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Типичный коммунист: Как всем угождать, пролезая без мыла

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"Idel.Реалии" побеседовали с кандидатом на должность главы Башкортостана от КПРФ Юниром Кутлугужином. 61-летний политик проживает в Уфе, родился в дер. Аралбаево Кугарчинского района РБ. В 1975 году закончил Юмагузинскую среднюю школу и по направлению от колхоза поступил в Башсельхозинститут на факультет ветеринарии.

Типичный коммунист: Как всем угождать, пролезая без мыла


После окончания был назначен главным ветеринарным врачом колхоза "Октябрь", на общественных началах избран секретарём комитета ВЛКСМ колхоза, в апреле 1983 года переведён инструктором сельхозотдела Кугарчинского райкома КПСС, а в ноябре 1984 года избран секретарём парткома самого крупного хозяйства — совхоза "Октябрьский". В 1988 году избран депутатом Кугарчинского райсовета народных депутатов. Он является членом бюро Башкирского рескома КПРФ.

22 июня 2014 года на отчётно-выборной Конференции БРО ПП КПРФ выдвинут кандидатом на должность президента Республики Башкортостан. По итогам выборов занял второе место, уступив Рустэму Хамитову. С сентября 2014 года избран Первым секретарём Башкирского рескома КПРФ.

Ранее "Idel.Реалии" публиковали интервью с кандидатами на должность главы Башкортостана Рафисом Кадыровым и Владимиром Барабашем. Мы также обнародовали беседу с Рамилей Саитовой и тезисы Айрата Дильмухаметова.

Отметим, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров отказался от интервью, сославшись на плотный график. От беседы также отказалась кандидат на должность руководителя региона Зульфия Гайсина.

"Idel.Реалии" не смогли связаться с зарегистрированными кандидатами на должность главы Иваном Сухаревым и Юрием Игнатьевым.

— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход предвыборной кампании? Как вам кажется, все ли проходит честно в соответствии с законом?

— Вы задали интересный вопрос. Я считаю, с 1996 года в РБ никогда не проходили честные выборы и в этом году видим, что не все кандидаты находятся в равных условиях. Почему? Потому что уже первые финансовые движения говорят о том, что кто-то обладает 50 млн руб. (представитель какой-то партии), а другие — сотнями тысяч располагают. Это говорит о том, что неравные условия.

Во-вторых, некоторые кандидаты на должность главы, пользуясь служебным положением, не сходят с экранов телевизоров, на радио, на первых страницах республиканских газет, а остальным...

— Речь о Хабирове?

— Я фамилий называть не буду, потому что это нарушение закона. А остальные пользуются на дебатах 5-7 минутами времени. Это уже говорит о том, что нечестные.

— Вы себя считаете реальным оппонентом Хабирова?

— Я считаю не только себя реальным оппонентом, есть и другие товарищи, которые реально претендуют. Их жизненный опыт и образовательный уровень, руководство сегодня такими предприятиями. Не только я, но и другие.

— Есть мнение среди политологов и журналистов, что выборы представляют собой мнимую борьбу Радия Хабирова с его спойлерами. Как вы к этому относитесь?

— Политологи со своей колокольни оценивают. Я так не считаю. Я считаю, что выдвиженцы политических партий достойно прошли муниципальный фильтр и сегодня, кто старается оправдать доверие политических партий и хотят, имеют желание стать главой активно работают на теле- и радиодебатах и выезжают в районы, встречаются с избирателями, они знают сегодняшнее состояние жителей и я думаю, что распространяют агитационные материалы, это все говорит о том, что — не сказал бы Хабиров плюс его спойлеры.

— На официальной странице башкирской организации "Башкорт", вы, наверное, знаете такую организацию, проводился опрос общественного мнения по поводу того, за кого бы проголосовали, их сторонники, и неожиданно среди лидеров оказались вы. Как вы объясните это? Как вы думаете, ваша риторика близка сторонникам организации "Башкорт"?

