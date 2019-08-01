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Ворон ворону

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ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности муниципальных чиновников за явку на выборы. Об этом говорится в ответе Центризбиркома России на жалобу кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша.

Ворон ворону


Ранее он направил председателю ЦИК России Элле Памфиловой письмо, в котором заявил, что глава регионального Центризбиркома Илона Макаренко нарушила избирательное законодательство, заявив на пресс-конференции, что «административный ресурс должен присутствовать, а муниципалитеты должны делать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».

Из ответа на жалобу, подписанного зампредом ЦИК России Евгением Шевченко, следует, что слова Макаренко были «направлены на реализацию положений норм по информированию избирателей», и оснований для принятия «мер реагирования» в этой фразе нет.

Отметим, что на пресс-конференции 23 июля Илона Макаренко также отметила, что по результатам проведенных выборов будет в том числе оцениваться эффективность работы глав муниципалитетов республики. На вопрос о том, как быть главам, если жители не хотят приходить на выборы, Макаренко заявила, что «надо лучше работать, чтобы тебя уважали и понимали, что это нужно республике».

Эхо Москвы
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  • 1 | 30.08.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворон ворону
================================
Андрей Шаргородский

Ворон ворону глаз не выколет,
Но крыло оторвет,
Если ворон пойдет против стаи,
Если не так он живет...

Ворон по генам черный,
И стая - это судьба,
Но если где -то есть сизый,
Значит надежда жива..



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  • 2 | 30.08.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили Instagram Радия Хабирова.
Исследователи дали любопытную характеристику странице Хабирова. Они нашли в ней «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», а также «элементы самолюбования» и «жесткие батлы в комментариях».
ИСТОЧНИК KP.RU
Короче,- гадий типичный тупой нарцисс*
-----------------------------------------------------
*Википедия; Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.



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  • 3 | 30.08.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворон ворону глаз не выколет,
Но крыло оторвет,
Если ворон пойдет против стаи,
Если не так он живет...

Ворон по генам черный,
И стая - это судьба,
Но если где -то есть сизый,
Значит надежда жива..

Если ворон сизый, то это не ворон, а ворона, а она не является женой ворона.
Некоторые уверяют, что вороны бывают даже белыми.



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  • 4 | 30.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Моя несбыточная мечта: провести хотя бы второй тур выборов Главы РБ! Но с кухарками и турками каши не сваришь, да и с таким кандидатами от других партий тоже: нет среди них яркой личности, одна серость и тьма! Очень Опытный



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  • 5 | 30.08.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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на фото глухие старушка и бабай Кабаев.



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  • 6 | 30.08.2019, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
Вспоминается старый-престарый анекдот, его даже гугл не знает - о том, как праведник попал в рай и живет там той же незавидной жизнью, как и на земле, но видит, как пресыщавшийся власть предержавший в земной жизни богатей - великий грешник, развлекается и веселится с гурией на коленях и стаканом в руке, задав недоуменный вопрос Господу - получает ответ: "бутафория все это и женщина без дырки и стакан без дна"
То есть нам предлагают не верить ни своим глазам, ни своим ушам - и трактуют законы как дышло.



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  • 7 | 30.08.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 30.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован

Моя несбыточная мечта: провести хотя бы второй тур выборов Главы РБ! Но с кухарками и турками каши не сваришь, да и с таким кандидатами от других партий тоже: нет среди них яркой личности, одна серость и тьма! Очень Опытный
______
есть очччень умный дяденька: Сирил Норткот Паркинсон именуется. В своей одноимённой книге "Законов Паркинсона" он подсказывает как правильно жить, а ведь каждая жизненная ошибка очень дорого обходится и последствия часто неисправимы. Его желательно по программе средней школы изучать, но непутёвая рать этого никогда не допустят по простой причине: люди "увидят" что король то гол!
Цитирую: Ставят себе маленькие цели и, об щем то, легко их добиваются, - цели то маленькие, а потом недоумевают, почему в бурде под названием суп плавает одиноко сваренная муха!
Необходимо "прокатить" ВРИ0 !!! А второй, третий, десятый тур ему побоку! Помните Ельцин по многу раз одного и того же кандидата Госдуме подсовывал! Произошло улучшение????????? Получили полное беспутство!



