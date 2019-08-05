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Потребителям и халявщикам

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По мере приближения даты голосования власти Башкортостана при помощи подконтрольного им бизнеса развернули широкую кампанию привлечения избирателей на выборы. Проголосовавшим гражданам обещают всевозможные скидки на товары и услуги.

Потребителям и халявщикам


Так, на избирательном участке №410 в Уфе на днях появилось объявление, что 8 сентября голосующих граждан здесь будут принимать терапевт, окулист, дерматолог и невролог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комиссии с правом решающего голоса, активист местного штаба Навального Денис Королев. В одной из уфимских поликлиник (№48) журналистам радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" подтвердили, что их врачи также будут 8 сентября работать на избирательных участках.

Информационно-аналитический отдел администрации Кировского района Уфы сообщил, что 8 сентября на избирательных участках в районе будут проводиться акции под названием "В первый раз" и "Счастливый час". Первая акция рассчитана на голосующих в первый раз молодых избирателей — после голосования "их ждут сладкие подарки". Согласно условиям второй акции, избиратели, пришедшие на участок всей семьей ровно в 17:45, получат памятные подарки.

Наиболее же масштабно подошел к делу Союз предпринимателей столицы Башкортостана, объявивший на этой неделе общегородскую акцию под названием "Уфа выбирает".

"Приходи на выборы 8 сентября 2019 года с 07:00 до 14:00 часов и проголосуй за своего кандидата! Получи на избирательном участке браслет "Уфа выбирает". Покажи браслет в магазинах и заведениях Уфы и получи скидку!" — написано в анонсе акции.

Партнеры акции, в число которых попали едва ли не все хозяйствующие субъекты Уфы, обещают разнообразные скидки проголосовавшим горожанам.

Так, от 10 до 50% скидок предлагают устроители различных мероприятий — от свадеб до корпоративов. Самые различные скидки обещают крупные сети супермаркетов, таких как "Бәйрәм", "Полушка", "Лукошко". Подключены к акции кинотеатры, химчистки, автосервисы и автомойки, спортивные и фитнесс-клубы, бани и сауны, хозрасчетные поликлиники и частные аптеки, различные кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты, парковые аттракционы и даже фирмы, устанавливающие охранную и пожарную сигнализацию (похоронных агентств в писке не обнаружено). Наконец, по браслету, который выдадут успевшим на акцию избирателям, в течение 8 сентября можно будет бесплатно ездить на автобусах "Башавтотранса", а также трамваях и троллейбусах.

Кроме частных фирм устроители ухитрились каким-то образом подключить к акции такие сугубо бюджетные учреждения, как театры и музеи, обещающие проголосовавшим избирателям скидки до 100%.

— Мы имеем дело с типичным применением административного ресурса, — комментирует начальник штаба кандидата Владимира Барабаша, политтехнолог Андрей Потылицын. — Через районные администрации в Уфе собрали предпринимателей, сказали — надо помочь призвать людей на выборы, для чего дайте им скидки. Обжаловать такие действия по нынешним законам невозможно, но можно порассуждать — в какую копеечку это влетит тем же предпринимателям?

Политтехнолог также отмечает, что акция "явно проводится в расчете на пенсионеров и бюджетников, представляющих наиболее лояльные властям слои населения".

— Почему тот же Союз предпринимателей не обещал преференций своим членам за участие, например, в митингах против повышения НДС? — задается вопросом уфимский общественник Александр Берелехис. — А медики на избирательных участках в воскресенье бесплатно работать будут? Это у нас, что, самая "малозагруженная" категория населения?

— К нам таких сигналов пока не поступало, но если бы членов нашего профсоюза привлекли к таким, явно внеурочным работам, мы бы, во-первых, внесли соответствующий протест, а во-вторых, настаивали бы, что подобное привлечение возможно только с письменного согласия самого работника, согласия профсоюза и за оплату труда в этот день не менее, чем в двойном размере, — говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

Эксперты констатируют, что власти, применяя подобные методы стимулирования явки в условиях падения интереса к выборам, всё больше возвращаются к советским методам.

