Каким мясом кормят детей в школах и детских садах в Уфе?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Смешные акции, ...

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, ...
  30.08.2019   33832    15

Депутаны: Подмахнули не ...

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы ...
  30.08.2019   43214    9

Картонные дурилки в виде ...

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата ...
  30.08.2019   26747    49

Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности ...
  30.08.2019   33753    13

Каким мясом кормят детей ...

Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и ...
  30.08.2019   23970    45

Последние публикации
Смешные акции, ...

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, ...
  30.08.2019   18521    15

Депутаны: Подмахнули не ...

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы ...
  30.08.2019   33356    9

Картонные дурилки в виде ...

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата ...
  30.08.2019   29966    49

Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности ...
  30.08.2019   13845    13

Каким мясом кормят детей ...

Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и ...
  30.08.2019   15708    45

Рамиля Саитова: ...

Рамиля Саитова не смогла стать официальным кандидатом на должность главы ...
  29.08.2019   16986    151

Дебаты без главы ...

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию ...
  29.08.2019   38461    30

Приманка на один день ...

В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ...
  29.08.2019   27406    16

Проблема совместимости ...

Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно ...
  29.08.2019   14520    8

Проверенный мороженщик ...

Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать ...
  29.08.2019   38671    41

Читаемое за месяц
Семен Слепаков: ...

Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили ...
  1.08.2019   26709    5

Хуже сталинизма: Это уже ...

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток из-за видео, ...
  1.08.2019   28786    4

Человек по имени раз ...

Я уже рассказывал устно об этом дивном эпизоде. В ясный субботний вечер 27 июля ...
  1.08.2019   38440    3

Поднялись с колен и ...

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары ...
  1.08.2019   18410    5

Хабиров назвал число ...

Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в ...
  1.08.2019   39899    10

Архив публикаций
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Каким мясом кормят детей в школах и детских садах в Уфе?

  • Опубликовано: Кухарка | 30.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22301 | Комментарии: 45
Оценили
2


Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и садиках Уфы? А то Азамат Галин говорил, что мясо мертвых коров из Индии в Башкортостан поступает, легализуется и в школы. Пришли ответы некоторые.

Каким мясом кормят детей в школах и детских садах в Уфе?


1. Начальник ветеринарной службы Башкортостана Зиганшин подтвердил, что в школы поставлялось мясо без ветеринарных документов. Наложены штрафы и выписаны предписания.

Нормально... А если бы я не написала жалобу, так и кормили бы непонятно каким мясом детей?!

2. Начальник башкирской таможни М.Р. Сафиуллин сообщил, что фирмы, которые поставляют мясо в школы через границу мясо не переправляли. Но таможенной службой отправлен запрос в МУП «Центр школьного и детского питания». То есть проверку вроде как продолжают. На данный момент исполнитель в таможне мне сообщил, что МУП предоставил им около 500 листов информации о поставщиках мяса и что по ним отправлены запросы. И пока на конечного поставщика мяса они не вышли. То есть проведен тендер на поставку мяса. Там победители ООО «ТД Мясной двор», ООО «Мясоптторг», ООО «Агроресурс», ИП Волков, ООО «РМК», ООО «КФХ Красная Заря». Откуда эти конторы получили мясо пока неизвестно.

Все это печально потому, что Азамат Галин вбросил в эфир опасную информацию и сам в кусты. Кроме меня никто не заинтересовался этим вопросом.

Сейчас они протянут время и напишут, что ничего не найдено.

Прокуратура самоустранилась от этого вопроса.

ЕдРосы назначают в прокуратуру тех, кто не хочет разбираться в проблеме (вы же помните, что в России сегодня правят ЕдРосы безраздельно и все в их власти). Проблема еды для детей в школах актуальна на фоне отравлений в Москве. Почему я должна разбираться в этом вместо прокуратуры и прочих ведомств?! Может уволить их нах… Толку от них нету.

Ольга Комлева, Facebook
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 30.08.2019, 10:18 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кто о чем, а Кухарке только бы брюхо набить.

А о Родине кто думать будет ???



