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Модный приговор от Лилии Чанышевой

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Игорь Савельев — писатель: «Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться вне политической борьбы, давайте оставим для будущих прекрасных времен». Не считаю, что оценка гардероба жен, дочерей, сыновей есть лучшая предвыборная тактика, но о креативе штаба Навального в Уфе не могу молчать (ссылка в первом комменте). Это задорно. Разберем плюсы и минусы. Тем более, все топовые блогеры Уфы предпочли промолчать, ну а мне в Испании все можно.

Модный приговор от Лилии Чанышевой


Итак, в это воскрсенье пройдут выборы главы Башкирии. Основной кандидат — Радий Хабиров (ЕР), экс-мэр подмосковного Красногорска (почти моя вторая родина) и экс-куратор партий и Госдумы в АП времен сурковского рассвета и прочих мюнхенских речей (почти моя третья родина: феномен «стабильных нулевых» и раннепутинского сиятельного бонапартизма мне наиболее интересен как писателю). В центре расследования — стоимость платьев, туфель, сумочек и прочего (новое для меня слово «парка», да, вот такой я дремучий человек) молодой жены Радия Хабирова Каринэ.

Видео:



Объясняю, почему это если и не важно, то хотя бы интересно.

Во-первых, потому, что это сделано со вкусом и тщательно. Сердце мое млеет от слов «из мягкой буклированной шерсти с серебристыми пайетками», и хотя я прочитал вместо «сшито из нежного кашемира» — «из ночного кошмара», все равно, я люблю почитать про шмотки, хотя и не могу не отметить некоторой олдскульности в привязанности к Valentino, Givenchy, Dolce&Gabbana («Нет, Сусанночка, Диора я уже не вынесу»), — хотя на Каринэ почти всегда приятно посмотреть.

Во-вторых, уровень расследований штаба Навального в Уфе растет, и меня это радует. Их первый опыт с дачей Толкачева (председателя регионального ЗАКСа) повеселил жанром мистического триллера, но огорчил бледностью фактуры. С Каринэ — все тщательней. Море фотографий нашей будущей первой леди, все с прайсами, принтскринами, каталогами, выдачами под запрос. Проделана большая работа. Возможно, с Толкачевым тоже так было, но запомнился только креатив в ночном лесу подле парадного подъезда, под музыку в стиле Твин Пикс.

В-третьих, пока топовые блогеры и прочий УФБ благоразумно помалкивают, кто-то все же осторожно комментирует в фб Лилии Чанышевой (лидер штаба Навального в Уфе), что это могут быть китайские реплики, условно, за 15 тысяч, а не за 242 (всегда любил Oscar de la Renta), 207 (Loro Piana), 226 (Tom Ford). Это тоже тема. Почему бы не обсудить этот вопрос открыто? Радий Хабиров вызвался участвовать в открытых дебатах, чем подал хороший пример слома путинской традиции (см. «сиятельный бонапартизм»), — так почему бы не обсудить и гардероб? Тем более, ничего предосудительного, на мой вкус, нет (вернее, на мой взгляд — нет), хотя, возможно, пальто за 359 или упомянутая парка за 473 — это перебор.

И в-четвертых. (Или русское правописание требует «в четвертых»?). Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться вне политической борьбы, давайте оставим для будущих прекрасных времен. Пока мы находимся в тех отнюдь не вегетарианских условиях (со сломанными на площадях ребрами), которые есть. Тем более, разбор цветочных принтов и серебристых пайеток — это так мило, это те цветочки, которые — хотелось бы — остались цветочками.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться вне политической борьбы, давайте оставим для будущих прекрасных времен».
========================================
Нет милять!!!!
Меня очень напрягает что дочь одногно из кандидатов, глубоко неуважаемого мной радия живет в Австрии, и он собирается открывать там представительство, что бы за бюджетные деньги, под предлогом налаживания отношений летать туда на персональном верьолете за 500 лямов!!!!
И это, но, только еще ВРЫЛО!!! А что будет когда он станет полновластным баем всея башкир?! Даже подумать страшно!!!!!!



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  • 2 | 04.09.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья от гомосека, любителя поговорить о женских шмотках.



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  • Гость
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  • 3 | 04.09.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры!
Как мне вас по человечески жалко!
Как вас подставляет путин продвигая эту рептилию на должность главы региона....
Ведь он :
- Нахрен оказался ненужным Муртазлу;
- Нахрен оказался ненужным в Администрации САМОГО (!) путина;
- Его дважды выгоняли даже из партии жуликов и воров (!!!) а он востанавливался (!!!!)
Башкиры!!!! Вы хоть способны понять кого Вам навазываю?!!!!
Или вы действительно ....извините за выражение.



