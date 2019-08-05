Хрен редьки не слаще ...

Башкирскую общественную организацию "Башкорт" возглавил Ильнар Галин. В башкирской общественной организации "Башкорт" сменился лидер. Им стал Ильнар Галин. Решение об этом принято 31 августа на расширенном заседании (йыйыне), которое проводилось в Кугарчинском районе.— Сегодня вечером у нас пройдет первое собрание. Назначим ответственных по каждому направлению, выберем новых замов и начнем двигаться, — рассказал "Idel.Реалии" Галин. — Я и раньше входил в движение и не думаю, что политика как-то в корне изменится. Я бы больше хотел уделять времени направлению бизнеса. "Башкорт" не такая, как многие пишут, радикальная организация. Мы открытые и хотим дружить со всеми, но не получается. Все самые важные вопросы у нас решает не только лидер, но и совет.До этого "Башкорт" возглавлял Фаиль Алсынов. Как заявили в движении, его полномочия прекращены в связи с истечением срока полномочий и согласно уставу организации. Галина выбрали лидером единогласно. До этого он занимал должность заместителя председателя "Башкорт" и руководителя ее Баймакского филиала.Экс-председатель "Башкорт" Фаиль Алсынов сообщил, что из организации не уходит и "использует весь свой опыт и знания в помощь новому председателю".