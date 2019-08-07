«Всемирный курултай» с «достоинством» 10 миллионов

Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) — обратилась в арбитражный суд республики с иском к редакции радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Истец требует от редакции выплаты 10 млн руб., следует из материалов дела. Дата рассмотрения заявления ВКБ пока не определена. Иск зарегистрирован судом 3 сентября.Шеф-редактор уфимского «Эха» Руслан Валиев сообщил, что в досудебном порядке претензии ВКБ редакции не выставлялись.В самой организации пока получить комментарий не удалось: в приемной заявили, что не готовы комментировать иск. Позже председатель ВКБ Искандер Юлдашев сообщил, что иск подан в защиту чести и достоинства организации.Материалы редакции, к которым возникли претензии, он уточнить отказался до того, как суд примет дело к производству.