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  • 8 | 30.08.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 минут назад, источник: ИА Башинформ
Радий Хабиров примет участие в дебатах
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях сообщил, что примет участие в предвыборных дебатах. По его словам, изначально он «не хотел тратить на них время».
«Однако по опыту постоянного общения с людьми я начал приходить к выводу, что мне проще работать и получать информацию в непосредственном контакте с аудиторией, пусть и не всегда хорошо ко мне относящейся. Это будет полезно и участникам, и зрителям, поэтому вызов я принимаю и в дебатах поучаствую. Честно говоря, не очень представляю, как это делать, поэтому купил книжку, говорят, хорошую. Готовлюсь», — написал он в соцсетях.

Дебаты состоятся 5 сентября в 19:30 на телеканалах БСТ, «Россия-1», «Россия-24», с трансляцией в YouTube и социальных сетях ВКонтакте, Facebook и других. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Надо посмотреть этот "цирк"! Очень Опытный



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  • 9 | 30.08.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 30.08.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован

Моя несбыточная мечта: провести хотя бы второй тур выборов Главы РБ! Но с кухарками и турками каши не сваришь, да и с таким кандидатами от других партий тоже: нет среди них яркой личности, одна серость и тьма! Очень Опытный
______
есть очччень умный дяденька: Сирил Норткот Паркинсон именуется. В своей одноимённой книге "Законов Паркинсона" он подсказывает как правильно жить, а ведь каждая жизненная ошибка очень дорого обходится и последствия часто неисправимы. Его желательно по программе средней школы изучать, но непутёвая рать этого никогда не допустят по простой причине: люди "увидят" что король то гол!
Цитирую: Ставят себе маленькие цели и, об щем то, легко их добиваются, - цели то маленькие, а потом недоумевают, почему в бурде под названием суп плавает одиноко сваренная муха!
Необходимо "прокатить" ВРИ0 !!! А второй, третий, десятый тур ему побоку! Помните Ельцин по многу раз одного и того же кандидата Госдуме подсовывал! Произошло улучшение????????? Получили полное беспутство!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да я не против прокатить ВРИО на вороных! Только надо реально смотреть на жизнь, а не витать в облаках! Слишком много людей совершенно не интересующихся и не знающих всех проделок ВРИО! Они проголосуют за власть, а потом будут ворчать, что всё плохо у них в жизни! Очень Опытный



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  • 10 | 30.08.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Дебаты состоятся 5 сентября в 19:30 на телеканалах БСТ, «Россия-1», «Россия-24», с трансляцией в YouTube и социальных сетях ВКонтакте, Facebook и других. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Надо посмотреть этот "цирк"! Очень Опытный
____________________________
любить цирк - никто не запрещал,но ... 05.09.,за 4 дня до выборов, в формате "8 минут текста от одного, а потом 8 минут от другого" ??? это не дебаты, это - пиар ход.
ты что ли не читал? кажется Барабаш написал об этих дебатах... ни вопросов от ведущего, ни от зрителей, ни от оппонента. просто тупо кандидат зачитывает речь в течении 8 минут и свободен. За 8 минут Х-2 так себя расхвалит ..и съеДётся со студии. встудии будут сидеть опять же "бабушки", которые всплакнут и скажут -сынок, победи их всех, достали супостаты, а уж мы за тебя горой
турк



