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«Всемирный курултай» с «достоинством» 10 миллионов

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Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) — обратилась в арбитражный суд республики с иском к редакции радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Истец требует от редакции выплаты 10 млн руб., следует из материалов дела. Дата рассмотрения заявления ВКБ пока не определена. Иск зарегистрирован судом 3 сентября.

«Всемирный курултай» с «достоинством» 10 миллионов


Шеф-редактор уфимского «Эха» Руслан Валиев сообщил, что в досудебном порядке претензии ВКБ редакции не выставлялись.

В самой организации пока получить комментарий не удалось: в приемной заявили, что не готовы комментировать иск. Позже председатель ВКБ Искандер Юлдашев сообщил, что иск подан в защиту чести и достоинства организации.

Материалы редакции, к которым возникли претензии, он уточнить отказался до того, как суд примет дело к производству.

Коммерсант
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 05.09.2019, 10:13 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +490,3
Весьма агрессивные господа.

Их иск хороший пример, их целей и методов, и их понимания жизни и справедливости.

Бепредельщики под националистическими лозунгами и под корпорацией вчк.



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  • 2 | 05.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) — обратилась в арбитражный суд республики с иском к редакции радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Истец требует от редакции выплаты 10 млн руб.
==========================
Мелко плаваете башкирЯта!
А почему бы не обратится в суд на клан рахимовых за разграбление региона?! Там можно срубить не 10 лямов, 10 миллиардов и не рублей, а баксов!!!



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  • 3 | 05.09.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь нужно предъявить иск к УЖ, так как он пропустил букву в определяющем слове.



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  • 4 | 05.09.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормальный подход. Эхо Мацы много болтает и бездоказательно. Если ты журналист и несешь людям правду то будь готов ее доказать. А если ты просто вешаешь лапшу, то так тебе и надо.



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  • 5 | 05.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если либерасты подают в суд, то они борются, а если на либерастов, значит чекисты и враги. Это ваша свобода слова? Странная она у либерастов какая то.



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  • 6 | 05.09.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Бенимор, вы понимаете, что происходит?

- Валидовцы, сэр!?



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  • 7 | 05.09.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...иск подан в защиту чести и достоинства организации...".

Чушь. какая-то!



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  • 8 | 05.09.2019, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
Читаю все материалы ЭМ в Уфе уже давно - и не заметила никаких оскорблений в адрес вообще кого бы то ни было, а тем боле ВКБ.

Что стоит за этой манипуляцией - не знаю, но тут дело не чисто.



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 05.09.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
Всемирный курултай башкир требует с редакции «Эха Москвы» в Уфе 10 млн за пост Дмитрия Михайличенко

Иск был подан в Арбитражный суд РБ 3 сентября. ВКБ требует от редакции компенсацию за оскорбление чести и достоинства.

Сегодня редакция получила копию искового заявления, из которого следует, что требования ВКБ касаются текста политолога Дмитрия Михайличенко под названием «Все «хамитовские» годы Хабиров пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации». Изначально он был опубликован на его странице в Facebook, а затем перепечатан на сайте «Эха» в разделе «Блоги» с указанием первоисточника.

Текст был размещен 11 июля как анализ эфира с Радием Хабировым на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. При этом в нем нет ни одного упоминания самого Всемирного курултая башкир.

Политолог Дмитрий Михайличенко в комментарии «Эху» заявил, что не видит предмета для обсуждения:

— Означенная организация в моем посте вообще не упоминалась. Но тот факт, что этнические и национальные вопросы так или иначе выступают элементами политической борьбы, проходят в самых основах политологии. И это известно всем. В своих постах я стараюсь анализировать процессы и давать своё экспертное мнение.

По информации на сайте арбитражного суда, заседание по этому делу назначено на 26 сентября.
_____________________________________
Херня, короче... выеденного яйца не стоит. Похоже Мурзагулов опять скреативить решил - напугать И ЭМ в Уфе, и Михайличенко заодно...



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  • 10 | 05.09.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Калатунбабай при ней штатным плюсовальщиком?



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  • 11 | 05.09.2019, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.09.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1324 | Комментарии: 65357 | Рейтинг: +12217,3

Херня, короче... выеденного яйца не стоит. Похоже Мурзагулов опять скреативить решил - напугать И ЭМ в Уфе, и Михайличенко заодно...
===============================
Напугал кобеля буханкой, кота - сметаной и т. д... .
Ох, чувствую, мурзагулову, это "пугание" боком выйдет, и еще гадию достанется.....