— На сегодня у меня нет доверия опросам общественного мнения, потому что у каждого свои интересы. Общественные организации будут склоняться к своим кандидатам, проправительственные социологические центры будут представителей партии власти, поэтому я надеюсь на фактическую поддержку наших жителей. Голосование пройдет, и я думаю, что фактически победит именно сильный кандидат.

— Все-таки почему сторонники организации "Башкорт" больше предпочитают вас, а не Хабирова?

— Это надо спросить у них.

— А вы как думаете?

— Мое отношение к результатам опросов общественного мнения на сегодняшний момент отрицательное. Я верю в реальную жизнь и объективную поддержку.

— Когда отменяли обязательность госязыков республик, вы были депутатом, как вы тогда отнеслись к этому? И что вы думаете по поводу отмены сейчас?

— Вы имеете в виду государственные языки республики?

— Да, государственные языки республики Башкортостан. В вашем случае — башкирский и русский.

— По моему этот вопрос возникал в 2017 году, осенью, когда начали сокращать изучение башкирского языка в школах. Да, я действительно тогда был депутатом Совета городского округа города Уфы, и принимал участие и если вы слушали мое выступление, или читали где-то, я там говорил о соблюдении конституций РБ и РФ. В Конституции РБ установлены два государственных языка — русский и башкирский. И поэтому я в своих выступлениях требовал к изучению госязыков подходить с государственной точки зрения.

— А как вы считаете, реальная ситуация отражает то, что написано в Конституции? Реально ли оба госязыка являются равноправными?

— В реальной жизни все зависит от руководства республики. Если кто-то ущемляет какой-то госязык — это неправильно, и поэтому отношение должно быть одинаковое.

— А вы считаете, что башкирский в реальной жизни не соответствует реальному статусу русского языка?

— Я такой анализ не проводил, поэтому я не могу сказать, какой язык ущемляется в Башкортостане. Но если народ собрался на митинг, где-то может быть и ущемление было.

— Ну вот смотрите, вы является депутатом республиканского парламента ваша работа в одинаковой степени проходит на русском и башкирском языках?

— Я являюсь депутатом Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Вот в том созыве не было обсуждение вопросов на башкирском языке. Мы в это, 6-м созыве, задаем вопросы на башкирском языке. Выступления бывают на башкирском языке.

— А итоговые документы принимаются на двух языках?

— Ну пока документы принимаются только на русском языке.

— Это говорит о том, что башкирский находится в положении ущемленного языка?

— Я бы так не сказал, потому что вот этот созыв депутатов равно относится к обоим государственным языкам. В будущем я надеюсь, что и итоговые решения будут приниматься на обоих языках.

— Как вы относитесь к идее, что в Башкортостане должно быть три государственных языка: русский, башкирский и татарский?

— Пока я, наверное, не готов ответить на этот вопрос, потому что надо изучить обстановку, положение и на уровне федеральной власти должны согласовываться. Ну и обращения представителей национальных общественных организаций надо рассмотреть. Сегодня я не могу сказать, потому что закон есть закон, пока мы должны работать с теми документами, которые мы имеем.

— Вы не первый год являетесь представителем власти, речь о законодательной власти, и, наверняка, имеете четкое представление о том, что происходит в республике. В этой связи у меня вопрос — как вы считаете, в чем заключается главная экономическая проблема республики?

— Главную экономическую проблему мы наблюдаем уже на протяжении последних десяти лет. Мы сдали позиции перед органами федеральной власти в том, что крупные предприятия и организации, которые находятся на территории республики, минуя бюджет республики, отчисления производят в Москву или даже в офшоры. Ну, я по офшорам не могу говорить, но предполагаю. Для того, чтобы республика развивалась, нужно вернуться к этому вопросу - о собственности республики, разобраться в промышленности и сельском хозяйстве, особенно с землями, потому что 51% земель РБ уже оформлены для федеральной власти. 3% в собственности республики. Все богатства и собственность, которые находятся в республике, должны аккумулироваться именно в республике. Они должны платить налоги и другие платежи именно в республиканский бюджет. И выйти с предложением к федералам, определиться с полномочиями республиканский и федеральных властей. И вернуться к договору о разграничении полномочий республики и федерального центра, который у нас существовал в 1990-е годы.

