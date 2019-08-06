Типичный коммунист: Как всем угождать, пролезая без мыла

"Idel.Реалии" побеседовали с кандидатом на должность главы Башкортостана от КПРФ Юниром Кутлугужином. 61-летний политик проживает в Уфе, родился в дер. Аралбаево Кугарчинского района РБ. В 1975 году закончил Юмагузинскую среднюю школу и по направлению от колхоза поступил в Башсельхозинститут на факультет ветеринарии.После окончания был назначен главным ветеринарным врачом колхоза "Октябрь", на общественных началах избран секретарём комитета ВЛКСМ колхоза, в апреле 1983 года переведён инструктором сельхозотдела Кугарчинского райкома КПСС, а в ноябре 1984 года избран секретарём парткома самого крупного хозяйства — совхоза "Октябрьский". В 1988 году избран депутатом Кугарчинского райсовета народных депутатов. Он является членом бюро Башкирского рескома КПРФ.22 июня 2014 года на отчётно-выборной Конференции БРО ПП КПРФ выдвинут кандидатом на должность президента Республики Башкортостан. По итогам выборов занял второе место, уступив Рустэму Хамитову. С сентября 2014 года избран Первым секретарём Башкирского рескома КПРФ.Ранее "Idel.Реалии" публиковали интервью с кандидатами на должность главы Башкортостана Рафисом Кадыровым и Владимиром Барабашем. Мы также обнародовали беседу с Рамилей Саитовой и тезисы Айрата Дильмухаметова.Отметим, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров отказался от интервью, сославшись на плотный график. От беседы также отказалась кандидат на должность руководителя региона Зульфия Гайсина."Idel.Реалии" не смогли связаться с зарегистрированными кандидатами на должность главы Иваном Сухаревым и Юрием Игнатьевым.— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход предвыборной кампании? Как вам кажется, все ли проходит честно в соответствии с законом?— Вы задали интересный вопрос. Я считаю, с 1996 года в РБ никогда не проходили честные выборы и в этом году видим, что не все кандидаты находятся в равных условиях. Почему? Потому что уже первые финансовые движения говорят о том, что кто-то обладает 50 млн руб. (представитель какой-то партии), а другие — сотнями тысяч располагают. Это говорит о том, что неравные условия.Во-вторых, некоторые кандидаты на должность главы, пользуясь служебным положением, не сходят с экранов телевизоров, на радио, на первых страницах республиканских газет, а остальным...— Речь о Хабирове?— Я фамилий называть не буду, потому что это нарушение закона. А остальные пользуются на дебатах 5-7 минутами времени. Это уже говорит о том, что нечестные.— Вы себя считаете реальным оппонентом Хабирова?— Я считаю не только себя реальным оппонентом, есть и другие товарищи, которые реально претендуют. Их жизненный опыт и образовательный уровень, руководство сегодня такими предприятиями. Не только я, но и другие.— Есть мнение среди политологов и журналистов, что выборы представляют собой мнимую борьбу Радия Хабирова с его спойлерами. Как вы к этому относитесь?— Политологи со своей колокольни оценивают. Я так не считаю. Я считаю, что выдвиженцы политических партий достойно прошли муниципальный фильтр и сегодня, кто старается оправдать доверие политических партий и хотят, имеют желание стать главой активно работают на теле- и радиодебатах и выезжают в районы, встречаются с избирателями, они знают сегодняшнее состояние жителей и я думаю, что распространяют агитационные материалы, это все говорит о том, что — не сказал бы Хабиров плюс его спойлеры.— На официальной странице башкирской организации "Башкорт", вы, наверное, знаете такую организацию, проводился опрос общественного мнения по поводу того, за кого бы проголосовали, их сторонники, и неожиданно среди лидеров оказались вы. Как вы объясните это? Как вы думаете, ваша риторика близка сторонникам организации "Башкорт"?— На сегодня у меня нет доверия опросам общественного мнения, потому что у каждого свои интересы. Общественные организации будут склоняться к своим кандидатам, проправительственные социологические центры будут представителей партии власти, поэтому я надеюсь на фактическую поддержку наших жителей. Голосование пройдет, и я думаю, что фактически победит именно сильный кандидат.— Все-таки почему сторонники организации "Башкорт" больше предпочитают вас, а не Хабирова?— Это надо спросить у них.— А вы как думаете?— Мое отношение к результатам опросов общественного мнения на сегодняшний момент отрицательное. Я верю в реальную жизнь и объективную поддержку.— Когда отменяли обязательность госязыков республик, вы были депутатом, как вы тогда отнеслись к этому? И что вы думаете по поводу отмены сейчас?