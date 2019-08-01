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Картонные дурилки в виде Чанышевой отправлены в мусорку

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На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата по фамилии Чанышева. Последний двойник координатора местного штаба Навального снял свою кандидатуру.

Картонные дурилки в виде Чанышевой отправлены в мусорку


После выдвижения координатора штаба Навального Лилии Чанышевой кандидатом на довыборах в уфимский горсовет у нее появились двойники. Сперва по этому округу выдвинулась индивидуальная предпринимательница Эльвира Чанышева, а затем "Российская партия пенсионеров за справедливость" выдвинула здесь же адвокату Лилию Чанышеву, тезку и однофамилицу активистки.

В случайное совпадение фамилий кандидатов не поверили ни в штабе Навального, ни в среде экспертов, уверенно предположивших, что активистке пришлось столкнуться со старой технологией применения двойников.

Лилия Чанышева подала жалобу в ЦИК Башкортостана и прокуратуру, однако, ее обращение осталось без последствий.

В начале июля Уфимский горизбирком отказал координатору штаба Навального в регистрации кандидатом. Попытки Чанышевой оспорить отказ в районном суде и Верховном суде республики успеха не имели.

Как следует, в частности, из сведениям, опубликованных на сайте горизбиркома, в течение июля-августа адвокат Чанышева не вела избирательной кампании, на ее избирательный счет не поступало никаких средств и, соответственно, они не расходовались

На этой неделе стало известно, что адвокат направила в уфимский горизбирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Как следует из решения комиссии, регистрация адвоката Чанышевой была аннулирована, ее фамилия будет вычеркнута из уже отпечатанных избирательных бюллетеней и заклеена на информационных плакатах в помещениях избирательных участков.

Напомним также, что еще в начале июля комиссия отказала в регистрации предпринимательнице Эльвире Чанышевой по причине недостаточного количества достоверных подписей избирателей.

— Здесь все очевидно — раз нашего кандидата не зарегистрировали, то и надобность в спойлерских услугах у администрации отпала. Это лишний раз подтвердило тот факт, что выдвинутые ранее кандидаты были "техническими" — с их помощью администрация просто подстраховывалась на тот случай, если бы суды вынесли объективное решение по отказу в регистрации нашему координатору и обязали бы избирком зарегистрировать ее, — прокомментировали "Idel.Реалии" случившееся в уфимском штабе Навального.

После снятия кандидатуры адвоката Чанышевой в округе № 8 осталось шесть зарегистрированных кандидатов, выдвинутых исключительно политическими партиями. Фаворитом на выборах, на которого, со всей очевидностью, будет работать административный ресурс, эксперты считают выдвиженца "Единой России" экс-вице-мэра Уфы Артура Хромца, ныне занимающего должность гендиректора ООО "ГенСтройТрест". В середине июля уфимский штаб Навального опубликовал о Хромце критический видеоролик под названием "Тайные подряды единоросса".

Довыборы в Уфимский горсовет пройдут 8 сентября.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 30.08.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Последний двойник координатора местного штаба Навального снял свою кандидатуру.
==================================
Как говорится "ссыш когда страшно", Снела ты кандидатуру или не сняла, ты уже заработала отрицательную ауру, и проблемы по жизни у тебя будут как в этой жизни так и в последующих. Такова жизнь!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 30.08.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось
ни одного
кандидата по фамилии Чанышева...."
====================================================
Теперь можно спать и не боятся горсовету !
Лиля молодец ! Напугала это ворье .



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  • Гость
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  • 3 | 30.08.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто то ещё сомневается, что в России власть ЗАХВАТИЛИ бандиты и жулики? На верху господа прохиндеи вседержители, посередине псы силовики с намордниками и шорами, внизу бесправные рабы. Ещё немного и этот статус просто узаконят: ты имеешь право - терпеть, отдавать, молчать и не роптать. Пока граждане довольствуются малым и лишьбынебыловойны, положнение всё хуже, хуже и хуже. Они никогда не нажруться и сами не уйдут.



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2

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  • Участник
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  • 4 | 30.08.2019, 10:16 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пока граждане довольствуются малым и лишьбынебыловойны, положнение всё хуже, хуже и хуже. Они никогда не нажруться и сами не уйдут.
______________
Поэтому нужно проявлять гражданскую ответственность и всем дружно голосовать за коммунистов или за Рафиса Кадырова.



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4

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  • 5 | 30.08.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.08.2019, 10:16 | Автор: xrul

Поэтому нужно проявлять гражданскую ответственность и всем дружно голосовать за коммунистов или за Рафиса Кадырова.
==================================================
Однакоо ! xrul , почему не можете отойти от косности мышления ? Ведь Вы не глупы . Почему призываете голосовать за Оппортунистов и Паразитов от КПРФ РБ , жирующих на преданных ими идеях Коммунизма !
Почему у Вас так тугие " тормоза"?



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5

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  • Гость
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  • 6 | 30.08.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будь у меня возможность как- то воздействовать на эти " Выборы "
в горсовет округа № 8 , я бы просил народ Игнорировать такие
грязные " выборы " , объявить бойкот наглому попранию наших прав
на свободное выражение нашей воли !



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  • Участник
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  • 7 | 30.08.2019, 10:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Неправильно говорите. Я призываю голосовать за коммунистическую идею, за коммунизм.