— Очевидно, что для штаба Хабирова сейчас крайне важно повысить явку, поскольку ввиду очевидной предрешенности исхода выборов интерес к ним весьма низкий, — говорит политолог Дмитрий Михайличенко. — При таких условиях Кремль уже несколько лет рекомендует региональным властям презентовать выборы населению, как праздник. Собственно, это просто возвращение к методам советского вовлечения населения в псевдовыборы — буфеты, промтовары по низким ценам и прочее, только сейчас это делается более масштабно. Негативный аспект здесь вот в чем — власть, по существу, сознательно замещает гражданина потребителем, причем потребителем по дешевке. Люди, не веря в сами выборы, всё же идут на них, берут бюллетень и получают мизерные подачки,действуя по принципу — с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ни о каких настоящих выборах, ни о каком гражданском волеизъявлении здесь говорить не приходится.

Политолог также отмечает, что в Уфе, где явка на выборы традиционно ниже, чем на селе и в малых городах, такие методы "позволят добавить 5-7 процентов и догнать явку до требуемых показателей".

— Очевидно, что какой-то определенный показатель явки на выборах главы Башкортостана задан и ради его достижения применяются такого рода "стимулирующие" технологии, — замечает член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Виталий Аверин. — Оговорюсь, что призывы к участию в выборах, равно как и к неучастию в них, к предвыборной агитации не относятся, и законом не запрещены. Но в данном случае призыв принять участие подкрепляется еще стимулами, к тому же, материального свойства. Конечно, сообразуясь с понятием "честные и свободные выборы" такие технологии применять не следует. Да, закон это допускает — ведь здесь нет подкупа избирателей в пользу какого-либо определенного кандидата, нет при этом агитации за него. Но всё же повышать явку такими способами недопустимо. Здесь идет подмена понятий, подмена мотивов к участию. Гражданин должен идти голосовать не ради получения скидок в магазинах, а с целью выразить свое волеизъявление.

Напомним, что еще в июле ЦИК Башкортостана анонсировал проведение широкой рекламной кампании под лозунгом "Әйдә на выборы!" с целью повышения явки. Тогда же председатель ЦИК Илона Макаренко заявила, что главы местных администраций "должны работать на явку избирателей", "должны сделать максимально возможное, чтобы 8 сентября было событием в районе, было праздником". Кандидат Владимир Барабаш счел такие высказывания нарушением избирательного законодательства и направил жалобу в ЦИК России, однако, его жалоба была отклонена.

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.

Идель.Реалии
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  • 1 | 01.09.2019, 08:36 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
31 | 31.08.2019, 23:53 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8276 | Рейтинг: -597,9
Вот оно вожделённое и озабоченное Кухеркино:
"Ваше подзаборное тявканье - мне как-то боком. А вот их взаимофренженье - поднимает самооценку. Так то."
+++++++++++++++++++++++++
Кака птиса, какой полёт, кака самооценка. Прям с великими мира сего и даже с поди вышними силами эта кухарка общается. Несчастная, виртуальная особа, но для себя очень значимая в этом виртуале. Несчастная, но не жаль. Больных и злобных в своём несчастии, лечить всё равно надо.

============================Не надо таких жалеть! Они "ебанутые"!



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  • 2 | 01.09.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
А вас никто и не жалеет - над вами потешаются.



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  • 3 | 01.09.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
По вацапу рассылают про заманухи... Впервые осваивают технологии подкупа избирателей с помощью вражеских сетей.



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  • 4 | 01.09.2019, 09:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
а тем, кто придет на участки ровно в 17.45, подарит чайник.
____________________________
Хотелось бы посмотреть на драку за чайник в дверях УИКа в 17.45



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  • 5 | 01.09.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не выборы, это соблазниловка какая то,типа "приди на выборы детка, будет тебе конфетка"... Нек ни так А вот так:
Я свинья и ты – свинья,
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче дали нам, друзья,
Целый чан ботвиньи.

Мы по лавочкам сидим,
Из лоханочек едим.
Ай-люли,
Ай-люли,
Из лоханочек едим.

