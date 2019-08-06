Модный приговор от Лилии Чанышевой

Игорь Савельев — писатель: «Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться вне политической борьбы, давайте оставим для будущих прекрасных времен». Не считаю, что оценка гардероба жен, дочерей, сыновей есть лучшая предвыборная тактика, но о креативе штаба Навального в Уфе не могу молчать (ссылка в первом комменте). Это задорно. Разберем плюсы и минусы. Тем более, все топовые блогеры Уфы предпочли промолчать, ну а мне в Испании все можно.Итак, в это воскрсенье пройдут выборы главы Башкирии. Основной кандидат — Радий Хабиров (ЕР), экс-мэр подмосковного Красногорска (почти моя вторая родина) и экс-куратор партий и Госдумы в АП времен сурковского рассвета и прочих мюнхенских речей (почти моя третья родина: феномен «стабильных нулевых» и раннепутинского сиятельного бонапартизма мне наиболее интересен как писателю). В центре расследования — стоимость платьев, туфель, сумочек и прочего (новое для меня слово «парка», да, вот такой я дремучий человек) молодой жены Радия Хабирова Каринэ.Видео:Объясняю, почему это если и не важно, то хотя бы интересно.Во-первых, потому, что это сделано со вкусом и тщательно. Сердце мое млеет от слов «из мягкой буклированной шерсти с серебристыми пайетками», и хотя я прочитал вместо «сшито из нежного кашемира» — «из ночного кошмара», все равно, я люблю почитать про шмотки, хотя и не могу не отметить некоторой олдскульности в привязанности к Valentino, Givenchy, Dolce&Gabbana («Нет, Сусанночка, Диора я уже не вынесу»), — хотя на Каринэ почти всегда приятно посмотреть.Во-вторых, уровень расследований штаба Навального в Уфе растет, и меня это радует. Их первый опыт с дачей Толкачева (председателя регионального ЗАКСа) повеселил жанром мистического триллера, но огорчил бледностью фактуры. С Каринэ — все тщательней. Море фотографий нашей будущей первой леди, все с прайсами, принтскринами, каталогами, выдачами под запрос. Проделана большая работа. Возможно, с Толкачевым тоже так было, но запомнился только креатив в ночном лесу подле парадного подъезда, под музыку в стиле Твин Пикс.В-третьих, пока топовые блогеры и прочий УФБ благоразумно помалкивают, кто-то все же осторожно комментирует в фб Лилии Чанышевой (лидер штаба Навального в Уфе), что это могут быть китайские реплики, условно, за 15 тысяч, а не за 242 (всегда любил Oscar de la Renta), 207 (Loro Piana), 226 (Tom Ford). Это тоже тема. Почему бы не обсудить этот вопрос открыто? Радий Хабиров вызвался участвовать в открытых дебатах, чем подал хороший пример слома путинской традиции (см. «сиятельный бонапартизм»), — так почему бы не обсудить и гардероб? Тем более, ничего предосудительного, на мой вкус, нет (вернее, на мой взгляд — нет), хотя, возможно, пальто за 359 или упомянутая парка за 473 — это перебор.И в-четвертых. (Или русское правописание требует «в четвертых»?). Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться вне политической борьбы, давайте оставим для будущих прекрасных времен. Пока мы находимся в тех отнюдь не вегетарианских условиях (со сломанными на площадях ребрами), которые есть. Тем более, разбор цветочных принтов и серебристых пайеток — это так мило, это те цветочки, которые — хотелось бы — остались цветочками.