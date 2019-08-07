Шеф-редактор уфимского «Эха» Руслан Валиев сообщил, что в досудебном порядке претензии ВКБ редакции не выставлялись.
В самой организации пока получить комментарий не удалось: в приемной заявили, что не готовы комментировать иск. Позже председатель ВКБ Искандер Юлдашев сообщил, что иск подан в защиту чести и достоинства организации.
Материалы редакции, к которым возникли претензии, он уточнить отказался до того, как суд примет дело к производству.
Коммерсант
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«Всемирный курултай» с «достоинством» 10 миллионов
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