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.08.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начальник ветеринарной службы Башкортостана Зиганшин подтвердил, что в школы поставлялось мясо без ветеринарных документов. Наложены штрафы и выписаны предписания.
===============================
Гадий!!! Почему это чудо,- зиганшин до сих пор занимает столь ответственное место?! Почему здоровье наших детей и внуков зависит от тебя,не справляющегося со своими прямыми обязанностями?! Тогда какого хрена Ты идешь на выборы?!
Снимай нахрен свою кондидатуру (Здесь должны быть слова которыми я бы хотел охарактеризоват ВРЫЛО,но даю возможность охаректиризовать его, читателям моего поста самостоятельно),



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 30.08.2019, 10:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12872 | Рейтинг: -1940,7
А при СССР происхождение мяса выяснять не надо было.
В стране мясо паслось тучными стадами.
В СССР всё было плохо?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.08.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Едросы и своих детей готовы кормить чем попало, лишь бы мясо дохлых индийских коров попало в школы. Или в Уфе открыли школы специально для детей едросов?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.08.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему я должна разбираться в этом вместо прокуратуры и прочих ведомств?! Может уволить их нах… Толку от них нету. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Полностью поддерживаю! Структура совершенно не работает для защиты населения от различных злоупотреблений со стороны властей! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.08.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.08.2019, 10:51 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12848 | Рейтинг: -1939
А при СССР происхождение мяса выяснять не надо было.
В стране мясо паслось тучными стадами.
В СССР всё было плохо?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Корней! Что сказать-то хотел своим эзоповым языком? СССР сейчас можно обсуждать в открытую, без намёков! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 30.08.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
Или в Уфе открыли школы специально для детей едросов?
___________________________________
Ну... едорасты вряд ли позволяют своим деткам-внукам питаться тем, что дают в школьных столовых... на крайний случай в мак или каэфси по пути заезжают и там чо нить берут... проклятые же пиндосы-то обложены проверяющими органами с головы до пят...



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 30.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
В стране мясо паслось тучными стадами.
____________________________
Но мяса купить в стране можно было только в Москве. Все стада - тучные-претучные - сгонялись туда.
А совеццкий народ - куй без соли жрал - минтай...



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.08.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну... едорасты вряд ли позволяют своим деткам-внукам питаться тем, что дают

Неужели они были замечены в твоём любимом кафе? Этому можно только порадоваться - помогают встать на ноги малому предпринимательству.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 30.08.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 30.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1323 | Комментарии: 65290 | Рейтинг: +12217,1
В стране мясо паслось тучными стадами.
____________________________
Но мяса купить в стране можно было только в Москве. Все стада - тучные-претучные - сгонялись туда.
А совеццкий народ - куй без соли жрал - минтай...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мясо в СССР на рынках и в Портребкооперации всегда было, шла бы и покупала! Или тебе без соли вкуснее был? Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.08.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1323 | Комментарии: 65291 | Рейтинг: +12217,1
В стране мясо паслось тучными стадами.
_________
Но мяса купить в стране можно было только в Москве. Все стада - тучные-претучные - сгонялись туда.
А совеццкий народ - куй без соли жрал - минтай...
_________
при этом Отдел Рабочего Снабжения мясо партайгеноссе на грузовиках тушами поставлял!
и что изменилось: Вместо туш мяса начали "тушами" рубли предоставлять!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.08.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_ Мясо в СССР на рынках и в Портребкооперации всегда было, шла бы и покупала! Или тебе без соли вкуснее был? Очень Опытный
________________________
не писти
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 30.08.2019, 12:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18324 | Рейтинг: -3174,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мяса при Советах было полно на рынках. На выбор, какое хочешь. В Уфе в магазине Башсоюза можно было купить лосятину по 3,5; конину по 4,5; баранину по 5; говядину по 5-6 рублей за кг. Колбаса была натуральная, без кукайкиного куриного фарша.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.08.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.08.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1323 | Комментарии: 65291 | Рейтинг: +12217,1
В стране мясо паслось тучными стадами.
________
Но мяса купить в стране можно было только в Москве. Все стада - тучные-претучные - сгонялись туда.
А совеццкий народ - куй без соли жрал - минтай...
_______
А 3...4 семьи совков Пермской округи скидывались и командировывали на скором позде Ермак и Кама за мясом в Москву и это окупалось с большой выгодой!
Откуда эта шваль московская: "понаехали", а холопы на то и смерды чтобы терпеть унижения и за это благоволеть!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 30.08.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Система Меркурий создана для достижения следующих целей:

.Обеспечение прослеживаемости и контроля ветеринарных товаров и всего сегмента в целом.
.Повышение уровня безопасности продукции, ее качества и сведение контрафакта к минимуму.
.Контроль выплат налогов и финансовых потоков в экономическом секторе страны.
Информационная система Меркурий Россельхознадзор контролирует оборот ветеринарных сопроводительных документов или иначе ВСД. Если раньше ВСД были только в бумажной форме, то теперь весь документооборот переходит на электронную систему. Сокращенно документы в системе Меркурий Россельхознадзор называются эВСД.

