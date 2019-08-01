Депутаны: Подмахнули не глядя и все нормально

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Смешные акции, ...

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, ...
  30.08.2019   33832    15

Депутаны: Подмахнули не ...

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы ...
  30.08.2019   43214    9

Картонные дурилки в виде ...

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата ...
  30.08.2019   26747    49

Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности ...
  30.08.2019   33753    13

Каким мясом кормят детей ...

Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и ...
  30.08.2019   23970    45

Последние публикации
Смешные акции, ...

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, ...
  30.08.2019   18521    15

Депутаны: Подмахнули не ...

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы ...
  30.08.2019   33356    9

Картонные дурилки в виде ...

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата ...
  30.08.2019   29966    49

Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности ...
  30.08.2019   13845    13

Каким мясом кормят детей ...

Помните как я пыталась выяснить каким мясом кормят наших детей в школах и ...
  30.08.2019   15708    45

Рамиля Саитова: ...

Рамиля Саитова не смогла стать официальным кандидатом на должность главы ...
  29.08.2019   16986    151

Дебаты без главы ...

В минувший понедельник кандидат Владимир Барабаш публично обратился к Радию ...
  29.08.2019   38461    30

Приманка на один день ...

В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ...
  29.08.2019   27406    16

Проблема совместимости ...

Мои российские, с позволения сказать, гастроли привычно и неизбежно ...
  29.08.2019   14520    8

Проверенный мороженщик ...

Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать ...
  29.08.2019   38671    41

Читаемое за месяц
Семен Слепаков: ...

Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили ...
  1.08.2019   26709    5

Хуже сталинизма: Это уже ...

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток из-за видео, ...
  1.08.2019   28786    4

Человек по имени раз ...

Я уже рассказывал устно об этом дивном эпизоде. В ясный субботний вечер 27 июля ...
  1.08.2019   38440    3

Поднялись с колен и ...

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары ...
  1.08.2019   18410    5

Хабиров назвал число ...

Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в ...
  1.08.2019   39899    10

Архив публикаций
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Депутаны: Подмахнули не глядя и все нормально

Оценили
0


Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы Башкирии, не знают, за кого поставили подписи.

Депутаны: Подмахнули не глядя и все нормально


Часть опрошенных «Эхом» муниципальных депутатов не смогли подтвердить, что ставили подпись за кандидатов Ивана Сухарева, Владимира Кобзева и Зульфию Гайсину.

На сайте Центризбиркома Башкирии опубликованы списки всех муниципальных депутатов республики, поддержавших выдвижение кандидатов на выборы главы региона, которые состоятся 8 сентября.

Редакция «Эха Москвы» в Уфе случайным образом обзвонила 19 депутатов из 9 сельских советов. На вопрос журналиста «Ставили ли вы подпись за определенного выдвиженца?», только 5 человек уверенно дали положительный ответ. Записи телефонных разговоров есть в распоряжении редакции.

К примеру, депутат Сергей Герасимов («Единая Россия») из Кушнаренковского сельсовета:

С.Г.: Да, ставил. За врио, за Хабирова.

Корреспондент: В списке есть данные, что вы ставили подпись за Владимира Кобзева.

С.Г.: Я не в курсе.

Корреспондент: То есть вы не ставили за него?

С.Г.: Нет-нет.

Депутат Лилия Гарифуллина («Единая Россия») из Староваряшского сельсовета Янаульского района:

Корреспондент: За кого поставили подпись?

Л.Г.: Единая партия, конечно же! «Единая Россия».

Корреспондент: Но ваш голос отдан за Ивана Сухарева. Это ЛДПР.

Л.Г.: Не знаю, как такое может быть…

Некоторые муниципальные депутаты, которые подтвердили подпись за определенного кандидата, не смогли объяснить причину своего выбора. К примеру, Татьяна Козяр из Совета Белебеевского района («Единая Россия») на уточняющий вопрос, касающийся сферы деятельности Владимира Кобзева, подробно не ответила, прервав разговор с журналистом:

Т.К.: Да, ставила. Через нотариуса все это делали…

Корреспондент: Почему именно за Владимира Кобзева?

