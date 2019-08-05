Потребителям и халявщикам ...

По мере приближения даты голосования власти Башкортостана при помощи подконтрольного им бизнеса развернули широкую кампанию привлечения избирателей на выборы. Проголосовавшим гражданам обещают всевозможные скидки на товары и услуги.Так, на избирательном участке №410 в Уфе на днях появилось объявление, что 8 сентября голосующих граждан здесь будут принимать терапевт, окулист, дерматолог и невролог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комиссии с правом решающего голоса, активист местного штаба Навального Денис Королев. В одной из уфимских поликлиник (№48) журналистам радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" подтвердили, что их врачи также будут 8 сентября работать на избирательных участках.Информационно-аналитический отдел администрации Кировского района Уфы сообщил, что 8 сентября на избирательных участках в районе будут проводиться акции под названием "В первый раз" и "Счастливый час". Первая акция рассчитана на голосующих в первый раз молодых избирателей — после голосования "их ждут сладкие подарки". Согласно условиям второй акции, избиратели, пришедшие на участок всей семьей ровно в 17:45, получат памятные подарки.Наиболее же масштабно подошел к делу Союз предпринимателей столицы Башкортостана, объявивший на этой неделе общегородскую акцию под названием "Уфа выбирает"."Приходи на выборы 8 сентября 2019 года с 07:00 до 14:00 часов и проголосуй за своего кандидата! Получи на избирательном участке браслет "Уфа выбирает". Покажи браслет в магазинах и заведениях Уфы и получи скидку!" — написано в анонсе акции.Партнеры акции, в число которых попали едва ли не все хозяйствующие субъекты Уфы, обещают разнообразные скидки проголосовавшим горожанам.Так, от 10 до 50% скидок предлагают устроители различных мероприятий — от свадеб до корпоративов. Самые различные скидки обещают крупные сети супермаркетов, таких как "Бәйрәм", "Полушка", "Лукошко". Подключены к акции кинотеатры, химчистки, автосервисы и автомойки, спортивные и фитнесс-клубы, бани и сауны, хозрасчетные поликлиники и частные аптеки, различные кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты, парковые аттракционы и даже фирмы, устанавливающие охранную и пожарную сигнализацию (похоронных агентств в писке не обнаружено). Наконец, по браслету, который выдадут успевшим на акцию избирателям, в течение 8 сентября можно будет бесплатно ездить на автобусах "Башавтотранса", а также трамваях и троллейбусах.Кроме частных фирм устроители ухитрились каким-то образом подключить к акции такие сугубо бюджетные учреждения, как театры и музеи, обещающие проголосовавшим избирателям скидки до 100%.— Мы имеем дело с типичным применением административного ресурса, — комментирует начальник штаба кандидата Владимира Барабаша, политтехнолог Андрей Потылицын. — Через районные администрации в Уфе собрали предпринимателей, сказали — надо помочь призвать людей на выборы, для чего дайте им скидки. Обжаловать такие действия по нынешним законам невозможно, но можно порассуждать — в какую копеечку это влетит тем же предпринимателям?Политтехнолог также отмечает, что акция "явно проводится в расчете на пенсионеров и бюджетников, представляющих наиболее лояльные властям слои населения".— Почему тот же Союз предпринимателей не обещал преференций своим членам за участие, например, в митингах против повышения НДС? — задается вопросом уфимский общественник Александр Берелехис. — А медики на избирательных участках в воскресенье бесплатно работать будут? Это у нас, что, самая "малозагруженная" категория населения?— К нам таких сигналов пока не поступало, но если бы членов нашего профсоюза привлекли к таким, явно внеурочным работам, мы бы, во-первых, внесли соответствующий протест, а во-вторых, настаивали бы, что подобное привлечение возможно только с письменного согласия самого работника, согласия профсоюза и за оплату труда в этот день не менее, чем в двойном размере, — говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.Эксперты констатируют, что власти, применяя подобные методы стимулирования явки в условиях падения интереса к выборам, всё больше возвращаются к советским методам.— Очевидно, что для штаба Хабирова сейчас крайне важно повысить явку, поскольку ввиду очевидной предрешенности исхода выборов интерес к ним весьма низкий, — говорит политолог Дмитрий Михайличенко. — При таких условиях Кремль уже несколько лет рекомендует региональным властям презентовать выборы населению, как праздник. Собственно, это просто возвращение к методам советского вовлечения населения в псевдовыборы — буфеты, промтовары по низким ценам и прочее, только сейчас это делается более масштабно. Негативный аспект здесь вот в чем — власть, по существу, сознательно замещает гражданина потребителем, причем потребителем по дешевке. Люди, не веря в сами выборы, всё же идут на них, берут бюллетень и получают мизерные подачки,действуя по принципу — с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ни о каких настоящих выборах, ни о каком гражданском волеизъявлении здесь говорить не приходится.Политолог также отмечает, что в Уфе, где явка на выборы традиционно ниже, чем на селе и в малых городах, такие методы "позволят добавить 5-7 процентов и догнать явку до требуемых показателей".— Очевидно, что какой-то определенный показатель явки на выборах главы Башкортостана задан и ради его достижения применяются такого рода "стимулирующие" технологии, — замечает член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Виталий Аверин. — Оговорюсь, что призывы к участию в выборах, равно как и к неучастию в них, к предвыборной агитации не относятся, и законом не запрещены. Но в данном случае призыв принять участие подкрепляется еще стимулами, к тому же, материального свойства. Конечно, сообразуясь с понятием "честные и свободные выборы" такие технологии применять не следует. Да, закон это допускает — ведь здесь нет подкупа избирателей в пользу какого-либо определенного кандидата, нет при этом агитации за него. Но всё же повышать явку такими способами недопустимо. Здесь идет подмена понятий, подмена мотивов к участию. Гражданин должен идти голосовать не ради получения скидок в магазинах, а с целью выразить свое волеизъявление.Напомним, что еще в июле ЦИК Башкортостана анонсировал проведение широкой рекламной кампании под лозунгом "Әйдә на выборы!" с целью повышения явки. Тогда же председатель ЦИК Илона Макаренко заявила, что главы местных администраций "должны работать на явку избирателей", "должны сделать максимально возможное, чтобы 8 сентября было событием в районе, было праздником". Кандидат Владимир Барабаш счел такие высказывания нарушением избирательного законодательства и направил жалобу в ЦИК России, однако, его жалоба была отклонена.Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.