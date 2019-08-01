Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности муниципальных чиновников за явку на выборы. Об этом говорится в ответе Центризбиркома России на жалобу кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша.Ранее он направил председателю ЦИК России Элле Памфиловой письмо, в котором заявил, что глава регионального Центризбиркома Илона Макаренко нарушила избирательное законодательство, заявив на пресс-конференции, что «административный ресурс должен присутствовать, а муниципалитеты должны делать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».Из ответа на жалобу, подписанного зампредом ЦИК России Евгением Шевченко, следует, что слова Макаренко были «направлены на реализацию положений норм по информированию избирателей», и оснований для принятия «мер реагирования» в этой фразе нет.Отметим, что на пресс-конференции 23 июля Илона Макаренко также отметила, что по результатам проведенных выборов будет в том числе оцениваться эффективность работы глав муниципалитетов республики. На вопрос о том, как быть главам, если жители не хотят приходить на выборы, Макаренко заявила, что «надо лучше работать, чтобы тебя уважали и понимали, что это нужно республике».