— Один из кандидатов на должность главы РБ обрисовывал ситуацию в экономике примерно таким же образом, как вы, но охарактеризовал дисбаланс между федеральным центром и республикой как колониальную политику федерального центра в отношении региона. Вы с этим согласны?

— Каждый думает сам. У каждого своя голова на плечах.

— Поэтому я спрашиваю ваше мнение.

— Я бы не назвал колониальной эту политику. Но эти вопросы надо обсудить серьезно.

— Скажите, что может быть драйвером экономического развития Башкортостана? У вас есть представление о том, на что нужно ставить? Как в экономическом плане должна быть специфика региона?

— У нас развита промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, вот все эти направления должны быть развиты. Технологические новшества надо вводить. В целом, республика не на плохом счету, конечно. Но все эти вопросы мы можем развивать только на основе создания крепкого и сильного бюджета.

Идель.Реалии
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  • Гость
  •  
  • 1 | 04.09.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
61-летний политик проживает в Уфе, родился в дер. Аралбаево Кугарчинского района РБ. В 1975 году закончил Юмагузинскую среднюю школу и по направлению от колхоза поступил в Башсельхозинститут на факультет ветеринарии.
=======================================
А на Русском! Росударственном языке разговаривать не научился!!!!
Стыдоба!!!! Позор нации!!!! Позор Росссии!!!!!!!



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 04.09.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37918 | Рейтинг: +5470,4
Юнир- редкий дебил.
И будет удивительно, если с этим не согласится ещё и наша тройка дебилов- баба лена и два кутака!



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3

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  • Участник
  •  
  • 3 | 04.09.2019, 10:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18372 | Рейтинг: -3180,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юнг, ты в самом деле двух клонов кукайки считаешь за самделишных участников или спецом так в поддержку кукайкиной версии?



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3

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  •  
  • 4 | 04.09.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот, что писал Анатолий Степанович Иванов в своём романе "Вечный зов"

И когда Полипов спросил, откуда же найдёт себе Лахновский
столько помощников, тот ответил:..

" ......мы бросим все золото, всю материальную мощь на оболванивание
и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей
способно к изменению.
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!
Как, спрашиваешь?
Как?!
Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо!
И вот тогда, вот потом… со всех сторон — снаружи и изнутри
— мы и приступим к разложению… сейчас...."
==========================================
Вот это о нем , о нем нашем башкирском руководителе КПРФ РБ !



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  • 5 | 04.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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....." Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его.
Молчи! — взревел Лахновский, услышав не голос,
а скрип стула под Полиповым. — И слушай! Общими силами
мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов,
ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных
идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до
примитива.
И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается
быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать
как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. ..."



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  • 6 | 04.09.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо… СКОТОВ . ..."
Что и требуется! Что и требуется!»

https://www.inpearls.ru/....
================================================
И это сегодняшнее общество - Стадо скотов через 30 лет !!
Это же надо такое предвидение !



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  • 7 | 04.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дебилоид млять!!!!!



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  • 8 | 04.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы знаете такую фишку: Гуманоид который коверкает Русский язык, думает на своем, тарабаоском языке, а уж потом пытается перевести свои скудные мыслишки на Русский, Государственный язык. А Так как БЯцкий язык имеет запас слов на уровне Элочки Людоедки, то возможности общения у него нет априори, и потому из его хлебала льется поток неописуемого.... запаха.



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  • 9 | 04.09.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"....Во-вторых, некоторые кандидаты на должность главы, пользуясь служебным положением, не сходят с экранов телевизоров, на радио, на первых страницах республиканских газет, а остальным..."
так почему он не падает в суд, как это сделал Кадыров или кишка ...



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  • 10 | 04.09.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.



