— Сегодня вечером у нас пройдет первое собрание. Назначим ответственных по каждому направлению, выберем новых замов и начнем двигаться, — рассказал "Idel.Реалии" Галин. — Я и раньше входил в движение и не думаю, что политика как-то в корне изменится. Я бы больше хотел уделять времени направлению бизнеса. "Башкорт" не такая, как многие пишут, радикальная организация. Мы открытые и хотим дружить со всеми, но не получается. Все самые важные вопросы у нас решает не только лидер, но и совет.
До этого "Башкорт" возглавлял Фаиль Алсынов. Как заявили в движении, его полномочия прекращены в связи с истечением срока полномочий и согласно уставу организации. Галина выбрали лидером единогласно. До этого он занимал должность заместителя председателя "Башкорт" и руководителя ее Баймакского филиала.
Экс-председатель "Башкорт" Фаиль Алсынов сообщил, что из организации не уходит и "использует весь свой опыт и знания в помощь новому председателю".
Идель.Реалии
Оригинал публикации
Хрен редьки не слаще
Раздел: Новости | Просмотры: 43108 | Комментарии: 1