Т.К.: Ну, прочитала… Так захотелось.

Депутат Белянковского сельсовета Белокатайского района Ринат Усманов заявил, что не подписывался ни за кого.

Корреспондент: Ставили ли вы подпись за кандидата на пост главы республики?

Р.У.: Нет, конечно. Никуда не ставил.

Эльза Юсупова («Единая Россия») из Евбулякского сельсовета Аскинского района, которая, судя по данным Центризбиркома Башкирии, поставила свою подпись за Зульфию Гайсину:

Э.Ю.: Это когда у нас собрание было, да? Вроде, да-да…

Корреспондент: За какого кандидата поставили?

Э.Ю.: За Хабирова, конечно!

Корреспондент: Дело в том, что перед нами находятся списки Центральной избирательной комиссии РБ. Ваша подпись стоит за кандидата Зульфию Гайсину.

Э.Ю.: Кого?

Корреспондент: Зульфия Гайсина. Не знаете ее?

Э.Ю.: Нет… Так она же тоже кандидат, вроде. Но от другой партии ­ – не «Единой России»… Я же от «Единой России».

Корреспондент: Вас попросили поставить за Гайсину или как это происходило?

Э.Ю.: Короче, там надо было выдвигать всех…

Корреспондент: Поэтому распределили [подписи]?

Э.Ю.: Ну, наверное, так, вроде… Чтобы все прошли.

Врио руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в комментарии «Эху» предположил, что поскольку подписи собирались еще в июне, некоторые депутаты могли забыть подробности. Он уточнил, что сначала «Единая Россия» собирала подписи за Радия Хабирова, но желающих поддержать своего кандидата было значительно больше необходимого количества в 454 человека:

Поэтому мы дали устную команду своим членам и сторонникам, если к ним обратятся другие кандидаты и их сторонники, то это будет на их усмотрение: это не будет отклонением от партийной линии и, условно говоря, уходом в оппозицию. tweet

По мнению Ахмадинурова, те депутаты, чьи подписи в поддержку Радия Хабирова оказались лишними, позже могли поддержать других кандидатов, из-за чего могла произойти путаница. Между тем, Ахмадинуров отметил, что люди, подписавшиеся за другого кандидата, должны помнить об этом.

Политолог Дмитрий Михайличенко в комментарии «Эху» заявил, что этот факт ничего не докажет, но тем людям, которые хотят понимать процессы, всё ясно:

Муниципальный фильтр — это инструмент, который против выборов. И, наверное, никто не сомневается, что кого допустить, а кого нет, решают не муниципальные депутаты, а та региональная власть, которая и проводит эти выборы. Поэтому в том, что некоторые мундепы «не знают», за кого они отдали свой голос (или забыли, или путаются) нет ничего удивительного. Это иронично, смешно и горько. Я вообще допускаю мысль, что это все происходит в автоматизированном режиме, и им даже, зачастую, забывают сказать, за кого они должны отдать свой голос. Еще получается, что это несет достаточно серьезный имиджевый урон для власти. Нас до этого убеждали, что муниципальные депутаты — это те, кого выбрали избиратели путем прямого голосования, что они политически грамотны и подкованы, что они не допустят на выборы различных криминальных элементов. Но получается, что эти муниципальные депутаты даже не всегда знают, за кого они отдали свои голоса. Это лишний раз доказывает несостоятельность всей конструкции. tweet

По мнению Михайличенко, зарегистрированные кандидаты, которые публично заявляют о необходимости отменить муниципальный фильтр, явно противоречат сами себе:

Они пошли по этому пути. Те, кто считают, что муниципальный фильтр нужно отменять, тем, наверное, не место на выборах в том формате, в каком они есть.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.08.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однакоо ! Как могуч русский язык , как красив !
Депутаты - Депутаны как образно и точно выражают
сущность наших " выборантов " сегодняшней власти !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.08.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подмахнули неглядя и все нормально
=====================================
Когда надо они "подмахнут" когда надо,-просто поанонируют,
"Депутаты, депутаты,депутаты пидоры"!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 30.08.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость
2 | 30.08.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован

Подмахнули неглядя и все нормально
=========
Когда надо они "подмахнут" когда надо,-просто поанонируют,
"Депутаты, депутаты,депутаты пидоры"!
=========
малюсенькая неувязочка, там депутыты по "ксиве", а по сути члены хунты!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.08.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое отношение к русскому языку имеет слово путана? В русском языке представители этой профессии обозначаются более коротким и ёмким словом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.08.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муниципальный фильтр должен быть отменён, так как является дополнительным орудием власти против честных выборов! А вообще надо наложить полный запрет на изменения в закон о выборах для следующего избирательного цикла: по какому закону тебя избрали - по такому же проводятся и следующие выборы, изменения возможны только через одни выборы, чтобы не подстраивать следующие выборы под победителей прошедших выборов! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.08.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.08.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Муниципальный фильтр должен быть отменён, так как является дополнительным орудием власти против честных выборов! А вообще надо наложить полный запрет на изменения в закон о выборах для следующего избирательного цикла: по какому закону тебя избрали - по такому же проводятся и следующие выборы, изменения возможны только через одни выборы, чтобы не подстраивать следующие выборы под победителей прошедших выборов! Очень Опытный
____
на каждом "шагу" так 0пытно 0бманывает!
Нужно отменить Путинизм! Хунту! Пока они ещё кровь не пролили, - но уже на грани!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.08.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.08.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.08.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Муниципальный фильтр должен быть отменён, так как является дополнительным орудием власти против честных выборов! А вообще надо наложить полный запрет на изменения в закон о выборах для следующего избирательного цикла: по какому закону тебя избрали - по такому же проводятся и следующие выборы, изменения возможны только через одни выборы, чтобы не подстраивать следующие выборы под победителей прошедших выборов! Очень Опытный
____
на каждом "шагу" так 0пытно 0бманывает!
Нужно отменить Путинизм! Хунту! Пока они ещё кровь не пролили, - но уже на грани!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да я и не против! Внутренняя экономическая политика либерастного блока Путина совершенно не устраивает меня! Зажим различных свобод тоже! Постоянное враньё я тоже не приемлю! Отменяйте! Только как? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 30.08.2019, 13:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12872 | Рейтинг: -1940,7
Депутаны: Подмахнули не глядя и все нормально
___________________________________________
Неужели Наташка придумала? Сама?
Мои аплодисменты.
Или слямзила откуда?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.08.2019, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
История с экс-дознавательницей из Уфы, обвинившей в изнасиловании своих начальников, начинает обрастать подробностями, которые перестают относиться к самому делу. Так, на днях в ходе допроса девушка обвинила адвокатов обвиняемых в том, что они пиарятся за ее счет, давая комментарии журналистам. Об этом рассказал один из защитников Рустам Ибрагимов.
Юрист также сообщил подробности о поведении Гульназ (имя изменено — прим.ред.) и о том, какую характеристику она себе дает. Потерпевшая, по его словам, на допросе заявила, что является «положительной личностью, много читает, что она музыкант».
— То руками закроется, то ногу на ногу поставит, это тоже о чем-то да говорит, — цитирует Ибрагимова aif.ru.
Напомним, в октября прошлого года 23-летняя дознавательница обвинила троих офицеров — Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука — в групповом изнасиловании. Как утверждает потерпевшая, они надругались над ней в кабинете отдела по вопросам миграции. Обвиняемые в данный момент находятся под домашним арестом. Последнее судебное заседание прошло 29 августа. Следующее назначено на вторник, 3 сентября. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Harrison! В Вашем полку музыкантов прибыло! Только не знаю: радоваться за Вас или сочувствовать? Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com