Ешьте, чавкайте дружней,
Братцы-поросята!
Мы похожи на свиней,
Хоть еще ребята.

Наши хвостики крючком,
Наши рыльца пятачком.
Ай-люли,
Ай-люли,
Наши рыльца пятачком.

Вот несут ведерко нам
Полное баланды.
- Поросята, по местам!
Слушайся команды!

В пойло раньше стариков
Пятачком не лезьте.
Тут десяток пятачков,
Сколько это вместе?

- Ай, люли,
Ай, люли,
Тут полтинник вместе!



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  • 6 | 01.09.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Понял турка? А алкаш уфимский? Може по другому объяснить?
_________________________________
ну объясни по другому, а то ни)(ера не понял
турк



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  • 7 | 01.09.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Давненько не радовался копченой колбаски, но меня так дешево не купишь, хотя если подумать, короче.., черт знает что и поделать - альтернатива какая то получается.



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  • 8 | 01.09.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну неужели кому то еще не понятно, что гадию нужна "явка", а как вы проголосуете будет решеть изберком. Каждый, кто ппридет на избирательный у часток, априори "проголосует " за гадия.



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  • 9 | 01.09.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Тот кто пойдет на "выборы" может смело набить у себя тату на лбу: "Я дебил"!



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  • 10 | 01.09.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Уважаемые Сопплменники,- башкиры!!!
Неужели Вы, продадите будущее своих детей, за порнюшку табака, голосуя за гадия?! Уверен, что не Русские не Татары, и другие многоуважаемые мной нации не прогллосуют за этого выскачку следовательно процент голосов за его кондидатуру будет ниже плинтуса.
Не забывайте, что гадий этот то существо, которое поддержало пенсионную реформу, которое лишило Вас старости! О других его преступлениях я умолчу, так как вы сами их знаете....
Гадий,- шёл бы ты лесом!!!!!!



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  • 11 | 01.09.2019, 13:34 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +5476,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 01.09.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1323 | Комментарии: 65310 | Рейтинг: +12217,1
А вас никто и не жалеет - над вами потешаются.

============================================================
=
Если кто и потешается- так это только над старой мандой по кличке "прошмандовка" и её двумя подсосами!



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  • 12 | 01.09.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня будет настроение праздничным, когда цена на бензин в богатой нефтяной стране станет адекватной, печеный хлеб из оренбургской гостированной муки, мясо,молочка и яйца без гмо и стимуляторов, а любые выборы будут проходить без гадиловщины.



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  • 13 | 01.09.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.09.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован

Тот кто пойдет на "выборы" может смело набить у себя тату на лбу: "Я дебил"!
_____
вижу...вижу..читаю на вашем лбу,.. но вы ошиблись, если вы не безразличны к выборам, то вы уже не дебил, ну вы просто ошиблись. Ничего страшного, исправьте ошибку, - испортите пару...три избирательных бюллетеней, таким образом вы отымите - уменьшите возможность фальсификации выборов... хотя там одни спойлеры, кроме Р.Кадырова, но шанцев у него мало, для народа он обманщик, хотя Банк "Восток" разорил Рахимов, но это смерду не докажете!!!



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  • 14 | 01.09.2019, 15:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18332 | Рейтинг: -3176,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Уфуеть! Оказывается банк "Восток" не москвичи отняли, а Рахимов. Это уж чисто по татарски.
Ты сучонок хоть представляешь что значит отнять такой банк? Оказывается Рахимов взял и отнял. У тебя игрушку в детсаде отнимали, вот на этом уровне все твои представления.



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  • 15 | 01.09.2019, 15:08 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4620 | Рейтинг: -722,2
Кухарка, а почему ты боишься большого количества избирателей ? Набоот ты должна призывать народ к выборам, чтобы люди сказали свое слово! Или ты боишься выбора народа?



