Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Цирк с конями по ящику ...

За три дня до выборов руководство телеканала БСТ решило провести ток-шоу ...
  3.09.2019   18272    1

Хрен редьки не слаще ...

Башкирскую общественную организацию "Башкорт" возглавил Ильнар Галин. В ...
  3.09.2019   31048    1

Иван Грозный, имам ...

26 августа должен был начаться судебный процесс над книгой лауреата госпремии ...
  3.09.2019   39698    3

Валять дурака — тоже ...

Владимир Кобзев: Не вижу практического смысла в государственном статусе ...
  2.09.2019   42117    130

Хабиров примет участие в ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил на своих страницах в социальных ...
  1.09.2019   27612    141

Последние публикации
Цирк с конями по ящику ...

За три дня до выборов руководство телеканала БСТ решило провести ток-шоу ...
  3.09.2019   21374    1

Хрен редьки не слаще ...

Башкирскую общественную организацию "Башкорт" возглавил Ильнар Галин. В ...
  3.09.2019   15654    1

Иван Грозный, имам ...

26 августа должен был начаться судебный процесс над книгой лауреата госпремии ...
  3.09.2019   20551    3

Валять дурака — тоже ...

Владимир Кобзев: Не вижу практического смысла в государственном статусе ...
  2.09.2019   17256    130

Хабиров примет участие в ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил на своих страницах в социальных ...
  1.09.2019   32828    141

Потребителям и халявщикам ...

По мере приближения даты голосования власти Башкортостана при помощи ...
  1.09.2019   31148    52

Смешные акции, ...

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, ...
  30.08.2019   33627    35

Депутаны: Подмахнули не ...

Часть муниципальных депутатов, поддержавших трех кандидатов на пост главы ...
  30.08.2019   14228    20

Картонные дурилки в виде ...

На довыборах в Уфимский горсовет в округе № 8 не осталось ни одного кандидата ...
  30.08.2019   24783    68

Ворон ворону ...

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности ...
  30.08.2019   25852    15

Читаемое за месяц
Грязный зомбоящик: НТВ ...

Заявление неких анонимных силовиков размещено в «Твиттере» телеканала. «За ...
  5.08.2019   19559    21

Это не сон. Встречаем ...

С 1 сентября в российских школах появится новый предмет. Программы преподавания ...
  5.08.2019   29578    6

Наш несчастный случай ...

Попытка сравнительного анализа. «Я готов предугадывать мысли людей и собак, Но ...
  5.08.2019   35311    7

Аббас Галлямов. О ...

Ректор МПГУ Лубков заявил, что за участие в протестах студенты могут быть ...
  5.08.2019   29577    4

Наталья Кузнецова: ...

Очень некрасиво повел себя на пресс-конференции член Всемирного курултая башкир ...
  5.08.2019   30404    32

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (6)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Хрен редьки не слаще

Оценили
0


Башкирскую общественную организацию "Башкорт" возглавил Ильнар Галин. В башкирской общественной организации "Башкорт" сменился лидер. Им стал Ильнар Галин. Решение об этом принято 31 августа на расширенном заседании (йыйыне), которое проводилось в Кугарчинском районе.

Хрен редьки не слаще


— Сегодня вечером у нас пройдет первое собрание. Назначим ответственных по каждому направлению, выберем новых замов и начнем двигаться, — рассказал "Idel.Реалии" Галин. — Я и раньше входил в движение и не думаю, что политика как-то в корне изменится. Я бы больше хотел уделять времени направлению бизнеса. "Башкорт" не такая, как многие пишут, радикальная организация. Мы открытые и хотим дружить со всеми, но не получается. Все самые важные вопросы у нас решает не только лидер, но и совет.

До этого "Башкорт" возглавлял Фаиль Алсынов. Как заявили в движении, его полномочия прекращены в связи с истечением срока полномочий и согласно уставу организации. Галина выбрали лидером единогласно. До этого он занимал должность заместителя председателя "Башкорт" и руководителя ее Баймакского филиала.

Экс-председатель "Башкорт" Фаиль Алсынов сообщил, что из организации не уходит и "использует весь свой опыт и знания в помощь новому председателю".

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.09.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы открытые и хотим дружить со всеми, но не получается
================================
Да кому вы нахрен нужны!
С Такими "друзьями" и врагов ненадо!!!!!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com