам в кусты. Кроме меня никто не заинтересовался этим вопросом.Сейчас они протянут время и напишут, что ничего не найдено.Прокуратура самоустранилась от этого вопроса.ЕдРосы назначают в прокуратуру тех, кто не хочет разбираться в проблеме (вы же помните, что в России сегодня правят ЕдРосы безраздельно и все в их власти). Проблема еды для детей в школах актуальна на фоне отравлений в Москве. Почему я должна разбираться в этом вместо прокуратуры и прочих ведомств?! Может уволить их нах… Толку от них нету.