— Вы имеете в виду государственные языки республики?— Да, государственные языки республики Башкортостан. В вашем случае — башкирский и русский.— По моему этот вопрос возникал в 2017 году, осенью, когда начали сокращать изучение башкирского языка в школах. Да, я действительно тогда был депутатом Совета городского округа города Уфы, и принимал участие и если вы слушали мое выступление, или читали где-то, я там говорил о соблюдении конституций РБ и РФ. В Конституции РБ установлены два государственных языка — русский и башкирский. И поэтому я в своих выступлениях требовал к изучению госязыков подходить с государственной точки зрения.— А как вы считаете, реальная ситуация отражает то, что написано в Конституции? Реально ли оба госязыка являются равноправными?— В реальной жизни все зависит от руководства республики. Если кто-то ущемляет какой-то госязык — это неправильно, и поэтому отношение должно быть одинаковое.— А вы считаете, что башкирский в реальной жизни не соответствует реальному статусу русского языка?— Я такой анализ не проводил, поэтому я не могу сказать, какой язык ущемляется в Башкортостане. Но если народ собрался на митинг, где-то может быть и ущемление было.— Ну вот смотрите, вы является депутатом республиканского парламента ваша работа в одинаковой степени проходит на русском и башкирском языках?— Я являюсь депутатом Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Вот в том созыве не было обсуждение вопросов на башкирском языке. Мы в это, 6-м созыве, задаем вопросы на башкирском языке. Выступления бывают на башкирском языке.— А итоговые документы принимаются на двух языках?— Ну пока документы принимаются только на русском языке.— Это говорит о том, что башкирский находится в положении ущемленного языка?— Я бы так не сказал, потому что вот этот созыв депутатов равно относится к обоим государственным языкам. В будущем я надеюсь, что и итоговые решения будут приниматься на обоих языках.— Как вы относитесь к идее, что в Башкортостане должно быть три государственных языка: русский, башкирский и татарский?— Пока я, наверное, не готов ответить на этот вопрос, потому что надо изучить обстановку, положение и на уровне федеральной власти должны согласовываться. Ну и обращения представителей национальных общественных организаций надо рассмотреть. Сегодня я не могу сказать, потому что закон есть закон, пока мы должны работать с теми документами, которые мы имеем.— Вы не первый год являетесь представителем власти, речь о законодательной власти, и, наверняка, имеете четкое представление о том, что происходит в республике. В этой связи у меня вопрос — как вы считаете, в чем заключается главная экономическая проблема республики?— Главную экономическую проблему мы наблюдаем уже на протяжении последних десяти лет. Мы сдали позиции перед органами федеральной власти в том, что крупные предприятия и организации, которые находятся на территории республики, минуя бюджет республики, отчисления производят в Москву или даже в офшоры. Ну, я по офшорам не могу говорить, но предполагаю. Для того, чтобы республика развивалась, нужно вернуться к этому вопросу - о собственности республики, разобраться в промышленности и сельском хозяйстве, особенно с землями, потому что 51% земель РБ уже оформлены для федеральной власти. 3% в собственности республики. Все богатства и собственность, которые находятся в республике, должны аккумулироваться именно в республике. Они должны платить налоги и другие платежи именно в республиканский бюджет. И выйти с предложением к федералам, определиться с полномочиями республиканский и федеральных властей. И вернуться к договору о разграничении полномочий республики и федерального центра, который у нас существовал в 1990-е годы.— Один из кандидатов на должность главы РБ обрисовывал ситуацию в экономике примерно таким же образом, как вы, но охарактеризовал дисбаланс между федеральным центром и республикой как колониальную политику федерального центра в отношении региона. Вы с этим согласны?— Каждый думает сам. У каждого своя голова на плечах.— Поэтому я спрашиваю ваше мнение.— Я бы не назвал колониальной эту политику. Но эти вопросы надо обсудить серьезно.— Скажите, что может быть драйвером экономического развития Башкортостана? У вас есть представление о том, на что нужно ставить? Как в экономическом плане должна быть специфика региона?— У нас развита промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, вот все эти направления должны быть развиты. Технологические новшества надо вводить. В целом, республика не на плохом счету, конечно. Но все эти вопросы мы можем развивать только на основе создания крепкого и сильного бюджета.