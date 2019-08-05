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Хабиров примет участие в дебатах

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил на своих страницах в социальных сетях, что начал подготовку к предвыборным дебатам. Он баллотируется на пост главы региона от «Единой России». Выборы пройдут 8 сентября.

Хабиров примет участие в дебатах


В начале избирательной кампании кандидат сообщал, что не хочет тратить время на дебаты, так как короткие минуты выступления вряд ли будут информативны для избирателей. При этом, по его признанию, он руководствовался также «российской политической традицией». «Однако вот по моему опыту постоянного общения с людьми я начал приходить к выводу, что мне проще работать и получать информацию в непосредственном контакте с аудиторией, пусть и не всегда хорошо ко мне относящейся. Это будет полезно и участникам, и зрителям, поэтому вызов я принимаю и в дебатах поучаствую»,— написал он. Радий Хабиров добавил, что готовится к дебатам по книжке Бендлера Ричарда «Искусство убеждать», которую купил. «А штабы кандидатов и СМИ пусть пока определят дату и время…»,— отметил он.

В выборах главы Башкирии участвуют восемь кандидатов от политических партий. Предвыборные дебаты начались 22 августа и продлятся до 6 сентября. Бесплатное время на них выделено на телеканалах БСТ, «Россия», «Россия-24», радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Радио России», где на каждого кандидата отведено по пять минут.

Коммерсант
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  • 1 | 01.09.2019, 08:32 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
..............во время допроса женщина объясняла, что ей нечем было кормить детей. По ее словам, она неоднократно просила пособие и материальную помощь, но ей постоянно отказывали.

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Денег нет, но, вы держитесь!



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  • 2 | 01.09.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вначале не допустили весомых апонентов - так сказать зачистили поле - а затем заявляют об участии в дебатах - в каких ? Лицемеры !



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  • 3 | 01.09.2019, 09:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
8 минут зачитывания написанной политтехнологами речи - дебатами не назовешь.



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  • 4 | 01.09.2019, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
Собственно - СРадий никому ничего не обещал. Программы у него нет от слова - совсем.
Поэтому будет "работать" на себя, а не на народ.

он руководствовался также «российской политической традицией» - ни на дебаты не ходить, ни программу предъявлять народу - мы это проходили - а потом сразу после невыборов марта-2018, когда пенсы выбрали пуйло - Ху-як! вы слушаете Маяк - пенсионная реформа!



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  • 5 | 01.09.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорей бы выборы прошли, кухаркины истерики надоели.



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  • 6 | 01.09.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Лично моя жизнь ни от каких выборов не зависит.



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  • 7 | 01.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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ДЕБАТЫ
Заровский Сергей

Как мне нравятся дебаты!
На слуху с семидесятых
Заседаний череда…
Настоящая беда!
А Вы видели лопату
Хоть разок с той самой даты,
Были маленьким когда?
Я сгорел бы со стыда,
От рассвета до заката
Ожидая дни зарплаты
И не ведая труда.
Слово Ваше – ерунда.
Так что, бравые ребята,
Прекращайте-ка дебаты.



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  • 8 | 01.09.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
#Беслан
Сегодня моё сердце в Беслане.
И оно плачет.



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  • 9 | 01.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Амбициозен-стало быть мечтает войти в историю Башкирии, а это работать и работать, так что есть надежда.



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  • 10 | 01.09.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрел на фото,- ну типичный тупой нарцисс....



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  • 11 | 01.09.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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То, что гадий, является людовником урнала рахимова, мне кажется никому не секрет, и то каким местом он делал карьеру в провительсте муртазла,я думаю тоже всем понятно...