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  • 4 | 04.09.2019, 11:10 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 235 | Рейтинг: +9,8
Фальсифицировал выборы, обозвал народ Башкирии "бабуинами", устроит новую гнусь на днях. Из плюсов: умеет красоваться и пудрить себя и всех.



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2

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  • 5 | 04.09.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.09.2019, 11:10 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 231 | Рейтинг: +10,1
Фальсифицировал выборы, обозвал народ Башкирии "бабуинами", устроит новую гнусь на днях. Из плюсов: умеет красоваться и пудрить себя и всех.
=================================
Бубин!!! Молодец! Одобряю!!!!!!
Бубин,- вот истиная кличка (Именно кличка, а не погоняло, так как погоняло дается авторитетным, правильным пацанам)
Гадий,- бубин!!!!!



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  • 6 | 04.09.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Такая красавица и одеваться должна соответственно. Не завидуйте.



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  • Эксперт
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  • 7 | 04.09.2019, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65352 | Рейтинг: +12216,8
Эхо Москвы
Оригинал публикации
_____________________
Эхо удалио публикацию, но у Савельева в ФБ она имеется и там бурная дискуссия... пойду почитаю...

А пока мой комментарий:

Радий Хабиров по итогам 2018 года получил совокупный доход в размере 4 млн 77 рублей 31 копейки.
в 2017 году, будучи главой Красногорска, Радий Хабиров заработал 2 миллиона 325 тысяч рублей

Даже на жёнины тряпки денег не достаточно с учетом того, что в ролике и 10% ее гардероба, включая шубы, бельё, обувь и т.д. не представлено, не говорю уж о самом СРадии, который одевается, как денди-лондонский, их сыновей, его дочери - лондонской студентки(не думаю, что он сумел свалить всю материальную заботу о ней на бывшую жену и ее мужа), и прочие повседневные траты, учитывая и то, что доход его Каринэ - якобы очень успешного врача-стоматолога-ортодонта члена Ассоциации врачей ортодонтов с 2007 года составлял в
2016 - 302т.р.,
2017 - 288т.р.,
2018 - 243т.р.
- согласитесь, что для Москвы 300 тыщ - зарплата на уровень дворника на 1,5 ставки, а не для стоматолога - они больше в месяц имеют...
Значит - деньги имеют коррупционное происхождение.

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
Статья 20 «Незаконное обогащение» гласит:
При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

НО! Пуйло ратифицировал конвенцию за исключением положений в ЭТОЙ статье.



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4

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  • Гость
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  • 8 | 04.09.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-му
Мне познавательно читать ваши комментарии.
Коварства в путине с избытком.
действительно, он ратифицировал Конвенцию, а ст. 20 - нет..если он ратифицирует всю Конвенцию, автоматически он и его чиновники и силовики
автоматически становятся уголовно преследуемыми - это ему никак не надо.
Так ты тогда не ратифицируй Конвенцию ООН - НЕГОДЯЙ.



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  • Эксперт
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  • 9 | 04.09.2019, 16:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65352 | Рейтинг: +12216,8
Студенты УГАТУ жалуются, что их принуждают идти на выборы главы Республики Башкортостан, которые пройдут в это воскресенье. По словам студентов, сегодня до 20:00 нужно подойти к старосте этажа своего общежития и зарегистрироваться. А в день выборов тех, кто не явился на избирательный участок, якобы ждут отработки. Подобными сообщениями студентов пугают старосты в чатах в соцсетях.

Нам удалось поговорить с несколькими старостами, которые не отрицали обязательную регистрацию. А на вопрос «зачем», один из них ответил, чтобы «сами выбирали свое будущее».

– Вы живете в общежитии и думаю можно сходить и поставить галочку в нашем общежитии, чтоб помочь ему, - мотивируют студентов.

Примечательно то, что в УГАТУ комментировать ситуацию отказались.
_____________________________
Еще есть сомнения по поводу того, что для власти нужна ТОЛЬКО ЯВКА?!
А что там будет в бюллетене - покуй. Даже унесенные с собой - никакого значения не имеют.



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4

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  • 10 | 04.09.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а чо Альберт молчит? А то врубает в текст, типа врио гавно, власть гавно, сам уже более 10 лет подмахивает подписи в ТИКе Советского района и не одной жалобы с его стороны, "честно " отрабатывает свои денюжки вместе с премией за молчание! Ведь кому, как не ему знать, что все решено и подписано УЖЕ как надо, а голосующий народ нужен в обязаловку на изб.участках, т.к. одной каруселью и взбосами численность не создашь потому что все равно будет % 30, а нужно 70-80% написать, кабы не упасть в глазах Кремля, вот и изощряются во власти подкупом и заманухой ватный народ, чтоб те пришли на изб.участок типа оставить свой голос, а то вдруг кто то за тебя проголосует и использует твой биллютень, смешно!!
Не будьте баранами, не поддавайтесь на уловки власти, байкотируйте выборы ибо вы не чего не поменяете придя на изб.участок!
Правдивец©
а ты Альберт продажный !!