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  • 11 | 30.08.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.08.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дебаты состоятся 5 сентября в 19:30 на телеканалах БСТ, «Россия-1», «Россия-24», с трансляцией в YouTube и социальных сетях ВКонтакте, Facebook и других. ____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Надо посмотреть этот "цирк"! Очень Опытный
____________________________
любить цирк - никто не запрещал,но ... 05.09.,за 4 дня до выборов, в формате "8 минут текста от одного, а потом 8 минут от другого" ??? это не дебаты, это - пиар ход.
ты что ли не читал? кажется Барабаш написал об этих дебатах... ни вопросов от ведущего, ни от зрителей, ни от оппонента. просто тупо кандидат зачитывает речь в течении 8 минут и свободен. За 8 минут Х-2 так себя расхвалит ..и съеДётся со студии. встудии будут сидеть опять же "бабушки", которые всплакнут и скажут -сынок, победи их всех, достали супостаты, а уж мы за тебя горой
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я не смотрел дебаты, поэтому не знаю их формат, правила, порядок выступлений! Вдруг Х-2 будет первым выступающим и тогда следующие могут, но захотят ли, разгромить его выступление в пух и прах! Если не буду занят, то обязательно посмотрю! Очень Опытный



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  • 12 | 30.08.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Опрошенные кандидаты, принимающие участие в дебатах, отмечают, что им предоставлено очень маленькое время и имеют претензии к самому формату.

— Это не дебаты, это просто выступление кандидата на определенную тему, заметила кандидат от партии "Яблоко" Зульфия Гайсина. — Споров и дискуссий нет, времени же хватает только на то, чтобы коротко изложить свою позицию по определенной теме.

— Формат этих дебатов — удивительный, я его не понимаю, — сказал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Владимир Кобзев. — Тебе дается определенное время, к которому зачастую прибавляется время не пришедших кандидатов. Вот, во вторник из четырех не пришли двое, и нам двоим досталось по целых восемь минут. Дискуссии нет, ты должен в течение восьми минут произносить свой монолог. Скучнее не придумаешь! Но приходится ходить, ибо деваться некуда.

— Это просто прямые эфиры, — согласен и кандидат от партии "Гражданская сила" Владимир Барабаш. — И говорить на них, собственно, не о чем; полемики, практически, нет. Мы говорим, по сути, одно и то же, критикуя власть. Поэтому я и обратился к Радию Хабирову с призывом принять участие в дебатах, поскольку большинство вопросов у участников именно к действующей власти.

Во вторник, 27 августа, участвуя в очередных дебатах, Барабаш потребовал от руководства телекомпаний изменить их формат.

— Я обращаюсь ко всем кандидатам — предлагаю прекратить этот цирк, уйти от формата монологов, выступлений. Нам нужно общаться, раскрывать острые темы в диалоге. Я обращаюсь ко всем, к руководителям каналов — у нас сейчас монологи. Нельзя так работать, это фикция, я в ней не желаю принимать участие, — заявил кандидат.

Генеральный директор ГУП ТРК "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов заявил, что дебаты проводятся “в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан”.
турк



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  • 13 | 30.08.2019, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
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30 августа Верховный суд Республики Башкортостан отказал в удовлетворении иска Рафиса Кадырова об отмене регистрации кандидата на должность Главы Республики Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент ИА «Башинформ».
Как говорится в материалах дела, Радий Хабиров зарегистрирован Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 8 июля 2019 года кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан.
Рафис Кадыров, который зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Республики Башкортостан, подал административный иск, в котором требовал отмены регистрации Хабирова.
В частности, Кадыров приводит видеосюжеты «Республика Live» на БСТ, которые не были оплачены из избирательного фонда кандидата."Необходимость оплаты размещения видеоматериала, на который ссылается административный истец, за счет средств специального избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Башкортостан, отсутствовала, поскольку данные видеосюжеты не обладают признаками агитационного материала и распространялись СМИ по собственной инициативе, в порядке информирования граждан о некоторых направлениях деятельности органов власти, должностных лиц, — говорится в возражении на исковое заявление.
Сегодня судья зачитал только резолютивную часть решения, мотивировочная часть будет опубликована на сайте суда позже. ____________________________________________________________
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__ ВС РБ признал региональные СМИ полностью свободными в подаче информации! А мы-то и не знали и не догадывались! Очень Опытный



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