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  • 12 | 01.09.2019, 13:00 | Автор: Кухарка
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Почему буксует мусорная реформа в Башкирии: предприниматели рассказывают о притеснениях
21.08.2019 Вера БЕЛОВА

Чего мы ждали от мусорной реформы? Улучшения экологической обстановки? Да. Порядка в сфере обращения с отходами? Конечно. Появления новой, стабильно работающей отрасли, поддерживающей малое предпринимательство и создающей рабочие места? Безусловно, учитывая и так имеющуюся проблему в регионах с малым и средним предпринимательством. Благодаря мусорной реформе стали открыты возможности для построения своего бизнеса в разных сопутствующих направлениях деятельности.

Но что мы получили на самом деле? Монопольные компании, в лице региональных операторов, которые, кажется, единственные, кто улучшает свою жизнь за счет средств, собранных с граждан, никак не способствуя нормальной реализации мусорной реформы. Молодые и перспективные предприниматели, которые являются частью этой системы, но из-за региональных операторов не имеющие сегодня возможности получать хоть какую-то прибыль и работать с полной отдачей. Так, при минимальной пользе для жителей, мусорная реформа принесла еще одну проблему – откровенное притеснение всех участников процесса, кто не состоит в «особых» договоренностях с регоператором.

Перевозка без дохода

Учредитель компании «ДворЭкоСервис» Алексей Гурьев уже долгое время занимается транспортировкой ТКО. Раньше он самостоятельно заключал договоры на вывоз отходов, а, в соответствии с нововведениями, с 1 января 2019 года был вынужден осуществлять свою деятельность под руководством регоператора - фирмы «Эко-сити», которую возглавляет Семен Земсков. За полгода работы в новых условиях был сделан неутешительный вывод – на расходы и оплату труда еле хватает, не то что на прибыль.

– Раньше мы обслуживали только Стерлитамак, - рассказывает г-н Гурьев. - На сегодняшний день мы обслуживаем в пять раз больше - добавились Стерлитамакский, Аургазинский, Гафурийский районы, и почти в ноль выходим. До 2018 года у нас минимальная цена за вывоз мусора была 140-150 рублей/куб, с юридическими лицами она достигала 200-250 рублей/куб, а по новому договору, который мы заключили с РО «Эко-сити», мы работаем по 100 рублей/куб.

Такая ставка была установлена в ходе проведенного тендера, которую, как признается учредитель «ДворЭкоСервис», поднять было невозможно – иначе компания бы попросту осталась без работы. При этом себестоимость выполняемых работ возросла, сама по себе услуга стала дороже, но операторам в этой части стали платить меньше.

В то же время, подконтрольная компания РОО «ЭкоСити Юг», открытая на имя генерального директора РО «Эко-сити» Семена Земского, а позднее переписанная на имя его водителя, без тендера получает за посреднические услуги по транспортировке 600 рублей за куб. Интересная арифметика: на деньги, собранные с населения на развитие мусорной реформы и улучшение экологической ситуации.

А ведь именно молодые предприниматели основа региональной экономики, они обеспечивают работой жителей районов, дают стабильную основу, чтобы могло жить и развиваться местное сообщество. Готова ли региональная власть активно поддерживать их в развитии? В целом, да. Поэтому идет реформирование, создаются предпосылки для развития целых отраслей. Но, в каждом случае есть противники прогресса.

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  • 13 | 01.09.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
«Безвозмездная» аренда

Артур Бикчентаев, директор компании «Экоиндустрия», своим делом выбрал контроль за осуществлением правильного хранения несортируемых отходов на специально оборудованном полигоне. Сегодня это предприятие живет только за счет поддержки учредителей, так как за свою работу от регионального оператора за последние полгода не было получено никаких средств.

- Мы получили лицензию на осуществления своей деятельности 7 февраля 2019 года – сразу после вступления в силу мусорной реформы, - говорит г-н Бикчентаев. - Тут же подали все документы на установление тарифа, по которому региональный оператор должен оплачивать наши услуги. С первого января, как вступила в силу мусорная реформа, каждый день регоператор «Эко-сити» привозил на наш полигон отходы по 20-30 тонн в день. При этом установленный тариф мы получили только 14 мая, а выплат не было до сих пор, несмотря на выставленный счет.

