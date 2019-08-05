Цирк с конями по ящику ...

За три дня до выборов руководство телеканала БСТ решило провести ток-шоу "Антидебаты" с участием всех зарегистрированных кандидатов на пост главы Башкортостана, включая Радия Хабирова. Об этом сообщил в своем Facebook генеральный директор телерадиокомпании "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов."Мы с коллегами из республиканских и муниципальных телеканалов посовещались и решили, что готовы организовать единую площадку для общения одновременно всех участников предвыборной гонки. 5 сентября мы приглашаем кандидатов принять участие в политическом ток-шоу "Антидебаты". Транслировать будем на всех основных телевизионных ресурсах Башкортостана (БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV, РБК-Уфа) и во всех наших социальных сетях. Начнём 5 сентября в 19:30", — написал Зарафутдинов.Сразу после этого во всех государственных, муниципальных и многих частных СМИ началась массированная реклама будущего шоу.Напомним, ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров — после долгих колебаний — сообщил, что принял решение участвовать в дебатах с другими участниками выборов, для чего купил книгу ​Ричарда Бендлера "Искусство убеждать".Формат будущего ток-шоу пока неизвестен.— Фактически, все мы, кандидаты и их представители вынудили Хабирова принять участие в публичных выступлениях, — отметил начальник штаба кандидата Владимира Барабаша Андрей Потылицын. — Но, разумеется, это будут не дебаты, а свалка — в настоящих дебатах ввосьмером не участвуют. Формат этого шоу пока не совсем понятен. Есть, насколько я знаю, такой рабочий вариант — каждый участник сможет задать по одному вопросу любому другому. Но я не думаю, что всем семерым позволят задать вопрос именно Радию Хабирову. Мы же видим, что его команда, включая телевизионщиков, тщательно оберегает его от острых ситуаций, каверзных вопросов и так далее. Они даже запрещают нам снимать выступление нашего кандидата на телевидении собственной камерой.Известный в республике журналист Лилия Клюковская предполагает, что на "Антидебатах" зрителей (читай — избирателей) могут ждать неожиданные сюрпризы.— Неизвестно, что еще может придумать креативный штаб Хабирова. Может, кто-то из кандидатов, например, Кобзев или Кадыров, снимется с выборов в прямом эфире в пользу Хабирова — как это сделал Евгений Савостьянов ​на президентских выборах в 2000 году, сняв в эфире НТВ свою кандидатуру в пользу Григория Явлинского. Это было бы вполне в логике появления всех этих спойлеров. Они, фактически, не вели предвыборную кампанию, не публиковали своих программ. Свою часть электората они уже худо-бедно привлекли на выборы и роль их, в общем-то, исчерпана.Опрошенные кандидаты категорически отвергли такую возможность.— Конечно, нет, и в мыслях у меня не было сниматься! Я свои голоса никому не отдам, в том числе и Хабирову! А в антидебатах этих участвовать буду, хотя пока не совсем понимаю их формата, — сказал Владимир Кобзев.— Думаю, никто этого не сделает. Наш кандидат точно так не поступит; более того, он сегодня только подал апелляционную жалобу в Верховный суд России на снятие с регистрации Радия Хабирова — после того, как в этом ему отказал Верховный суд республики, — сообщил представитель Рафиса Кадырова, руководитель местного отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов.— Лично я снимать свою кандидатуру не собираюсь. Но если кто-то из других кандидатов снимется в мою пользу, — как призывал в начале избирательной кампании сняться в пользу сильнейшего кандидата Владимир Барабаш, — я буду только рада, — заявила Зульфия Гайсина.— Даже близко об этом не думаю; пусть не рассчитывают, — отрезал Владимир Барабаш.Политолог Дмитрий Михайличенко также не видит резона в неожиданном снятии каких-либо кандидатур в пользу Радия Хабирова на последней неделе кампании.— Соперники Хабирова настолько "карликовые", что эффекта от этого не будет. Это шоу устраивается чисто для того, чтобы показать, что Хабиров на фоне остальных — гиперкомпетентный. Другие участники будут его слушать, поддакивать ему, ошибаться в его пользу. А его личные коммуникационные огрехи будут просто купированы ведущими, — считает эксперт."Антидебаты" пройдут 5 сентября. Начало — в 19:30.