Картонные дурилки в виде Чанышевой отправлены в мусорку

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата по фамилии Чанышева. Последний двойник координатора местного штаба Навального снял свою кандидатуру.После выдвижения координатора штаба Навального Лилии Чанышевой кандидатом на довыборах в уфимский горсовет у нее появились двойники. Сперва по этому округу выдвинулась индивидуальная предпринимательница Эльвира Чанышева, а затем "Российская партия пенсионеров за справедливость" выдвинула здесь же адвокату Лилию Чанышеву, тезку и однофамилицу активистки.В случайное совпадение фамилий кандидатов не поверили ни в штабе Навального, ни в среде экспертов, уверенно предположивших, что активистке пришлось столкнуться со старой технологией применения двойников.Лилия Чанышева подала жалобу в ЦИК Башкортостана и прокуратуру, однако, ее обращение осталось без последствий.В начале июля Уфимский горизбирком отказал координатору штаба Навального в регистрации кандидатом. Попытки Чанышевой оспорить отказ в районном суде и Верховном суде республики успеха не имели.Как следует, в частности, из сведениям, опубликованных на сайте горизбиркома, в течение июля-августа адвокат Чанышева не вела избирательной кампании, на ее избирательный счет не поступало никаких средств и, соответственно, они не расходовалисьНа этой неделе стало известно, что адвокат направила в уфимский горизбирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Как следует из решения комиссии, регистрация адвоката Чанышевой была аннулирована, ее фамилия будет вычеркнута из уже отпечатанных избирательных бюллетеней и заклеена на информационных плакатах в помещениях избирательных участков.Напомним также, что еще в начале июля комиссия отказала в регистрации предпринимательнице Эльвире Чанышевой по причине недостаточного количества достоверных подписей избирателей.— Здесь все очевидно — раз нашего кандидата не зарегистрировали, то и надобность в спойлерских услугах у администрации отпала. Это лишний раз подтвердило тот факт, что выдвинутые ранее кандидаты были "техническими" — с их помощью администрация просто подстраховывалась на тот случай, если бы суды вынесли объективное решение по отказу в регистрации нашему координатору и обязали бы избирком зарегистрировать ее, — прокомментировали "Idel.Реалии" случившееся в уфимском штабе Навального.После снятия кандидатуры адвоката Чанышевой в округе № 8 осталось шесть зарегистрированных кандидатов, выдвинутых исключительно политическими партиями. Фаворитом на выборах, на которого, со всей очевидностью, будет работать административный ресурс, эксперты считают выдвиженца "Единой России" экс-вице-мэра Уфы Артура Хромца, ныне занимающего должность гендиректора ООО "ГенСтройТрест". В середине июля уфимский штаб Навального опубликовал о Хромце критический видеоролик под названием "Тайные подряды единоросса".Довыборы в Уфимский горсовет пройдут 8 сентября.