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  • 16 | 01.09.2019, 15:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65321 | Рейтинг: +12218,1
Что во Франции можно купить на 1/15 МРОТ или 1/18 средней пенсии.
МРОТ во Франции 1149 евро на руки, средняя пенсия 1376 евро.
Давно обещал показать сколько стоит минимальная корзина во Франции, вот 16 марта мы сходили в магазин, накупились на пару недель а потом разложили по двум тележкам только самые нужные продукты положили в левую тележку, а в правую пошли всякие булочки/шоколадки/орешки/соусы и дублирующиеся продукты.

"Корзина здорового человека" и "корзина курильщика"

В левой тележке только необходимое, в правой - всякое разное, без чего можно жить.
.
Итак, минимальный набор продуктов "корзина здорового человека", доставленный домой и разложенный выглядит так и стоит 78.14 €, или 1/14,7 минимальной французской зарплаты:

И расшифровка того, что вы видите на картинке:
Два маленьких кабачка - 1,06 €
Помидорки-вишенки пол кило - 2.22 €
Помидорки большие 1100г. - 2.55 €
Бананы 1.736кг - 2.76 €
Броколи - 0.99 €
Авокадо 1.19 €
Морковки коробка 1.29 €
Салат коробка - 0.99 €
Картошки полтора кило - 1.79 €
Лазанья с лососем - 3.79 €
Лазанья болоньезе - 2.33 €
Йогурты фруктовые - 2.99 €
Равиоли(злой брат-близнец пельменей) - 1.45 €
Сыр в синей овальной коробочке - 1.83 €
Масло обычное - 1.79 €
Шмат норвежского лосося - 3.99 €
Две пачки ветчины-"по итальянски" - 3.58 €
Копченые сосиски (оч вкусные) - 2.99 €
Кусок копченой грудинки - 2.99 €
4 КордонБлю (этакий блин из ветчины сыра и курицы) - 2.86€
Обычный йогурт без вкуса - 1.59 €
Шесть литров молока в бутылках - 4.80 €
Три пачки макарошек - 1.79 €
Кофе растворимый - 3.89 €
Три пачки риса - 3,25 €
Шесть литров воды - 1.20 €
Пино Нуар бургундское винишко - 6.99 €
Вафли мягкие шесть штук- 0.99 €
Пять круассанов еще теплых - 1.45 €
Свинина порезанная кусочками - 3.19 €
Говядина кусочками - 3.79 €
(яйца забыли купить)
Не знаю на сколько хватит такого набора недели на полторы?
чек крупным планом:

И вторая часть покупок "корзина курильщика" стоит 119 € (1/10 от МРОТ) и выглядит так:
Расшифрую что мы видим тут:
Черничка (белая внутри, неправильная, но дочка любит) 1.69 €
Сыр монастырский оч вкусный - 2.34 €
Оливки острые - 1.37 €
Нарезка охотничьей колбасы 48 кусочков 2 шт - 3.38 €
Еще одна грудинка копченая - 2.99 €
Тирамису - 2.99 €
Йогурт натурный - 1.30 €
Сыр для раклета без корочки - 2.99 €
4 бутылки клубничного йогурта - 1.15 €
Большая охотничья колбасень - 4.99 €
Еще охотничья колбаса мелкая - 1.65 €
Пачка какао ребенку - 2.19 €
Кофе молотый - 3.49 €
Яблочное пюре ребенкам - 5.59 €
Детские питания - 1.49 € и 2.78 €
Сироп 2 шт - 2.30 €
Винишко бургундское какое-то - 6.99 €
Апельсиновый сок литр - 1.98 €
Два яблочных сока - 1.98 €
Персиковый сироп - 1.99 €
Два клубничных сиропа - 2.38 €
Еще пачка мягких вафель - 0.90 €
Шоколадные яйца с марципанами - 0.99 € и 0,99 €
Две пачки рисовых галет - 1.70 €
Еще шоколадное яйцо, они правда вкусные 0,99 €
Шоколадки - 0,99 €
Большое шоколадное яйцо с поняшками - 4.99 €
Две пачки орешков со всякой тропической требухой - 2.98 €
Памперсы две пачки - 14.58 €
Жидкий вантуз две пачки 4.70 €
Салфетки рулон - 3.39 €
Четыре пачки салфеток - 3.08 €
Большая сумка чтоб носить все это безобразие - 0.65 €
Ватные квадратики вытирать всякую фигню 2 пачки - 2.58 €
Женская гигена - 0.89 €
Три мочалки для посуды - 1.19 €
Что-то ванильное... 1.99 €
Полоскало для рта - 1.59 €
Свиные кусочки - 3.19 €
Декоративная бумага для всяких поделок - 3.99 €