Всего за время работы без тарифа на складах накопилось 21 тысяч кубов подготовленных к захоронению отходов, которые были размещены на полигоне, как только тариф вступил в силу. За такой объем размещения компания «Экоиндустрия» потребовала 2660000 рублей. Регоператора сумма не устроила – «Эко-сити» не только отказался оплачивать счет, но и вновь поднял вопрос о смене тарифа, устанавливающегося в течении трех с половиной месяцев.

Таким образом¸ работа выполнена, компания ООО «Экоиндустрия» полгода за счет собственных средств содержит полигон и оплачивает работу сотрудников, а когда решится проблема с регоператором – неизвестно. Стоит ли говорить, что все эти месяцы плата с населения взимается в соответствии с введенной мусорной реформой в обычном режиме и региональный оператор «Эко-сити» уже собрал с населения более 500 млн рублей.

Поэтому сегодня крайне необходим контроль за тратами региональных операторов, так как финансы, собираемые с населения - те же самые инвестиционные долгосрочные вложения в будущее с хорошей экологией и благоприятным климатом для развития и работы молодых предпринимателей.

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  • 14 | 01.09.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
Беспорядок в мусорной реформе

Другой перевозчик - МПК «ЭКОТЕХ-МЕЛЕУЗ», которым руководит Тимур Ахметшин, тоже познал радости работы в новой системе. Сегодня он обслуживает Мелеуз и Мелеузовский район – это 95 населенных пунктов с общим населением примерно 90 тысяч человек - территория все того же регионального оператора «Эко-сити». При этом четкого плана действий нет – компании приходится лавировать между требованиями регоператора и собственной окупаемостью.

– Мы столкнулись с другой проблемой – это полное отсутствие четко обговоренных условий работы, - переживает г-н Ахметшин. - Есть задача, поставленная правительством, в рамках реализации мусорной реформы, – осуществлять контейнерный сбор. А дальше оператор должен контролировать процесс, но почему-то этого не делает. Вот мы сначала вывозили только бытовые отходы – ни листву, ни ботву, ни строительный мусор не брали. Потом потихоньку с нас начали требовать вывозить все и отовсюду – сегодня у нас в обслуживании более 700 точек сбора. При этом никакой дополнительной платы нам за это не предусмотрено, а регоператору – предусмотрена. И ведь не все точки оборудованы как надо. Мы в таких местах забираем мусор! У нас зимой люди пешком ходят – мы попросту не можем туда подъехать на спецтехнике. Тем не менее, с нас регоператор в безапелляционной форме требует забирать весь мусор – иначе штраф. Во многих деревнях не оборудованы контейнерные площадки, либо они находятся очень далеко. Людям лень идти, и они забивают контейнеры, для этого не предназначенные, или кидают мусорные мешки, из-за этого приходится вывозить мусор чаще, грузить вручную, что никак не оплачивается.

К тому же, договор по оплате транспортировки заключен не с региональным оператором «Эко-сити», а с посредником - РО «ЭкоСити Юг». Посредник получает за несуществующую работу 600 рублей за куб, а предприятие, которое по факту ведет работу - 100 рублей за кубометр.

Вот и получается, что работу делать надо, а, как и за какие деньги – решается на месте, и не всегда в пользу регионального предпринимателя. А ведь для того чтобы стабильно и хорошо обслуживать население этим активным молодым людям необходимо закупать дополнительную технику, переходить на ручной труд, брать в переработку любые отходы, и все это, исходя из собственных средств. При этом с предпринимателей стали брать очень большие налоги за мусор, которые не соответствуют их реальным потребностям в вывозе.

Откуда появится желание работать в мусорной сфере, если кажется, что никто, кроме региональных операторов, не способен извлечь прибыль из этой деятельности? Сложившаяся система не даёт развиваться малому бизнесу, многие закрываются из-за этого, другие все еще надеяться быть услышанными. И самое цель реализации мусорной реформы не достигается.