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  • 11 | 04.09.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 04.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы знаете такую фишку: Гуманоид который коверкает Русский язык, думает на своем, тарабаоском языке, а уж потом пытается перевести свои скудные мыслишки на Русский, Государственный язык. А Так как БЯцкий язык имеет запас слов на уровне Элочки Людоедки, то возможности общения у него нет априори, и потому из его хлебала льется поток неописуемого.... запаха.
--------------------------
Это ты про Ирика? Не суди его строго, он не знает башкирского языка.



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  • 12 | 04.09.2019, 10:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18372 | Рейтинг: -3180,6
10 | 04.09.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.
------
100500!!!



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  • 13 | 04.09.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вечные ревнители морали,
Вами наша нравственность хранима,
Вы недавно вдохновенно врали
О грядущей эре коммунизма.

Разъясняли мудрые идеи,
Из потёмок дружно выводили
Про вождей и партию трындели
Да о равноправии твердили.

Не корыстолюбию в угоду,
И по принуждению едва ли,
Что-то там про опий для народу
Вы тогда красиво заливали.

А теперь заделались Муллами,
О Руси радеете Священной,
Мы без вас, наверно бы, пропали,
Наставляйте дальше нас ущербных.



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  • 14 | 04.09.2019, 13:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12911 | Рейтинг: -1943,5
Дети партизана", 1954 г.

https://vk.com/video225854410_456239433

Хотя девочка и старше, но это фильм, снятый в нормальное время в нормальной стране, поэтому младший мальчик - суворовец! - опекает и оберегает девчонку. А ведь она вовсе не плакса и не трусиха...

...А, ну да.



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  • 15 | 04.09.2019, 13:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12911 | Рейтинг: -1943,5
https://vk.com/video-37492055_456243604

"Россия Молодая", 1985 г.

- Узнаю, из-за кого на земле правды не стало - и накажу.

Один из тех замечательных исторических сериалов, которые успели снять в СССР в 80-е годы прошлого века. По-моему, он даже в чём-то лучше одноимённой книги (так, в книге шведы изображены, как собранная по всей Европе банда пиратов, что совершенно не соответствует действительности и национальному характеру шведского флота...). Но самое главное - это сочные, великолепные характеры русских людей того времени. Самых разных...



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  • 16 | 04.09.2019, 13:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12911 | Рейтинг: -1943,5
Неполностью прошла анотация к фильму "Дети партизана". Добавляю.

А, ну да.



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  • 17 | 04.09.2019, 13:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12911 | Рейтинг: -1943,5
А, ну да. Двенадцатилетний суворовец Михась приезжает в отпуск в родные края. Когда-то тут погиб его отец. Но война давно кончилась победой, вокруг - мир и хорошие люди, и даже пропажа случайно найденной таинственной плёнки не особо настораживает Михася и его сестру Олесю.

А зря. Потому что враг - рядом...

...В фильме есть по-настоящему жуткий эпизод - когда предатель Глушка мечется по лесу и бешено срезает ножом надписи с деревьев, где он назван тем, кто он есть. А надписей становится всё больше и больше - как будто сам лес кричит о его подлости. И он явно начинает сходить с ума...



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  • 18 | 04.09.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 04.09.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы знаете такую фишку: Гуманоид который коверкает Русский язык, думает на своем, тарабаоском языке, а уж потом пытается перевести свои скудные мыслишки на Русский, Государственный язык. А Так как БЯцкий язык имеет запас слов на уровне Элочки Людоедки, то возможности общения у него нет априори, и потому из его хлебала льется поток неописуемого.... запаха.
--------------------------
Это ты про Ирика? Не суди его строго, он не знает башкирского языка.
======================================
Мне похрень какого он языка не знает! Иеня задевает что тн не знает Государственного языка России!



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  • 19 | 04.09.2019, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 04.09.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А это разве праздник, чтобы поздравлять? Ну дебилы!(С.Лавров) Очень Опытный



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  • 20 | 04.09.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин не коммунист, а перерожденец и предатель коммунистических идей! Очень Опытный



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