Что такое Система Меркурий Россельхознадзор
Система Меркурий Россельхознадзор для сотрудников подразумевает оформление ВСД трех типов:

.производственные документы (ВСД, которые оформляются на производстве, например, мясных сосисок);
.транспортные документы (ВСД, оформляемые при каждом последующем перемещении тех же мясных сосисок);
.возвратные документы (ВСД при возврате мясных сосисок магазином обратно поставщику, например, складу).
Государственная система эВСД в ветеринарии призвана упростить документооборот, ведь на бумажные экземпляры многочисленных справок уходило приличное время. За счет единой информационной базы упростилась процедура получения и оформления множества документов по всей стране.

Теперь стало возможным отследить весь жизненный цикл товара. Покупатель придя в магазин сможет узнать подробную информацию о товаре за счет специального приложения. Теперь можно узнать кто и когда произвел товар, безопасен он или нет для использования и многое другое. Вся информация о товаре фиксируется в системе Меркурий (подсистема Ветис) Россельхознадзор.

Как работает Меркурий
Создание заявок и отслеживание их статуса, например, на транспортировку продукции.
Гашение эВСД.
Уполномоченное гашение эВСД.
Ведение журнала продукции.
Акты несоответствия (инвентаризация).
Заявки на оформление эВСД и другие транзакции.
Работа с номенклатурой.
Когда вводится система Меркурий Россельхознадзор
Изначально многие крупные игроки на рынке выступали против автоматизированной системы меркурий под контролем Россельхознадзора, так как понимали, что не налаженная только разработанная система имеет еще много неточностей и недоработок и может привести к перебоям в поставках розничным сетям. В итоге была запущена программа в добровольном режиме. Но теперь с 1 июля 2018 года Меркурий стал обязательным для всех участников. Попросту вы не сможете участвовать в бизнесе, если у вас нет личного кабинета. До 2019 года планируется полный переход на меркурий оставшихся несознательных граждан.

Система Меркурий Россельхознадзор кто обязан использовать
Очень часто можно встретить и такое название «Меркурий Россельхознадзор информационная система ХС». В данном случае ХС — аббревиатура понятия хозяйствующий субъект. Что имеется ввиду? Хозяйствующий субъект — физическое или юридическое лицо, которое принимает участие в какой либо хозяйственной деятельности, в данном случае принимает участие в обороте ветеринарных грузов.

Система меркурий ветсправки кто должен регистрироваться:
.магазины розничные отдельные точки и сетевые магазины, .осуществляющие реализацию продуктов, попадающих под новый порядок.
.Склады, предприятия доставки так или иначе связанные с продукцией входящей в список.
.Детские сады, школы, предприятия общепита, производящие продукцию с использованием поднадзорных товаров.
.производители, заводы и фабрики, хозяйства и другие.
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 30.08.2019, 12:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12872 | Рейтинг: -1940,7
Корней! Что сказать-то хотел своим эзоповым языком? СССР сейчас можно обсуждать в открытую, без намёков! Очень Опытный
________________________________________
Да в общем-то, я всё сказал.
А Кухарка опять кричит, что всё было плохо.
Люди, говорит, ездили в Москву за мясом для детей в школах.
Не помню, чтобы мои родители ездили в Москву за мясом для меня.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 30.08.2019, 12:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12872 | Рейтинг: -1940,7
Но мяса купить в стране можно было только в Москве. Все стада - тучные-претучные - сгонялись туда.
А совеццкий народ - куй без соли жрал - минтай...
_____________________________________________
А сейчас основные деньги куда уходят?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 30.08.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не можете кормить своих детей нормальным мясом, не рожайте. Даже вырастя на таком мясе долго не протянут на рудниках светлого будущего.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 30.08.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В советское время мои деды ездили в магазин Минлесхоза на Менделеева и покупали там зайчатину, кабанятину, лосятину мед, грибы, клюкву.
У моего старшего поколения была твердая пищевая доминанта- где живешь- там и жуешь.
Питались только продуктами местной кормовой базы.
Может от того, пройдя войну, всю жизнь работая, без раков и инфарктов, прожили по 90 слишним лет?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 30.08.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
коротко про "меркурий"... система отслеживает оборот мясной продукции , начиная с производителя (фермы,колхоза...). при поставке мяса из-за бугра , это мясо также вносится в систему.
чё сказать хотел - всё давно придумано ,продумано,но.. не исполняется. и искать ничего не надо. схема действий - запрос в прокуратуру, прокуратура в россельхоз , россельхоз ответ прокуратуре, прокуратура ответ заявителю. на каком из этих этапов произошел сбой - "гарант" по звизде мешалкой ... а если "гарант" не по звизде мешалкой,то значит "гаранта" по звизде мешалкой
турк



Оценили
2

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com