Возможно, это происходит потому, что нет диалога между специалистами. Перед стартом реализации программы действующих участников не спросили, как лучше провести эту реформу? А регоператоры начинают пользоваться своими полномочиями, создают невыносимые условия труда для предприятий, блокируя нормальную работу – и в итоге в проигрыше оказывается население, которое исправно платит по счетам.
__________________________________________________
Мусорная реформа - целиком и полностью зона ответственности Хабирова! Которая ПРОВАЛЕНА!!!
В Табигат был назначен смотрящим ночной волк из Красногорска Корнеев Валерка еще в январе , которого выпер сам же Срадий полтора месяца назад, но изменений к лучшему - нет. Более того - ни сбежавший в Красногороск Корнеев, ни учредитель Табигата с уставным капиталом в 265 млн - МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН - не подали в ИФНС сведения о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - то есть руководителя.

Со странице фейсбука этого волка позорного:
Валерий Художник Корнеев находится в городе Krasnogorsk, Moscow Oblast.
14 июля ··
Теперь живет в Krasnogorsk, Moscow Oblast



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  • 15 | 01.09.2019, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 01.09.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорей бы выборы прошли, кухаркины истерики надоели.

============================================================

А вот это-зря. Старая прошмандовка и два её мудака хотят доминировать на сайте. Но, кроме печальки это ничего не вызывет!



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  • 16 | 01.09.2019, 13:39 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
31 | 31.08.2019, 23:53 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8278 | Рейтинг: -598
Вот оно вожделённое и озабоченное Кухеркино:
"Ваше подзаборное тявканье - мне как-то боком. А вот их взаимофренженье - поднимает самооценку. Так то."
+++++++++++++++++++++++++
Кака птиса, какой полёт, кака самооценка. Прям с великими мира сего и даже с поди вышними силами эта кухарка общается. Несчастная, виртуальная особа, но для себя очень значимая в этом виртуале. Несчастная, но не жаль. Больных и злобных в своём несчастии, лечить всё равно надо.

============================================================
=
Да какая она "птиса"?===Старая , выжившая из ума прошмандовка!



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  • 17 | 01.09.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня удивляет, почему,умных, политически правельных участников администрация заблокировала, а вот такого урода как "юнг" оставила. Неужели у них с ним одинаковые мнения на происходящее в стране?
Неужели администрация сайта работает на антинародный режим?!



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  • 18 | 01.09.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 01.09.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня удивляет, почему,умных, политически правельных участников администрация заблокировала, а вот такого урода как "юнг" оставила. Неужели у них с ним одинаковые мнения на происходящее в стране?
Неужели администрация сайта работает на антинародный режим?!
++++++++++++++++++
Юнг! ты поставил мне плюс!!!!
Ты что действительно урод?!
Я балдею, от этого сайта!!!!!



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  • 19 | 01.09.2019, 14:25 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
31 | 31.08.2019, 23:53 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8278 | Рейтинг: -598
Вот оно вожделённое и озабоченное Кухеркино:
"Ваше подзаборное тявканье - мне как-то боком. А вот их взаимофренженье - поднимает самооценку. Так то."
+++++++++++++++++++++++++
Кака птиса, какой полёт, кака самооценка. Прям с великими мира сего и даже с поди вышними силами эта кухарка общается. Несчастная, виртуальная особа, но для себя очень значимая в этом виртуале. Несчастная, но не жаль. Больных и злобных в своём несчастии, лечить всё равно надо.



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  • 20 | 01.09.2019, 14:28 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18332 | Рейтинг: -3176,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Представляю себе дебаты Хабирова с этими кандидатами.
Кадыров тут же описается, хотя будет наверняка участвовать. С таким уровнем мышления Кадырову надо идти работать в кладовщики.
Единственно, кто что то может говорить это Гайсина.
Для общего веселья к ним бы еще прибавить Хамитова. Во было бы смехотворно.



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