Чек, если кому-то интересно:

Итого
78 € - стоит самое необходимое
119 € - стоит всякое дополнительное детские штуки и прочее
197 € - Общая стоимость покупок полторы тележки,
МРОТ во Франции 1145 € (его не платят вообще нигде, это не вежливо)
Средняя пенсия 1376 €

А сколько вы можете купить за 1/15 русского МРОТ в 135€ - на 632 рубля?

UPD Уточнение: левую корзинку я собрал "для себя" чего бы мне хватило на недели полторы-две, с учетом того,что яйца в холодильнике есть. Нас сейчас 3,5 человека, этих двух корзинок нам хватит на недели две., может с небольшими докупами. Пост не про то как правильно/неправильно мы едим, а про количество еды, которое можно купить на 1/15 минималки.


Фотографии и этот материал можете свободно использовать, если сошлетесь на источник - плюсик вам в карму. Все фотографии из шопинга в нормальном качестве лежат тут:
https://photos.app.goo.gl/xt3qzOYEBUFGFHZl2



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  • Гость
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  • 17 | 01.09.2019, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
избиратели, пришедшие на участок всей семьей ровно в 17:45, получат памятные подарки. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как это всей семьёй, если у меня семья по разным адресам живёт? Или дети не считаются? Где официальная информация с положением о вручении памятных подарков? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 18 | 01.09.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про кадырова абсолютго верно.
Зачем он полез в президенты?????!!!!!
Он что из себя возомнил???!!! собрал ваучеры со всех нас немыслимо огромное количество.
Вот и сидел бы банкиром, купил бы предприятия и выплачивал бы нам дивиденды.
А он, остолоп-медик заурядный полез.....он что не представлял, что такое президент рахимов???!!!!
рахимов посадил его в тюрьму, а приближенные его и менты с прокурорами ободрали его и отняли все ваучеры....
ладно его умыли, но ведь он лишил вкладчиков их ваучеров-денег
Каким уродом надо быть, чтобы выставить себя кандидатом в президенты РБ.
Дурак, идиот, теперь догоняет ушедшее в прошлое....
Ра



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  • Гость
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  • 19 | 01.09.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про кадырова абсолютго верно.
Зачем он полез в президенты?????!!!!!
Он что из себя возомнил???!!! собрал ваучеры со всех нас немыслимо огромное количество.
Вот и сидел бы банкиром, купил бы предприятия и выплачивал бы нам дивиденды.
А он, остолоп-медик заурядный полез.....он что не представлял, что такое президент рахимов???!!!!
рахимов посадил его в тюрьму, а приближенные его и менты с прокурорами ободрали его и отняли все ваучеры....
ладно его умыли, но ведь он лишил вкладчиков их ваучеров-денег
Каким уродом надо быть, чтобы выставить себя кандидатом в президенты РБ.
Дурак, идиот, теперь догоняет ушедшее в прошлое....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 01.09.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про кадырова абсолютго верно.
Зачем он полез в президенты?????!!!!!
Он что из себя возомнил???!!! собрал ваучеры со всех нас немыслимо огромное количество.
Вот и сидел бы банкиром, купил бы предприятия и выплачивал бы нам дивиденды.
А он, остолоп-медик заурядный полез.....он что не представлял, что такое президент рахимов???!!!!
рахимов посадил его в тюрьму, а приближенные его и менты с прокурорами ободрали его и отняли все ваучеры....
ладно его умыли, но ведь он лишил вкладчиков их ваучеров-денег
Каким уродом надо быть, чтобы выставить себя кандидатом в президенты РБ.
Дурак, идиот, теперь догоняет ушедшее в прошлое....



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