Земллю крестьянам ! Воду матросам ! Фабрики рабочим ! Всех буржуев паразитов в тундру !



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3

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  • 8 | 30.08.2019, 10:50 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1402 | Рейтинг: +727,6
Хрюл, шел бы ты на х уй со своими комуняками и тем более с НЕвыборами!!! Пропагандист х уев



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3

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  • 9 | 30.08.2019, 10:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12872 | Рейтинг: -1940,7
7 | 30.08.2019, 10:48 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3791 | Рейтинг: -304,5

Неправильно говорите. Я призываю голосовать за коммунистическую идею, за коммунизм.
______________________________________________
Ты призываешь голосовать за Кутлугужина, а не за коммунистическую идею.
Ты их путаешь что-ли?



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2

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  • Участник
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  • 10 | 30.08.2019, 11:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это протестное голосование, хоть за Кутлугужина, лишь бы не за Хабирова.



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4

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  • 11 | 30.08.2019, 11:21 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1402 | Рейтинг: +727,6
10 | 30.08.2019, 11:15 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3792 | Рейтинг: -304,5
Это протестное голосование


ВОТ ТЫ ПЫЗДЕЦ ДЕБИЛ!!!!!!!!



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  • 12 | 30.08.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.08.2019, 11:15 | Автор: xrul

Это протестное голосование, хоть за Кутлугужина, лишь бы не за Хабирова.
====================================================
Надо было сразу так написать !!
Ничего личного против Р Хабирова у меня нет .
Но голосовать за него ( за Радия ) , это значить
поощерять АНТИНАРОДНУЮ и Социально опасную партию .
Это по мудрой русской пословице .
Скажи кто твой друг и я скажу КТО ТЫ !
А он открыто говорит , я член партии " Единая Россия " .!



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  • 13 | 30.08.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 30.08.2019, 10:48 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3792 | Рейтинг: -304,5
Неправильно говорите. Я призываю голосовать за коммунистическую идею, за коммунизм.

Земллю крестьянам ! Воду матросам ! Фабрики рабочим ! Всех буржуев паразитов в тундру !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Идеи-то у Вас неплохие, только исполнители этих идей недалёкие! Очень Опытный



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5

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  • 14 | 30.08.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.08.2019, 10:16 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3792 | Рейтинг: -304,6
Пока граждане довольствуются малым и лишьбынебыловойны, положнение всё хуже, хуже и хуже. Они никогда не нажруться и сами не уйдут.
_______
Поэтому нужно проявлять гражданскую ответственность и всем дружно голосовать за коммунистов или за Рафиса Кадырова.
_______
как это "лишьбы не было войны"
Сколь жилых домов без отселения людей взорвали, остановились только когда в Рязани с поличным поймали. Чеченов убивали. Грузин. Укров. Ныне в Сирию влезли. А что творилось по Расее, сколь городов избитых!
Холоп это человек который сам себя не уважает, а почему тогда его другие должны уважать?! Это даже узаконено в процессуальных кодексах, дела возбуждаются при подаче заявы обиженным, то бишь терпилой! Не подашь никто за тебя не имеет право!



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  • 15 | 30.08.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.08.2019, 10:54 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12848 | Рейтинг: -1939
7 | 30.08.2019, 10:48 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3791 | Рейтинг: -304,5
Неправильно говорите. Я призываю голосовать за коммунистическую идею, за коммунизм.
__________
Ты призываешь голосовать за Кутлугужина, а не за коммунистическую идею.
Ты их путаешь что-ли?
__________
коммунисты обустраивают одну партию, т.е.хунту, или принцип банды, различий нету. Как и сегодня: сводная ПЖиВ в составе ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР, ну там прокладки: какие то патриоты, какая то Родина,..
На есть такая жесткая наука: Философия!!! её принципы: Способ существования материи это движение, а движение возможно когда есть единство и борьба противоположностей! Толкование таково: материя это общество. Чтобы общество развивалось нужно созидать, а не проедать и разворовывать. Для этого должна быть оппозиция которая будет указывать и препятствовать воровству и другим неправильностям.
Пример Чанышевой, её "оттеснили" (это же так по мужски г-н ВРИ0!), убрались подставные Чанышевы чтобы ненароком не распылить голоса холопов, но Уфимцы трусливо промолчали. То есть по умолчанию поощрили действия ВРИ0! - Так что не будет "Движения" = улучшений жизни общества "Уфа"!



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  • # 16 | 30.08.2019, 11:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18324 | Рейтинг: -3174,1

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  • 17 | 30.08.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
Земллю крестьянам ! Воду матросам ! Фабрики рабочим ! Всех буржуев паразитов в тундру !
______________________
Идеи-то у Вас неплохие,
___________________________________________
Ну, расскажите мне - где эти идеи достойно воплотились в жизнь? Слушаю...

Венесуэла? Куба? КНДР? Где люди живут достойней, чем в кап-странах?

Рассказывайте, пи-здоболы!



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  • 18 | 30.08.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сегодня евлампием орудовать будет, для разнообразия, такскать.



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  • 19 | 30.08.2019, 12:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Где люди живут достойней, чем в кап-странах?
___________

В СССР трудящиеся жили лучше всех.



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4

  • # 20 | 30.08.2019, 12:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18324 | Рейтинг: -3174,1

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