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3

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  • Гость
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  • 11 | 04.09.2019, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров любит вешать лапшу на уши избирателям РБ ложь про его «эффективную и дружную» команду. А есть ли она у него вообще? Ощущение, что ХРФ привёз из Красногорска не «команду», а банду жуликов и воров. Так, зам. Хабирова по Красногорску Дмитрий Феоктистов, которого ХРФ планировал назначить на должность министра промышленности, сидит уже 10 месяцев в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере и даёт признательные показания следствию о том, что организатором всех коррупционных и мошеннических схем в Красногорске был его друг и шеф — Хабиров Р.Ф., и что он, Феоктистов, только выполнял его прямые указания. И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин активно расставляет «своих» людей на должности в системе здравоохранения РБ за взятки и откаты. Недавно, кстати, против его мамы — Юлии Забелиной, бывшей судьи Мособлсуда, СК РФ возбудил уголовное дело за мошенничество и нанесение ущерба бюджету на ОДИН МИЛЛИАРД рублей! Яблоко от яблони, как известно, не далеко падает… Или возьмите к примеру патологического лжеца Мурзагулова… На этом прохиндее клейма ставить негде! МРР — слуга трёх господ! Сначала он был «верный раб» у Рахимова, затем вылизывал Хамитова, а теперь пресмыкается у ХРФ. Думаю, что нарцисс ХРФ оценил песню профессионального пополиза МРР на свой юбилей? Не зря же он стал искать место под установку себе бронзового памятника! Когда Рахимов дал пинка МРР, то тот в отместку облил его помоями с ног до головы и слил весь известный ему компромат на Бабая в органы и в СМИ! То есть, он не только предал своего Хозяина, но ещё и нож в спину ему засадил. Точно так же Иуда МРР поступил и с Хамитовым. То же ждёт и ХРФ. Хотя почему ждёт? МРР уже воевал с ХРФ.И тогда через «сливные» СМИ он мочил Хабирова компроматом, который до сих пор гуляет в интернете… А позже, как карьера МРР рухнула, он приполз к ХРФ на коленях и просил со слезами — прости, забудь мои подлости, я больше не буду гадить в твою тарелку! МРР — типичный предатель, оборотень и человек без совести, чести и морали! Он — конченная мразь и чмо! Вот истинное лицо «команды» ХРФ! Жителям РБ «Бай Радий» поёт небылицы про свою якобы команду, а на деле у него бОрзая стая гиен и шакалов! И руководит ей тип, место которому не во власти, а на нарах! Так по крайней мере считают многие честные люди в башкирской прокуратуре и в Следкоме, после того, как ХРФ довёл до самоубийства сотрудника Роспотребнадзора Ольгу Сидорчеву. Жители РБ прекрасно понимают, что смерть этой смелой женщины на совести коррупционера ХРФ и его прикормленной шавки Альберта Мухамедьярова. Земляки! Не голосуйте за Хабирова — от него нам только зло и беды! И дальше будет хуже, не зря люди уже валом бегут из Башкирии! Уже ясно, что даже при пустомеле Хамитове жилось лучше. Возвращение бая ХРФ — трагедия для РБ! Давайте прокатим на выборах этого лживого и самовлюбленного фанфарона, заднеприводного развратника, барыгу и наркомана! ХРФ не пользуется в РБ ни уважением, ни авторитетом, ни доверием! Скажем 8 сентября ХРФ НЕТ!



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  • 12 | 04.09.2019, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще есть сомнения по поводу того, что для власти нужна ТОЛЬКО ЯВКА?!
А что там будет в бюллетене - покуй. Даже унесенные с собой - никакого значения не имеют.
_________________________
Хруль тупоооой
турк



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  • 13 | 04.09.2019, 23:55 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 235 | Рейтинг: +9,8
10-му. Не знаю о каком Альберте говорите, но я, Хусаинов Альберт, редко подписываю протокол.Публикую особое, отдельное мнение. Жалобы не пишу, так как суды-худы. И сотый раз повторяю, что жалобы писать надо, но я призываю и стараюсь предотвратить нарушения, не допустить их, и горжусь количеством предотвращённых нарушений, а не хвастаюсь количеством оплаченных жалоб.



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  • 14 | 04.09.2019, 23:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 235 | Рейтинг: +9,8
Добавление к 10-му. А за признание моей критики ВРИО спасибо.



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