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  • 12 | 05.09.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уж тигры давно облысели
А пальмы давно облетели
Но каждую пятницу
Как солнце закатится
Кого то жуют под бананом

Сутяжничество, как одна из характерных черт мурзагуловских сепаратистов?
Спят видно плохо, если кого то не облают или не засудят в страхе потери властных кресел, обидчивые вы наши?



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  • 13 | 05.09.2019, 15:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18396 | Рейтинг: -3186,4
-Бенимор, вы понимаете, что происходит?

- Валидовцы, сэр!?
-----
Может ты хотел сказать беломор?



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4

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  • 14 | 05.09.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.09.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1324 | Комментарии: 65357 | Рейтинг: +12217,3

Херня, короче... выеденного яйца не стоит. Похоже Мурзагулов опять скреативить решил - напугать И ЭМ в Уфе, и Михайличенко заодно...
===============================
А Вы знаете, мне кажется, я догадываюсь в чем "фишка", наверняка у "Эха", есть охуи..., ну в общем очень большой компромат на гадия, и тот решил нанести упреждающий удар, типа: опубликуете, я вас по судам затаскаю! Ну вот только этот аульный малайка не учел весовые категории. Да его,ЭХО, просто размажет....
Кстати надо будет одязательно соскаблить то, что от гадия останется, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Добрые люди подсказали, что если то, что от него останется, смешать с конским навозом,- это будет лучшее средство от болей в коленях. На лекарства не хватает а тут такая халява!



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  • 15 | 05.09.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Бенимор, скажите, вы понимаете о чем пишет Кац из страны башкир?
- Сэр, я с благодарностью пожму руку тому психиатру , который хоть что-то поймет в высказываниях этого типа?



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  • 16 | 05.09.2019, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.09.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Бенимор, скажите, вы понимаете о чем пишет Кац из страны башкир?
======================================
Не обращайте внимания он о своем, о женском. Медицина тут безсильна, ну родился таким, тут уж надо принимать его таким какой он есть, и главное не обижаться, на таких не обижаются, а сочувствуют им...



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  • 17 | 05.09.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Бенимор, скажите, вы понимаете о чем пишет Кац из страны башкир?
----------------------
"БэРРимор", идиот! Книжки читать надо, а не только кино смотреть, жуя в это время макароны с салом!



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  • 18 | 05.09.2019, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Медицина тут беЗсильна
-----------
И эти люди выдают себя за истинно русскую интеллигенцию? Хотя, если здесь собирается сплошь "элита региона", то вопросов нет.



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  • 19 | 05.09.2019, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный курултай башкир требует с редакции «Эха Москвы» в Уфе 10 млн за пост Дмитрия Михайличенко

Иск был подан в Арбитражный суд РБ 3 сентября. ВКБ требует от редакции компенсацию за оскорбление чести и достоинства.

Сегодня редакция получила копию искового заявления, из которого следует, что требования ВКБ касаются текста политолога Дмитрия Михайличенко под названием «Все «хамитовские» годы Хабиров пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации». Изначально он был опубликован на его странице в Facebook, а затем перепечатан на сайте «Эха» в разделе «Блоги» с указанием первоисточника.

Текст был размещен 11 июля как анализ эфира с Радием Хабировым на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. При этом в нем нет ни одного упоминания самого Всемирного курултая башкир.

Политолог Дмитрий Михайличенко в комментарии «Эху» заявил, что не видит предмета для обсуждения:

— Означенная организация в моем посте вообще не упоминалась. Но тот факт, что этнические и национальные вопросы так или иначе выступают элементами политической борьбы, проходят в самых основах политологии. И это известно всем. В своих постах я стараюсь анализировать процессы и давать своё экспертное мнение.

По информации на сайте арбитражного суда, заседание по этому делу назначено на 26 сентября. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ На ворах шапка (башлык) горит! Очень Опытный



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  • 20 | 05.09.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Бенимор, здесь некоторые....., все забываю спросить, вы Бенимор или Берримор?
- Сэр, меня устроит любое названное вами имя, лишь бы вы вовремя и достойно оценивали мои услуги.
Вместе с этим, поскольку мне суждено было родиться, увы, евреем , имя Бенимор предпочтительнее.
Моей Саре будет привычнее звать меня ласково Беня.



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