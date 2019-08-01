Депутаны: Подмахнули не глядя и все нормально

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы Башкирии, не знают, за кого поставили подписи.Часть опрошенных «Эхом» муниципальных депутатов не смогли подтвердить, что ставили подпись за кандидатов Ивана Сухарева, Владимира Кобзева и Зульфию Гайсину.На сайте Центризбиркома Башкирии опубликованы списки всех муниципальных депутатов республики, поддержавших выдвижение кандидатов на выборы главы региона, которые состоятся 8 сентября.Редакция «Эха Москвы» в Уфе случайным образом обзвонила 19 депутатов из 9 сельских советов. На вопрос журналиста «Ставили ли вы подпись за определенного выдвиженца?», только 5 человек уверенно дали положительный ответ. Записи телефонных разговоров есть в распоряжении редакции.К примеру, депутат Сергей Герасимов («Единая Россия») из Кушнаренковского сельсовета:С.Г.: Да, ставил. За врио, за Хабирова.Корреспондент: В списке есть данные, что вы ставили подпись за Владимира Кобзева.С.Г.: Я не в курсе.Корреспондент: То есть вы не ставили за него?С.Г.: Нет-нет.Депутат Лилия Гарифуллина («Единая Россия») из Староваряшского сельсовета Янаульского района:Корреспондент: За кого поставили подпись?Л.Г.: Единая партия, конечно же! «Единая Россия».Корреспондент: Но ваш голос отдан за Ивана Сухарева. Это ЛДПР.Л.Г.: Не знаю, как такое может быть…Некоторые муниципальные депутаты, которые подтвердили подпись за определенного кандидата, не смогли объяснить причину своего выбора. К примеру, Татьяна Козяр из Совета Белебеевского района («Единая Россия») на уточняющий вопрос, касающийся сферы деятельности Владимира Кобзева, подробно не ответила, прервав разговор с журналистом:Т.К.: Да, ставила. Через нотариуса все это делали…Корреспондент: Почему именно за Владимира Кобзева?Т.К.: Ну, прочитала… Так захотелось.Депутат Белянковского сельсовета Белокатайского района Ринат Усманов заявил, что не подписывался ни за кого.Корреспондент: Ставили ли вы подпись за кандидата на пост главы республики?Р.У.: Нет, конечно. Никуда не ставил.Эльза Юсупова («Единая Россия») из Евбулякского сельсовета Аскинского района, которая, судя по данным Центризбиркома Башкирии, поставила свою подпись за Зульфию Гайсину:Э.Ю.: Это когда у нас собрание было, да? Вроде, да-да…Корреспондент: За какого кандидата поставили?Э.Ю.: За Хабирова, конечно!Корреспондент: Дело в том, что перед нами находятся списки Центральной избирательной комиссии РБ. Ваша подпись стоит за кандидата Зульфию Гайсину.Э.Ю.: Кого?Корреспондент: Зульфия Гайсина. Не знаете ее?Э.Ю.: Нет… Так она же тоже кандидат, вроде. Но от другой партии ­ – не «Единой России»… Я же от «Единой России».Корреспондент: Вас попросили поставить за Гайсину или как это происходило?Э.Ю.: Короче, там надо было выдвигать всех…Корреспондент: Поэтому распределили [подписи]?Э.Ю.: Ну, наверное, так, вроде… Чтобы все прошли.Врио руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в комментарии «Эху» предположил, что поскольку подписи собирались еще в июне, некоторые депутаты могли забыть подробности. Он уточнил, что сначала «Единая Россия» собирала подписи за Радия Хабирова, но желающих поддержать своего кандидата было значительно больше необходимого количества в 454 человека:Поэтому мы дали устную команду своим членам и сторонникам, если к ним обратятся другие кандидаты и их сторонники, то это будет на их усмотрение: это не будет отклонением от партийной линии и, условно говоря, уходом в оппозицию. tweetПо мнению Ахмадинурова, те депутаты, чьи подписи в поддержку Радия Хабирова оказались лишними, позже могли поддержать других кандидатов, из-за чего могла произойти путаница. Между тем, Ахмадинуров отметил, что люди, подписавшиеся за другого кандидата, должны помнить об этом.Политолог Дмитрий Михайличенко в комментарии «Эху» заявил, что этот факт ничего не докажет, но тем людям, которые хотят понимать процессы, всё ясно:Муниципальный фильтр — это инструмент, который против выборов. И, наверное, никто не сомневается, что кого допустить, а кого нет, решают не муниципальные депутаты, а та региональная власть, которая и проводит эти выборы. Поэтому в том, что некоторые мундепы «не знают», за кого они отдали свой голос (или забыли, или путаются) нет ничего удивительного. Это иронично, смешно и горько. Я вообще допускаю мысль, что это все происходит в автоматизированном режиме, и им даже, зачастую, забывают сказать, за кого они должны отдать свой голос. Еще получается, что это несет достаточно серьезный имиджевый урон для власти. Нас до этого убеждали, что муниципальные депутаты — это те, кого выбрали избиратели путем прямого голосования, что они политически грамотны и подкованы, что они не допустят на выборы различных криминальных элементов. Но получается, что эти муниципальные депутаты даже не всегда знают, за кого они отдали свои голоса. Это лишний раз доказывает несостоятельность всей конструкции. tweetПо мнению Михайличенко, зарегистрированные кандидаты, которые публично заявляют о необходимости отменить муниципальный фильтр, явно противоречат сами себе:Они пошли по этому пути. Те, кто считают, что муниципальный фильтр нужно отменять, тем, наверное, не место на выборах в том формате, в каком они есть.